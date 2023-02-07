Newsweek: Западные танки могут оказаться слишком тяжелыми для украинских мостов

США и Европа все больше разгоняются в своем стремлении напичкать Украину оружием. Киеву уж обещаны тяжелые американские и немецкие танки «Абрамс» и «Леопард».
Однако, как отмечает издание Newsweek, натовские танки имеют внушительный вес в 60 и более тонн, что может стать проблемой при эксплуатации на Украине. Инфраструктура Украины, включая и мосты, не строилась в расчете на такие тяжелые машины, пишет издание.
Соответственно танкам придется совершать определенные маневры, чтобы достичь пункта назначения. Этим сможет воспользоваться российская военная разведка, чтобы извлечёт выгоду из логистических решений ВСУ, отмечают авторы Newsweek.
По данным издания, все последние модели танков, которые обещают поставить Киеву западные союзники, более современные, чем те, что применял Киев до сих пор, и они значительно тяжелее. Так, советский Т-72, который использовался в конфликте с обеих сторон, весит примерно 45 тонн, а, например, американские танки M1A1 «Абрамс» могут весить до 70 тонн.
Такая тяжесть сможет проехать не по всем мостам на Украине, так как их строили с учетом своего времени и места, пишет издание, ссылаясь на военных экспертов. Кроме того, понтонно-переправочные средства ВСУ также разрабатывалось с учётом советских танков, и уж точно не для тяжелых танков НАТО, заключает Newsweek.