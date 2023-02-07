Генштаб ВСУ в утренней сводке о боях упомянул село Зализнянское возле автодороги Артемовск-Славянск

Вооруженные силы Российской Федерации проводят наступательные действия сразу на пяти направлениях – Купянском, Лиманском, Артемовском, Авдеевском и Новопавловском (Угледарском). Об этом говорится в опубликованной утром 7 февраля сводке генерального штаба ВСУ о боях в Донбассе.За привычными для сводок украинского командования заявлениях об отражениях российских атак скрывается фактическое признание того, что инициатива сейчас - у ВС РФ, раз они осуществляют наступление сразу на пяти направлениях.Что интересно, в сводке в этот раз появилось упоминание о российских атаках в районе села Зализнянское. Этот населенный пункт расположен у автодороги М-03, ведущей от Артемовска в сторону Славянска. Появление там российских войск свидетельствует о распространении наступления уже в сторону автомобильной дороги на Славянск – один из ключевых пунктов ВСУ на оккупированной территории Донбасса.Также в генштабе ВСУ пишут об отражении российских атак в районах Верхнекаменского, Веселого, Красной Горы, Ивановского и Парасковьевки в Донецкой Народной Республике, Новоселовского и Кременной в Луганской Народной Республике. Про ситуацию в Артемовске, Марьинке и Угледаре сводка генштаба ВСУ толком не сообщает, пишет лишь об отражении российских атак в Бахмуте (Артемовске).Между тем, ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким сообщил, что ночью ВС РФ подвергли обстрелу Николаевскую область, точнее – расположенные на ее территории объекты. В результате обстрела, утверждает Ким, пропало электричество в одном из сел под Очаковом.