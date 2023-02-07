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Подполковник ЛНР в отставке: В зоне проведения СВО отмечена работа киевской военной прокуратуры

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Подполковник ЛНР в отставке: В зоне проведения СВО отмечена работа киевской военной прокуратуры

В зоне проведения специальной военной операции на Украине отмечена активная работа сотрудников киевской военной прокуратуры. Об этом сообщил в своём Telegram-канале подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.


Марочко сообщил, что деятельность органов украинской прокуратуры связана с массовыми жалобами боевиков киевского режима на многочисленные случаи нарушения законодательства страны со стороны командиров подразделений ВСУ.

В частности, одним из основных поводов для проведения проверок стали массовые случаи махинаций с предоставлением командирами нотариальных услуг, в ходе которых проводилось отчуждение прав на владения движимым и недвижимым имуществом, а также оформление и заверение завещаний украинских солдат не в пользу своих родственников.

Ранее киевский режим отдельным законом утвердил за командирами подразделений ВСУ право на оформление и заверение завещаний военнослужащих. Это стало благодатной почвой для многочисленных махинаций, при которых составлялись завещания в пользу командиров либо их родственников, после чего военнослужащие отправлялись на самые горячие участки линии боевого соприкосновения, где с большой долей вероятности гибли, вследствие чего их имущество по завещанию переходило командирам.

Также сообщается, что в украинской армии нередки случаи, когда командиры получают зарплату погибших и пропавших без вести военнослужащих, отмечая их как живых. Украинские военнослужащие давно стали товаром, средством для незаконного обогащения не только западных оружейных корпораций, но и собственных командиров.
Автор:
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13 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:31
    +2
    деятельность органов украинской прокуратуры связана с массовыми жалобами боевиков киевского режима на многочисленные случаи нарушения законодательства страны со стороны командиров подразделений ВСУ.
    Когда явление становится повсеместным и массовым, тады ой ... а так, могут и погасить конфликт, на местах.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:36
      +3
      Так если не согластных мобилизантов они не сажают, а чаще в расход пускают, то что говорить про тех кто уже на фронте. Это же "демократические" правильные заградотряды.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:50
        +2
        ....одним из основных поводов для проведения проверок стали массовые случаи махинаций с предоставлением командирами нотариальных услуг......

        Поставили на поток оказания услуг по принципу " Единого окна". Лихо, однако и удобно. sad
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:49
      +1
      А что военная прокуратура ВСУ набирается хлопцами не с Украины ? Такие же мародеры и махинаторы по отжиму недвижимости и денежных средств. Когда ты наделен властью и от тебя что-то зависит велик соблазн финансово приподняться.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: rocket757
      ..явление становится повсеместным и массовым...

      Это даже не удивляет. request что они своих подчиненных грабят
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:33
    -3
    Все имущество ВСУшников должно перейти к Героям России - победителям!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:46
      +4
      Все имущество ВСУшников должно перейти к Героям России - победителям!
      Вы сами то случаем не с украины с такими предложениями, пограбить не убитого медведя?))
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 10:54
        +1
        А если ограбить усопшего медведя это по каковски будет?
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:56
          +1
          А если ограбить усопшего медведя это по каковски будет?
          Это гораздо безопасней будет, но с моральной точки тоже самое только в другой руке.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:41
    +1
    Старая тема... А прокуратура занимается тем, что доверенности централизовано переписывает на себя - тоже не фокус
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:48
    +4
    Сразу вспомнился момент из "Билл- Герой Галактики", где один из персонажей составлял завещание с дулом во рту.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:35
      0
      Цитата: михаилл
      ....... "Билл- Герой Галактики"......

      wassat tongue По-моему, Билл Герой Галактики--- это просто собрание пародий---предсказаний, как оказывается теперь. Например, огнедышащие драконы-роботы с надписью "Сделано в США ", нападавшие на мирные планеты.
  5. Alex242
    Alex242 Сегодня, 10:57
    0
    Также сообщается, что в украинской армии нередки случаи, когда командиры получают зарплату погибших и пропавших без вести военнослужащих, отмечая их как живых. Украинские военнослужащие давно стали товаром, средством для незаконного обогащения не только западных оружейных корпораций, но и собственных командиров.

    в общем коррупция процветает,