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Глава Чечни: После Украины на карте Польша

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Глава Чечни: После Украины на карте Польша

Глава Чечни прокомментировал участившиеся русофобские и антироссийские выпады представителей польских политических элит. Напомним, что только за последние несколько дней представители властей Польши отметились несколькими антироссийскими высказываниями, в том числе о необходимости «создать железный занавес до небес, чтобы отгородить себя им от России». А экс-президент Польша Лех Валенса и вовсе заявил, что «пора окончательно решить русский вопрос». И всё это на фоне просьб Варшавы по отношению к Вашингтону о новых и новых поставках оружия.


Рамзан Кадыров в ТГ-канале, реагируя на подобного рода действия и заявления, написал, что Польша истощила собственные арсеналы на фоне «поддержки Украины». По словам главы Чечни, теперь в Варшаве в замешательстве: «а что, если после успешного окончания СВО Россия начнёт денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша».

Рамзан Кадыров пишет, что лично у него есть такое намерение:

Я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши.

Кадыров напомнил, что в самой Польше политическая обстановка усложняется. По его словам, летом должен пройти масштабный марш Силезской автономии, ежегодно привлекающий к себе всё больше участников.

Кадыров:

Этот регион Польши заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь.

Против Рамзана Кадырова США и их европейские сателлиты ввели уже бесчисленное количество санкций. Причём чем больше градус антироссийского накала в верхах той же Польши, тем в большей степени она сама себя убеждает в «опасности российского вторжения». Вопрос о том, а зачем в таком случае самим провоцировать Россию, польское руководство даже не рассматривает, потому что, видимо, взыграли исторические комплексы и глубинная русофобия.
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:53
    +7
    Надо работать с "деструктивными силами"внутри стран НАТО.Бить их же оружием.Рамзан прав.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:00
    +10
    Я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши


    Аплодирую стоя! Рамзан красава!
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 07:13
      -12
      Глупость, на чью мельницу воду то льете?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:15
      -6
      Я бы, пожалуй, за него на президентских выборах проголосовал. Правда, что-то всё-таки останавливает
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 07:19
        +3
        Да ну ,глупости какие, обязательно голосуйте! Будут губернаторы все из его тэйпа.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 07:34
          +4
          Цитата: ASAD
          Да ну ,глупости какие, обязательно голосуйте! Будут губернаторы все из его тэйпа.

          А ещё законы Шариата на всю страну, плюс налог на неверных в 50% дохода
          1. Аргон
            Аргон Сегодня, 07:53
            +1
            Глупости не пишите. Если даже теоретически предположить то вряд ли он сможет такое ввести. Расстрелы да, будут. Лагеря да, будут. Репрессии.... Но шариат и все что не любит русский мужик, вряд-ли.
            1. ASAD
              ASAD Сегодня, 08:34
              0
              Какая прелесть! Лагеря,расстрелы,репрессии! Вот что русский мужик любит. А шариат ,да ,шариат конечно вряд-ли. Песец!
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 07:11
    +4
    Блин... Рамзан! Зачееем? laughing
    Они же теперь там кирпичами гадить будут! laughing И любые свои самые безумные и шизофреничные действия против России будут обосновывать тем, что они просто защищаются, потому что им напрямую угрожала российская власть!
    (хотя, конечно, красавец! Просто евротроль 80 уровня!)
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:12
    0
    И вот зачем эти заявления ничем не обоснованные?
    Думаю этот провокация журналистов.
    Да и не нужна нам Польша.
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 07:25
      +8
      Вот именно, что нам не нужна Польша, точнее её наличие на географической карте мира.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:55
      +2
      Они пишут всякое, а нам нельзя? В принципе это пишет глава одного из регионов России, а не кто то из кремля.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:22
    +4
    Всякие газетные утки типа "после Украины на карте Польша" только добавляют аргументов в пользу ведения войны против России для обычных граждан всего мира.
    Нам бы с Украиной как-нибудь разобраться.
    И вообще, скажу так, развал России выгоден некоторым силам и в самой России, только глупец не видит этого.
    1. Deck
      Deck Сегодня, 07:28
      +3
      И вообще, скажу так, развал России выгоден некоторым силам и в самой России, только глупец не видит этого.


