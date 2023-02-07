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Экс-сотрудник офиса Зеленского: Чтобы победить, Украине требуются 400 тысяч идеально подготовленных солдат с натовским оружием

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Экс-сотрудник офиса Зеленского: Чтобы победить, Украине требуются 400 тысяч идеально подготовленных солдат с натовским оружием

Уволенный с должности советника в офисе Зеленского Алексей Арестович не снизил своей активности в медиа. Он продолжает активно раздавать интервью, в том числе украинским средствам массовой информации. В очередном таком интервью экс-советник заявил о том, что после окончания вооружённого конфликта Украина «может повторить Корейский сценарий».


Алексей Арестович прямо дал понять, что завершится боевые действия могут вовсе не так, как того хотели бы отдельно взятые украинские граждане (в первую очередь политическая верхушка в Киеве).

Арестович:

Чтобы победить в конфликте, Украине требуются примерно 400 тысяч идеально подготовленных солдат с натовским оружием. Но как минимум в ближайший год ожидать этого не стоит.

По словам Арестовича, в такой ситуации есть большая вероятность того, что Украина пойдёт по пути разделения Корейского полуострова на два государства. Другими словами, экс-советник в офисе президента уже не говорит о «полной победе Украины».

Арестович:

Можно было бы говорить об этом как о российских ожиданиях. Но проблема и самое неприятное в том, что так же думают и на Западе, от которого мы тотально зависим.

По заявлению бывшего сотрудника офиса Зеленского, Западу нужно уже сейчас «создавать украинский вариант Южной Кореи, что даст Украине немало бонусов».

Таким образом, Арестович даёт понять, что Киеву пора смириться с утратой части территорий.
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18 комментариев
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  1. хрыч
    хрыч Сегодня, 06:12
    +3
    Цифра 400 тысяч и ее совпадение с данными OSINT (Open Source Intelligence – расследования по открытым источникам). И что совпадает с опубликованными данными Моссада, где раненные, погибшие и пленные составили чуть более 400 тысяч. Из всех потерь самые паршивые - раненные. Они требуют затрат и деморализующий фактор. Пленные - обуза врагу, а лучшие - без вести пропавшие. Ни хоронить не надо, ни родне платить, красота. Говорят у Зелепоппеля более 50 тысяч потеряшек. Правда тут могут быть и дезертиры, но большинство конечно прах.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:40
      0
      Я согласен,тем более вчера была статья.И надо учитывать,что люди устают от войны,ну может быть только самые упоротые могут стремиться на фронт.Без вести пропавшие,безусловно тысячи,но 50000 я думаю -перебор
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 07:06
        0
        Цитата: dmi.pris1
        И надо учитывать,что люди устают от войны,


        Это на обе стороны конфликта распространяется.
        1. KAV
          KAV Сегодня, 07:19
          +1
          Чтобы победить в конфликте, Украине требуются примерно 400 тысяч идеально подготовленных солдат с натовским оружием. Но как минимум в ближайший год ожидать этого не стоит.
          Вот именно поэтому нельзя давать им передышки и тем более идти на перемирия! Любую паузу они используют для подготовки и подкрепления. В/на должна быть ликвидирована как таковая! Ибо, пока она существует, будет продолжать угрожать нашей безопасности. После 2014 года пути назад, или в обход, к сожалению, нет.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:09
      0
      Какое - то украинское сообщество солдатских матерей заявляет о 320 000-ах потеряшек. Якобы написаны заявления матерей с просьбой разыскать
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:20
    +2
    На фоне глупых, забитых рагулей, которые составляют 80 процентов граждан Украины, Арестович- более менее умный.
    1. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 06:24
      0
      Психологию почитывает... и кролохлям на уши вешает лапшу!
  3. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 06:22
    +3
    Разделение не на две, а как минимум на 4 части!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:05
      0
      Это точно. Так что корейский вариант, как минимум в пролёте
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:25
    +2
    Украине требуются примерно 400 тысяч идеально подготовленных солдат с натовским оружием.
    А почему именно 400 тысяч и не более? То, что должны быть вооружены НАТОвским оружием понятно, как и понятно то, что за 5 недель инструкторы НАТО у себя на территории готовят "идеальных солдат", которые попав на войну не могут понять к чему их готовили.
    Западу нужно уже сейчас «создавать украинский вариант Южной Кореи, что даст Украине немало бонусов».
    И как Запад будет создавать этот вариант да еще с бонусами для Украины? В Корее те же США понесли не малые потери, а войска марионеточного режима и того больше, что создало предпосылки для переговоров о прекращении огня, которые шли с большим скрипом. Украина не Корея, да и у Запада (англосаксов в первую очередь) другие планы по этой стране. А про "бонусы" Арестович наверное по привычке - украинец и с "зрады" должен получить хоть что-то.
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 06:29
    +3
    Не знаю, что там на уме у тех, кто в Кремле - Корейский сценарий или нет, но моё твёрдое убеждение, что останавливаться нужно, как минимум, на польской границе. Останется в составе НЫНЕШНЕЙ Украины хотя бы одна область - и через пять лет придётся разбирать её. Причём НАТО эти пять лет тоже сидеть сложа руки не будут - и 400 тысяч отморозков насобирают, и тысячу или сколько они там хотят танков - всё будет. Поэтому легче, чем сейчас, не получится.
    Мы сейчас вынуждены во всё это влазить из-за недобитков и на Украине, и в Европе, и в Америке, которые остались с ТОЙ войны - так не надо повторять ошибок.

