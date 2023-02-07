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Генсек ООН: Российско-украинский конфликт может привести к более масштабному противостоянию

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Генсек ООН: Российско-украинский конфликт может привести к более масштабному противостоянию

Эскалация вооруженного конфликта на Украине может привести к глобальной войне, в которую будет вовлечен весь мир. Такие опасения высказал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, пишет издание Newsweek.


Политик выступил с речью в ООН о текущем состоянии мировой политики. Гутерриш считает, что Земля столкнулась к 2023 году с целым рядом рисков: это постоянные ядерные угрозы, изменение климата и специальная операция ВС РФ на Украине. Обсуждая ключевые угрозы мировой стабильности, Гутерриш высказал опасения, что развитие российско-украинского конфликта может привести мир к более глобальному противостоянию.

Перспективы на мир продолжают уменьшаться. Риски дальнейшего роста напряжённости и кровопролития продолжают расти

- заявил генеральный секретарь ООН.

По утверждению Гутерриша, он опасается, что мир не бредет к войне в полусне, а идет к ней с широко открытыми глазами. Между тем, поставки Западом оружия на Украину, как неоднократно отмечали представители Российской Федерации, лишь усугубляют конфликт и создают дополнительные риски.

Но западные правительства, судя по всему, окончательно оторвались от реальности в маниакальном стремлении победить и уничтожить Россию, и теперь ставят на кон уже не только жизни простых украинцев и судьбу большой территории под названием «Украина», но и глобальную безопасность в целом.

Опасения Гутерриша понятны, но, к сожалению, ООН сегодня превратилась в практически ничего не значащую организацию с представительскими функциями, и немаловажную роль в этом сыграл как раз сам Запад.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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2 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:41
    0
    Вставай в очередь, Гросси раньше уже застолбил........
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:45
    0
    Перспективы на мир продолжают уменьшаться. Риски дальнейшего роста напряжённости и кровопролития продолжают расти
    Гутерриш наконец проснулся и начал подозревать, что в этом регионе что-то не так и может закончится большими неприятностями для всех. С "добрым утром" г-н Генсек целой ООН.