Китай и США говорят, что с МиГ-25 попрощались рановато

Китайско-американский инцидент с воздушным объектом типа зонд, практически неделю безнаказанно рассекавшем над территорией США, заставил задуматься очень многих.
Действительно, прецедент просто великолепный. Стоит обратиться к международному праву в отношении воздушных границ, которое гласит, что космическое пространство начинается на высоте 100 км над уровнем моря. Именно на этой отметке проходит так называемая линия Кармана, являющаяся верхней границей государств.
Свое наименование эта линия получила по фамилии американского физика Теодора фон Кармана, который первым в 1956 году определил, что на данной отметке атмосфера настолько разряжена, что любой аэродинамический летательный аппарат, достигнув ее, чтобы не упасть, должен продолжать движение с первой космической скоростью, равной 7,9 км/с. То есть, именно на этой линии атмосфера Земли начинает переходить в космос. Правда, воздушная оболочка планеты не заканчивается на высоте 100 км, а простирается дальше, до уровня 10 тысяч километров, но это уже преимущественно атомы водорода, которые смогли покинуть атмосферу.
Среднестатистический боевой самолет оперирует на высотах от 10 до 20 тысяч метров. Это касается почти всех современных боевых самолетов: F-22, F-35, «Рафаль», J-20, Су-35, Су-57 – у всех средняя рабочая высота 15 тысяч метров.
То, что американские пилоты смогли сбить аэростат исходя из имеющихся в их распоряжении средств - молодцы, конечно.
Аэростат на высоте 30-40 км – это вообще не очень приятное дело для той страны, над территорией которой он летает. Современные аэростаты типа китайского зонда снабжены солнечными батареями, которые обеспечивают как работу аппаратуры наблюдения и записи, так и осуществлять перемещение зонда и корректировку его полета. На небольших скоростях, но тем не менее. А уж вариант «зависнуть и рассмотреть все как следует» или там взять пробы воздуха – это вообще должно прошибать холодным потом военных.
То, как китайский аппарат летал над территориями двух стран, ПВО которых ничего не могли сделать с зондом, говорит о нескольких вещах.
Первая: налицо новый вид разведывательных аппаратов, с которыми очень непросто что-либо сотворить. Зонд на высоте 30 км – это очень сложная цель. Он очень отличается от спутника в лучшую сторону, поскольку спутник летит по орбите и просто неспособен зависнуть, что зонд сделает запросто. Зонд может медленно, но обойти скопление облаков, которое закроют поверхность земли от спутника.
Но зонд одновременно будет являться нарушителем воздушного пространства страны, над чьей территорией он станет летать.
И тут возникает вопрос: чем сбивать?
1. ЗРК. Теоретически – да, на практике сложно сказать. Обычно ракеты зенитных комплексов имеют головки самонаведения радиолокационного или теплового характера, которые практически бесполезны против аэростата, у которого нет теплового следа и в конструкции которого минимум металла.
Могли бы быть полезными телевизионные ГН, которые применяются в ракетах класса «земля-воздух», но они требуют почти идеальных погодных условий для отслеживания высококонтрастной цели и у них невысокая дальность. Плюс эти ракеты требуют постоянной работы оператора. То же относится и к ГСН с лазерной подсветкой, но лазером с земли такую цель и не подсветишь, это только с самолета можно сделать.
2. Зенитные орудия. Увы, но нет. Максимум, на что они были способны в период своего расцвета – это 15-16 км. Выше не позволяла физика.
3. Самолеты. Здесь проблема в уже оговоренной высотности. Если самолет (как «Рафаль) не может преодолеть планку 15 км по высоте, то он просто ничего не сможет противопоставить аэростату. Увы.
Почему вообще США так долго ковырялись с этим пузырем в небе? Что, такой серьезный боевой самолет, как F-22, не мог раньше настигнуть и атаковать аэростат раньше?
Некоторые эксперты говорят, что американцы реально ждали, пока аэростат нагреется на солнце так, чтобы его смогла захватить именно ИК-ГСН ракеты AIM-9X «Sidewinder». Самой, подчеркну, современной ракетой этого вида.
Попали. Уже неплохо, можно было бы дать зачет, но столько времени ждать…
Какие есть еще варианты?
Если бы такой пузырь зашел в российское пространство, его там ожидал бы неприятный сюрприз в виде Миг-31, способного на короткое время взлететь на высоту в 30 км.
И это весьма серьезная высота, пусть на пике так называемого динамического потолка самолет не способен находиться долгое время и совершать там маневры, но для того, чтобы выйти на потолок и осуществить пуск ракеты или отстреляться из пушки этого более чем достаточно.
Кстати, о пушках. Аэростат – это в первую очередь большая оболочка, заполненная газом. Водородом или гелием. И для этой оболочки весьма фатально попадание хотя бы одного снаряда. Это в любом случае вызовет потерю газа, снижение подъемной силы и падение аппарата на землю.
Чем выше в атмосфере, тем меньше сопротивление воздуха, и снаряд пушки летит дальше. Вообще пушка может стрелять и в космосе, в составе пороха достаточно веществ, моментально выделяющих кислород, необходимый для сгорания метательного заряда и обеспечения вылета снаряда из ствола, это общеизвестно, хотя некоторые наши «эксперты» порой изрекают совершенно обратное.
