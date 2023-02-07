Американские эксперты размышляют о причинах того, почему Россия «торопится» начать решающее наступление

В Киеве не единожды заявляли, что Россия готовится к широкомасштабному наступлению, подобно тому, с которого началась СВО в прошлом году. Между тем, его сроки украинской разведкой озвучивались весьма размыто – «зима-весна» 2023 года.
Теперь же, как официальные лица в Киеве, так и представители западной разведки уверены, что свое решающее наступление ВС РФ начнут в ближайшие 10-15 дней.
Стоит отметить, что вышеупомянутую версию поддерживают и в американском «Институте изучения войны». При этом эксперты рассказали о причинах, почему Россия, по их мнению, «торопится» начать решающее наступление.
Во-первых, как считают специалисты, в Кремле постараются успеть завершить СВО до тех пор, пока на Украину не пришло обещанное вооружение. Видимо речь идет о танках натовского образца.
Во-вторых, со слов сотрудников ISW, российское командование торопится провести наступательную операцию до наступления распутицы, которую ожидают примерно к апрелю. Эксперты считают, что именно данный фактор стал главным препятствием, не позволившим ВС РФ достичь своей цели в прошлом году.
Касательно самого российского наступления, ранее в украинской разведке заявляли, что оно может начаться на одном из трех направлений, с юга, востока или с севера. Однако теперь там уверены, что ВС РФ начнут решающее наступление с территории ЛДНР для полного её взятия под контроль.