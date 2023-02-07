Украинская компания пообещала одесситам включение света раз в восемь часов

Украинский энергохолдинг ДТЭК пообещал жителям Одессы включение света каждые восемь часов. Пользоваться электроэнергией одесситы смогут по два часа, после чего свет снова будет выключаться на восемь часов. Кроме того, не исключены также экстренные отключения электроэнергии вне установленного графика.Значительное увеличение перерывов в действовавшем ранее графике электроснабжения Одессы вызвано, в первую очередь, аварией на одной из крупнейших электроподстанций региона.Энергетическая система Украины находится на грани полного коллапса. Ситуацию могут изменить массовые западные поставки дорогостоящего оборудования, однако союзники Украины предпочитают ограничиваться поставкой бензиновых или газовых генераторов, которые не способны оказать значительное влияние на ситуацию с электроснабжением в стране. Мало того, по Украине участились пожары именно из-за того, что многие включают бензогенераторы прямо в квартирах и офисах.Киевский режим практически не заботится об обеспечении электроэнергией своих граждан. В то время, как значительная часть населения страны вынуждена сидеть в темноте и без возможности использовать электроприборы, принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову энергетическая компания озабочена повышением тарифов на свои услуги, предоставляемые далеко не в полном объеме.