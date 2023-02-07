На основании показаний военнопленных: украинские военнослужащие преднамеренно портят технику и оборудование, чтобы не попасть на фронт

Огромные потери на фронте, куда киевские власти все больше отправляют неподготовленных мобилизованных, приводят к тому, что украинские военные начинают проводить акты саботажа, дабы не оказаться на передовой. С этой целью бойцы ВСУ преднамеренно портят вверенную им технику и оборудование.
Об этом свидетельствуют документы и показания военнопленных ВСУ, оказавшиеся в распоряжении российских спецслужб, сообщает РИА Новости.
Так, на артемовском участке фронта у погибшего военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ А.В. Кийко при досмотре был обнаружен рапорт на имя командира подразделения И.И. Винника. В нем боец сообщает, что его сослуживец сержант Ю.В. Сипко преднамеренно испортил радиорелейную станцию связи (РРС), которую Кийко называет РЛС (радиолокационная станция), и просит командование привлечь сержанта к ответственности за «противоукраинскую деятельность».
Существуют доказательства его причастности к выводу из строя приборов РЛС путем смены проводов на более тонкие, полного их уничтожения и тому подобное. Вследствие этих действий из строя вышли две станции, что привело к отсутствию связи при координации действий во время отступления
— сообщает Кийко в рапорте.
Другой украинский военнослужащий Андрей Семенов, мобилизованный из Одессы и попавший в плен российским бойцам, рассказал следователям на допросе о фактах систематической порчи военной техники одним из сослуживцев. В его подразделении постоянно выходили из строя боевые бронированные машины «Козак». Командование долго не могло выяснить причины поломок, пока не был задержан один из механиков, обслуживающих технику.
По словам военнопленного, ответственного за умышленную порчу механика Сережу задержали и после выяснения его причастности к преднамеренным поломкам машин, скорее всего, расстреляли.
Выяснилось, что он выводил специально машины из строя, чтобы самому не выдвигаться на позиции и туда не вывозить ребят, говорили, что вроде бы заливал воду в бензобак, сахар добавлял, чтобы техника выходила из строя и не выдвигалась на позиции
— рассказал на допросе пленный боец ВСУ.
Пленный сообщил следователям, что сослуживцы радовались этим поломкам, так как их подразделение командование намеревалось отправить на передовую, где шли очень интенсивные бои.