Американский президент Джо Байден объяснил отказ США поставлять истребители F-16 Украине

Президент США Джо Байден подтвердил отказ поставлять боевые самолеты Зеленскому, сделав весьма оригинальное заявление в понедельник на южной лужайке Белого дома. Об этом сообщает пресс-служба американской администрации.
Американский президент ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе касающихся потенциальной поставки боевой авиации на Украину. По словам Байдена, Соединенные Штаты не будут поставлять истребители F-16 Украине, потому что их необходимо "оставить в США". Вот и все, и не надо искать какие-то иные причины, этим заявлением президент США все объяснил.
Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация
- приводит пресс-служба Белого дома его слова.
Это уже второе заявление в отношении возможной поставки самолетов Киеву, озвученное Байденом. Первое было произнесено еще 30 января и отличалось краткостью. На вопрос журналиста, собирается ли Вашингтон отправлять авиацию Зеленскому, Байдент ответил: "нет". Теперь то хоть понятно стало, почему именно "нет", а не "да".
Между тем в Пентагоне скептически относятся к заявлению американского лидера, полагая, что это все временно и в итоге поставка все равно будет одобрена. На данный момент рассматриваются два варианта, один из которых предусматривает поставку истребителей F-16 из запасов ВВС США, второй - одобрение Вашингтоном передачи американских самолетов одной из стран-союзников США.
Пока это все на уровне обсуждений, поэтому никакой конкретики нет и говорить о количестве планируемых к передаче Киеву самолетов еще рано. В Киеве хотят 180 истребителей, и это минимум. Сколько на самом деле получит Украина, покажет время.