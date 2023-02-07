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Командование ВСУ опасается перебрасывать резервы с севера страны на Донбасс из-за «риска нового наступления ВС РФ из Белоруссии»

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Командование ВСУ опасается перебрасывать резервы с севера страны на Донбасс из-за «риска нового наступления ВС РФ из Белоруссии»

Украинское командование решило усилить свою северную группировку войск, находящуюся на границе с Республикой Беларусь. Её численный состав, если верить украинским источникам, превысил 18 тысяч военнослужащих. В составе группировки - несколько танковых подразделений в составе механизированных бригад.


Это лишний раз подчёркивает опасения украинского командования и политического руководства на предмет того, что российские войска могут снова осуществить попытку наступления на северные регионы Украины, включая и непосредственно украинскую столицу.

Украинские военные, размещённые на севере страны, у границ Белоруссии, в качестве символики используют, уже без какой-либо рефлексии или желания скрыть, символы нацистской Германии. Так репортёры Reuters сделали снимки украинских танков, на которые были нанесены такие символы как «Балкенкройц». Это белые кресты, характерные для использования вермахтом в годы Второй мировой войны.

Украинское командование опасается осуществлять переброску своих сил и средств из Киевской, Черниговской и Житомирской областей на Донбасс, считая, что таким образом может оголить весьма протяжённую линию границы с той же Белоруссией. Вместо это резервы под Угледар и Артёмовск перебрасываются с других территорий, включая Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
Использованы фотографии:
ТГ/ГШ ВСУ
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:00
    0
    Я так понимаю,что наша группировка в Белоруссии с целью держать как можно всук подальше от Донбасса.А это несколько бригад
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:01
    -1
    То из всех утюгов несут, что не будет наступа с территории РБ - можно спать спокойно, импортная разведка это подтверждает, то опасаются..... Правильно - одними погранцами не прикрыться..., а наши отчубучить могут, спите спокойно, песец еще тот зверек.
  3. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 08:03
    +3
    Они и сами оттуда не торопятся на Восточный фронт
  4. Николай310
    Николай310 Сегодня, 08:35
    +1
    это ещё наши на сумском и черниговском направлении не действуют...а была бы у нас соразмерная масштабам России армия(хотя бы 1,5-2 млн),а не маленькая и "профессиональная" могли бы зашатать эту Украину полностью
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:40
    0
    Как я понимаю оперативный нашего командования : сначала Донбасс. Удар из Белоруссии будет в случае успеха или наступления ВСУ на Мелитополь.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    +1
    Украинское командование опасается осуществлять переброску своих сил и средств из Киевской, Черниговской и Житомирской областей на Донбасс
    Что по сути нам на руку, т.к. свежие подразделения ВСУ на Донбассе нам сегодня ни к чему. Вот и пускай сегодня оголяют Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую обл. бросая войска в мясорубку, т.к. нам завтра предстоит освобождать и эти обл.