Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту

Страны НАТО не будут официально отправлять своих военнослужащих на Украину, в этом нет необходимости, так как на территории этой страны находятся и участвуют в боевых действиях множество кадровых военных, ставших наемниками. Об этом заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.Австрийский полковник выступил на пресс-конференции, организованной Австрийским институтом политики Европы и безопасности (AIES), темой его выступления стал, как не трудно догадаться, конфликт на Украине. Отвечая на вопрос журналиста о поставках танков Киеву, а также невозможности быстро обучить украинские экипажи управлению западной бронетехникой, Райснер заявил, что на Украине находится большое количество военнослужащих стран НАТО, но в качестве наемников.По его словам, никакой проблемы с управлением танками не будет, поскольку они могут поставляться вместе с экипажами, а уволившийся из армии любой страны НАТО кадровый военный уже не считается военнослужащим, поэтому говорить о том, что на Украине находятся военные той или иной страны не нужно. Так что НАТО никого официально на Украину не отправляет, но и танками будет кому управлять при случае.- заявил полковник.Австрийский военный несколько раз повторил, что на территории Украины находится большое количество наемников, а не военнослужащих из стран НАТО. Стоит отметить, что информация эта не новая, ранее неоднократно сообщалось о такой практике, применяемой странами Запада. Особенно в этом преуспела Польша, отправляя своих военных на Украину под видом "солдат удачи". Так что в ВСУ найдется, кому управлять немецкими "Леопардами".