Эскалация вооруженного конфликта на Украине может привести к глобальной войне, в которую будет вовлечен весь мир. Такие опасения высказал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, пишет издание Newsweek.
Политик выступил с речью в ООН о текущем состоянии мировой политики. Гутерриш считает, что Земля столкнулась к 2023 году с целым рядом рисков: это постоянные ядерные угрозы, изменение климата и специальная операция ВС РФ на Украине. Обсуждая ключевые угрозы мировой стабильности, Гутерриш высказал опасения, что развитие российско-украинского конфликта может привести мир к более глобальному противостоянию.
Перспективы на мир продолжают уменьшаться. Риски дальнейшего роста напряжённости и кровопролития продолжают расти
- заявил генеральный секретарь ООН.
По утверждению Гутерриша, он опасается, что мир не бредет к войне в полусне, а идет к ней с широко открытыми глазами. Между тем, поставки Западом оружия на Украину, как неоднократно отмечали представители Российской Федерации, лишь усугубляют конфликт и создают дополнительные риски.
Но западные правительства, судя по всему, окончательно оторвались от реальности в маниакальном стремлении победить и уничтожить Россию, и теперь ставят на кон уже не только жизни простых украинцев и судьбу большой территории под названием «Украина», но и глобальную безопасность в целом.
Опасения Гутерриша понятны, но, к сожалению, ООН сегодня превратилась в практически ничего не значащую организацию с представительскими функциями, и немаловажную роль в этом сыграл как раз сам Запад.