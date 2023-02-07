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Американские эксперты размышляют о причинах того, почему Россия «торопится» начать решающее наступление

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Американские эксперты размышляют о причинах того, почему Россия «торопится» начать решающее наступление

В Киеве не единожды заявляли, что Россия готовится к широкомасштабному наступлению, подобно тому, с которого началась СВО в прошлом году. Между тем, его сроки украинской разведкой озвучивались весьма размыто – «зима-весна» 2023 года.


Теперь же, как официальные лица в Киеве, так и представители западной разведки уверены, что свое решающее наступление ВС РФ начнут в ближайшие 10-15 дней.

Стоит отметить, что вышеупомянутую версию поддерживают и в американском «Институте изучения войны». При этом эксперты рассказали о причинах, почему Россия, по их мнению, «торопится» начать решающее наступление.

Во-первых, как считают специалисты, в Кремле постараются успеть завершить СВО до тех пор, пока на Украину не пришло обещанное вооружение. Видимо речь идет о танках натовского образца.

Во-вторых, со слов сотрудников ISW, российское командование торопится провести наступательную операцию до наступления распутицы, которую ожидают примерно к апрелю. Эксперты считают, что именно данный фактор стал главным препятствием, не позволившим ВС РФ достичь своей цели в прошлом году.

Касательно самого российского наступления, ранее в украинской разведке заявляли, что оно может начаться на одном из трех направлений, с юга, востока или с севера. Однако теперь там уверены, что ВС РФ начнут решающее наступление с территории ЛДНР для полного её взятия под контроль.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:31
    +3
    Американские эксперты размышляют о причинах того, почему Россия «торопится»
    Кто нибудь кроме "американских экспертов" заметил какую нибудь спешку?
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 11:37
      +1
      А что тут "замечать" wassat Л - логика laughing
      Или сейчас, или уже в мае - если речь именно об "масштабном наступлении" речь вести good hi
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 11:41
      -1
      США специально современную бронетехнику и дальнобойные точные бомбы совместно поставляют. Бронетехника не позволит войскам России наступать, а бомбы будут бомбить территорию России. В худшем случае вообще позволит украине победить.
      Поэтому логично, что нужно как можно большего добиться до поставок.
      Похоже ход СВО западом изначально распланирован
    3. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 11:51
      -2
      Не-а..
      Аж совсем.
      Пока только... медленно спускаются с горы.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:06
        0
        Пока только... медленно спускаются с горы.
        Тем временем Россия
  2. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 11:37
    -1
    Поступающая информация подтверждает написанное мной ранее - Залужный срочно пытается затыкать многочисленные дыры в фронте резервами, которые берегли для "весеннего (зачёрнуто) летнего наступления". Плюс Арестович начал вещать про "Минск-3" и "38-ю параллель" (ага, мечтай, @бил).
    Наверное, что-то случилосьlaughing...
    Градация мрий стремительно меняется, от "через месяц в Крыму" до "оставьте нам хоть немножко территории"
    Им же Пригоженским языком сказано, до Днепра, а там посмотят на их поведение.
    У Владимира Владимировича следующее предложение всегда хуже предыдущего отвергнутого.
    P.S.ФСБ объявило неделю проверок сборов "на мавики".
    Количество воя про "злочинна влада затыкает правдорубов" удвоилось. Кто-то заметил как хохлизм тихо-тихо перетекает к нам? Каждый попка-гетьман решала разводила и Государство ему не указ... Имею -ццать тыщ подписоты и всё, уже решаю и могу жаловаться на Государство, что оно мне не даёт делать мои делишки, я ж аФторитет в инете ...
    Зодно приобретенную военблогерами Мск/СПб-недвигу проверят.
    P.P.S.Планету продолжает трясти:
    В Турции (Кахраманмараш) произошло новое землетрясение магнитудой 5,0.
    В Тайване землетрясение магнитудой 5,1 балла.
    В Аргентине 5,1 балла.
    В США в заливе Кука (штат Аляска) магнитудой 3,2, в штате Нью-Йорк 3,8 балла. Судя по всему это лишь начало.
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:40
    0
    Ну нагадали кто и что мог, теперь можно делать ставки на разного рода гадателей.
    Посмотрим, что покажет СВО, думаю удивятся все.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:42
    0
    Все три довода и мимо.... Пусть даже 2 батальон танков на ЛБС в 800 км....., на участке прорыва, да, а так, мимо раз, без особых комментариев. Мимо два - распутица. Зима 2022-2023 наверное одна из самых теплых, посему почва не промерзла на глубину, способную уверенно держать тяжелую технику, к тому же не редки дожди - спутники распутицы. Мимо три - направление главного дара - ЛДНР. ЛБС на этом участке не одна сотня км, от Харьковской до Запорожской области, ловите..... А вообще кто сказал, что будет главный удар? Это им так хочется? Таки пусть с этим и дальше носятся?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:43
    +1
    Размышляют, предполагают... Придет время и узнаете где конкретно и какими силами. А ВСУ узнают в первую очередь прочувствовав начало на себе. А гнать вас в первую очередь с Донбасса просто необходимо.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:51
    -1
    Как диванные экперд, скока сил ВСУ на левом берегу и скока на правом берегу Днепра?Разносим в прах мосты через Днепр и по моему ,здраствуй НАТО на правом берегу,кто будет закрывать с правого берега фронт..Или не здраствуй?! Может быть по этому мы кошмарим ВСУ практически по всей линии фронта.Наверно первый раз в этом году "вангую."
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:15
      0
      tralflot1832, по ходу нам чего то не договаривают, потому как информационный фон один а по факту немножко другое.
  7. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 12:17
    0
    "...Во-первых, как считают специалисты, в Кремле постараются успеть завершить СВО до тех пор...".
    А как по мнению американских специалистов Кремль планирует( планировал) завершить СВО? Как это должно выглядеть в политическом, географическом, военном плане? Может они что-то знают?, - а то в наших СМИ все больше полемики среди экспертов, аналитиков,- все никак не могут сойтись во мнениях по целям, задачам СВО.