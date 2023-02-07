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Украинская сторона заявила о боях на левом берегу реки Оскол, в 15 км от Купянска Харьковской области

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Украинская сторона заявила о боях на левом берегу реки Оскол, в 15 км от Купянска Харьковской области

Украинские военные в сети публикуют информацию об активизации российских подразделений на Купянском направлении и непосредственно на востоке Харьковской области. В частности, появляются свидетельства о том, что российские силы вышли на левый берег реки Оскол к северо-востоку от города Купянск. Закрепление российских сил осуществлено в районе реки Таволжанка и одноимённого села.


Бои идут и в районе Долгого Гая – лесного массива у села Гряниковка, а также южнее его, что примерно в 15 км по прямой от Купянска.



Нужно напомнить, что ранее российские войска отступили с этих территорий в рамках так называемой перегруппировки. Дело было в сентябре 2022 года, когда украинская армия пошла в наступление в Харьковской области. Тогда она в итоге была остановлена на рубеже Сватово-Кременная на западе ЛНР. Теперь российские войска, отодвигая противника, к западным границам республики, одновременно работают на Купянском направлении, чтобы снизить его возможности по переброске резервов в направлении города Сватово.

Накануне огневое поражение противнику было нанесено в районе Новосёловского и Стельмаховки (запад ЛНР). Противник понёс потери в живой силе и военной технике.

Ранее «мэр» Купянска (назначенный Киевом) заявил, что на совещаниях ему рассказывает о накоплении российской армии сил на Купянском направлении. При этом киевский ставленник убеждён, что «речь не идёт о штурмовых и наступательных силах». Иное мнение у украинских военных, которые находятся в Купянском районе Харьковской области.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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6 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:36
    +3
    Вот как легко потерять, как тяжело возвращать, за метром метр. Надеюсь, теперь выводы сделаны, дальше без "перегруппировок".
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:37
    -4
    Им дороги для выхода из Купянска отрезают, а они до сих пор думают что случилось wassat
    Идиоты
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 07:45
      +3
      чтобы отрезать дороги из Купянска надо выйти на правый берег Оскола...или вы считаете,что украм дороги из Купянска в Россию отрезают? wink

      так ещё до "отрезания" дорог топать и топать...и не факт,что цель такая есть...вполне вероятно этот удар направлен на недопущение подвоза подкреплений к Артёмовску
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:42
        0
        Незнаю как к Артёмовску. Туда уже никак по-моему. А вот дороги севернее и южнее Купянска отсекаются. Что если с севера пойдут на Двуречную, а затем на Кондрашовку? Не на пикник чай в Таволжанку притопали wassat
  3. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 07:37
    +5
    Только теперь Купянск никто целым не отдаст-останутся руины, как ни жаль....
    1. Дмитрий Трухтанов
      Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:45
      +2
      Да, только вот такие безумные удержания очень дорого стоят укрорейху, а мобилизационный потенциал всё меньше и меньше