Чтобы победить в конфликте, Украине требуются примерно 400 тысяч идеально подготовленных солдат с натовским оружием . Но как минимум в ближайший год ожидать этого не стоит.

Можно было бы говорить об этом как о российских ожиданиях. Но проблема и самое неприятное в том, что так же думают и на Западе, от которого мы тотально зависим.

Уволенный с должности советника в офисе Зеленского Алексей Арестович не снизил своей активности в медиа. Он продолжает активно раздавать интервью, в том числе украинским средствам массовой информации. В очередном таком интервью экс-советник заявил о том, что после окончания вооружённого конфликта Украина «может повторить Корейский сценарий».Алексей Арестович прямо дал понять, что завершится боевые действия могут вовсе не так, как того хотели бы отдельно взятые украинские граждане (в первую очередь политическая верхушка в Киеве).Арестович:По словам Арестовича, в такой ситуации есть большая вероятность того, что Украина пойдёт по пути разделения Корейского полуострова на два государства. Другими словами, экс-советник в офисе президента уже не говорит о «полной победе Украины».Арестович:По заявлению бывшего сотрудника офиса Зеленского, Западу нужно уже сейчас «создавать украинский вариант Южной Кореи, что даст Украине немало бонусов».Таким образом, Арестович даёт понять, что Киеву пора смириться с утратой части территорий.