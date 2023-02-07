Военное обозрение
Войти Регистрация

Австрийский полковник: На Украине много военнослужащих стран НАТО, проблем с экипажами танков не будет

31
Австрийский полковник: На Украине много военнослужащих стран НАТО, проблем с экипажами танков не будет

Страны НАТО не будут официально отправлять своих военнослужащих на Украину, в этом нет необходимости, так как на территории этой страны находятся и участвуют в боевых действиях множество кадровых военных, ставших наемниками. Об этом заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.


Австрийский полковник выступил на пресс-конференции, организованной Австрийским институтом политики Европы и безопасности (AIES), темой его выступления стал, как не трудно догадаться, конфликт на Украине. Отвечая на вопрос журналиста о поставках танков Киеву, а также невозможности быстро обучить украинские экипажи управлению западной бронетехникой, Райснер заявил, что на Украине находится большое количество военнослужащих стран НАТО, но в качестве наемников.

По его словам, никакой проблемы с управлением танками не будет, поскольку они могут поставляться вместе с экипажами, а уволившийся из армии любой страны НАТО кадровый военный уже не считается военнослужащим, поэтому говорить о том, что на Украине находятся военные той или иной страны не нужно. Так что НАТО никого официально на Украину не отправляет, но и танками будет кому управлять при случае.

Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту

- заявил полковник.

Австрийский военный несколько раз повторил, что на территории Украины находится большое количество наемников, а не военнослужащих из стран НАТО. Стоит отметить, что информация эта не новая, ранее неоднократно сообщалось о такой практике, применяемой странами Запада. Особенно в этом преуспела Польша, отправляя своих военных на Украину под видом "солдат удачи". Так что в ВСУ найдется, кому управлять немецкими "Леопардами".
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:34
    +8
    На Украине много военнослужащих стран НАТО, проблем с экипажами танков не будет
    То о чем мы знали, на западе обыватель догадывался австриец сказал вслух. Мало кто сомневался, что рано или поздно западные танки появятся в зоне СВО с иностранными экипажами. А не пора ли российской стороне официально обозначить, что страны ЕС, Сша являются прямыми участниками военного конфликта со всеми вытекающими от сюда последствиями? А ведь не за горами появление самолетов с НАТОвскими летчиками взлетающими с территории Польши, ракеты средней дальности и продолжающие активно работать оружейные хабы в Польше и Румынии. Мы говорим, что воюем со всем НАТО, но при этом опасаемся их потревожить.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:38
      +4
      Цитата: rotmistr60
      То о чем мы знали, на западе обыватель догадывался австриец сказал вслух.

      Австрийский полковник такой смелый, пока гробы пачками идут в украинские города и сёла, а каждый гроб в Европе - событие. а не статистика.
      Я посмотрю на австрияков, когда к ним придёт не одна тушка этого полковника, а сотня-две-три ящиков.

      Жизни украинцев, как известно, для них ничего не стоОят. Посмотрим, чего стОят европейские жизни. НАТО уже потеряло, если туркам верить, половину того, что в Ираке.
      То ли ещё будет...
      1. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Сегодня, 07:26
        +1
        К сожалению, Вы мыслите стереотипами конца прошлого века. Сегодня жизни западного плебса вполне пойдут по паритету с жизнями украинцев (народов, населяющих Украину). На Западе сформирована тоталитарная система, способная подавить любое недовольство, а пропагандистская машина оправдает любые потери в войне с Россией. Только толпы обделавшихся пленных под конвоем Росгвардии на улицах европейских разрушенных городов способны излечить зпадное общественное сознание.
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 08:14
        0
        Жизни украинцев, как известно, для них ничего не стоОят. Посмотрим, чего стОят европейские жизни

        европейские жизни им тоже по барабану, главное, чтобы не было скандала, огласки
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:55
      -4
      Уважаемые, если заявить про то что кое кто является участником конфликта - это будет вроде "красных линий", сказали - а дальше что?
      1. tatarin1972
        tatarin1972 Сегодня, 07:35
        0
        Наша страна очень часто, последнее время, передвигает эти красные линии, а страны НАТО во главе с США наоборот говорят , что им плевать на эти пресловутые красные линии, для них их не существует. Вопрос в том, что нужно сделать НАТО, чтобы наши " бараны" во власти поняли, что их ведут на бойню.
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 08:12
          0
          В плену этим красавцам делать нечего! Адик Шикльгрубер их заждался, если с Бандерой на сковороде побрезгуют кувыркаться.
    3. Погоны
      Погоны Сегодня, 07:01
      0
      Цитата: rotmistr60
      со всеми вытекающими от сюда последствиями?