      Достаточно посмотреть на тех кто делает громкие провокационные заявления. Парочка из них всегда кричит громче всех
    2. AAC
      AAC Сегодня, 08:01
      +1
      Вы историю хоть маленько изучите. С тех пор как Петр I заявил о России как о великом государстве мы не даем покоя разным там англосаксам, галам и тюркам. По-вашему нужно сидеть тихо, со всем соглашаться и не высвечивать, прям как Горбачев. Нам веками не дают спокойно развиваться втягивая в войны. Помню были монголы, татары и хазары до них. А теперь братские народы. Дык для нас единственный выход это расширение империи на всю территорию Европы и ближайшие острова. Только тогда мы сможем снизить риски от внешних экспансий.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:24
    +1
    борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши.
    Прав Р. Кадыров, ох как прав. Польша полностью потеряла международные ориентиры и пошла в разнос на почве махровой русофобии.
    «пора окончательно решить русский вопрос»
    При попытке решения "русского вопроса" Польша обязательно придет к тому с чем сталкивалась уже трижды - к поражению и очередному разделу, в котором уже не будут участвовать Австрия и Пруссия.
  7. smok1961
    smok1961 Сегодня, 07:40
    0
    Panie Kadyrow. Ja proponuję taką kolejność :
    - najpierw spojrzeć na mapę i zorientować się, ile zajęliście Ukrainy po roku wojny...
    - trochę pomyśleć , policzyć straty w ludziach u sprzęcie.
    a później, ewentualnie zaatakować NATO.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:58
      -2
      Получается ,что вы своими провокациями показываете свою неуязвимость или наоборот? НАТО это всё? А ведь могли же вы сидеть на попе ровно , не?
    2. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 08:06
      +3
      Может жахнем?! А?! В Польше точно нет потенциальных сограждан, жалеть некого, и памятников тоже уже нет.
    3. AAC
      AAC Сегодня, 08:10
      0
      "Великая Польша" как всегда думает, что если фронт стоит на месте то они (а ни кто другой) побеждают. Пан smok1961 не ходит на польские кладбища и не видит сколько свежих могил. А могли бы жить. Нужно понять, что для того, что бы победить в войне не обязательно дойти Киева/Варшавы/Берлина. Можно всего лишь стереть с лица земли Бахмут.
    4. fiv
      fiv Сегодня, 08:41
      0
      Так Польша , как показываеи история, всегда выбирает именно такую манеру поведения, что вступаться за нее никто не желает. Например - требование полутора триллиона денег с ФРГ. Обычно вступалась Россия, но...
  8. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 07:44
    +1
    К чему такой пиар???? И так пугают обывателя в Европе нашим вторжением!
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:08
      0
      Цитата: dnestr74
      К чему такой пиар???? И так пугают обывателя в Европе нашим вторжением!

      Руководство перед двумя стульями. С одной стороны требуется показать какая Россия невероятно мирная для внешнего обывателя, чтобы они не поддерживали ВПК,НАТО и прочие нехорошие для нас вещи. С другой стороны работа на внутреннего обывателя который в восторге от образа медведя в крайней степени ярости и бешенства, разносящего всех кто на него только косо посмотрит. В комментариях можете увидеть кучу таких радующихся. Вот власти и крутятся, нужно рейтинг поднять, ух всё НАТО в труху. Нужно на внешнего обывателя, так мы самые мирные, даже таракашку не тронем, где наш цветочек чтобы весело попрыгать на лужайке. wassat
  9. fiv
    fiv Сегодня, 07:46
    -3
    Рамзан Ахматович зрит в корень. "Путь длиной в тысячу ли начинается с первого шага"