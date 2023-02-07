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В России в разы нарастили выпуск боеприпасов «Краснополь», в том числе для будущего поражения натовских танков в конфликте с Украиной

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В России в разы нарастили выпуск боеприпасов «Краснополь», в том числе для будущего поражения натовских танков в конфликте с Украиной

Производство высокоточных артиллерийских боеприпасов в разы выросло в Российской Федерации. Речь идёт о корректируемых снарядах «Краснополь» калибра 152 мм.


Источник РИА Новости сообщает о том, что значительный рост производства «Краснополей» связан в том числе с тем, что украинские войска ожидают получить на вооружение танки натовского образца. Напомним, что поставки своих танков Украине одобрили Британия, США и ФРГ. Таким образом, на Украине и на Донбассе окажутся танки «Челленджер», «Абрамс» и «Леопард».

Снаряды «Краснополь» могут стать одним из эффективных средств по уничтожению натовской бронетехники фактически у границ России, а также на территории новых российских регионов.

Максимальная дальность стрельбы снарядами «Краснополь» составляет до 25 км. Если речь не идёт о модернизированных версиях. При этом отклонение снаряда от центральной точки выбранной цели не превышает 2 м. В таком случае поражение танка при использовании снаряда «Краснополь» практически гарантировано.

Стоит напомнить, что в Германии ранее одобрили поставку Украине танков двумя партиями. Первая партия – Leopard 2A6 в количестве 14 единиц. Вторая партия – 2А4 и более ранние версии в количестве 88 единиц. Числовое сочетание партий 14 и 88 вызвало реакцию даже среди обычных немцев, которые отметили в этом кодовое число нацизма. Даже если эти числа возникли случайно, то в этом совпадении прослеживается горечь того пути, на который по отношению к России вновь встала Германия, демонстрируя готовность и в XXI веке поддерживать преступную нацистскую идеологию.
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:35
    +2
    Кроме "Краснополя"есть еще и калибра поменьше-"Китолов",кажется.Надеюсь,что на этот зверинец снарядов хватит
    1. krops777
      krops777 Сегодня, 07:05
      +1
      Кроме "Краснополя"есть еще и калибра поменьше-"Китолов",кажется.Надеюсь,что на этот зверинец снарядов хватит


      У нас есть еще и ФАБы которые использовались почему то один раз в СВО на днепропетровском пятачке и как показала тогда практика очень успешно, сорвали тогда наступление, те кто выжил говорили что попали в настоящий АД. Почему не используют комбинированные методы прорыва ПВО с дронами, с ложными целями, опять до военачальников дойдет через полгода как с энергетикой.
      1. krot
        krot Сегодня, 07:30
        +1
        Почему не используют комбинированные методы прорыва ПВО с дронами, с ложными целями, опять до военачальников дойдет через полгода как с энергетикой.

        Да, и не слышно про раскрученные ложные надувные применки различной техники для отвлечения ударов .. Где это все? Генералы ум свой забыли как использовать..
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 08:16
          -1
          постоянно слышно, каждый месяц....................................
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:46
      +3
      А почему бы не СПБЭ? Разработка из 80х. Электроника не санкционная. Неужели дорого?!
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: dmi.pris1
      есть еще и калибра поменьше-"Китолов",кажется

      Креститься надо,милок,если кажется ! Этот "Китолов-2/2М" кто-нибудь из нынешних служивых хотя бы видел в войсках ? Ау ! Отзовитесь !
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +1
    Числовое сочетание партий 14 и 88 вызвало реакцию даже среди обычных немцев, которые отметили в этом кодовое число нацизма.
    И на это есть причины, которые прямо указывают на активное возрождение нацизма и желание наконец "победить Россию".
    Производство высокоточных артиллерийских боеприпасов в разы выросло
    Как сказал бы В.И. Ленин: "Верной дорогой идете, товарищи!"
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 07:01
      0
      Числовое сочетание партий 14 и 88