      Это с какими же? request
    4. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 07:07
      -2
      Мы говорим, что воюем со всем НАТО, но при этом опасаемся их потревожить.

      есть такое отличное выражение: "заявляешь - предлагай". Чтобы ваш комментарий не выглядел балабольством, озвучьте вашу стратегию. Предлагаете начать третью мировую? Предлагаете начать бомбить Вену, Лондон и Вашингтон? Готовы к тому, что будут умирать не только бойцы на фронте Украины, но жители наших российских городов. При чем в гигамасштабах?
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 07:19
        0
        Цитата: Ка-52
        Мы говорим, что воюем со всем НАТО, но при этом опасаемся их потревожить.

        есть такое отличное выражение: "заявляешь - предлагай". Чтобы ваш комментарий не выглядел балабольством, озвучьте вашу стратегию. Предлагаете начать третью мировую? Предлагаете начать бомбить Вену, Лондон и Вашингтон? Готовы к тому, что будут умирать не только бойцы на фронте Украины, но жители наших российских городов. При чем в гигамасштабах?


        Так а что делать-то?
        Бесполезно ломать Украину. Там за ней США целую очередь выстроят. Если сломаем Украину - в ход пойдут Прибалтийские государства. Потом Польша. Потом США Казахстан могут подключить. Потом Грузию. Потом Японию.

        Как выходить из этой ситуации?
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 08:50
          0
          Бесполезно ломать Украину. Там за ней США целую очередь выстроят

          ну победа над Украиной сейчас принципиальна и для нас и для Запада. Это все признают. Поэтому и война будет не простой, к этому нужно быть готовым. Хотя уже начинаются разговоры о "корейском" варианте, который может быть промежуточным выходом, устраивающим всех.
          в ход пойдут Прибалтийские государства

          они не имеют и десятой доли того стратегического влияния, который имеют два государства - Украина и Польша.
          Потом США Казахстан могут подключить. Потом Грузию. Потом Японию.

          Казахстан? Ну в какой то отдаленной перспективе...может и так. Если мы не сделаем выводов из ситуации на Украине. Грузия точно нам не угроза. Да и Япония тоже - у нее Китай и КНДР куда более важные антагонисты
      2. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 07:27
        0
        есть такое отличное выражение: "заявляешь - предлагай". Чтобы ваш комментарий не выглядел балабольством, озвучьте вашу стратегию. Предлагаете начать третью мировую? Предлагаете начать бомбить Вену, Лондон и Вашингтон?
        Не обязательно. Для начала надо продемонстрировать последовательность своей позиции. В отношении красных линий, в том числе: разрушать транспортную инфраструктуру незалежной. Начиная прямо от западных погранпереходов. погранпереходов. Использовать экономические рычаги для нанесения максимального ущерба экономикам врага, а не всемерно щадить и лелеять их. Я про Европу.
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 08:44
          0
          а каким боком погранпереходы в Украине и ответ Лондону? Как вы "потревожите" Вашингтон, разбомбив мост на Днепре? Вы немного не о том пишите. Я про другое диванного стратега выше спрашивал
      3. Комментарий был удален.
      4. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 07:30
        0
        Цитата: Ка-52
        есть такое отличное выражение: "заявляешь - предлагай". Чтобы ваш комментарий не выглядел балабольством, озвучьте вашу стратегию. Предлагаете начать третью мировую? Предлагаете начать бомбить Вену, Лондон и Вашингтон? Готовы к тому, что будут умирать не только бойцы на фронте Украины, но жители наших российских городов. При чем в гигамасштабах?

