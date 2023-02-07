Подполковник ЛНР в отставке: В зоне проведения СВО отмечена работа киевской военной прокуратуры

В зоне проведения специальной военной операции на Украине отмечена активная работа сотрудников киевской военной прокуратуры. Об этом сообщил в своём Telegram-канале подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
Марочко сообщил, что деятельность органов украинской прокуратуры связана с массовыми жалобами боевиков киевского режима на многочисленные случаи нарушения законодательства страны со стороны командиров подразделений ВСУ.
В частности, одним из основных поводов для проведения проверок стали массовые случаи махинаций с предоставлением командирами нотариальных услуг, в ходе которых проводилось отчуждение прав на владения движимым и недвижимым имуществом, а также оформление и заверение завещаний украинских солдат не в пользу своих родственников.
Ранее киевский режим отдельным законом утвердил за командирами подразделений ВСУ право на оформление и заверение завещаний военнослужащих. Это стало благодатной почвой для многочисленных махинаций, при которых составлялись завещания в пользу командиров либо их родственников, после чего военнослужащие отправлялись на самые горячие участки линии боевого соприкосновения, где с большой долей вероятности гибли, вследствие чего их имущество по завещанию переходило командирам.
Также сообщается, что в украинской армии нередки случаи, когда командиры получают зарплату погибших и пропавших без вести военнослужащих, отмечая их как живых. Украинские военнослужащие давно стали товаром, средством для незаконного обогащения не только западных оружейных корпораций, но и собственных командиров.