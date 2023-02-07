На основании показаний военнопленных: украинские военнослужащие преднамеренно портят технику и оборудование, чтобы не попасть на фронт

Существуют доказательства его причастности к выводу из строя приборов РЛС путем смены проводов на более тонкие, полного их уничтожения и тому подобное. Вследствие этих действий из строя вышли две станции, что привело к отсутствию связи при координации действий во время отступления

Выяснилось, что он выводил специально машины из строя, чтобы самому не выдвигаться на позиции и туда не вывозить ребят, говорили, что вроде бы заливал воду в бензобак, сахар добавлял, чтобы техника выходила из строя и не выдвигалась на позиции