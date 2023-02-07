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Чехия планирует полностью перейти на западные танки, заменив советские Т-72 на немецкие Leopard 2A7+

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Чехия планирует полностью перейти на западные танки, заменив советские Т-72 на немецкие Leopard 2A7+

Чехия не только не намерена передавать обещанные ей Германией танки Leopard 2A4, но и планирует закупить более продвинутую модификацию немецкого танка - Leopard 2A7+. Это подтверждают в чешском Минобороны.


На сегодняшний день на вооружении чешской армии всего один немецкий танк - это полученный в конце декабря Leopard 2A4, поставленный Германией в рамках кругового обмена, или так называемой программы Ringtausch. Третьим участником обмена, кроме ФРГ и Чехии была Украина, которая и оказалась главным выгодополучателем, заимев партию чешских танков Т-72.

Всего Германия обещала Чехии поставить 15 танков Leopard 2A4, потом немного переиграла и окончательный вариант сделки выглядит как 14 танков и одна БРЭМ. Поставки уже начались, все обещанное Прага получит до конца 2023 года. Попытки Киева отжать у чехов немецкие танки провалились, в Минобороны Чехии заявили, что и так много пожертвовали на алтарь войны с Россией, так что "Леопардов" Киеву не видать.

Останавливаться только на приобретении 14 танков Leopard 2A4 в Чехии не намерены, в дальнейших планах закупка последней версии Leopard 2A7+. Всего чешские военные рассматривают приобретение до 50 немецких танков с возможным продолжением закупок. Эксплуатация Leopard 2A4 должна подготовить переход чешской армии с советских танков на немецкие.

Leopard 2A4 подготовят нас к самому современному Leopard в версии 2A7

- заявил в военном ведомстве Чехии.

Между тем Словакия, которая также участвовала в круговом обмене с Германией, пообещала передать свои 15 немецких танков Украине.
Использованы фотографии:
Бундесвер
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12 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:09
    +1
    Стесняюсь спросить...
    И как это им поможет?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:14
      +1
      Сдаётся мне, что чешские и словацкие еврофашисты не успеют перевооружится на новые танки, как ВС РФ выйдет на границу Словакии. Ссыкотно фашистским небратьям.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 12:18
        +1
        Похоже Чехия и Словакия совсем скурвились как польша. Земан как-то ещё подавал надежды на адекватность, а теперь и не слышно вовсе.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:09
    +2
    А в данный момент сколько танков у чехов ,всего?Чем занимаются чешские танкисты?Не горят ли они в своих танках на Украине.
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 10:09
    +3
    У Чехии есть лучший вариант модернизации T-72M4 CZ, правда штук 30


    Культура работы у них на высочайшем уровне.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 10:17
    -1
    Правда леопарды тоже придется отдать Украине, взамен на абрамсы, которые до чехов не доедут. Ну а зачем? Схавают
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:18
    0
    Да знатно некоторые военные корпорации Запада наварятся ох знатно, так что думаю они костьми лягут чтоб этот конфликт длился как можно дольше, а главное для них чтоб он не вылез за границы Украины.
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:22
    +3
    Кто внятно объяснит - зачем Чехии ОБТ? Что они будут с ним делать? Ладно бы производили свой чешский танк и закупкой поддержали производство. Им "за глаза" тяжелая БМП, а то и вообще колесная типа "Боксер" или страйкер с любыми надстройками. Опыт войн 1-2, ввод войск СССР и окружение географическое подсказывает, что чехи воевать ни с кем не будут. Сдадутся и лягут под оккупанта.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:29
    0
    Попытки Киева отжать у чехов немецкие танки провалились
    Дружба, дружбой, а новые немецкие танки врозь. Чехия не зря старалась поставляя Украине свои Т-72 и планируя заменить их немецкими. Ну, а у Словакии есть возможность доказать, что она "любит" Украину сильнее Чехии и готова продолжить борьбу с Россией. Может в ЕС и зачтется, а у нас точно не забудут кто, чего и сколько передал и что успел наговорил при этом.
    1. AAC
      AAC Сегодня, 10:54
      0
      Забыть может и не забудем, а вот простим однозначно. Мы всегда так делаем)) Ну просто это наша национальная черта. Поэтому гнать нужно до самого Атлантического океана этих фашистов. И только когда остановимся простить.
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:52
    -2
    А деньги эти голодранцы, где возьмут? Каждый А7 - это 12 лямов евро.
  9. Rabioso
    Rabioso Сегодня, 12:16
    0
    Если говорить по существу а не устраивать политинформации...То не удивительно что чехи хотят заменить танки на западные образцы. Во первых советским танкам чуждо такое понятие как эргономика. Концепция того что тем ниже танк тем тяжелее в него попасть устарела примерно в 50 годах прошлого века. Во вторых в них невозможно провести полную модернизацию с учётом требований современных концепций. Ну а в третьих как я писал и раньше в наше время без Каз любой танк это лёгкая мишень.