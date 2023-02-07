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Генштаб ВСУ в утренней сводке о боях упомянул село Зализнянское возле автодороги Артемовск-Славянск

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Генштаб ВСУ в утренней сводке о боях упомянул село Зализнянское возле автодороги Артемовск-Славянск

Вооруженные силы Российской Федерации проводят наступательные действия сразу на пяти направлениях – Купянском, Лиманском, Артемовском, Авдеевском и Новопавловском (Угледарском). Об этом говорится в опубликованной утром 7 февраля сводке генерального штаба ВСУ о боях в Донбассе.


За привычными для сводок украинского командования заявлениях об отражениях российских атак скрывается фактическое признание того, что инициатива сейчас - у ВС РФ, раз они осуществляют наступление сразу на пяти направлениях.

Что интересно, в сводке в этот раз появилось упоминание о российских атаках в районе села Зализнянское. Этот населенный пункт расположен у автодороги М-03, ведущей от Артемовска в сторону Славянска. Появление там российских войск свидетельствует о распространении наступления уже в сторону автомобильной дороги на Славянск – один из ключевых пунктов ВСУ на оккупированной территории Донбасса.




Также в генштабе ВСУ пишут об отражении российских атак в районах Верхнекаменского, Веселого, Красной Горы, Ивановского и Парасковьевки в Донецкой Народной Республике, Новоселовского и Кременной в Луганской Народной Республике. Про ситуацию в Артемовске, Марьинке и Угледаре сводка генштаба ВСУ толком не сообщает, пишет лишь об отражении российских атак в Бахмуте (Артемовске).

Между тем, ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким сообщил, что ночью ВС РФ подвергли обстрелу Николаевскую область, точнее – расположенные на ее территории объекты. В результате обстрела, утверждает Ким, пропало электричество в одном из сел под Очаковом.
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9 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:53
    +11
    Генштаб ВСУ что то скромничает : 1. н.п. Красная Гора взят штурмовыми отрядами Вагнера, идет зачистка, в ночь будут стабилизировать обстановку в примыкании с Парасковеевкой. 2. В районе н.п. Красное (Ивановское-украинец.) штурмовые отряды Вагнера обрезали этот н.п. по трассе на Часов Яр и Бахмут. 3.Группа Вагнера, установила контроль в двух местах трассы на Славянск.
    У группировки ВСУ в Артёмовске, остался один путь эвакуации на Часов Яр по дороге (00506) через Артёмовское. 4. Марьинка в течении суток будет уже зачищаться.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:11
      0
      У Укровермахта осталась последняя дорога на Часов Яр, который стоит на возвышенности, и занимает господствующую высоту. Занятие Часова Яра приведет к полному окружению бахмутской группировки еврофашистов.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:57
    +3
    Не ругайтесь очень сильно, но прошлой весной и летом, наши В. С. тоже владели инициативой и по сводкам ГенШтаба долбили ВСУ в хвост и в гриву, а потом пришла осень и мы получили что получили. Сейчас ситуация в чем то схожа, на линии в основном ТРО и мобилизованные, нац баты и прочие доброходы, есть кпдровые но их не так чтоб много, опять слухи ходят что Залужный вывел боеспособных с Артемовска, по ходу ВСУ готовят кадровый резерв в тылу, плюс импортная бронетехника и опять хотят одним ударом оторвать у нас кусок по жирнее.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:02
    +1
    ВСУ наверно брешит,вот так сразу и на пяти направлениях.В западных СМИ ВСУ наступает.Мне такое западное наступление нравится,а тут УПС!А оказывается всё не так.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:11
      +1
      tralflot1832 hi, так западные СМИ пишут для западного обывателя, а тот в свою очередь зачастую даже и не знает про Украину ничего, кроме западных же клише о "агрессии" России и "бедном" украинском народе. Поэтому этому обывателю и льют в уши про успехи ВСУ а как же ведь Запад поддерживает Украину а значит она по определению не может проигрывать "отсталой и задавленной санкциями" России, плюс надо объяснить на что уходят бабло Запада и почему этот обыватель должен потерпеть тяготы и лишения (хотя в последнее время эта тема пропадает из наших СМИ).
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:00
        +1
        в последнее время эта тема пропадает из наших СМИ
        В английских СМИ уже добрых полгода футболу уделяется больше внимания чем украине.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 11:19
          0
          Болторез hi, я про то что наши СМИ все реже пишут про эконом проблемы в Е. С. в связи с санкциями против Р. Ф. да и про то что Европа замерзнет тишина, про массовые протесты поутихли, их провительства больше в отставки не уходят, видать Запад тоже адоптировался.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:02
    +4
    Получается, что Россия наступает на 5 направлениях! Не знает Залужный, куда резервы бросить. Гадали-гадали, да и прогадали.
    Нашим ребятам - так держать и вернуться живыми
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:58
    0
    Так не честно, мы так не договаривались, сразу на 5 направлениях.....А где будет главный удар? Что говорят английские аналитики и полосатый институт изучения войны? Как воды в рот набрали, а без их мнения ну никак ...