Российские войска продвигаются на юго-западе Марьинки и на востоке Артемовска

В Донбассе продолжаются ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими формированиями. Наиболее активным с точки зрения боевых действий является Донецкий фронт. Здесь ВС РФ атаковали в районе Новомихайловки и Победы. Отмечаются продвижения российских войск в юго-западной части Марьинки.Кроме того, ВС РФ продолжают наступать на позиции ВСУ в Красногоровке, а также по направлению к Первомайскому и Невельскому. Но и украинские формирования «не дремлют»: ВСУ попытались контратаковать у Водяного и в районе к северо-западу от Клещеевки, даже вернув некоторые утраченные ранее позиции.В Артемовске силы ЧВК «Вагнер» действуют на восточных окраинах города. С севера «вагнеровцы» наступают со стороны Подгороднего и атакуют Парасковьевку. Также военкоры фиксируют продвижение от Благодатного к Железнянскому сил ЧВК «Вагнер».Наши бойцы пытаются выйти на трассу М-03 и окружить укрепленный район украинских формирований в Красной Горе. Также «вагнеровцы» действуют в направлении Васюковски и Роздоловки, причем в последнем случае они смогли несколько продвинуться. ВС РФ наступают в направлении Верхнекаменского.На Луганском фронте наиболее напряженная обстановка к юго-западу от Кременной. В Серебрянском лесном массиве российские войска атакуют украинские формирования, добиваясь успеха. К северу от этого района ВС РФ сражаются за Двуречное, атакуя его часть по левому берегу реки Оскол, со стороны Таволжанки. Сама Таволжанка уже под контролем российских войск.В Херсонской области происходит бесконечная артиллерийская дуэль между ВСУ и ВС РФ. Российская артиллерия ведет себя более активно, осуществляя массированные обстрелы позиций украинских войск в оккупированном Херсоне и ряде других населенных пунктов – Гончарном, Днепровском, Ивановке, Никольском, Козацком, Бериславе, Качкаровке и так далее.Украинские формирования обстреливают Каховку и Новую Каховку. Ночью украинские паблики сообщали о громких взрывах в Херсоне, однако об их причинах информации пока нет.