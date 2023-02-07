Зампостпреда Полянский довёл до Совбеза ООН факты просьб родственников украинских пленных не включать их списки на обмен

Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать

Повальная мобилизация на Украине продолжается, киевский режим гонит на фронт все новые и новые подразделения, набранные из мобилизованных, используя их в качестве "пушечного мяса". Большие потери ВСУ компенсируются новыми мобилизованными, зачастую даже не проходящими нормальной военной подготовки. Раненые солдаты, даже не долечившись, отправляются обратно на передовую, то же самое происходит и с возвратившимися из российского плена.Попавшие в плен и возвращенные на Украину в рамках обмена украинские военнослужащие снова отправляются на передовую, где, в основном, погибают. Это обычное явление для современной Украины, украинские интернет-ресурсы довольно часто пишут о таких случаях. Дошло уже до того, что родственники попавших в плен украинцев просят российское командование не включать их в списки на обмен, поскольку их "погонят на убой".Такие случаи обращений не единичные, массовый характер они пока тоже не приняли, но и до этого недалеко, учитывая потери ВСУ. Об обращениях украинских граждан к России рассказал на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Российский дипломат привел факты игнорирования Украиной Женевской конвенции по обращению с военнопленными, тогда как Россия их неукоснительно соблюдает. Этому свидетельства как самих украинских военных, попавших в плен, так и их родственников. По его словам, уже дошло до того, что семьи украинских военнопленных просят не выпускать их из плена, так как их снова заберут на фронт.- заявил Полянский.Ранее про обращения родственников попавших в плен украинских военных неоднократно заявляла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.