        Именно для того, чтобы это не произошло - надо на всех уровнях горланить о том, что ЕС - участник боевых действий против РФ, вдалбливая в головы европейцев эту парадигму, и добиваться хотя бы на полуофициальном уровне признания этого факта. Хотя бы, чтобы этот тезис проглатывался, а не отметался с негодованием Европой (но это уже дело дипкорпуса и сми).
        И вот тогда при ударе по какой-нибудь Польше - дядюшка Сэм за неё не впишется. Он и сейчас если и впишется, то с большой неохотой и максимально дистанцированно - а тогда вообще не пошевелится, радостно найдя для этого повод (ЕС первым нанес удар по РФ). И никакой ядерной войны не будет. А пример той же Польши послужит очень отрезвляющим фактором для всей Европы.
        Но, повторяю, чтобы идти на такое - надо сначала чётко зафиксировать на всех уровнях тот факт, что ЕС - участник боевых действий против России. И когда сейчас наши постоянно это проталкивают на всех обсуждениях - то делают совершенно правильно. Просто надо активнее и напористее. (И вот в настырности и наглости надо брать пример с чубак)
      5. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 07:36
        0
        Ка-52 (Андрей)
        Предлагаете начать третью мировую?
        А вы предлагаете подождать когда ударят по нам более серьезным? Вы уверены, что если (к примеру) польские войска зайдут на Западную Украину и по ним будет нанесен удар, то НАТО тут же всеми силами ввяжется в конфликт? Я не уверен. И это "дежурное нытье" о том, что "вы хотите начала 3 МВ...." и т.д. изрядно набило оскомину. По вашему НАТО пускай воюет с Россией, т.к. это право сильного, а Россия должна знать свое место?
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 08:41
          0
          И это "дежурное нытье" о том, что "вы хотите начала 3 МВ...." и т.д. изрядно набило оскомину.

          хорошо, что среди людей, имеющих право принимать подобные решения, нет таких сумасшедших как вы. Может вам и нечего терять, кроме пижамы в Кащенко, но вот думаю десятки миллионы наших граждан (включая детей) вряд ли хотят стать радиоактивным пеплом по вашей безмозглой прихоти. Ядерное оружие это оружие последнего аргумента. И его применять стоит только тогда, когда других возможностей уже нет.
      6. Грац
        Грац Сегодня, 08:20
        0
        Цитата: Ка-52
        Ка-52 (Андрей) Сегодня, 07:07 Новый
        -2

        Мы говорим, что воюем со всем НАТО, но при этом опасаемся их потревожить.

        есть такое отличное выражение: "заявляешь - предлагай". Чтобы ваш комментарий не выглядел балабольством, озвучьте вашу стратегию. Предлагаете начать третью мировую? Предлагаете начать бомбить Вену, Лондон и Вашингтон? Готовы к тому, что будут умирать не только бойцы на фронте Украины, но жители наших российских городов. При чем в гигамасштабах?


        Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.
        У. Черчилль. (с)
        Всё так и будет по Черчиллю надо бить первым и иметь инициативу в действиях. а не предоставлять её другим. нужны превентивные ядерные удары по базам нато и пунктам снабжения украины в польше и румынии , и только так
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 08:40
          0
          Всё так и будет по Черчиллю надо бить первым и иметь инициативу в действиях. а не предоставлять её другим. нужны превентивные ядерные удары по базам нато и пунктам снабжения украины в польше и румынии , и только так

          хорошо, что среди людей, имеющих право принимать подобные решения, нет таких сумасшедших как вы. Может вам и нечего терять, кроме пижамы в Кащенко, но вот думаю десятки миллионы наших граждан (включая детей) вряд ли хотят стать радиоактивным пеплом по вашей безмозглой прихоти. Ядерное оружие это оружие последнего аргумента. И его применять стоит только тогда, когда других возможностей уже нет.
        2. Павел_Свешников
          Павел_Свешников Сегодня, 08:44
          0
          Тоже считаю, что пора выводить на сцену ядреные припасы и показывать свою готовность их применения. Для начала нужно выйти из договоров ограничивающих применение яо, затем провести испытания, затем предъявить ультиматум капитуляции Украине и при его отказе применить по транспортной инфраструктуре снабжения военной техникой на западной Украине. Не поймут- продолжить пока не заявят капитуляцию.
          И нечего наших ребят гробить и калечить.
      7. JcVai
        JcVai Сегодня, 08:22
        +1
        Есть разные вариации непрямого ответа.
        Начиная от фактического прекращения финансирования нашим государством и окологосударственными структурами воюющих против нас, до, например, передачи трофейных птрк и пзрк североамериканским наркокартелям для их возврата на родину в обмен на ликвидацию каналов поставок в нашу сторону.
        Решений масса. Но воспринимаются лишь те, что приносят боль. Это либо по жизни и здоровью лпр, либо по их кошельку. И если кто-то убивает русских непосредственно или опосредованно - должен ответить.
        Пока что, к сожалению, самым тяжким наказанием от наших являются награждение айфонами и турецкими курортами.
        (Хотя, это видимая часть. Ибо многое остается незамеченным, вроде серии случайных аварий на инфраструктуре, добавление «закладок судного дня». А многое просто не учитываем, как долгоиграющий отказ от нефтедолларов у крупных добывающих. Но это, опять же, слабовато, пока их впк имеет сверхдоходы на наших смертях)
  2. Плохиш
    Плохиш Сегодня, 06:39
    +6
    Исходя из логики полковника, Вагнер может вести боевые действия в любой стране НАТО и Россия будет ни при делах, или это другое?
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 08:15
      0
      Исходя из логики полковника, Вагнер может вести боевые действия в любой стране НАТО и Россия будет ни при делах, или это другое?

