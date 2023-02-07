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Не уверены в неуязвимости: ВМС США проводят противодиверсионные учения на своих военных базах

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Не уверены в неуязвимости: ВМС США проводят противодиверсионные учения на своих военных базах

В США стартовали антитеррористические учения ВМС, направленные на подготовку к противодействию потенциальным угрозам безопасности на военных объектах. Маневры будут проходить с 6 по 17 февраля под кодовым названием «Щит Цитадели - Сплошной занавес 2023».


Если вы живете рядом с военно-морской базой, такой как Китсап, Бремертон или Эверетт, и на этой неделе, вдруг, услышите сирены или стрельбу на данных объектах – это не чрезвычайная ситуация

- предупреждают военно-тематические ресурсы США.

На основании данных из пресс-релиза ВМС США, говорится, что в учениях могут быть задействованы самые разные службы быстрого реагирования. Поэтому гражданам не стоит беспокоиться, если они заметят рядом с одним из объектов активное движение спецтранспорта или перекрытие проезжей части.

Также говорится, что американцы, проживающие неподалеку от морских баз ВМС, могут услышать звуки взрывов и объявления тревоги по громкоговорителю. Со слов командования, данная симуляция является важной частью учений и не представляет угрозы для гражданского населения.

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что данные маневры носят антидиверсионный характер: имитация взрывов внутри объекта, оцепление с перекрытием проезжей части, задействование сил быстрого реагирования.

По всей видимости, на фоне нынешней геополитической напряженности в Пентагоне уже не так уверены в «неуязвимости» своих военных объектов. Поэтому и сосредоточились на повышении уровня их безопасности.
Автор:
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8 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 11:51
    +4
    По всей видимости, на фоне нынешней геополитической напряженности в Пентагоне уже не так уверены в «неуязвимости» своих военных объектов.

    Странный вывод. Уверенны - не уверенны, учения проводятся всеми и всегда. Это часть армейской рутины.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:57
    0
    Китайский Вини- панда ,показал чего стоит система ПВО США.Проходной двор,а если бы под шариком висела " резиновая бонба"?Стратостат и для них и для нас тяжёлая цель.Помню шоу в Мурманске в 1990 г когда над нами шведский метеорологический аэростат повис.Висел довольно долго 12 часов.А зачем убрали перед этим ПВО вокруг Мурманска .Как раз в то в время убрали РЛС круговорого обзора
  3. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 11:58
    +2
    Да, пора бы обеспокоиться и штатам, а то хх'лы вдруг не туда беспилотный мотобот зашлют)))
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: Арбайтернегаст
      Да, пора бы обеспокоиться и штатам

      Ага, раньше не предупреждали, так шмаляли. А тут вдруг озаботились? Там в штатах тех уже вовсю комендантский час объявляют, население на взводе, успокаивать нечем. Вот и приходиться предупреждать, а то будет как 2008м паника когда какой-то умник у них ляпнул что русские напали на Джорджию wassat А хх"лы мотобот засылать не будут, они его просто продадут тому кто попросит... Петрову с Башировым tongue
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:59
    +1
    Таки учения проводятся на всех базах, как военно-морских, так и сухопутных, на объектах стратегического назначения и повышенной опасности в различных странах. Быть полностью (?) уверенным в "неуязвимости объектов" позволяют как раз такие учения. Хотя быть полностью уверенным в чем-то слишком самоуверенно, т.к. любая случайность может перечеркнуть эту уверенность. Но быть готовым необходимо.
  5. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 12:00
    +1
    Странный заголовок к статье.
    Выходит, чтобы быть уверенным в неуязвимости, следует отменить учения, тренеровки?
    И с учениями-то не всегда гладко выходит...
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:12
    0
    Мексика рядом, а там уже украинские Стингеры засветились, и не факт, что там только Стингеры. Большой бабах дури устроить вполне хватит. И при том, что там сейчас буча - это вполне реально. ДАЖЕ без участия Китая или РФ...
  7. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:36
    0
    С учетом того бардака, который творится на матрасных границах, я бы вообще не был ни в чем уверен. Через границу можно тащить что угодно, включая компактные спецБЧ, отравляющие вещества и т. д.