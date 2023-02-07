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Украинская компания пообещала одесситам включение света раз в восемь часов

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Украинская компания пообещала одесситам включение света раз в восемь часов

Украинский энергохолдинг ДТЭК пообещал жителям Одессы включение света каждые восемь часов. Пользоваться электроэнергией одесситы смогут по два часа, после чего свет снова будет выключаться на восемь часов. Кроме того, не исключены также экстренные отключения электроэнергии вне установленного графика.


Значительное увеличение перерывов в действовавшем ранее графике электроснабжения Одессы вызвано, в первую очередь, аварией на одной из крупнейших электроподстанций региона.

Энергетическая система Украины находится на грани полного коллапса. Ситуацию могут изменить массовые западные поставки дорогостоящего оборудования, однако союзники Украины предпочитают ограничиваться поставкой бензиновых или газовых генераторов, которые не способны оказать значительное влияние на ситуацию с электроснабжением в стране. Мало того, по Украине участились пожары именно из-за того, что многие включают бензогенераторы прямо в квартирах и офисах.

Киевский режим практически не заботится об обеспечении электроэнергией своих граждан. В то время, как значительная часть населения страны вынуждена сидеть в темноте и без возможности использовать электроприборы, принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову энергетическая компания озабочена повышением тарифов на свои услуги, предоставляемые далеко не в полном объеме.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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15 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 11:03
    0
    Что то давно не было ударов по электроподстанциям и электростанциям. Декоммунизация и деэлектрификация застопорились.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:04
    +2
    Украинская компания пообещала одесситам включение света раз в восемь часов
    Вопрос ... а нас это должно сильно интересовать? Очь сомневаюсь ... мы смотрим на результаты, которые именно в полях, на передовой, это важно ...
    А тыловые дела ... как ты о них не пиши, очень неопределённо сказываются на ситуации в полях.
  3. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 11:04
    0
    Декоммунизация , десоветизация на Украине продолжаются.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: Reptiloid
      Декоммунизация , десоветизация на Украине продолжаются.

      ДеЭлектрофикация XXI века. Не спеша, постепенно, чтоб привыкали !
  4. mag nit
    mag nit Сегодня, 11:05
    0
    Ну и нормально. Если что, "Калибры" подсветят.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:11
    0
    Электроэнергия в нашем веке становится не роскошью, а привилегией для избранных.
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:13
    0
    Пришла к ним демократия как обычно с войной но забрав блага циаилизации.
  7. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 11:15
    +1
    Пользоваться электроэнергией одесситы смогут по два часа, после чего свет снова будет выключаться на восемь часов
    Два плюс восемь, это получается десятичасовой цикл. А в сутках 24 часа. Соответственно, одно из двух:
    а) Укрограждане задолбаются следить за этим плавающим графиком.
    б) В оставшиеся до полных суток четыре часа электричества тоже не будет.
    Второе намного вероятнее. Но ещё вероятнее третий вариант: все эти графики останутся на бумаге, а в реальности всё будет работать (не работать) как получится...
  8. HAM
    HAM Сегодня, 11:24
    +1
    Как там в Куеве говорили:"зато через некоторое время будет много маленьких одесситов...." laughing
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:55
      +1
      Цитата: HAM
      будет много маленьких одесситов....

      Вот жеж... нашли способ армию пополнить wassat
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    +1
    По два часа три раза в сутки, а в последующем может быть и реже. С такой "лампочкой" явно в ЕС не попадешь - мало того, что кормить придется, так еще отогревать и мыть, а с этим в Европе тоже напряженка.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: rotmistr60
      По два часа три раза в сутки, а в последующем может быть и реже.

      Спрашивал про это у электриков на работе. Они говорят, что для энергосистемы это страшное дело, когда весь город организованно бросится на два часа втыкать в розетку всё, что втыкается.
  10. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:23
    0
    энергетическая компания озабочена повышением тарифов на свои услуги, предоставляемые далеко не в полном объеме.

    У нас и в мирное время то же самое, правда без отключений, а наоборот. Подключений все больше и вместе с увеличением количества подключений растут и тарифы.
    Наверное это мировая тенденция - чем люди богаче, тем труднее им нажраться.
    Так всегда, кто-то ест, чтобы избавиться от чувства голода, а кто-то, чтобы не утратить ощущения сытости.
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:34
    0
    Продолжайте наказывать украинскую энергосистему, потому что подорвать ее экономику и моральный дух — это решительные действия.
  12. АИК05
    АИК05 Сегодня, 12:42
    0
    Какие все-таки ущербные украинцы, это надо же умудриться до такого состояния довести некогда самую богатую республику СССР, рубить сук на котором сидели, все у вас было, абсолютно все, куда теперь скатились, скоро совсем от государства останутся жалкие гроши, ебыдолбы вы, жаль простых людей.