      не удивлён, т.к. нацистские настроения чувствовались и в нулевыя, хоя были спрятаны за маской толерантности. Был уверен, что этот реваншизм проявится, но не думал, что так скоро и в таком уродливом виде
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:09
      0
      Тоже подумал об этом. Раз СССР не смогли то Россию думают победят.
  3. stels_07
    stels_07 Сегодня, 06:43
    0
    Надо сделать вариант Краснополье с ГЛОНАСС наведением,т.к орлан-30 более уязвим для ПВО,чем мавики разные
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:47
      0
      Ага, глонас наведение только для не подвижных целей годится!
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:44
    +3
    Отличная новость!
    Как раз муссируется слух, что всеми этими леопардами и прочими будут управлять натовские спецы! Вот и пожечь эти танки вместе со спецами!
    Ах, как бы было приятно и радостно на душе от такой новости! good
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:49
    +3
    Надо автоматизировать процесс наведения снарядов Краснополей на танки врага.
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 07:51
      +2
      Надо автоматизировать процесс наведения снарядов Краснополей на танки врага.

      У Краснополя, если ничего не изменилось,самая древняя и простая ГСН по лазерному лучу. Поэтому возможности автоматизации очень ограничены, прежде всего нужно модернизировать систему подсветки. Если оператор будет сидеть в окопе рядом с лазером, то ему не позавидуешь. Подсветка целей в глубине обороны противника вообще мало реалистична с учетом веса оборудования в десятки килограммов, посылать ДРГ в тыл с таким оборудованием всяко не айз. Размещение оборудования на БПЛА может быть выходом в некоторых ситуациях, но нужно понимать, что с требованиями высокой точности наведения и массы оборудования, БПЛА получится достаточно тяжёлым, громоздким, дорогим и сам по себе будет представлять лёгкую цель. Насколько можно снизить массу аппаратуры подсветки непонятно, автоматизация, конечно, возможна, убрать оператора подальше от лазера тоже, очевидно, возможно.
      Замена ГСН на матричную оптическую либо матричную ИК решило бы все эти проблемы, но по моему (я уже высказывал эту мысль на форуме), труднодостижима, поскольку при выстреле внутри ствола орудия снаряд испытывает перегрузки в десятки тысяч g. В этом смысле предпочтительнее самонаводящиеся ракеты, не испытывающие таких перегрузок.
      Установка ГСН с наведением по ГЛОНАСС в снаряд вполне возможна, поскольку она по сложности не намного превышает головки с лазерным наведением, правда корпус снаряда должен будет иметь радиопрозрачное окно в месте установки антенны. Но главный недостаток таких систем - работа только по стационарным целям.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 06:58
    +2
    А Краснополь вроде как осколочно-фугасный? Как он против танка? Прицелы, наверное сдует, или в моторное отделение ненароком залетит?
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 07:09
      +2
      152 мм танку любого хватает. Когда испытывали Т95 с орудием 152 мм ОФС снаряд у 64ки просто оторвал башню.
      1. fiv
        fiv Сегодня, 07:23
        +1
        Спасибо________________________________________________
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:59
    -4
    Кво 2 м это плохо, попасть будет непросто... А производство птуров (корнетов и прочих) наращивается???
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:14
      -1
      Цитата: Владимир80
      Кво 2 м это плохо, попасть будет непросто... А производство птуров (корнетов и прочих) наращивается???

      Плохо не уметь считать, хотя бы на пальцах. Танк 3,5 м. шириной и 6 м. длиной. Попытайтесь сложить цифры...
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:39
        0
        У меня с арифметикой отлично, вот поставил наводчик луч на центр лобовой проекции танка (1.75 + 1.75м), а отклонение может быть 2 м... Эксперты, поясните!
  8. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 07:04
    +2
    к Краснополем нужна не только разведка но и поддержка во время удара - наведение, а с этим как?
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 07:13
      +2
      Наводится и с земли и с БПЛА, что ещё надо? По стационарным целям по идее Глонасс наведение не помешает, но там и простых снаряда хватит,зачем тратить дорогущий Краснополь.