ГШ-6-23, которой вооружен МиГ-31, способна выдать в течении двух секунд весь боекомплект пушки из 260 снарядов. Этого более чем достаточно для того, чтобы превратить в решето любой аэростат. Из такой кучи снарядов, выпущенных в сторону огромного пузыря, хоть что-то, да залетит по цели.
Дальность… Здесь непросто. У поверхности земли, при нормальном атмосферном давлении, снаряд 23 х 152 мм летит на 2-2,5 км. Снаряд ГШ-23 23 х 115 мм имеет дальность полета менее 2 км, но на высоте свыше 20 км дальность полета будет однозначно выше. Все-таки табличные 760 мм ртутного столба и 40 мм рт.ст. на высоте 20 км – большая разница.
На большой высоте снаряд будет лететь дальше, чем внизу. И физика на стороне тех, кто станет уничтожать аэростаты именно таким образом. Конечно, это будет стоить времени на подготовку летчиков к стрельбе в необычных условиях и сверхвысотным полетам, но как говорится, игра стоит свеч.
А вообще изначально, ГШ-6-23 для МиГ-31 разрабатывалась именно как противоаэростатное оружие. Во времена создания перехватчика именно зонды-шары и аэростаты просто замучили своим появлением в воздушном пространстве СССР. А у тогдашнего штатного перехватчика МиГ-25 были только ракеты. Вот и пришлось и пушку ставить, и даже снаряды с особо чувствительным взрывателем изобретать.
Ракеты с телеуправлением – тоже вполне себе реальная штука. Но тут действительно, нужен оператор, который наведет эту ракету и подорвет ее рядом с аэростатом.
МиГ-31 (да и МиГ-25) вполне может справиться с такой задачей. У 31-го для этого есть абсолютно все: возможность забраться на высоты, которые даже не снились другим самолетам, шестиствольная пушка и ракеты, которые сможет наводить оператор.
МиГ-25 мало чем уступает 31-му, за исключением того, что у него нет пушки и второго члена экипажа. Но этот самолет весьма быстр и потолок у него если и меньше, чем у МиГ-31, то ненамного. И этот самолет еще стоит на вооружении в некоторых странах, и в свете таких событий ему может быть уготована более интересная жизнь, нежели пребывание на хранении.
А МиГ-31 имеет все шансы стать панацеей от разведывательных аэростатов. Особенно, если вооружить его ракетами на телеуправлении. Вообще ракета на телеуправлении – тема старая и практически заглохшая, поскольку ГСН инфракрасного и активного радиолокационного характера неплохо справляются с задачей уничтожения всего летающего, но вот годы 2022-й и 2023-й подкинули информации для размышлений.
Иранский «Шахед» и китайский аэростат – два новых вида оружия, с которыми несколько непонятно, как бороться. Первый «берут» не все радары из-за его откровенно небольших размеров (да и металла там минимум), второй тоже сложная цель.
Возможно, что ракеты с ТВГСН, точнее, возврат к ним – это возможность обезопасить свои воздушные границы на высотах, где могут действовать такие аэростаты, как китайский. Управляемая оператором ракета сможет приблизиться к летательному аппарату на дистанцию эффективного подрыва БЧ и… Какая разница, чем протыкать аэростат? Снарядом или стержнем?
Конечно, здесь не стоит готовить сотни таких ракет, достаточно пары десятков. На всякий случай, потому что случай бывает всякий, и вдруг такой аппарат «унесет ветром» куда-то в сторону, скажем, наших секретных объектов? И нам тоже неделю ждать, пока ветер переменится? Нет, придется реагировать.
Прецедент создан. Китайцы молодцы, неплохо так всколыхнули противовоздушный омут. И хорошо, что в отличие от многих других стран у нас есть в перспективе, чем ответить. Есть МиГ-31, а ему можно подвесить доработанную под такие условия, скажем, Х-59ТЕ, разработки славного АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». Уверен, что там смогут запросто внести изменения в конструкцию ракеты.
Зачем? Все просто. В БЧ весом 300 кг фугасно-проникающего типа необходимости нет, боевая часть должна быть от зенитной ракеты со стержневыми или шариковыми поражающими элементами. И система подрыва оператором, поскольку контактные или радиолокационные взрыватели могут не сработать. И все, у нас есть прекрасная ракета для поражения аэростатов, способная достать такой ЛА на любой высоте.
Кстати, о высоте. На тех высотах, о которых мы говорим, то есть, 20-40 км, с облачностью все прекрасно. То есть, ее практически нет. Все облака остаются в основной своей массе внизу, а что выше (серебристые, перламутровые) – они реально выше. Так что для оператора ракеты с ТВГСН почти никаких проблем в плане наведения.
Китайцы подкинули информацию для размышления своим аэростатом, но получается, что у нас в отличие от США и Канады, есть чем ответить. Хотя бы в принципе, но есть. У других стран нет и того.
Просто после успеха «Шахедов», за которыми теперь выстроилась очередь, у многих стран заболела голова в поисках ответа на вопрос «чем сбивать». После такой плюхи, которую отвесил «заблудившийся мирный зонд» (нет, мы, конечно, поверили) ПВО США, многие могут принять на вооружение идею «потерявшегося» аэростата на высоте более 20 км, совершенно случайно напичканного соответствующей аппаратурой с наблюдения и регистрации, не так ли?
По современной жизни надо быть готовым ко всему. В том числе и к необходимости сбить такой «заблудившийся» аэростат над российской территорией.