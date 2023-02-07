Украинское командование решило усилить свою северную группировку войск, находящуюся на границе с Республикой Беларусь. Её численный состав, если верить украинским источникам, превысил 18 тысяч военнослужащих. В составе группировки - несколько танковых подразделений в составе механизированных бригад.
Это лишний раз подчёркивает опасения украинского командования и политического руководства на предмет того, что российские войска могут снова осуществить попытку наступления на северные регионы Украины, включая и непосредственно украинскую столицу.
Украинские военные, размещённые на севере страны, у границ Белоруссии, в качестве символики используют, уже без какой-либо рефлексии или желания скрыть, символы нацистской Германии. Так репортёры Reuters сделали снимки украинских танков, на которые были нанесены такие символы как «Балкенкройц». Это белые кресты, характерные для использования вермахтом в годы Второй мировой войны.
Украинское командование опасается осуществлять переброску своих сил и средств из Киевской, Черниговской и Житомирской областей на Донбасс, считая, что таким образом может оголить весьма протяжённую линию границы с той же Белоруссией. Вместо это резервы под Угледар и Артёмовск перебрасываются с других территорий, включая Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.