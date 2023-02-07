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Британская разведка и New York Times заочно «поспорили» относительно возможностей широкомасштабного наступления российской армии

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Британская разведка и New York Times заочно «поспорили» относительно возможностей широкомасштабного наступления российской армии

Западные военные эксперты, анализирующие ситуацию на украинском фронте, вступили в заочную полемику относительно прогнозов возможного наступления российской армии. Так британская разведка в очередном докладе по ситуации на Украине сообщает, что ВС РФ с начала января пытается возобновить наступательные операции. В Минобороны Британии считают, что главной целью российского командования остается полное освобождение Донбасса.


При этом британцы весьма скептически оценивают как успехи российских войск, так и дальнейшую перспективу широкомасштабного наступления. Английские аналитики привычно приводят аргумент, что у ВС РФ сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления. По это причине, считают в Лондоне, за неделю российским войскам удалось «отвоевывать территорию всего в несколько сотен метров».

Британцы уверены, что командование российской армии будет продолжать попытки отодвинуть линию фронта вглубь Украины. Но в силу, как утверждается, нехватки ресурсов и якобы плохой подготовки мобилизованных, существенных успехов ВС РФ добиться не сможет.

Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны

— заключает разведка Британии.

Иная точка зрения на возможности российской армии реализовать планы по масштабному наступлению у автора статьи в американской газете The New York Times. Эксперт отмечает, что атаки ВС РФ в последнее время значительно усилились сразу на нескольких направлениях, что может говорить о предстоящем «крупнейшим наступлением Кремля с первых недель войны».

По мнению автора, Россия сумела нарастить свой военный потенциал и усилила армию тысячами мобилизованных солдат. Это заставило ВСУ перейти к тяжелой обороне и отказаться от ранее озвученных планов по прорыву фронта.

По данным украинского Генштаба, пока не известно, где именно ВС РФ начнет масштабное наступление, но десятки тысяч мобилизованных солдат были отправлены в северо-восточные и юго-восточные районы Украины. Самый напряженный участок фронта, считает эксперт, на северном фланге линии Сватово-Кременная. Это один из районов, где, по словам украинских официальных лиц, Москва собирает войска для нового наступления.

Вторым направлением, куда по данным украинской разведки командование ВС РФ перебросило значительны силы, является Угледар. И хотя в Киеве утверждают, что успешно отбивают все атаки на этом участке, прибытие большого количества мобилизованных российских военных делает это направление одним из наиболее вероятных для скорого масштабного наступления российских войск, заключает автор.

Следует отметить, что британская разведка в своих отчетах в основном полагается на данные украинской стороны, причём те, которые давно опубликованы в открытом доступе. Поэтому их выводы и прогнозы часто почти полностью совпадают с пропагандистскими заявлениями киевских властей, которые, к примеру, неделю «удерживали» уже полностью освобожденный и зачищенный бойцами «Вагнера» Соледар.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 11:42
    +1
    На нас уже ставки делают wassat ...н-да, совсем на голову отбитые
    1. Романенко
      Романенко Сегодня, 11:47
      +2
      К сожалению, думаю, прикидываются дурачками.
      С этой публикой расслабляться нельзя.
      Писать глупости в открытом доступе от лица серьезных структур просто так нельзя, тут нужна хорошая постановка.
      А уж по части вранья и интриг "партнеры" большие мастера
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:52
        +1
        Цитата: Романенко
        К сожалению, думаю, прикидываются дурачками.

        Которые из двух? laughing Погодите ужо, вот подтянутся Британские Учёные, да кааак... докажут!!! Ну, а уж потом Шойгу спустится медленно-медленно и рассудит всё стадо am
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:59
        +1
        Цитата: Романенко
        К сожалению, думаю, прикидываются дурачками.

        Вполне может быть, что они не прикидываются. Они уже столько накосморезили, что вся слава Ми-6 держится на соплях и Яне Флеминге. Например как можно ббыло проспать вывод из Афгана, благодаря которому САС драпала в паранджах и пехом?! Или недавний их ляп с попыткой купить пилотов ВКС в СВО, чтоб самолеты угоняли? Это же де биллы просто эталонные... Но - ми-6. Просереный Крым, которого не ожидали, мимо них прошедшее перевооружение армии России, начало СВО - все это полная неожиданность. То есть они именно непрофессионалы
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 12:35
          0
          Илья, привет. Ну что ты хочешь от "британских учёных, которые доказали", что у России уже не то что сил, боеприпасов нет. Тут новая фишка, наглосаксы вбросили в "умы" аборигенов окраины вводную о разделе "незалежной" по корейскому варианту. Наши эту "идею" уже послали... к польской границе.)
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:50
    0
    Да все там под лупой изучается в режиме 24/7, но только в иных ведомствах, которые ничего не скажут, так же по старинке флажки синие/красные двигают по карте, пытаются разгадать замысел действий + данные космической разведки накладывают с движением резервов, эшелонов с ГСМ и техникой. А в СМИ "воюют" такие же диванные стратеги, как и на ВО. Точно так же можно поспорить с оппонентом за стойкой в рюмочной - слов много, а толку?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:50
    -1
    британская разведка в своих отчетах в основном полагается на данные украинской стороны
    Это чувствуется из их победных реляций украинской стороне и пессимистических прогнозов в отношении российской армии. И совершенно не вызывает удивления, т.к. в Лондоне предпочитают оперировать своими мечтами опираясь на свое высокомерие, а не реальностью. Поэтому, скорее всего, будущие события для англичан будут, как обухом по голове. Они этого заслуживают.
  4. МорякЧФ
    МорякЧФ Сегодня, 11:53
    +2
    Главное чтобы не проспали наступление ВСУ на Мелитополь и Бердянск.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:59
    +1
    Конечно того наступления которое ждут не будет, не будет прорывов, обхватов, захватов, будет перемалывание с безопасного (возможные потери) расстояния. Каким бы не был подготовленным бойцом когда тебя накрывает пакет града, в довесок точные артилерийские удары по технике все наступление тут же и заканчивается. И да снаряды не бесконечны, ресурсы стволов, техники тоже, даже когда по несколько десятков тысяч снарядов мы пуляели несколько месяцев назад тоже никуда не шли, потери большие появлялись.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:05
    0
    Британские ученые поспорили с британскими медиками, кто первым откроет существование на Земле людей с двумя головами.
  7. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 12:09
    -1
    Соглашусь с британской разведкой, объективно все так, большое наступление нам не потянуть, а вот тактические в ожидании наступа ВСУ вполне могут этот наступ обескровить , а потом уже если выдержим можно и в контратаку сходить. Главное чтоб было чем.
  8. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 12:19
    0
    ....— заключает разведка Британии.
    Иная точка зрения на возможности российской армии реализовать планы по масштабному наступлению у автора статьи в американской газете The New York Times.
    Это идиотизм, сравнивать заключение "разведки Британии" с мнением автора статьи в газете. При этом, "заключение" вполне может быть откровенным пропагандистским фуфлом, но, тем не менее. Мда, любители сравнивать коричневое с теплым.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:34
      +1
      Цитата: Владимир Постников
      Это идиотизм, сравнивать заключение "разведки Британии" с мнением автора статьи в газете.

      Ну, вообще то считать, что вашему вниманию предложили заключение "разведки Британии", это верх идиотизма.... не находите? feel