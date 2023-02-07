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МЧС России направило два самолёта в Сирию для оказания помощи после землетрясения

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МЧС России направило два самолёта в Сирию для оказания помощи после землетрясения

МЧС России направило 2 самолёта в Сирию для борьбы с последствиями крупного землетрясения. Транспортники должны вылететь из московского аэропорта. Параллельно в аэропорт турецкого города Аданы также прибыло 2 самолёта, на борту которых находились более 100 российских врачей и спасателей. Помимо этого министерство задействовало ещё 40 своих специалистов, которые развернут в зоне ЧС аэромобильный госпиталь для оказания квалифицированной медицинской помощи всем пострадавшим от стихийных бедствий.


Напомним, что в ночь на 6 февраля сейсмологи определили, что магнитуда землетрясения близ города Газиантеп на юге Турции составила 7,7 балла. Он расположен рядом с сирийской границей. Согласно последним опубликованным данным, число погибших перевалило за 2,5 тыс, в то время как пострадавших насчитывается по разным данным от 11 до 14 с лишним тыс. человек. Накануне днём было зафиксировано ещё одно землетрясение магнитудой 7,6, в результате чего пострадали и некоторые сирийские провинции. Жертвами подземных толчков в САР стали 960 человек, а около 1,4 тыс пострадали.

Как отметил турецкий учёный-геофизик Ахмет Эрджан, мощность толчков наа юго-востоке страны сравнима со взрывом 130 атомных бомб.
Также в этот день колебания земной поверхности ощутили жители Ирака, Ливана, Абхазии, Грузии, Израиля, Египта и Армении.

Как уточнил глава МЧС Александр Куренков, воздушно-транспортные средства были отправлены в Турцию и Сирию по поручению президента РФ Владимира Путина. Сотрудников аэромобильных отрядов «Центроспас» и центра «Лидер» доставят туда на 4 самолётах. По данным, предоставленным российским Минобороны, военнослужащие уже приступили к работе в сирийских городах Алеппо, Хама, Латакия, а также населённых пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша. Помимо этого пострадавшим была выдана гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Были развёрнуты и пункты приёма донорской крови.
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9 комментариев
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  1. мазута
    мазута Сегодня, 10:34
    -2
    Сирия понятно.Надо помогать.Турция нас о чем то просила?Турция наши друзья?Ну выразили соболезнования на официальном уровне,это уже за глаза и вполне достаточно.Поставки байрактаров,кирпи и прочих распылителей гадости отнюдь не нейтральная позиция.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 10:41
      +2
      мазута
      Сирия понятно.Надо помогать.

      Конечно надо. Только не понятно, почему в Алеппо на развалинах с лопатами и ломами работают российские офицеры, а местные мужики стоят в сторонке наблюдают и курят.
    2. chebman
      chebman Сегодня, 10:44
      +1
      Профессионалов, в т.ч. из МЧС надо всегда держать в тонусе. Чтобы они не теряли навыки.
      Для этого и отправили их в Сирию и Турцию.
      Ну и, естественно, это же благое дело, не танки на Украину отправлять.
  2. kasy
    kasy Сегодня, 10:35
    -3
    в турцию то зачем? это наши враги, мы им помогаем, а они свиньям беспилотники отправляют, которые на головы наших пацанов железо скидывают, пусть турки сами разбираются
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    +4
    А вот в Европе стараются "скромненько" молчать про Сирию, а тем более помощь ей. Ну, так это и понятно. Те кто орал "Асад должен уйти" и оказывал помощь боевикам не может снизойти до помощи сирийскому народу. И это не в первый раз и не только в Сирии.
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 10:49
    -3
    Что за дичь вы все несёте? То что сми по всему миру не трубят во все трубы об участниках, не значит что их нет и они не отправили предложение своей помощи. Помогать вызвались многие, более 40 стран и западная европа тоже туда входит.
    Это помощь жертвам глобальных катаклизмов, а не политика. Мозги включать периодически надо.
  5. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 11:33
    +1
    Я категорически против помощи. Нам сроду никто не помогает, кроме Монголии.
    А Туркам вообще. Твари вечные.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:36
    +2
    Это конечно громадное горе стран ,но все же как то странно выглядит . Мы помогаем Турции в беде ,а они снабжают техникой Украину .
  7. Волк
    Волк Сегодня, 12:19
    0
    Землотресение было страшным и епицентар был в Турции, а в Сирии меньше.
    Некие говорят что было применено ГЕО ОРУЖИЕ?
    Иначе НИКОЛА ТЕСЛА еше начелом 20 века СДЕЛАЛ ОСЦИЛАТОРНИ ТРАНСФОРМАТОР котори смог делать искуствено землотресение , от тогда прошло 100 лет , а ЦРУ забрали все документов после смерти Тесли .
    По ЛЬУДСКИ помагат в таких обстоятельствах, нити одна страна в мире не сможет самостоятельно быстро справиться с последствиями такой катаклизмы, у следешчих 1- 2 дней еще можно спасти кога то од льуди .