В Белом доме подтвердили планы по поставкам вооружений Украине «на долгосрочную перспективу»

Мы думаем не только о сегодняшней битве, но и о будущем потенциале Украины, чтобы она могла защищать себя и сдерживать российскую агрессию в перспективе

Соединенные Штаты не намерены прекращать поставки вооружений на Украину, военная помощь будет только наращиваться. В Вашингтоне планируют сделать из этого государства передовой форпост борьбы с Россией, украинская армия должна "сдерживать российскую агрессию". Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Салливан выступил на очередной пресс-конференции в Белом доме, подтвердив, что поставки вооружений на Украину не прекратятся. По его словам, выбор отправляемого в настоящее время оружия и техники зависит не только от текущей ситуации на фронте, хотя это является основным фактором, но и от планов на будущее. Правительство США работает на долгосрочную перспективу, чтобы превратить ВСУ в современную армию, способную противостоять российской.- заявил он.Представитель администрации Байдена подтвердил, что США рассматривают поставку украинской армии сложных систем вооружения, включая истребители, но в перспективе. На данный момент этот вопрос остро не стоит. В то же время Салливан не стал отвечать на вопрос, когда ждать появления в небе над Украиной американских самолетов, сославшись на слова Байдена, что поставки истребителей не будет.Между тем в Киеве так не считают и во всю готовятся к новому "Рамштайну", который уже называют " авиационным ". В планах Зеленского получить не менее 180 истребителей западного производства и сразу же "закрыть" небо для российских истребителей и ракет. Первые украинские пилоты, "одержавшие тысячи побед в воздушных боях", уже готовы пересесть на F-16, пройдя краткосрочные курсы.