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Истребители российского и индийского производства впервые совершили посадку на палубу авианосца Vikrant ВМС Индии

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Истребители российского и индийского производства впервые совершили посадку на палубу авианосца Vikrant ВМС Индии

Легкий истребитель индийского производства LCA и истребитель российского производства МиГ-29К впервые сели на палубу индийского авианосца INS Vikrant, который был передан Военно-морским силам Индии в сентябре 2022 года. Об этом сообщает индийская пресса со ссылкой на национальное военное ведомство.


Как утверждается в пресс-релизе ВМС Индии, первые посадки самолетов на индийский авианосец продемонстрировали возможность страны строить и принимать на вооружение крупные корабли, предназначенные для базирования истребителей. Легкий истребитель LCA представляет собой прототип создаваемого в Индии палубного истребителя NEDBF. Программа по созданию данного истребителя рассчитана на 10 лет.

До тех пор, пока Индия не примет на вооружение истребители собственного производства, на авианосце Vikrant будут базироваться самолеты-истребители российского производства МиГ-29К. Командование ВМС Индии рассчитывает, что уже к маю-июню 2023 года авианосец Vikrant будет полностью боеспособен. До этого времени летчикам морской авиации предстоит совершить еще несколько испытательных полетов с палубы авианосца.

В настоящее время морская авиация ВМС Индии имеет на вооружении 40 из 45 приобретенных в Российской Федерации в 2009-2010 гг. истребителей МиГ-29К. Они базируются на авианосце Vikramaditya (это модернизированный бывший российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»).

В перспективе Индия рассчитывает заменить МиГ-29К 26 истребителями иностранного производства. Сейчас главными конкурентами на роль истребителя для авиации ВМС Индии являются модификация французского истребителя Rafale и американский F/A-18 Super Hornet.

INS Vikrant представляет собой первый авианосец именно индийского производства. Его начали строить в 2009 году, в 2013 году авианосец спустили на воду и продолжили дальнейшие работы. Наконец, осенью 2022 года он был официально принят в состав Военно-морских сил Индии. Он рассчитан на 1700 человек экипажа и размещение 26 самолетов-истребителей морской авиации.

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Использованы фотографии:
Twitter / ВМС Индии
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9 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 10:52
    -1
    Уже индусы авианосцы строят вслед за китайцами по нашим лекалам. А мы не можем. Дожили.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 11:07
      -2
      Сформулируйте концепцию применения Россией авианосцев, а заодно укажите где им базироваться, этим штукам незамерзающие порты требуются.
      Бредовые идеи типа завоевание мирового господства не предлагать.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:29
        0
        Нам надо минимум четыре,на СФ и ТФ.Один авик летом на боевом дежурстве в СЗА и один авик между Японией и Перл Харбором.ТОФ конечно интересней у КНР уже три.
        1. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 11:47
          0
          Нам надо минимум четыре,на СФ и ТФ.Один авик летом на боевом дежурстве в СЗА и один авик между Японией и Перл Харбором.ТОФ конечно интересней у КНР уже три.


          Объясните внятно, для чего? Какие именно задачи предполагаете ими выполнять?
          1. Лаврентия_НаВасНет
            Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 12:08
            0
            Цитата: vovochkarzhevsky
            Объясните внятно, для чего? Какие именно задачи предполагаете ими выполнять?

            обьясняю внятно для чего:
            для того, для чего нужны авики другим странам, а именно:
            исключительно для контроля (допущение/недопущение) мировых торговых путей (морских перевозок).
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 12:30
            0
            В СЗА посмотрите как проходят воздушные коридоры.Плюс прикрытие сил,для прорыва противолодочных рубежей ;Нордкап - о.Медвежий - Шпицберген,Фареры - Исландия .Тут ещё нарисовался в последнее время о .Ян - Майен.Постоянно гадёныши в районах промысла летали Орионы.А на Тихом ,чтобы прикрывать Курильскую гряду и выход из " осиного гнезда" на Камчатке.Самолётам ПЛО НАТО не зачем летать в " парниковых" условиях.Они должны заниматься пилотированием,а не поиском наших много целевых АПЛ.
      2. TANKISTONE
        TANKISTONE Сегодня, 11:33
        +1
        vovochkarzhevsky Сформулируйте концепцию применения Россией авианосцев, а заодно укажите где им базироваться, этим штукам незамерзающие порты требуются.
        Бредовые идеи типа завоевание мирового господства не предлагать.
        У Индии есть Индийский океан, поэтому ей (Индии) нужны авианосцы. У России Русского океана нет, поэтому ей (России) авианосцы не нужны?
        1. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 11:50
          -1
          У Индии есть Индийский океан, поэтому ей (Индии) нужны авианосцы. У России Русского океана нет, поэтому ей (России) авианосцы не нужны?


          Версия чтобы было не прокатывает. Пример. Есть целая куча государств не имеющих мощного ледокольного флота. И ничего, как-то обходятся.
    2. Комментарий был удален.
    3. Arcyus Long
      Arcyus Long Сегодня, 12:05
      -1
      Зачем они нам. Чем их прикрывать, где и какими силами обслуживать. И где их применять, мы мир не захватываем. Нам бы с другими классами кораблей разобраться.