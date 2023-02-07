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Зампостпреда Полянский довёл до Совбеза ООН факты просьб родственников украинских пленных не включать их списки на обмен

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Зампостпреда Полянский довёл до Совбеза ООН факты просьб родственников украинских пленных не включать их списки на обмен

Повальная мобилизация на Украине продолжается, киевский режим гонит на фронт все новые и новые подразделения, набранные из мобилизованных, используя их в качестве "пушечного мяса". Большие потери ВСУ компенсируются новыми мобилизованными, зачастую даже не проходящими нормальной военной подготовки. Раненые солдаты, даже не долечившись, отправляются обратно на передовую, то же самое происходит и с возвратившимися из российского плена.


Попавшие в плен и возвращенные на Украину в рамках обмена украинские военнослужащие снова отправляются на передовую, где, в основном, погибают. Это обычное явление для современной Украины, украинские интернет-ресурсы довольно часто пишут о таких случаях. Дошло уже до того, что родственники попавших в плен украинцев просят российское командование не включать их в списки на обмен, поскольку их "погонят на убой".

Такие случаи обращений не единичные, массовый характер они пока тоже не приняли, но и до этого недалеко, учитывая потери ВСУ. Об обращениях украинских граждан к России рассказал на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат привел факты игнорирования Украиной Женевской конвенции по обращению с военнопленными, тогда как Россия их неукоснительно соблюдает. Этому свидетельства как самих украинских военных, попавших в плен, так и их родственников. По его словам, уже дошло до того, что семьи украинских военнопленных просят не выпускать их из плена, так как их снова заберут на фронт.

Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать

- заявил Полянский.

Ранее про обращения родственников попавших в плен украинских военных неоднократно заявляла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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18 комментариев
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 10:53
    +1
    Правительству Украины украинцев не жалко, у них приказ другой, до последнего
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:00
      +4
      Спастись от могилизации, попав в плен, а потом получить «счастливый» билет в виде обмена и по итогу опять попасть на передовую… Неудивительно, что мало желающих из плена обратно в нэньку.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:02
      0
      Так и руководству ООН они безразличны.
      Пример с зерновыми с Украины за которые так бился генсек ООН "якобы" на нужды голодающих бедных стран мира, а в результате ушедших в самые благополучные страны Европы, говорит сам за себя.

      ООН давно уже превратился в базар, где все что-то говорят но никому нет дела до соседей.
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 11:07
        0
        пусть разворачиваются и идут на Киев с оружием в руках, свергать фашистко-бендеровский режим.
      2. sanja.grw
        sanja.grw Сегодня, 11:55
        0
        Да по поводу зерна сколько уже разговоров было,что оно было куплено западом чуть ли не за год до СВО, из-за этого и весь сыр бор был.Про Африку гнали в уши так для отмазки.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: Mitroha
      .... приказ другой, до последнего

      И есть план, который стараются выполнить поскорее.
    4. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 11:26
      0
      Еврейское правительство и не должно жалеть гоев.
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: Mitroha
      Правительству Украины украинцев не жалко, у них приказ другой, до последнего

      Не "правительству", а оккупационной администрации.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:53
    +1
    Зампостпреда Полянский довёл до Совбеза ООН факты просьб родственников украинских пленных не включать их списки на обмен
    Логично ... целее будут.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:09
      +1
      МО РФ надо активнее продолжать агитацию на передке для солдат ВСУ, кроме огневого усиления, может сдача пойдёт активнее.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:10
      +1
      Приветствую Виктор! hi Ну это сюрреализм какой-то! Дескать, пусть у врага в плену, лучше, лишь бы не домой!
      .....родственники.....украинских пленных просят российское командование не включать их в списки на обмен.....
  3. Бородач
    Бородач Сегодня, 10:53
    +2
    На убой их видите ли гонят. am Доскакались. Хатаскрайники. Туда им и дорога. am
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:57
    +2
    Вот это и плохо когда пленным ВСУшникам в плену живется лучше чем на передовой (((( Опять повторяем ошибки 1956 г, когда этнический бандеровец Хрущев выпустил из заключения отпетых бандеровцев, сохранив им жизнь, ростки ненависти взошли и пошли в рост, что мы сейчас и наблюдаем. Украина просто обязана прекратить свое существование как государство, в силу векового патологического национализма.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:19
      0
      Цитату из фильма уместно вспомнить
      Весь список огласите пожалуйста

      Все количественные итоги должны быть сохранены и оглашены. Ведь, как всегда, враньё укропитеков и обвинения России будут продолжаться.
    2. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 11:59
      0
      Ну я думаю они в плену проверку проходят, если не хочет на обмен и нет за ним преступлений,то пусть сидит в плену, если есть то статья и возможно на пожизненное, если мараторий не снимут.Но у нас зон столько нет (особых) для таких сидельцев
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    +2
    просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать
    Родственники пленных ВСУшников быстро смекнули, что тем в российском плену ни чего не грозит. Мало того еще подлечат, подкормят. Понимая, что по возращению, после разборок как попал в плен опять направят на передовую где уже скорее всего не повезет. Вот только многие ли украинцы оценят такое поведение российских военнослужащих и власти по отношению к их пленным?
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:34
    0
    Американцы заселяю Украину послушным сбродом со всего мира . Ими проще управлять ,а пока надо земли освободить от нации как таковой
  7. Shket53
    Shket53 Сегодня, 12:37
    0
    Ну да, ну да, сижу в тепле, при свете, три раза кормят,ни разу не бьют , с родней дают общаться....жизнь удалась