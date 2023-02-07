Военное обозрение
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Американские военные занялись сбором фрагментов сбитого ранее китайского «шпионского» воздушного шара для их изучения

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Американские военные занялись сбором фрагментов сбитого ранее китайского «шпионского» воздушного шара для их изучения

В США военнослужащие приступили к сбору частей китайского аэростата, который ранее был сбит истребителем американской военной авиации. Истребитель F-22 Raptor из 1-го истребительного авиаполка, дислоцирующегося на базе ВВС Лэнгли, штат Вирджиния, выпустил одну ракету AIM-9X Sidewinder, которой и был поражен аэростат. При падении воздушного шара никто не пострадал.


Командующий Североамериканским командованием воздушно-космической обороны генерал ВВС Глен Д. ВанХерк заявил, что работы по сбору обломков начались в районе побережья Южной Каролины. Военнослужащие предпринимают меры предосторожности на случай наличия взрывчатых или токсичных веществ.

Как отмечают американские военные, некоторые обломки могут остаться незамеченными из-за океанских течений. Поэтому они призывают местных жителей при обнаружении подозрительных предметов на берегу сообщать в полицию.

В поиске обломков задействовано исследовательское судно USNS Pathfinder. Оно использует гидролокатор для поиска обломков. В мероприятии участвует и беспилотный подводный аппарат, а безопасность поисков обеспечивают катера и авиация береговой охраны США.

В состав поисковых групп включены специалисты Службы уголовных расследований ВМС и Федерального бюро расследований США. Поэтому операция по поиску фрагментов шара фактически носит межведомственный характер.
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10 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:17
    +4
    Дикие люди!
    Эти американские военные...
    Советская классика вам в помощь!
    "— Извини, я хотел бы узнать, какого цвета он был, когда был шариком?
    — Зелёного.
    — Мой любимый цвет. А какого размера?
    — Почти с меня.
    — Подумать только, почти с тебя... Мой любимый размер..." (с),

    Зато теперь он может поместиться в горшок!
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:20
      -3
      Такие аэростаты летают довольно высоко, около стратосферы, поэтому практическое применение их для слежки сомнительно. Для этого есть космические спутники, там и аппаратура посерьёрзней для фото-видео съемок. Но американцам просто нужен повод для очередного скандала
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 11:17
    +3
    Длительное и дорогостоящее исследование покажет, что это аэростат сделан в Китае laughing
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:38
      +1
      Цитата: Чёрный
      Длительное и дорогостоящее исследование покажет, что это аэростат сделан в Китае

      И что это вообще метеозонд. Фу-22, AIM-9X Sidewinder, исследовательское судно USNS Pathfinder, несметное число военнослужащих, специалисты Службы уголовных расследований ВМС и Федерального бюро расследований США. Вот денег девать некуда!!! Хотя... скорее всего очередной внутриамерский скандал может обойтись дороже. Поэтому все "ищем пуговицу" wassat
  3. faiver
    faiver Сегодня, 11:24
    +1
    в смысле? сбили четвертого, сегодня седьмое, три дня не собирали и думку думали? bully
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:30
      +1
      Цитата: faiver
      в смысле? сбили четвертого, сегодня седьмое, три дня не собирали и думку думали? bully

      Это просто журналисты слоупочные. Так то сразу после сбития принялись.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:25
    +5
    Арестович заявил , что у Китая осталось шаров всего лишь на 2-3 зависания ...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    +1
    И, что же они хотят найти в обломках? Бактериологическое оружие (предположения выдвигались) или сверх секретную аппаратуру (что уже смешно). Будет до боли обидно если там помимо остатков "метеорологической аппаратуры" найдут портрет улыбающегося Си Цзиньпина с автографом для Байдена.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 11:46
    0
    К бабке не ходи---потратив довольно большие деньги на поиски шпионской аппаратуры и ничего не найдя,если,конечно,это действительно метеозонд---америкосы всё равно обязаны найти,и найдут...Не для того эта эпопея с зондом раскручивалась чтобы подтвердить слова китайцев...
  7. _просто
    _просто Сегодня, 11:50
    0
    Интересно, а на Алишке такой будут продавать? Тоже хочу запустить в сторону... Понраилось мне как в Штатах исключительные кипишат.