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Newsweek: Западные танки могут оказаться слишком тяжелыми для украинских мостов

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Newsweek: Западные танки могут оказаться слишком тяжелыми для украинских мостов

США и Европа все больше разгоняются в своем стремлении напичкать Украину оружием. Киеву уж обещаны тяжелые американские и немецкие танки «Абрамс» и «Леопард».


Однако, как отмечает издание Newsweek, натовские танки имеют внушительный вес в 60 и более тонн, что может стать проблемой при эксплуатации на Украине. Инфраструктура Украины, включая и мосты, не строилась в расчете на такие тяжелые машины, пишет издание.

Соответственно танкам придется совершать определенные маневры, чтобы достичь пункта назначения. Этим сможет воспользоваться российская военная разведка, чтобы извлечёт выгоду из логистических решений ВСУ, отмечают авторы Newsweek.

По данным издания, все последние модели танков, которые обещают поставить Киеву западные союзники, более современные, чем те, что применял Киев до сих пор, и они значительно тяжелее. Так, советский Т-72, который использовался в конфликте с обеих сторон, весит примерно 45 тонн, а, например, американские танки M1A1 «Абрамс» могут весить до 70 тонн.

Такая тяжесть сможет проехать не по всем мостам на Украине, так как их строили с учетом своего времени и места, пишет издание, ссылаясь на военных экспертов. Кроме того, понтонно-переправочные средства ВСУ также разрабатывалось с учётом советских танков, и уж точно не для тяжелых танков НАТО, заключает Newsweek.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Sgt. Aaron Ellerman
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24 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:58
    +2
    Задрали с этими мостами, их химерами долбят, сломать не могут...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:01
      0
      Мосты не главное, вот скоро весной грязь станет непреодолимым препятствием для 60-70 тонных бронированных машин, и машин обеспечения ГСМ и боеприпасами.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:07
        0
        вот скоро весной грязь станет непреодолимым препятствием для 60-70 тонных бронированных машин, и машин обеспечения ГСМ и боеприпасами.
        Главное не масса а удельная нагрузка, если память не подводит, у абрамса она примерно как у т 90.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 11:15
          0
          Так ведь я не сравниваю ТТД танков они примерно одинаковые в удельном давлении, да и Т-90 придется не сладко, поэтому и считаю, что весной в распутицу бронетехника будет выпадать из маневренного наступления, плюс "зеленка" пойдет, надо задачи решать по максимуму сейчас.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 11:21
            0
            я не сравниваю ТТД танков они примерно одинаковые в удельном давлении, да и Т-90 придется не сладко

            весной грязь станет непреодолимым препятствием для 60-70 тонных бронированных машин

            Вы говорили именно про иностранные образцы, т.к. масса т90 в районе 50 тонн
        2. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 11:40
          0
          Главное не масса а удельная нагрузка, если память не подводит, у абрамса она примерно как у т 90.

