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Комбриг «Востока»: Эффективнее бить не только по инфраструктуре противника, но и по кошелькам украинских олигархов

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Комбриг «Востока»: Эффективнее бить не только по инфраструктуре противника, но и по кошелькам украинских олигархов

Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале рассуждает об эффективности ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры на Украине. Конечно, разрушение энергосистемы страны создает проблемы для населения, косвенно влияет на военную логистику, но практически никак не отражается на боеспособности военнослужащих ВСУ, находящихся на передовой. Украинские военные не хуже, чем российские, научились приспосабливаться к сложным условиям на фронте и также стойко переносят бытовые тяготы и лишения, уверен комбриг.


Отсутствие водоснабжения, электричества, мобильной связи и привычного транспортного сообщения — дело обычное для солдат. Украинские военные, как и бойцы ВС РФ, привыкли обходиться минимумом ресурсов. Главное, чтобы было топливо для транспорта и генераторов, наличествовал боекомплект и хватало дров для «буржуек». Все остальное, справедливо считает Ходаковский, держится на морально-волевых качествах бойцов.

Разрушение тыловой инфраструктуры отражается на боеспособности армии лишь в отложенной перспективе. Куда более действенным было бы нанесение ударов по военным колоннам, железнодорожным составам и узловым станциям, складам с БК и ГСМ, полагает комбриг.

Есть и еще один способ создания реальных проблем для киевской элиты. Бить нужно не только по военным целям и критическим объектам инфраструктуры, но и по кошелькам украинских олигархов. Попасть в порт или крупное предприятие, приносящие доход украинским бизнесменам, намного проще, чем в колонну военной техники или эшелон.

Урон может быть таким, что теряющие свои активы и доходы соучредители ООО «Украина» почувствуют, что такое война, на своей шкуре

— заключает Ходаковский.

Надо сделать так, добавляет комбриг, чтобы украинские олигархи и кормящиеся за их счет чиновники, перестали относиться равнодушно к тому, сколько простых украинцев гибнет на фронте.
Автор:
Использованы фотографии:
МО РФ
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42 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 09:22
    +2
    Ну наверное надо по нефтепроводу Дружба долбануть, и у Лукашенко поинтересоваться куда топливо с двух нефтеперерабатывающих заводов уходит.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:55
      +3
      По нефтепроводу? Запад вон долбанул по кошелькам и собственности наших олигархов. И что? Они как волки, продолжают смотреть на Запад (в лес). Кто пришёл к Путину с предложением вложить всё своё в Россию? А ведь Путин помогал многим олигархам. Как же! Они бедные страдали от санкций и несли потери! Их надо пожалеть! Пожалел. Где благодарность? Абрамовича вон посылал на переговоры. А Рома продал Челси и деньги отправил на помощь окраине! Сколько новостей проходило что наши нефтегазовые компании продают нефть своим дочкам, а те производят солярку и поставляют окраине.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 10:03
        0
        бить не только по инфраструктуре противника, но и по кошелькам украинских олигархов

        если Вы в квартире врага (условного олигарха) отключили свет, то зачем долбить ещё и по электроплите или бить горшки?
    2. Хронос
      Хронос Сегодня, 10:12
      +2
      Цитата: ASAD
      Ну наверное надо по нефтепроводу Дружба долбануть, и у Лукашенко поинтересоваться куда топливо с двух нефтеперерабатывающих заводов уходит.

      А ещё у Индии и Китая можно интересоваться, куда они нашу нефть газ перепродают, или продукты переработки. А ещё лучше всю внешнюю торговлю остановить, тогда точно врагу ничего не достанется. Так победимЪ. Осталось только узнать, где деньги брать. Война вещь затратная.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:00
      -1
      Цитата: ASAD
      Ну наверное надо по нефтепроводу Дружба долбануть

      Закрутить вентиль дешевле чем "долбануть".
      Да и открыть когда ситуация созреет проще, чем восстанавливать. hi
  2. Венд
    Венд Сегодня, 09:23
    +14
    А в этом есть смысл. И бить надо ещё так, чтобы эти убытки почувствовали на себе олигархи коллективного запада)
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 09:53
      -2
      Конечно, разрушение энергосистемы страны создает проблемы для населения, косвенно влияет на военную логистику, но практически никак не отражается на боеспособности военнослужащих ВСУ, находящихся на передовой.

