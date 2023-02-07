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Американский президент Джо Байден объяснил отказ США поставлять истребители F-16 Украине

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Американский президент Джо Байден объяснил отказ США поставлять истребители F-16 Украине

Президент США Джо Байден подтвердил отказ поставлять боевые самолеты Зеленскому, сделав весьма оригинальное заявление в понедельник на южной лужайке Белого дома. Об этом сообщает пресс-служба американской администрации.


Американский президент ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе касающихся потенциальной поставки боевой авиации на Украину. По словам Байдена, Соединенные Штаты не будут поставлять истребители F-16 Украине, потому что их необходимо "оставить в США". Вот и все, и не надо искать какие-то иные причины, этим заявлением президент США все объяснил.

Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация

- приводит пресс-служба Белого дома его слова.

Это уже второе заявление в отношении возможной поставки самолетов Киеву, озвученное Байденом. Первое было произнесено еще 30 января и отличалось краткостью. На вопрос журналиста, собирается ли Вашингтон отправлять авиацию Зеленскому, Байдент ответил: "нет". Теперь то хоть понятно стало, почему именно "нет", а не "да".

Между тем в Пентагоне скептически относятся к заявлению американского лидера, полагая, что это все временно и в итоге поставка все равно будет одобрена. На данный момент рассматриваются два варианта, один из которых предусматривает поставку истребителей F-16 из запасов ВВС США, второй - одобрение Вашингтоном передачи американских самолетов одной из стран-союзников США.

Пока это все на уровне обсуждений, поэтому никакой конкретики нет и говорить о количестве планируемых к передаче Киеву самолетов еще рано. В Киеве хотят 180 истребителей, и это минимум. Сколько на самом деле получит Украина, покажет время.
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:07
    +1
    С абрашками не торопится, правильно, проще немчуру под булки пнуть, то же касается и летаков, нагнуть шмольца на люфтваффе, да как два пальца об асфальт.... Не , подставлять свои вооружения под ПТС и ПВО на окраине, кто ж их потом покупать будет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:22
      0
      С абрашками не торопятся по простой причине.Эта техника не для унтерменш..Им надо сделать с простой броней танк для Украины.Их не жалко,да и броня не должна попасть в Россию
      1. dorz
        dorz Сегодня, 08:43
        0
        Штаты не будут поставлять истребители F-16 ...

        Значит поставки самолётов будут 100% (при определенных условиях). Ранее также говорили про танки и ракеты.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 08:48
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Им надо сделать с простой броней танк для Украины.

        А вот нифига. Для этого они легко и непринужденно нагнали бы М-60 с консервации. Причем там пару тысяч наскрести - вообще не вопрос. Там суть в том, чтоб разбить миф о превосходстве Леопардов - и они этого добились. Категорическая ошибка Шольца - отправлять именно новейшие версии Леопердов.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:49
      0
      Старик просто опасается, что нечем будет сбивать воздушные шарики над США
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:08
    0
    Ох. Что начинается то? Неужели ф16 будем приземлять? Точнее наши будут.... )))
    1. SincerityX
      SincerityX Сегодня, 08:20
      0
      Что, первый раз что ли? Уже заземляли.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:25
    +1
    Ой, да поставит он их, поставит, к гадалке не ходите. Другое дело, что толку ноль - их посшибают в момент, они будут на 1 вылет. Как любая другая летабла на Окраине.
    Ну что в теории они могут сделать? "Скинуть с неба" ВКС? Да это нереально, причем не только потому, что их надо прорву - и с нормально обучеными экипажами, так еще для этого надо наше ПВО уничтожить - а это задача врядли решаемая ВСЕМИ силами НАТО, а не какой-то задрипаной провинции в разрухе
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:32
    0
    Пока это все на уровне обсуждений, поэтому никакой конкретики нет и говорить о количестве планируемых к передаче Киеву самолетов еще рано. В Киеве хотят 180 истребителей, и это минимум. Сколько на самом деле получит Украина, покажет время.

    Что то с далека решил Байден идти.
    Так бы и сказал , что сильно дорого-богато.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    0
    Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация
    Очень "понятно" объяснил. Это когда у ребенка спрашивают: " Почему...", он не зня, что ответить говорит просто: "Потому."
    это все временно и в итоге поставка все равно будет одобрена
    Что вероятнее всего и случится со временем. При этом американцы будут исходить в принятии решения ориентируясь на обстановку и состояние ВСУ.