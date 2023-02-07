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Минобороны разработало новую форму военнослужащих с учётом опыта применения в специальной военной операции

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Минобороны разработало новую форму военнослужащих с учётом опыта применения в специальной военной операции

Специальная военная операция, проводимая российской армией, внесла значительные коррективы в тактику и стратегию применения тех или иных вооружений, а также в саму конструкцию оружия. Министерство обороны довольно активно взаимодействует с российским ВПК, донося до разработчиков необходимость изменений. Коснулось это и военной формы российских военнослужащих.


Уже весной этого года российские военные начнут получать новую форму, разработанную с опытом спецоперации. По словам источника, знакомого с подготовкой образцов, в целом внешний вид формы сохраняется, основные изменения коснулись качества тканей, швов и утеплителей. Кроме того, в новую форму введена обувь, также претерпевшая изменения с учетом использования в СВО.

В Министерстве обороны подтвердили разработку новой формы, заявив, что при ее создании учитывались мнения военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. Первые поставки обмундирования "нового поколения" начнутся в войска уже весной этого года. В первую очередь, новую форму будут получать военнослужащие, участвующие в СВО.

В военном ведомстве дали некоторые пояснения, касающиеся нового обмундирования. Теперь военнослужащие будут получать четыре комплекта полевой формы: летний, ветроводозащитный, демисезонный и зимний. Из обувки: специальные облегченные ботинки, летние, демисезонные и даже утепленные резиновые сапоги. Зимняя обувь тоже претерпела изменения.

(...) в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как, ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой, были внесены изменения

- приводит РБК сообщение Минобороны.

Теперь необходимо дождаться поставок этих новинок и познакомиться с ними поближе. Основное мнение, конечно, представят военнослужащие, которые будут носить эту форму, в том числе и в условиях боевых действий. Будем надеяться, что Минобороны учло все пожелания российских военных.
Использованы фотографии:
Минобороны
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31 комментарий
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 07:32
    +18
    Во всем этом главное чтобы полтора миллиона комплектов не уехало неизвестно куда.
    1. frog
      frog Сегодня, 07:39
      +1
      Хорошо, уедет два с половиной, хотя.... Могут взять повышенные обязательства, встречный, так сказать, план wink
    2. Дмитрий Трухтанов
      Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:40
      0
      А они уехали?) Депутат сказал и все понесли.... А по факту службы тыла были не готовы, так как ещё и призыв был на носу... Размеров не было нужных, все таки 30-40 мужик по комплекции отличается от 18 летнего юнца
      1. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 07:59
        +8
        Если бы не было размеров, то в одном строю стояли бы и полностью экипированные и "махновцы". А вот не было такого. А самое главное на авито эта форма бы не продавалась, причем всей размерной линейки.
    3. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 07:53
      +3
      Её должно быть столько, что 1,5 млн не должно влиять на одетость ЛС
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 08:08
        +3
        Цитата: Zaurbek
        Её должно быть столько, что 1,5 млн не должно влиять на одетость ЛС

        А ещё генералам от снабжения понадобилась СВО, что бы догадаться о необходимости КАЧЕСТВЕННЫХ материалов для обмундирования!!! О каких беспилотниках и связи можно с такими "профессионалами" мечтать?
        коснулись качества тканей, швов и утеплителей. Кроме того, в новую форму введена обувь, также претерпевшая изменения с учетом использования в СВО.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 08:39
          +2
          Цитата: Владимир_2У
          А ещё генералам от снабжения понадобилась СВО, что бы догадаться о необходимости КАЧЕСТВЕННЫХ материалов для обмундирования!!!

          А сколько важных людей щёки надували...

          А по факту пшик.
    4. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 08:36
      +1
      Цитата: Normann
      Во всем этом главное чтобы полтора миллиона комплектов не уехало неизвестно куда.

