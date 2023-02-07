Военное обозрение
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На основании показаний военнопленных: украинские военнослужащие преднамеренно портят технику и оборудование, чтобы не попасть на фронт

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На основании показаний военнопленных: украинские военнослужащие преднамеренно портят технику и оборудование, чтобы не попасть на фронт

Огромные потери на фронте, куда киевские власти все больше отправляют неподготовленных мобилизованных, приводят к тому, что украинские военные начинают проводить акты саботажа, дабы не оказаться на передовой. С этой целью бойцы ВСУ преднамеренно портят вверенную им технику и оборудование.


Об этом свидетельствуют документы и показания военнопленных ВСУ, оказавшиеся в распоряжении российских спецслужб, сообщает РИА Новости.

Так, на артемовском участке фронта у погибшего военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ А.В. Кийко при досмотре был обнаружен рапорт на имя командира подразделения И.И. Винника. В нем боец сообщает, что его сослуживец сержант Ю.В. Сипко преднамеренно испортил радиорелейную станцию связи (РРС), которую Кийко называет РЛС (радиолокационная станция), и просит командование привлечь сержанта к ответственности за «противоукраинскую деятельность».

Существуют доказательства его причастности к выводу из строя приборов РЛС путем смены проводов на более тонкие, полного их уничтожения и тому подобное. Вследствие этих действий из строя вышли две станции, что привело к отсутствию связи при координации действий во время отступления

— сообщает Кийко в рапорте.

Другой украинский военнослужащий Андрей Семенов, мобилизованный из Одессы и попавший в плен российским бойцам, рассказал следователям на допросе о фактах систематической порчи военной техники одним из сослуживцев. В его подразделении постоянно выходили из строя боевые бронированные машины «Козак». Командование долго не могло выяснить причины поломок, пока не был задержан один из механиков, обслуживающих технику.

По словам военнопленного, ответственного за умышленную порчу механика Сережу задержали и после выяснения его причастности к преднамеренным поломкам машин, скорее всего, расстреляли.

Выяснилось, что он выводил специально машины из строя, чтобы самому не выдвигаться на позиции и туда не вывозить ребят, говорили, что вроде бы заливал воду в бензобак, сахар добавлял, чтобы техника выходила из строя и не выдвигалась на позиции

— рассказал на допросе пленный боец ВСУ.

Пленный сообщил следователям, что сослуживцы радовались этим поломкам, так как их подразделение командование намеревалось отправить на передовую, где шли очень интенсивные бои.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казак-2
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16 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:28
    +3
    На основании показаний военнопленных: украинские военнослужащие преднамеренно портят технику и оборудование, чтобы не попасть на фронт
    Всё одним клубком закручено ... кто то саботирует, жить то хочется" Кто то тут же таких закладывает, стукачество процветает ...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:46
      +7
      Не стал бы доверять сказкам военнопленных ВСУ, они там все с их слов сплошь пацифисты и воюют исключительно под прицелом заградотрядов, чего не наплетешь когда тебе в глаза военная контразведка смотрит. Воюют они гады упорно и ничего нам без боя не отдают, вот это факт.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 10:49
      0
      Больше интересует настроения к трмв в польше, брит и франции с бенелюксом и италией. Там официальные враги.
      Алиготе в танк дольют при необходимости?
  2. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 10:29
    +1
    Механик точно смотрел фильм "Разиня"! Вот оно "тлетворное" влияние западной кинопродукции...
  3. Rage66
    Rage66 Сегодня, 10:32
    +5
    В ДНР сообщили о расстреле украинскими военными польских наемников в Угледаре (Lenta.ru)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:36
      +5
      Цитата: Rage66
      В ДНР сообщили о расстреле украинскими военными польских наемников в Угледаре

      По данным советника врио главы ДНР Яна Гагина, инцидент произошёл в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре. Он уточнил, что украинские военные расстреляли группу иностранных наёмников - вероятнее всего, это были поляки. При этом, по слухам, причиной стали частые конфликты между украинцами и поляками на передовой, которые длились неделями. Как сообщает ТАСС, данные подтвердили разведка и радиоперехваты.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:45
        +7
        За польских наемников. drinks
        Не чокаясь. drinks drinks drinks
        Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу.
        Земля им стекловатой. am
        Сегодня украинцы звонили по телефону. Телефонные мошенники. Говорят, что у них со светом все нормально, но связь была плохая. Поржали над нациками, дохнущими в Артемовске.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:33
    +5
    Цитата: rocket757
    На основании показаний военнопленных: украинские военнослужащие преднамеренно портят технику и оборудование, чтобы не попасть на фронт
    Всё одним клубком закручено ... кто то саботирует, жить то хочется" Кто то тут же таких закладывает, стукачество процветает ...

    Надеюсь, что сержант Сипко успел унести ноги, в отличие от "Перестукина".
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:39
      +1
      Понятно, не мультики у них там, всё жестко ...
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:35
    +2
    Вот и партизаны поневоле объявились!
    Ещё немного - и будут стрелять своих Зеленского, Залужного, командиров и гауляйтеров.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    +1
    украинские военные начинают проводить акты саботажа
    А самострелы наблюдаются? Не все оказывается из тех кто до этого орал угрозы и обещал "всех порвать" горят желанием погибать. Вот и пускаются на различные уловки (саботаж), чтобы не оказаться в окопах в ближайшее время, а еще лучше совсем там не оказаться.
  7. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 10:55
    +1
    Трудно конечно поверить и проверить,но если правда, то зачем об этом писать? Чтобы хох.лы усилили за этим контроль? Лучше молчать о таких вещах
  8. Snay
    Snay Сегодня, 11:06
    -1
    Вполне логично. Не удивлюсь если и у нас такое есть..
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 11:20
      0
      есть такое в любой армии, потому как не всем суждено быть мужественными и волевыми людьми, трусы и подлецы есть везде, просто при увеличении интенсивности военных действий и близости к ЛБС эти процессы могут проявляться чаще и в большем объеме.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:21
    -2
    Ерунда все это, как модно сегодня называть фантазии - фейк. Расскажите еще про самострелы..... Они воюют по взрослому, надеюсь года было достаточно, чтобы убедиться. В плену еще и не то расскажешь.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:24
    0
    Я не понял? Наши СМИ работают на украинскую гестапо? Узнали, похвалили про себя и замолкли. Так нет надо на весь мир прокукарекать. А что хлопцев не дурных за чуприну возьмут, так это чепуха- дело житейское?!