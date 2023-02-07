Британское издание: Швейцария близка к потере нейтрального статуса из-за желания поставлять оружие Украине

Швейцария, так гордящаяся своим нейтралитетом, близка к потере этого статуса. В парламенте этой страны все чаще звучат призывы разрешить если не прямую передачу вооружений Украине, то одобрить реэкспорт швейцарского оружия другими странами. Причем запрет на поставку военной помощи России продолжит действовать. Об этом пишет Reuters.
Швейцария, нейтралитет которой восходит к 1815 году и подтвержден договором 1907 года, стремительно теряет этот статус, превращаясь в поставщика вооружений Украине, хотя это и запрещено швейцарскими законами. По данным британского издания, на власти страны давит проукраинское общественное мнение, уже примерно 55% жителей Швейцарии выступают за предоставление военной помощи Зеленскому, который продолжает вымаливать помощь у Запада, заливаясь крокодильими слезами на публику.
Пока швейцарский парламент еще держится, но уже близок к капитуляции, сейчас ищутся варианты с оказанием военной помощи Украине, при этом не влияющие на нейтральный статус страны. В общем, швейцарцы хотят и рыбку съесть и при этом не нарушить свои же законы. На данный момент обсуждается законопроект, разрешающий реэкспорт швейцарского оружия в страны с такими же "демократическими ценностями", как у Швейцарии. Все это прикрывается заявлениями, что Швейцария тоже является частью "западного мира", противостоящего "агрессивной России".
Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира
- заявил лидер правоцентристской партии FDP Тьерри Буркарт считающий, что запрещая реэкспорт оружия, Швейцария выступает на стороне России.
Напомним, что в Швейцарии в настоящее время действует запрет на поставки оружия как Украине, так и России.