Украинские военные в сети публикуют информацию об активизации российских подразделений на Купянском направлении и непосредственно на востоке Харьковской области. В частности, появляются свидетельства о том, что российские силы вышли на левый берег реки Оскол к северо-востоку от города Купянск. Закрепление российских сил осуществлено в районе реки Таволжанка и одноимённого села.Бои идут и в районе Долгого Гая – лесного массива у села Гряниковка, а также южнее его, что примерно в 15 км по прямой от Купянска.Нужно напомнить, что ранее российские войска отступили с этих территорий в рамках так называемой перегруппировки. Дело было в сентябре 2022 года, когда украинская армия пошла в наступление в Харьковской области. Тогда она в итоге была остановлена на рубеже Сватово-Кременная на западе ЛНР. Теперь российские войска, отодвигая противника, к западным границам республики, одновременно работают на Купянском направлении, чтобы снизить его возможности по переброске резервов в направлении города Сватово.Накануне огневое поражение противнику было нанесено в районе Новосёловского и Стельмаховки (запад ЛНР). Противник понёс потери в живой силе и военной технике.Ранее «мэр» Купянска (назначенный Киевом) заявил, что на совещаниях ему рассказывает о накоплении российской армии сил на Купянском направлении. При этом киевский ставленник убеждён, что «речь не идёт о штурмовых и наступательных силах». Иное мнение у украинских военных, которые находятся в Купянском районе Харьковской области.