      Именно так! Широко известен инцидент, когда музыканты в Сирии пошли на штурм территории, контролируемой матрасниками (в восточных нефтеносных районах), американцы запросили командование ВС РФ, что за дела? - наши ответили: "мы не причём", после чего музыкантов начали расстреливать амеровские самолёты огневой поддержки, они понесли большие потери, наши истребители не вмешивались.
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:39
    0
    На утилизацию вместе с танками? И зачем другим странам эта война? Если их только как бы официально, не официально пошлют. Много военных из стран НАТО, вот это признание. А тож мы сомневались что против нас воюет только Украина
    Вся территория Украины заминирована, там столько мин что ни в одной другой войне столько не было.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:43
    0
    Гдеж их всех потом хоронить то?
    Сброд со всего мира собрался на поле боя.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 07:22
    +1
    Да это не вопрос. Обычная практика... В конце концов, в течение восьми лет на Донбассе точно так же воевали добровольцы из России.
    Но тут есть одно огромное "но"! Именно из-за этих добровольцев - вся Европа верещала, что Россия участвует в конфликте и признавала Россию стороной конфликта! Сначала неофициально, а потом вполне официально - когда чокнутая акушерка фон дер Ляйен с трибуны Европарламента официально объявила Россию - стороной конфликта. Почему? Да потому, что она участвует в донбасской войне поставками вооружений и добровольческими формированиями. Упс... надо же, какая знакомая ситуация! Вопрос к чокнутой акушерке - сейчас она готова точно так же признать ЕС стороной конфликта и участником боевых действий?
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:23
    0
    Цитата: Владимир80
    Уважаемые, если заявить про то что кое кто является участником конфликта - это будет вроде "красных линий", сказали - а дальше что?

    Это вообще-то вы сказали. Узнаете, но потом.
    Вот уж где повод помусолить хоть что-нибудь.))
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:41
    0
    Австрийский полковник: На Украине много военнослужащих стран НАТО, проблем с экипажами танков не будет
    . Вопрос в том, те "отпускники" уже решили, что это их война?
    А так, проблемы будут, разного плана и в сумме, может получится... не получится как им надо.
    В общем, время покажет, шо да как.
    Нам готовится по максимуму, по другому уже нельзя.
  8. fiv
    fiv Сегодня, 07:44
    0
    Свин ты нацистский, а не наемник по контракту, плесень австрийская, отрыжка аншлюса
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:01
    -1
    Цитата: Погоны

    Так а что делать-то?
    Бесполезно ломать Украину. Там за ней США целую очередь выстроят. Если сломаем Украину - в ход пойдут Прибалтийские государства. Потом Польша. Потом США Казахстан могут подключить. Потом Грузию. Потом Японию.

    Как выходить из этой ситуации?

    Кац предлагает сдаться.(с)

    Да, прибалтийские тигры - серьезные ребята. Тем более в компании с Грузией.
    Но Грузия в свое время огребла и теперь не очень-то рвётся. Вычеркиваем(пока).
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 08:18
      0
      Как вы уже надоели со своим этим Кацем. Очевидно, вы его постоянный зритель. request

      Цитата: Tagan
      Да, прибалтийские тигры - серьезные ребята

      Над Украиной перед СВО Соловьёв и Симоньян вот точно так же посмеивались. Сейчас им отчего-то уже не смешно. request

      Цитата: Tagan
      (пока)

      Ну надо же, зерно рациональности у вас всё таки есть. lol
      Хорошо, что вы понимаете, что именно что "пока".
      Глупо недооценивать окружающих и рассчитывать на то, что Запад не сделал никаких выводов из конфликта 2008 года. И не принял соответствующих мер на будущее.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:16
    +1
    Когда возле воинских частей в Австрии начнут разбивать военные кладбища по примеру пшеков этот полковник по другому запоет или его свои же тапками закидают.