      Видимо новые комплекты разрабатываются с противоугонной сигнализацией(( lol
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:33
    -1
    Вот и посмотрим, действительно учли замечания и пожелания, или опять как уже бывало.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:50
      +4
      Хорошо,если форма,а особенно обувь будет удобной и прочной
      1. SincerityX
        SincerityX Сегодня, 08:26
        +1
        Мне прошлой зимой мама подарила берцы "ДОФ", Дагестанской обувной фабрики, учитывая как я ношу обувь(в конце сезона она в труху), эту обувь можно порекомендовать, так как второй год ношу, даже не второй сезон(в прошлом году проносил до мая, надел в сентябре). Внутри она стёрлась, конечно, но снаружи цела и воду не пропускает до сих пор.
    2. Goto
      Goto Сегодня, 08:20
      0
      Сейчас опять запорят хорошее начинание. Ратник тоже говорят первый вариант оч.хороший был, но в серию пошел третий (дешевле).
  3. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 07:38
    -3
    Срок службы такой формы? Опять один комплект будет носить несколько поколений?!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:43
      +2
      Если качество позволит. А не такая какая есть. На месяц
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:38
    +3
    Ну это не новая форма. Это старая форма , просто слегка подвергнутая модернизации так скажем . Но сдается мне что это будет такая шляпа как и старая только в профиль. Пока у нас этим занимаются старые проверенные кадры улучшения в этом направлении не будет , что ни делай. Как в анекдоте про бордель и кровати . Надо ставить новых людей , грамотных , честных и патриотов .
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 07:43
      +2
      А что вам не нравится в конструктиве самой формы, можете назвать по пунктам?
      Вот обувь - да, у хохла она говорят лучше, вплоть до того, что этот желанный трофей.
      Но вот в, чем конкретно я сказать не могу.
      1. Дмитрий Трухтанов
        Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:47
        +7
        У хохла обувь со всего НАТО, я боюсь что у них своих даже труселей уже нет
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:53
          +2
          У них есть производство в Сумах-"Талан".Рабочая обувь оттуда,лет десять назад была дерьмом.Но говорят,они перешли на новое оборудовпние и материалы и обувь для военных у них качественная и удобная
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:29
        0
        Цитата: 75Сергей
        А что вам не нравится в конструктиве самой формы, можете назвать по пунктам?

        Я вам могу сказать, что мне нравилось и что должно быть.
        В зимнем обмундировании должна быть предусмотрена возможность менять не подверженный усадке верх, который можно носить и в виде демисезонного варианта. Внутренний утеплитель также не должен усаживаться и предусматривать «подменку».
        Обувь может предполагать обычный вариант утеплённых берцев со сменными носками.
        В демисезонном варианте (и в летнем) должна быть предусмотрена непромокаемая куртка и штаны.
        Качество материала для обмундирования должно быть высшим, а не то, что Бог частный предприниматель послал...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:14
      +1
      Цитата: FoBoss_VM
      Надо ставить новых людей , грамотных , честных и патриотов...

      ...которые будут использовать не только опыт СВО, но и опыт Афганистана, и опыт ВМВ...
      Мне любопытно, у старшины будет своя мобильная «каптёрка», где он будет хранить и перевозить всё это или (???)
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:41
    +5
    Я бы не назвал это разработкой новой формы. Это возврат к советским требованиям качества, которые были основаны еще в сороковых. Обработка швов? Да мы все это носили. У меня до сих пор кое-что из формы лежит, 30-40 лет живет. Кальсоны, пардон, до сих пор на лыжную прогулку надеваю.
  6. Дважды майор
    Дважды майор Сегодня, 07:51
    +2
    А сапоги? Бред это, ботинки в нашем климате.
  7. двп
    двп Сегодня, 08:02
    +2
    Верните кирзовые сапоги и афганку.
    1. Goto
      Goto Сегодня, 08:21
      -1
      Нахрен не надо! Афганка и кирза это писец. Носил такое.
    2. Александр_25
      Александр_25 Сегодня, 08:23
      -1
      Кирзачи в слякоть не катят, хоть чем мажь. Ноги всеравно мокрые. Берцы раскисают. Только резина.
  8. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 08:07
    0
    Весьма символичное фото в начале статьи.Все швеи в тенисках с надписью,,Военторг,,
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:07
    +1
    Да все просто, пока мир был, на это внимания не обращали, слишком у нас все было повернуто на тему "а что в народе блоХеры скажут"? А они скажит - давай технологичное и высокоточное в армию! Со стелс-покрытием, а то вон в Англии кирпичем не чистят!
    А на деле оказывается, что первым делом нужно не высокоточное, а общеупотребимое - форма, снаряга, аптечка, связь и личное оружие. И по всем пунктам есть что доработать, даже со стрелковкой - еще раз, банки в реальности - штука нужная. Хотя бы потому. что в сумерках из-за выхлопа со ствола тупо слепнешь. Но банка в мирной армии нахрен не нужна - только лишние деньги из бюджета, да и лишний вес, никто из срочников ей не обрадуется
    Короче, там дел еще вагон
    1. Goto
      Goto Сегодня, 08:24
      +1
      Первым делом нужно все. И высокотехнологичное, и высокоточное, и современное и .......
  10. os9165
    os9165 Сегодня, 08:23
    +2
    Новую форму военнослужащих ? Просто весна показала, кто где гадил. В российской армии это называется новая форма, в старые времена это называлось вредительством, с указанием фамилии имя и отчества виновника. Если делать из г**** и палок то и получается сами знаете что. Всем всё видно, все отлично знали, что качество ниже плинтуса.
  11. Volga073
    Volga073 Сегодня, 08:24
    -1
    Там в Военторге начальник украинец. Наверное многое уйдет сразу в ВСУ.
  12. dva36
    dva36 Сегодня, 08:40
    0
    Главное Юдашкиных не пускайте и близко к форме.