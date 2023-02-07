Особенности конструкции и применения крылатых управляемых бомб GLSDB

GLSDB представляет собой планирующую авиационную бомбу, скрещенную с реактивным твердотопливным двигателем от разработанной в начале 1990-х годов ракеты М26, применяемой в системах РСЗО HIMARS. Неуправляемые ракеты этого класса устарели, однако вместо того, чтобы их утилизировать, было решено скрестить их с разработанными в начале 2000-х годов управляемыми авиабомбами GBU-39.
При помощи ракетного двигателя запускаемая из систем РСЗО HIMARS бомба разгоняется до скорости 900-1200 м/с, после чего при достижении высоты около 15-25 тысяч метров отстыковывается от разгонного блока и начинает управляемое планирование к цели. Бомба оснащена направляющими закрылками, аэродинамическими рулями, а также GPS-модулем. Снаряд имеет малый размер, затрудняющий его обнаружение и поражение системами ПВО.
Масса авиабомбы GBU-39 без реактивного двигателя составляет 134 кг. Масса боевой части составляет 16 кг. При пикировании на цель с большой высоты, благодаря вольфрамовому наконечнику, она способна пробивать бетонные укрытия. В разработке этого боеприпаса принимали участие американская корпорация Boeing, шведская SAAB и норвежская NOBLE.
В отличие от традиционных артиллерийских систем, управляемая бомба GLSDB способна достигать 360-градусного охвата для больших и малых углов атаки, облетать складки местности и поражать расположенные в горах цели, а также осуществлять возврат к цели, находящейся позади отсоединенного разгонного блока.
Заявленная дальность поражения целей GLSDB составляет 150 км. Правда, пока нет данных о том, чтобы в наземном варианте этот боеприпас поражал цель на расстоянии, превышающем 119 км. Предполагаемая стоимость таких боеприпасов составляет 40 тысяч долларов США без учета стоимости ракетного двигателя и работ по сборке.