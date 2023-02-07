Британская разведка и New York Times заочно «поспорили» относительно возможностей широкомасштабного наступления российской армии

Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны

Западные военные эксперты, анализирующие ситуацию на украинском фронте, вступили в заочную полемику относительно прогнозов возможного наступления российской армии. Так британская разведка в очередном докладе по ситуации на Украине сообщает, что ВС РФ с начала января пытается возобновить наступательные операции. В Минобороны Британии считают, что главной целью российского командования остается полное освобождение Донбасса.При этом британцы весьма скептически оценивают как успехи российских войск, так и дальнейшую перспективу широкомасштабного наступления. Английские аналитики привычно приводят аргумент, что у ВС РФ сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления. По это причине, считают в Лондоне, за неделю российским войскам удалось «отвоевывать территорию всего в несколько сотен метров».Британцы уверены, что командование российской армии будет продолжать попытки отодвинуть линию фронта вглубь Украины. Но в силу, как утверждается, нехватки ресурсов и якобы плохой подготовки мобилизованных, существенных успехов ВС РФ добиться не сможет.— заключает разведка Британии.Иная точка зрения на возможности российской армии реализовать планы по масштабному наступлению у автора статьи в американской газете The New York Times. Эксперт отмечает, что атаки ВС РФ в последнее время значительно усилились сразу на нескольких направлениях, что может говорить о предстоящем «крупнейшим наступлением Кремля с первых недель войны».По мнению автора, Россия сумела нарастить свой военный потенциал и усилила армию тысячами мобилизованных солдат. Это заставило ВСУ перейти к тяжелой обороне и отказаться от ранее озвученных планов по прорыву фронта.По данным украинского Генштаба, пока не известно, где именно ВС РФ начнет масштабное наступление, но десятки тысяч мобилизованных солдат были отправлены в северо-восточные и юго-восточные районы Украины. Самый напряженный участок фронта, считает эксперт, на северном фланге линии Сватово-Кременная. Это один из районов, где, по словам украинских официальных лиц, Москва собирает войска для нового наступления.Вторым направлением, куда по данным украинской разведки командование ВС РФ перебросило значительны силы, является Угледар. И хотя в Киеве утверждают, что успешно отбивают все атаки на этом участке, прибытие большого количества мобилизованных российских военных делает это направление одним из наиболее вероятных для скорого масштабного наступления российских войск, заключает автор.Следует отметить, что британская разведка в своих отчетах в основном полагается на данные украинской стороны, причём те, которые давно опубликованы в открытом доступе. Поэтому их выводы и прогнозы часто почти полностью совпадают с пропагандистскими заявлениями киевских властей, которые, к примеру, неделю «удерживали» уже полностью освобожденный и зачищенный бойцами «Вагнера» Соледар.