      А вот на боеспособность военнослужащих ВСУ , находящихся на передовой , зависят умелые действия комбрига Ходаковского . Фронт он везде одинаков , такие же люди сидят с обеих сторон хоть в Запорожской обл . , хоть в Донецкой обл. , хоть в Луганской обл. . Но один фронт , под командованием толкового командира прорывает оборону противника и прёт вперёд , а другой фронт занял глухую оборону и живописно описывает в интернете как они прекрасно адаптировались к фронтовым условиям . Прекрасно понимаю былые заслуги Ходаковского , но не дело комбрига ныть в интернете , да и вообще вести блог .
    2. K._2
      K._2 Сегодня, 09:54
      +7
      Это всё понимают, но никто бить не будет, у олигархов нет национальности, наживаются на войне все
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:57
      +1
      Ну наши ударили поставками зерна с окраины в обмен на поставки наших удобрений западным аграриям. Помогаем однако коллективному Западу!?
  3. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 09:24
    +8
    Ходаковский такими инициативами найдёт неприятностей на свою пятую точку. И совсем не от свидомых олигархов..Выдумал порты и узловые станции бомбить с составами -, ,,сирот ,,наших обижать...злодей))
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:25
    +6
    Ходаковский - мечтатель.
    Это олигархическая война между олигархами РФ и Украины за активы Украины, а не народная, не Отечественная за освобождение Украины от нацизма и её воссоединение с Россией.
    Олигархи РФ не допустят существенных ударов по инфраструктуре Украины - ведь они в доле.
    А Ваньки и Мыколы для них - расходный материал, их не жалко.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:34
      +2
      Глас вопиющего в пустыне, ваше мнение.
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:26
    -2
    а мне интересно другое - у самого комбата А.Ходаковского есть возможность и средства долбануть по мостам или ресурсопроводам? или без приказа ни-ни?
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:00
      +3
      Такая возможность есть наверно только у Путина и Шойгу. В армии без приказа ничего не делается. Будет приказ-ударят. Не будет-не ударят.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:23
        0
        Цитата: северный кавказ
        Такая возможность есть наверно только у Путина и Шойгу.

        Если они получат соответствующий приказ/разрешение.

        С 6й минуты.
    2. Хронос
      Хронос Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: Владимир80
      а мне интересно другое - у самого комбата А.Ходаковского есть возможность и средства долбануть по мостам или ресурсопроводам? или без приказа ни-ни?

      У "комбата" Ходаковского нет даже его батальона. Бывший Восток сейчас номерная в/ч то ли Росгвардии, то ли ВС РФ. При чем Ходаковский им и раньше не командовал, а только неофициально "курировал". Там с начала СВО есть штатный командир. Ходаковский - военблогер.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:27
    +5
    А давайте шандарахнем по Припортовому заводу в Одессе ,вроде он ни кому не принадлежит?Кто только за него не бился.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:49
      +3
      Цитата: tralflot1832
      А давайте шандарахнем по Припортовому заводу в Одессе ,вроде он ни кому не принадлежит?Кто только за него не бился.

      Москва, 4 апр - ИА Neftegaz.RU. Одесский припортовый завод (ОПЗ) в г. Южный Одесской области законсервирован.
      Об этом мэр г. Южное В. Новацкий заявил 4 апреля 2022 г. в своем видеообращении. ОПЗ - один из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе.
      Номенклатура продукции:99,5667% акций ОПЗ находятся в госсобственности Украины и управляется Фондом государственного имущества.
      Многочисленные попытки властей Украины приватизировать завод провалились.
      аммиак, карбамид,
      жидкий азот, диоксид углерода, жидкий кислород.
      Услуги:
      перегрузка химической продукции.
      Расконсервировали и опять поперли российский аммиак. И чего бы не шарахнуть, если он в госсобственности Украины.
  7. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 09:39
    -1
    Нельзя. Трансформаторы заменить потом проще и дешевле, чем строить мосты, порты и заводы. До сих пор расчет идет на внезапное обрушение киевского режима, что даст нам на новых территориях много прибыльных действующих активов.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: Андрей Римский
      До сих пор расчет идет на внезапное обрушение киевского режима

      Он "внезапно" обрушится сразу как только полосатые решат его обрушить.
      Цитата: Андрей Римский
      что даст нам на новых территориях много прибыльных действующих активов.