    Нравится прогресс Арестовича про "Корейский вариант".
    Кто б ему два месяца назад сказал про это - уже сидел бы в СБУ на табуретке перед следователем. "Полная и безоговорочная, вернуть, отнять, раздробить, репарации" и прочий бред. Забыл, какую ахинею сам нёс?
    Интересно послушать, что этот "усталый воин" будет петь через полгода.

    Никогда не верил тем, кто усиленно пытается создать впечатление, что он знает что-то такое архиважное и сверхсекретное, что никто, кроме него, не знает. Эта пустышка, наверное, что-то знает... fool
    1. krops777
      krops777 Сегодня, 06:37
      +2
      Нравится прогресс Арестовича про "Корейский вариант".
      Кто б ему два месяца назад сказал про это - уже сидел бы в СБУ на табуретке перед следователем.


      Допрыгается петушок, еще чего нибудь ляпнет и СБУ его также уберет как остальных критиковавших режим.
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 06:41
      +1
      Проблема, что миллионов 20 придется кому-то кормить, причем в основном пенсионеров, несовершеннолетних, частично женщин и инвалидов, которых после войны будет полно. Экономика и до войны-то хромала ...
  6. Egor53
    Egor53 Сегодня, 06:50
    0
    Если у Украины будет 400 тыс. воюющих, то им, только зарплаты нужно будет платить 1,5 миллиарда долларов в месяц. Запад денежку подкинет, но как надолго?
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:01
    +1
    . Чтобы победить в конфликте, Украине требуются примерно 400 тысяч идеально подготовленных солдат с натовским оружием.

    Это только чтобы противостоять, а не победить, и то только на данный момент. Чтобы противостоять долго, нужно несколько миллионов человек и весь промышленный комплекс запада. А для того чтобы победить Россию и контроллировать территорию. Нужны десятки миллионов солдат и весь пром.потенциал мира. Но последнее что увидит мир, это яркие вспышки и зарево на горизонте, а кто-то и рядом прямо. Так что пустослов это
  8. Slon1978
    Slon1978 Сегодня, 07:04
    0
    Феномен и отличие Южной Кореи от Украины в ее местоположении. После Корейской войны США нужен был плацдарм в подбрюшье Китая и России, где можно было бы разместить на постоянной основе базы и военный контингент США и НАТО. Поэтому в Южную Корею после войны было вложено немало инвестиций и усилий в виде торговых кредитов и преференций. В Европе же у США плацдармов против России достаточно - Польша, страны Прибалтики. Поэтому инвестировать в Украину не имеет особого смысла, учитывая также и масштабы коррупции в этой стране. Разграбить и украсть выгодные куски за выданные ранее кредиты и лендлиз - да, но делать из нее нечто процветающее - зачем? Украина выгодна США бедной и озлобленной.
  9. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 07:19
    0
    Кому-то ещё интересен звездёж этого полководца?
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:28
    0
    Когда встанет вопрос о дербане территорий окраины много уже желающих в очереди стоит. Вангую, что "народные" референдуму посыплются как из рога изобилия в западных областях, а раз прецедент уже имеется, то разбредутся территории по национальным "квартирам", на этом вопрос окраины и будет закрыт. Корейский сценарий маловероятен, все будет зависеть от того, кто в белом доме тогда будет сидеть и будет ли дана команда вассалам - ФАС.