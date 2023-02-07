Производство высокоточных артиллерийских боеприпасов в разы выросло в Российской Федерации. Речь идёт о корректируемых снарядах «Краснополь» калибра 152 мм.
Источник РИА Новости сообщает о том, что значительный рост производства «Краснополей» связан в том числе с тем, что украинские войска ожидают получить на вооружение танки натовского образца. Напомним, что поставки своих танков Украине одобрили Британия, США и ФРГ. Таким образом, на Украине и на Донбассе окажутся танки «Челленджер», «Абрамс» и «Леопард».
Снаряды «Краснополь» могут стать одним из эффективных средств по уничтожению натовской бронетехники фактически у границ России, а также на территории новых российских регионов.
Максимальная дальность стрельбы снарядами «Краснополь» составляет до 25 км. Если речь не идёт о модернизированных версиях. При этом отклонение снаряда от центральной точки выбранной цели не превышает 2 м. В таком случае поражение танка при использовании снаряда «Краснополь» практически гарантировано.
Стоит напомнить, что в Германии ранее одобрили поставку Украине танков двумя партиями. Первая партия – Leopard 2A6 в количестве 14 единиц. Вторая партия – 2А4 и более ранние версии в количестве 88 единиц. Числовое сочетание партий 14 и 88 вызвало реакцию даже среди обычных немцев, которые отметили в этом кодовое число нацизма. Даже если эти числа возникли случайно, то в этом совпадении прослеживается горечь того пути, на который по отношению к России вновь встала Германия, демонстрируя готовность и в XXI веке поддерживать преступную нацистскую идеологию.