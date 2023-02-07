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Российские войска продвигаются на юго-западе Марьинки и на востоке Артемовска

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Российские войска продвигаются на юго-западе Марьинки и на востоке Артемовска

В Донбассе продолжаются ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими формированиями. Наиболее активным с точки зрения боевых действий является Донецкий фронт. Здесь ВС РФ атаковали в районе Новомихайловки и Победы. Отмечаются продвижения российских войск в юго-западной части Марьинки.


Кроме того, ВС РФ продолжают наступать на позиции ВСУ в Красногоровке, а также по направлению к Первомайскому и Невельскому. Но и украинские формирования «не дремлют»: ВСУ попытались контратаковать у Водяного и в районе к северо-западу от Клещеевки, даже вернув некоторые утраченные ранее позиции.

В Артемовске силы ЧВК «Вагнер» действуют на восточных окраинах города. С севера «вагнеровцы» наступают со стороны Подгороднего и атакуют Парасковьевку. Также военкоры фиксируют продвижение от Благодатного к Железнянскому сил ЧВК «Вагнер».


Наши бойцы пытаются выйти на трассу М-03 и окружить укрепленный район украинских формирований в Красной Горе. Также «вагнеровцы» действуют в направлении Васюковски и Роздоловки, причем в последнем случае они смогли несколько продвинуться. ВС РФ наступают в направлении Верхнекаменского.

На Луганском фронте наиболее напряженная обстановка к юго-западу от Кременной. В Серебрянском лесном массиве российские войска атакуют украинские формирования, добиваясь успеха. К северу от этого района ВС РФ сражаются за Двуречное, атакуя его часть по левому берегу реки Оскол, со стороны Таволжанки. Сама Таволжанка уже под контролем российских войск.


В Херсонской области происходит бесконечная артиллерийская дуэль между ВСУ и ВС РФ. Российская артиллерия ведет себя более активно, осуществляя массированные обстрелы позиций украинских войск в оккупированном Херсоне и ряде других населенных пунктов – Гончарном, Днепровском, Ивановке, Никольском, Козацком, Бериславе, Качкаровке и так далее.

Украинские формирования обстреливают Каховку и Новую Каховку. Ночью украинские паблики сообщали о громких взрывах в Херсоне, однако об их причинах информации пока нет.
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1 комментарий
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:32
    +1
    Ничто так не снижает боевой дух, как попадание в окружение. При риске окружения , производятся маневры по выхода из котла. Вот тут то и надо их обнулять .