      Даст не нам, даст олигархату. hi
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:44
    0
    Еще эффективнее будет, если мы покажем решимость применить ядерные боеприпасы. А у нас многие эксперты (у Дробницкого вчера чуть истерика не случилась) и политики машут пухлыми рученками с криком "это же ядерный апокалипсис", на что пи.нд.осы радостно скалятся, понимая свои преимущества (3-4 раза) по "конвенциональному" оружию.
    1. стар
      стар Сегодня, 10:02
      -1
      Еще эффективнее будет, если мы покажем решимость применить ядерные боеприпасы

      Мы уже показали свою решимость начать переговоры, но этого оказалось не достаточно (возможно к счастью для страны)
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 10:14
        0
        Это точно, сейчас бы с виноватым видом сообщили, что очередной раз стали жертвой обмана
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:04
      -1
      Американцы применили ядро. Но далеко от дома. Чернобыль помните? Где это было? За границей, на той стороне шарика? Или дома? Что будет если ядро прилетит в Киев?
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 10:25
        +1
        Зачем по Куеву, надо по военным объектам - точки входа разрушить, ПВО погасить. Мы же боимся тактического ЯО с аргументом "а вдруг обратно прилетит" и коалицию не создаем. Мадуро недавно предложил создать коалицию антиамериканских государств. Какой была наша реакция? Ни-ка-кой. Это тупик. Мы свои имеющиеся преимущества не используем и силы в достаточной степени не наращиваем, продолжаем дартаньянить в одиночку, изредка постреливая угрозами.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:37
          0
          Цитата: ИванИванов
          продолжаем дартаньянить в одиночку

          Дартаньянство и набивание кошельков мало совместимы. hi
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:47
    +8
    Комбриг «Востока»: Эффективнее бить не только по инфраструктуре противника, но и по кошелькам украинских олигархов


    А Ходаковский совсем про другое написал, автор немного передернул мысль....
    Слова Ходаковского, а не "переводчика" -


    Куда ценнее для фронта было бы уничтожение колонн, которые, как позавчера, идут на помощь противнику; уничтожение эшелонов с техникой, которые разгружаются на ж/д станциях, складов с БК и складов с ГСМ....

    Правда, есть ещё один способ - бить по кошелькам.
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 10:15
      +1
      Бьют и по складам, и по колоннам. Только враг, удивительное дело, не хочет, чтобы по его колоннам и складам БК били и меры принимает. Поэтому каждый раз кто кого.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:34
      +2
      уничтожение эшелонов с техникой, которые разгружаются на ж/д станциях, складов с БК и складов с ГСМ....

      Вот тут полностью разделяю.
  10. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:49
    0
    Красиво фантазируешь Ходаковский. Как всегда в точку. В пятую. Тоже как всегда. Ахметов потерял самые главные и ценные активы в Мариуполе. И что? Он что, побежал свергать Зелю? Нет. Не побежал и не побежит, потому что надеется только на одно, что Россия лично ему выплатит все потери да ещё доплатит свыше. И у него только два варианта - или Россия победит и он лишится всего вообще, что у него есть на незалежной или победит Украина и Россия ему даст кучу бабла. Третьего не дано. Долби эти заводы или не долби, никто против Зели не дёрнется. Они или потеряют все с ним или все наоборот все приобретут. Без других вариантов.
    1. стар
      стар Сегодня, 09:56
      +3
      Ахметов потерял самые главные и ценные активы в Мариуполе. И что? Он что, побежал свергать Зелю?

