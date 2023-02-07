Россия завершает возведение защитных конструкций на Запорожской атомной станции, работы находятся на финальной стадии. Об этом сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Концерн завершает сооружение защитных конструкций на основными объектами Запорожской АЭС. По словам представителя "Росэнергоатома", после окончания работ они обеспечат дополнительную защиту ключевых объектов станции от украинских артиллерийских снарядов и беспилотников. Особое внимание уделяется складу хранения ядерных отходов.
На стадии завершения возведение инженерно-строительных конструкций, которые призваны обеспечить дополнительную защиту важных объектов инфраструктуры атомной станции, в том числе связанных с хранением радиоактивных материалов
- приводит ТАСС слова Рената Карчаа.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что Запорожская АЭС находится в зоне боевых действий и неоднократно подвергалась обстрелам. Но признать, что этот делает украинская артиллерия, он не смог, или не захотел, однако призвал создать "зону безопасности" вокруг атомной станции. Кстати, на следующей неделе Гросси собирается посетить Москву, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и, возможно, обсудить Запорожскую АЭС.
Между тем уже установлено, что на самой АЭС работали наводчики ВСУ из числа работников станции, которые хотели возвращения режима Зеленского. Он неоднократно корректировали огонь украинской артиллерии по территории АЭС, передавая сведения о нахождении подразделений Росгвардии, техники войск РХБЗ и т.д.