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В Белом доме подтвердили планы по поставкам вооружений Украине «на долгосрочную перспективу»

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В Белом доме подтвердили планы по поставкам вооружений Украине «на долгосрочную перспективу»

Соединенные Штаты не намерены прекращать поставки вооружений на Украину, военная помощь будет только наращиваться. В Вашингтоне планируют сделать из этого государства передовой форпост борьбы с Россией, украинская армия должна "сдерживать российскую агрессию". Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.


Салливан выступил на очередной пресс-конференции в Белом доме, подтвердив, что поставки вооружений на Украину не прекратятся. По его словам, выбор отправляемого в настоящее время оружия и техники зависит не только от текущей ситуации на фронте, хотя это является основным фактором, но и от планов на будущее. Правительство США работает на долгосрочную перспективу, чтобы превратить ВСУ в современную армию, способную противостоять российской.

Мы думаем не только о сегодняшней битве, но и о будущем потенциале Украины, чтобы она могла защищать себя и сдерживать российскую агрессию в перспективе

- заявил он.

Представитель администрации Байдена подтвердил, что США рассматривают поставку украинской армии сложных систем вооружения, включая истребители, но в перспективе. На данный момент этот вопрос остро не стоит. В то же время Салливан не стал отвечать на вопрос, когда ждать появления в небе над Украиной американских самолетов, сославшись на слова Байдена, что поставки истребителей не будет.

Между тем в Киеве так не считают и во всю готовятся к новому "Рамштайну", который уже называют "авиационным". В планах Зеленского получить не менее 180 истребителей западного производства и сразу же "закрыть" небо для российских истребителей и ракет. Первые украинские пилоты, "одержавшие тысячи побед в воздушных боях", уже готовы пересесть на F-16, пройдя краткосрочные курсы.
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:13
    +1
    Мы думаем не только о сегодняшней битве, но и о будущем потенциале Украины
    Мне вот интересно на какой период в действительности американцы рассчитывают этот потенциал? Судя по заявлениям Салливана они рассчитывают, что Украина в ее сегодняшней форме будет существовать многие годы и наносить ущерб России. Оптимисты однако.
    Первые украинские пилоты, "одержавшие тысячи побед в воздушных боях"
    Сегодня читаю интервью украинского "асса" с позывным "Джус" британским журналистам, в котором он признает, что не одержал ни одной воздушной победы, а украинская авиация исчезает на глазах. Вот такие они украинские "ассы".
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:31
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Мне вот интересно на какой период в действительности американцы рассчитывают этот потенциал?

      Я не знаю их потенциал в месяцах или годах, я знаю их потенциал в долларах.
      Они сейчас оплачивают не "поддержку Украины", а развал России. Так вот их предел прочности наступит тогда, когда они посчитают, что вбуханная сумма слишком велика, а надежд на развал России всё меньше и меньше.
      Сколько это в цифрах - не знаю. Слышал, что в уничтожение Ирака при помощи "демократии в тротиловом эквиваленте" вбухали 7 триллионов. Не знаю, получили они или нет профита с этого хоть на четверть?

      Что-то мне подсказывает, что здесь за свои деньги они удовольствия не получат, а вернуть деньги ни с Украины, ввиду нищеты, ни с нас, ввиду "пошли на фиг", не получится.
      И это будет величайший "невозвратный кредит". Войдёт не только в учебники истории и политологии, но и бухгалтерии.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:14
    +3
    Нет,у заштатников перспектива есть,не спорю.Есть ли она у их "подопечных"?.Впрочем,это все зависит от нас,от нашего руководства
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 07:18
    0
    В Вашингтоне планируют сделать из этого государства передовой форпост борьбы с Россией, украинская армия должна "сдерживать российскую агрессию".
    О себе подумайте!
    Китайский пузырь шухеру наделал...
    А если ещё и мы производство "метеопузырей" нарастим? Будете луны на небе десятками считать...
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:29
    -1
    Какой можно сделать вывод из этого?
    Думаю, что планируя эту операцию, направление главного удара должно было быть вдоль Польской и Венгерской границ, что бы отрезать линию снабжения.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:37
      +1
      А вот давайте подумаем..Возьмем,например операцию "Багратион"Ведь так напрашивался удар с юга,в тыл группы армий "Центр".В принципе гитлеровцы этого и ждали.Но удар то был с востока,со стороны Смоленской ,Гомельской и Псковской областей...Удар на юг,на Волынь,Львов напрашивается.Но сколько для этого надо сил?Да не меньше миллиона личного состава с техникой и вооружением.Их нет.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:34
    0
    А вот эти планы зависят не от США а от России.
  6. sub307
    sub307 Сегодня, 07:39
    0
    Цитата: rotmistr60
    Сегодня читаю интервью украинского "асса" с позывным "Джус" британским журналистам, в котором он признает, что не одержал ни одной воздушной победы, а украинская авиация исчезает на глазах. Вот такие они украинские "ассы".

    Ассы...? Интересно...Вот только разница есть между "ассом" и "асом" : "
    Оба слова могут быть в русском языке, если вы имейте в виду ас, то есть профессионал своего дела, то надо писать с одной буквой с, если вы имейте в виду монеты в древнем Риме то их надо писать как асс с двумя буквами с. Вариант написания зависит от того, какое значение слова имеется ввиду - это можно понять по контексту. "Ас" (например, ас своего дела) - это человек, который отлично в чем-то разбирается, а "асс" - денежная единица." winked В общем...всем хорошей зарплаты...! good
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:51
    +1
    "Армии" Ирака и Афгана они уже готовили и вооружали...... Талибы сказали большое спасибо за все. Увидим ли мы тот счастливый момент, когда в 24 часа вся ната должна будет покинуть территорию окраины.
  8. wladomir
    wladomir Сегодня, 08:45
    0
    Матрасники постоянно создают очаги напряженности в мире, чтобы поддерживать свой военный потенциал. Сомневаться в том, что они сделают из окраины свой форпост против РФ сомневаться не приходится. Это дает им возможность держать в напряжении всю Европу, а РФ - расходовать огромные средства на армию. Манипулируя европейскими политиками они создают благоприятные экономические предпосылки для своих производителей. Как и после Второй мировой войны, Европа будет полностью зависеть от энергоресурсов, финансовых ресурсов и милости США. Это ничем хорошим для РФ не будет. Поэтому, на мой взгляд, у РФ только один выход - полная и абсолютная победа в этом противостоянии на окраине.