Американские военные занялись сбором фрагментов сбитого ранее китайского «шпионского» воздушного шара для их изучения

В США военнослужащие приступили к сбору частей китайского аэростата, который ранее был сбит истребителем американской военной авиации. Истребитель F-22 Raptor из 1-го истребительного авиаполка, дислоцирующегося на базе ВВС Лэнгли, штат Вирджиния, выпустил одну ракету AIM-9X Sidewinder, которой и был поражен аэростат. При падении воздушного шара никто не пострадал.
Командующий Североамериканским командованием воздушно-космической обороны генерал ВВС Глен Д. ВанХерк заявил, что работы по сбору обломков начались в районе побережья Южной Каролины. Военнослужащие предпринимают меры предосторожности на случай наличия взрывчатых или токсичных веществ.
Как отмечают американские военные, некоторые обломки могут остаться незамеченными из-за океанских течений. Поэтому они призывают местных жителей при обнаружении подозрительных предметов на берегу сообщать в полицию.
В поиске обломков задействовано исследовательское судно USNS Pathfinder. Оно использует гидролокатор для поиска обломков. В мероприятии участвует и беспилотный подводный аппарат, а безопасность поисков обеспечивают катера и авиация береговой охраны США.
В состав поисковых групп включены специалисты Службы уголовных расследований ВМС и Федерального бюро расследований США. Поэтому операция по поиску фрагментов шара фактически носит межведомственный характер.