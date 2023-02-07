Не уверены в неуязвимости: ВМС США проводят противодиверсионные учения на своих военных базах

Если вы живете рядом с военно-морской базой, такой как Китсап, Бремертон или Эверетт, и на этой неделе, вдруг, услышите сирены или стрельбу на данных объектах – это не чрезвычайная ситуация

В США стартовали антитеррористические учения ВМС, направленные на подготовку к противодействию потенциальным угрозам безопасности на военных объектах. Маневры будут проходить с 6 по 17 февраля под кодовым названием «Щит Цитадели - Сплошной занавес 2023».- предупреждают военно-тематические ресурсы США.На основании данных из пресс-релиза ВМС США, говорится, что в учениях могут быть задействованы самые разные службы быстрого реагирования. Поэтому гражданам не стоит беспокоиться, если они заметят рядом с одним из объектов активное движение спецтранспорта или перекрытие проезжей части.Также говорится, что американцы, проживающие неподалеку от морских баз ВМС, могут услышать звуки взрывов и объявления тревоги по громкоговорителю. Со слов командования, данная симуляция является важной частью учений и не представляет угрозы для гражданского населения.Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что данные маневры носят антидиверсионный характер: имитация взрывов внутри объекта, оцепление с перекрытием проезжей части, задействование сил быстрого реагирования.По всей видимости, на фоне нынешней геополитической напряженности в Пентагоне уже не так уверены в «неуязвимости» своих военных объектов. Поэтому и сосредоточились на повышении уровня их безопасности.