          Не всё так просто. Оставим в покое мосты и переправы, где вес на первом месте.
          Но опять же, удельное давление будет главным при движении по почвам с равномерными физическими характеристиками.
          Но если взять обычные для весенне-осеннего периода условия, слабый грунт армированный сверху травяным покровом, там совсем иная картина вырисовывается.
      2. zloybond
        zloybond Сегодня, 11:44
        +1
        Наши Российские алигархи помогут. Вон как Лукойл из Болгарии старательно помогает.
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:07
      +3
      Это танки. Они стреляют. И любой, в кого они, такие "тяжёлые" "прожорливые" "часто ломающиеся" и т д. попадут - труп. А значит, хоть тридцать танков, хоть три, хоть даже один - это вероятная гибель наших бойцов в боях с этими танками....
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:09
        +4
        А значит, хоть тридцать танков, хоть три, хоть даже один - это вероятная гибель наших бойцов в боях с этими танками....
        Вот это адекватно, а то за год эта чушь про "ничегонезначещая" поставка оружия уже надоела.
    3. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 11:09
      +1
      Химерами долбят огромные мосты, пропускная способность которых на высоте по всем параметрам. Речь о небольших местных мостах районного масштаба - а если Абрамсы и Леопарды планируют использовать достаточно широко (а не только по главным трассам), таких мостов им не избежать.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:15
        +1
        таких мостов им не избежать.
        При сегодняшних возможностях это неудобство вполне решаемо, называется делать из мухи слона.
      2. Single-n
        Single-n Сегодня, 11:56
        0
        То есть когда по мосту едут несколько камазов груженых то это норм. А вот под 1 танком он сломается и рассыпется в труху? Почти 100 лет назад немцы как то возили 60-ти тонные "тигры". Видно им инопланетяне мосты строили. Покажите мне хоть один бетонный мост который не выдержит 60 тонн нагрузки. Бред собачий.
    4. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 11:58
      0
      А Вы реально считаете удар ракетой страшнее нагрузки в 70 тонн на мост, который рассчитан на 60, да еще которому и лет 70?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:59
    0
    Newsweek: Западные танки могут оказаться слишком тяжелыми для украинских мостов
    Их проблемы, пущай сами попробуют решить. Если посчитать, сколько всего было перечислено и приплюсовано к списку их проблем ... много, в общем.
    Вопрос в том, какие у нас могут возникнуть дополнительные проблемы, если танки им всё ж дадут???
  3. AAC
    AAC Сегодня, 10:59
    0
    Пусть башню снимают в Польше и едут. Тоже мне проблему нашли))
  4. сайгон
    сайгон Сегодня, 11:01
    +1
    Вот же нежданчик !
    Как так танки отправлять и тут выясняют мосты не того что ба того .
    Хотя верится с трудом что об сеем нюансе не знали за ранние , однако сообщений о мостоукладчиках , саперных и инженерных частях пока не слышно.
    Странно все и мутно.
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 11:01
    -2
    Они слишком тяжёлые даже для почв.
    При обороне дешёвые инженерные сооружения могут оказаться весьма эффективными.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 12:01
      0
      Удельное давление т-90- 0,97 кг/см. У Абрамса -1,07 кг/см
      Разница прям запредельная. Аж на 10%.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:06
    0
    Походу тактику вермахта будут использовать, наступление вдоль дорог танковыми клиньями. У тех в начале войны были в основном легкие/средние танки в аккурат под нашу сорокопятку, а эти мастодонты на пахоте, да после после дождей..... , ну да байдон с шольцев им в помощь.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:10
    +2
    Newsweek: Западные танки могут оказаться слишком тяжелыми для украинских мостов
    Это Ньюсвик не видел какие фуры по украинским дорогам шарятся.
    Там перегруз как раз до 60 тонн.
    Стерпят.
    И дороги и мосты...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    0
    Newsweek то ли пытается оправдать не спешку в поставке танков, то ли действительно беспокоится об их живучести и проходимости. Наверное НАТОвские генералы все таки просчитывали варианты с мостами и черноземом на этой территории. А может поэтому, как один из факторов, Сша и не спешат с поставками зная что-то, что не довели до Европы когда заставили пойти на поставки?
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:30
    0
    Насколько это усложнит логистику . Абрамс жрет как слон топливо ,обслуживание тех же Абрамсов ,Леопардов и Леклерков сильно отличается . Ремонтные услуги должны проводить профи ,а где они ?
  10. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:54
    0
    Так, советский Т-72, который использовался в конфликте с обеих сторон, весит примерно 45 тонн, а, например, американские танки M1A1 «Абрамс» могут весить до 70 тонн.

    70-тонные на СВО не привезут, версия Абрашки для недоразвитых партнеров (без "урановой" брони) весит не более 54 тонн, что вполне подходит для нагрузочных паспортных характеристик мостов в 404, другое дело реальное состояние мостов и конечно керосин для движков, ну и плохая пылепереносимость этих самых движков, может сказаться на общем их самочувствии.
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 11:57
    0
    Да шо Вы говорите, а мы то и не знали. Грунт для них более смертелен, хотя Леопард в принципе не настолько и тяжелее Т90.