      Если Ахметов только подумает об этом, то ему следующей ночью приснится генерал СБУ и погрозит пальчиком. Потом белье менять..
  11. Попуас
    Попуас Сегодня, 09:50
    +4
    На святое замахнулся.... feel не будут бить,не дадут! Там же интэрэсы не только украинских олигархов .... wink
  12. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 10:05
    +1
    Американцам поХ.. сколько гибнет аборигенов во славу США! Главное больно сделать России!
  13. fax66
    fax66 Сегодня, 10:07
    +3
    В том, что между Россией и Западом существуют определённые договорённости об ограничении применения определённых вооружений и неприкасаемых целях, я думаю, ни у кого уже сомнений нет.
    Наша сторона, как всегда, придерживается этих договорённостей (типа, воюет по правилам) и только когда Украина переходит "черту" (удары по Крымскому мосту, активные удары по территориям прифронтовых российских областей, атаки на аэродромы и т.п.), Россия тоже позволяет себе "лишнее" (массированные удары по энергетической структуре).
    Всё это - внешнеполитическая и экономическая кухня, может и российская экономика с этого имеет большие преференции, а может только российский олигархат, я лично не знаю, как и вы все (скорее всего и то, и то помаленьку).
    Но со стороны это выглядит не очень красиво - с одной стороны какие-то кулуарные договорённости, которые может и имеют положительный эффект для нашей экономики, с другой стороны - ограничения в применении вооружений и целей, которые оплачиваются тысячами жизней наших солдат, гражданского населения и уничтожением инфраструктуры под громкие лозунги о патриотизме, непримиримой борьбе с нацизмом и неминуемой победе.
    ИМХО Президент опять ввязался в игры "Договорённости с Западом". И Ельцин, и он уже неоднократно были обмануты Западом, ВВП сам об этом говорил. Как бы и здесь в результате не расшибить себе лоб о те же грабли.
    Мы, конечно, многое не знаем. Может сейчас он и прав и точно знает, что делает, но отсутствие внятной информации обо всём (включая конкретные цели СВО) не вселяют "Уверенность в завтрашнем дне".
    1. Тихий Дон
      Тихий Дон Сегодня, 10:46
      +2
      "Обмануть меня несложно , я сам обманываться рад ..."Никто ни Ельцина ,ни его преемника в принципе не обманывал .Это есть отношения вассала с сувереном , с вассалом особо не церемонятся . Правда потом вассал поднакопил жирка на высоких ценах на ресурсы , внутри страны стало тесно , в принципе всё уже поделено и попилено и решил охамевший вассал потребовать свою долю грабежа близлежащих к нему и бывших когда-то его территорий , а то , если звёзды сойдутся , не долю , а целиком, на что ему указали его место у , сами знаете , чего
  14. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:11
    +1
    Цитата: северный кавказ
    в обмен на поставки наших удобрений западным аграриям

    а уже поставляем?
  15. Хронос
    Хронос Сегодня, 10:18
    -1
    Осмелюсь напомнить всем комментирующим, что удары по энергетике в первую очередь сказываются на оставшемся промроизводстве Украхи, их отключают первыми. Били и по НПЗ, и по Криворожстали, и по Моторсечи. А Артемсоль и заводы Мариуполя уже на нашей территории. Но целей много, а ракет уже не так, как хотелось бы.
    1. starina
      starina Сегодня, 11:55
      +1
      Не знаю насколько можно этому доверять..
      Владимир Корнилов: Кременчугский НПЗ Коломойского спокойно продолжает снабжать топливом ВСУ
      Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов заявил о том, что предприятия украинского олигарха Игоря Коломойского спокойно работают на Украине, снабжая ВСУ топливом. Об этом он сказал на радио "Вести ФМ".
      ВС РФ уничтожили крупные топливные базы Украины, снабжавшие группировки в Донбассе
      И хотя нефтебазы во многих районах Украины уничтожены, но предприятия Коломойского работают. "В Днепропетровске, где ему все принадлежит, Кременчуге, Кривом Роге, все это находится в целости и сохранности. Кременчугский НПЗ - это единственный НПЗ, который остался", - сказал он.
  16. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 10:34
    +2
    Куда более действенным было бы нанесение ударов по военным колоннам
    Что вы что вы, скажут наши правители, запад может обидится, нельзя так с ними поступать!
    Вдруг ещё что то отожмут, Челси вон разрешили продать, но с условием деньги в 404 пойдут.. И Обрамовский уже не знает как ещё прогнуться под запад и от наших по хребтине не получить, эти два стула так кружат ему голову! Может сейчас ещё какой провальный договорняк замутит и соплежуя Медянского с собой для пущей уверенности возьмёт.
  17. Александр42
    Александр42 Сегодня, 10:40
    -1
    Ну и как это сработает? У нас например не работает. Народу вообще плевать на олигархов и чиновников.
  18. Million
    Million Сегодня, 11:17
    +1
    так давно все об этом говорят,все,кроме Кремля.У них,видимо,свои частные интересы.
  19. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:38
    +1
    Интересно что Ходаковкий понимает значение инфраструктуры для врага ,а наше командование нет . Почему не долбят по мостам Зап Украины до сих пор не понятно