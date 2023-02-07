Глава Чечни: После Украины на карте Польша

Глава Чечни прокомментировал участившиеся русофобские и антироссийские выпады представителей польских политических элит. Напомним, что только за последние несколько дней представители властей Польши отметились несколькими антироссийскими высказываниями, в том числе о необходимости «создать железный занавес до небес, чтобы отгородить себя им от России». А экс-президент Польша Лех Валенса и вовсе заявил, что «пора окончательно решить русский вопрос». И всё это на фоне просьб Варшавы по отношению к Вашингтону о новых и новых поставках оружия.
Рамзан Кадыров в ТГ-канале, реагируя на подобного рода действия и заявления, написал, что Польша истощила собственные арсеналы на фоне «поддержки Украины». По словам главы Чечни, теперь в Варшаве в замешательстве: «а что, если после успешного окончания СВО Россия начнёт денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша».
Рамзан Кадыров пишет, что лично у него есть такое намерение:
Я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши.
Кадыров напомнил, что в самой Польше политическая обстановка усложняется. По его словам, летом должен пройти масштабный марш Силезской автономии, ежегодно привлекающий к себе всё больше участников.
Кадыров:
Этот регион Польши заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь.
Против Рамзана Кадырова США и их европейские сателлиты ввели уже бесчисленное количество санкций. Причём чем больше градус антироссийского накала в верхах той же Польши, тем в большей степени она сама себя убеждает в «опасности российского вторжения». Вопрос о том, а зачем в таком случае самим провоцировать Россию, польское руководство даже не рассматривает, потому что, видимо, взыграли исторические комплексы и глубинная русофобия.