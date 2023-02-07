Минобороны разработало новую форму военнослужащих с учётом опыта применения в специальной военной операции

(...) в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как, ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой, были внесены изменения

Специальная военная операция, проводимая российской армией, внесла значительные коррективы в тактику и стратегию применения тех или иных вооружений, а также в саму конструкцию оружия . Министерство обороны довольно активно взаимодействует с российским ВПК, донося до разработчиков необходимость изменений. Коснулось это и военной формы российских военнослужащих.Уже весной этого года российские военные начнут получать новую форму, разработанную с опытом спецоперации. По словам источника, знакомого с подготовкой образцов, в целом внешний вид формы сохраняется, основные изменения коснулись качества тканей, швов и утеплителей. Кроме того, в новую форму введена обувь, также претерпевшая изменения с учетом использования в СВО.В Министерстве обороны подтвердили разработку новой формы, заявив, что при ее создании учитывались мнения военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. Первые поставки обмундирования "нового поколения" начнутся в войска уже весной этого года. В первую очередь, новую форму будут получать военнослужащие, участвующие в СВО.В военном ведомстве дали некоторые пояснения, касающиеся нового обмундирования. Теперь военнослужащие будут получать четыре комплекта полевой формы: летний, ветроводозащитный, демисезонный и зимний. Из обувки: специальные облегченные ботинки, летние, демисезонные и даже утепленные резиновые сапоги. Зимняя обувь тоже претерпела изменения.- приводит РБК сообщение Минобороны.Теперь необходимо дождаться поставок этих новинок и познакомиться с ними поближе. Основное мнение, конечно, представят военнослужащие, которые будут носить эту форму, в том числе и в условиях боевых действий. Будем надеяться, что Минобороны учло все пожелания российских военных.