МЧС России направило два самолёта в Сирию для оказания помощи после землетрясения

МЧС России направило 2 самолёта в Сирию для борьбы с последствиями крупного землетрясения. Транспортники должны вылететь из московского аэропорта. Параллельно в аэропорт турецкого города Аданы также прибыло 2 самолёта, на борту которых находились более 100 российских врачей и спасателей. Помимо этого министерство задействовало ещё 40 своих специалистов, которые развернут в зоне ЧС аэромобильный госпиталь для оказания квалифицированной медицинской помощи всем пострадавшим от стихийных бедствий.Напомним, что в ночь на 6 февраля сейсмологи определили, что магнитуда землетрясения близ города Газиантеп на юге Турции составила 7,7 балла. Он расположен рядом с сирийской границей. Согласно последним опубликованным данным, число погибших перевалило за 2,5 тыс, в то время как пострадавших насчитывается по разным данным от 11 до 14 с лишним тыс. человек. Накануне днём было зафиксировано ещё одно землетрясение магнитудой 7,6, в результате чего пострадали и некоторые сирийские провинции. Жертвами подземных толчков в САР стали 960 человек, а около 1,4 тыс пострадали.Как отметил турецкий учёный-геофизик Ахмет Эрджан, мощность толчков наа юго-востоке страны сравнима со взрывом 130 атомных бомб.Также в этот день колебания земной поверхности ощутили жители Ирака, Ливана, Абхазии, Грузии, Израиля, Египта и Армении.Как уточнил глава МЧС Александр Куренков, воздушно-транспортные средства были отправлены в Турцию и Сирию по поручению президента РФ Владимира Путина. Сотрудников аэромобильных отрядов «Центроспас» и центра «Лидер» доставят туда на 4 самолётах. По данным, предоставленным российским Минобороны, военнослужащие уже приступили к работе в сирийских городах Алеппо, Хама, Латакия, а также населённых пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша. Помимо этого пострадавшим была выдана гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Были развёрнуты и пункты приёма донорской крови.