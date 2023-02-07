Комбриг «Востока»: Эффективнее бить не только по инфраструктуре противника, но и по кошелькам украинских олигархов

Урон может быть таким, что теряющие свои активы и доходы соучредители ООО «Украина» почувствуют, что такое война, на своей шкуре

Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале рассуждает об эффективности ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры на Украине. Конечно, разрушение энергосистемы страны создает проблемы для населения, косвенно влияет на военную логистику, но практически никак не отражается на боеспособности военнослужащих ВСУ, находящихся на передовой. Украинские военные не хуже, чем российские, научились приспосабливаться к сложным условиям на фронте и также стойко переносят бытовые тяготы и лишения, уверен комбриг.Отсутствие водоснабжения, электричества, мобильной связи и привычного транспортного сообщения — дело обычное для солдат. Украинские военные, как и бойцы ВС РФ, привыкли обходиться минимумом ресурсов. Главное, чтобы было топливо для транспорта и генераторов, наличествовал боекомплект и хватало дров для «буржуек». Все остальное, справедливо считает Ходаковский, держится на морально-волевых качествах бойцов.Разрушение тыловой инфраструктуры отражается на боеспособности армии лишь в отложенной перспективе. Куда более действенным было бы нанесение ударов по военным колоннам, железнодорожным составам и узловым станциям, складам с БК и ГСМ, полагает комбриг.Есть и еще один способ создания реальных проблем для киевской элиты. Бить нужно не только по военным целям и критическим объектам инфраструктуры, но и по кошелькам украинских олигархов. Попасть в порт или крупное предприятие, приносящие доход украинским бизнесменам, намного проще, чем в колонну военной техники или эшелон.— заключает Ходаковский.Надо сделать так, добавляет комбриг, чтобы украинские олигархи и кормящиеся за их счет чиновники, перестали относиться равнодушно к тому, сколько простых украинцев гибнет на фронте.