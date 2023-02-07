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Американская компания показала возможности нового противодронового лазера HEL

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Американская компания показала возможности нового противодронового лазера HEL

В сети появился видеоролик, демонстрирующий возможности новой противодроновой лазерной установки HEL, предназначенной для использования против беспилотников и небольших ракет. Его опубликовала американская компания Raytheon.


Комплекс мощного лазерного оружия, разработанный компанией Raytheon Intelligence & Space, призван дополнить самый нижний уровень противовоздушной обороны американской армии. Информация с радаров будет передаваться на лазерную установку HEL.

Возможности установки были проверены ранее, в марте 2022 года, на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, где комплекс действовал вместе с ЗРК малой дальности NASAMS (National Advanced Surface -to-Air Missile System). В ходе испытаний установке удалось сбить девять беспилотников Группы 1 и Группы 2 (массой до 25 кг).

Лазерные системы были разработаны на предприятии RI&S в Техасе. В компании утверждают, что установку можно будет использовать как на суше, так и на море, и в воздухе. Такое решение хорошо подходит для обеспечения противовоздушной защиты военных баз, аэродромов, стадионов и других объектов как военного, так и гражданского назначения.

К основным преимуществам установки относят попадание в цель со скоростью света, отсутствие побочных эффектов после поражения цели, компактность и возможность монтировать установку на самые разные платформы, нулевые затраты на выстрелы, низкие требования к ремонту, упрощенную логистику.

В компании подчеркивают, что лазерная установка может бороться как с одиночными беспилотниками, так и с роем дронов, оперативно переключаясь с одной цели на другую. Кроме того, установку можно использовать против небольших ракет.

Автор:
Использованы фотографии:
Raytheon Intelligence and Space
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6 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:44
    +2
    Нам нужно, пусть везут для изучения
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:53
    0
    Теоретически - может применяться против Геранек, одна проблема - наведение. А с решением этой проблемы - не нужен лазер, хватит и пулемета.
    Короче, опять ненужная распиловка. Как опытная модель - любопытно, но не более
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 12:03
      +1
      ненужная распиловка

      Распиловка - это когда отечественные антидроновые ружья за 2000000 рублей штука менее эффективные, чем китайские за 100000.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:29
        0
        Цитата: Пулково1942
        отечественные антидроновые ружья за 2000000 рублей штука

        И тишина... - Брехня!
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        Строго наоборот и по ценам и по эффективности...
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:07
    0
    Кабы чего еще было понятно в этом пафосном ролике "Лазери высоки моки"...
  4. Почеркушник
    Почеркушник Сегодня, 12:27
    0
    У погоды нет плохой погоды....это не для лазерного оружия. Это вам не Аризона...