Особенность революционных демократов XIX века

Идеалы Огарёва

Центр в России в постоянной связи с главным органом в Лондоне

«Два вопроса, которые я не в силах поставить даже как идеалы: вопрос народного образования, т. е. пропаганды научной, и вопрос войска против чужеземных врагов – вопрос грустный, но, может быть, ещё необходимый, – куда их отнести: к центральной власти или к общинно-волостному самоуправлению? Не знаю».

Центр в России в постоянной связи с главным органом в Лондоне.

Между центром в России и центром в Лондоне должны быть путешествующие корреспонденты и свои почты (Фото 2).

Литература:

1. А. С. Пушкин. Евгений Онегин, т. V, глава 10, изд. АН СССР, 1949. С. 212

2. М. В. Нечкина. Встреча двух поколений, Наука, 1980