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Особенности конструкции и применения крылатых управляемых бомб GLSDB

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Особенности конструкции и применения крылатых управляемых бомб GLSDB

GLSDB представляет собой планирующую авиационную бомбу, скрещенную с реактивным твердотопливным двигателем от разработанной в начале 1990-х годов ракеты М26, применяемой в системах РСЗО HIMARS. Неуправляемые ракеты этого класса устарели, однако вместо того, чтобы их утилизировать, было решено скрестить их с разработанными в начале 2000-х годов управляемыми авиабомбами GBU-39.


При помощи ракетного двигателя запускаемая из систем РСЗО HIMARS бомба разгоняется до скорости 900-1200 м/с, после чего при достижении высоты около 15-25 тысяч метров отстыковывается от разгонного блока и начинает управляемое планирование к цели. Бомба оснащена направляющими закрылками, аэродинамическими рулями, а также GPS-модулем. Снаряд имеет малый размер, затрудняющий его обнаружение и поражение системами ПВО.

Масса авиабомбы GBU-39 без реактивного двигателя составляет 134 кг. Масса боевой части составляет 16 кг. При пикировании на цель с большой высоты, благодаря вольфрамовому наконечнику, она способна пробивать бетонные укрытия. В разработке этого боеприпаса принимали участие американская корпорация Boeing, шведская SAAB и норвежская NOBLE.

В отличие от традиционных артиллерийских систем, управляемая бомба GLSDB способна достигать 360-градусного охвата для больших и малых углов атаки, облетать складки местности и поражать расположенные в горах цели, а также осуществлять возврат к цели, находящейся позади отсоединенного разгонного блока.

Заявленная дальность поражения целей GLSDB составляет 150 км. Правда, пока нет данных о том, чтобы в наземном варианте этот боеприпас поражал цель на расстоянии, превышающем 119 км. Предполагаемая стоимость таких боеприпасов составляет 40 тысяч долларов США без учета стоимости ракетного двигателя и работ по сборке.

Автор:
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35 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:09
    -1
    а также осуществлять возврат к цели, находящейся позади отсоединенного разгонного блока.

    На место запуска??? Хороший показатель!!! wassat
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:15
      -3
      У этого заморского чуда есть одно слабое звено, это подлетная скорость при планировании, так кто же вступит в непосредственное противоборство с "прыгающей бомбой" - это отечественные средства ближней и средней дальности, и их имена вам хорошо знакомы: "Панцирь-С1" (по кодификации НАТО - "Борзая") и "Тор" (всё по той же кодификации - "Латная рукавица").
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 13:18
        +2
        Хорошо в теории, но на практике ВВС Израиля наносит удары этими бомбами по аэродромам в Сирии без малейших проблем. Там на минутку эшелонированное ПВО с БУКами и С-300, это не сравнимо с торами и панцирями.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 13:26
          0
          С-300 для другого создан, уж точно для малоразмерных целей не совсем подходит, от слова совсем.
        2. insafufa
          insafufa Сегодня, 13:42
          0
          Цитата: ColdWind
          Хорошо в теории, но на практике ВВС Израиля наносит удары этими бомбами по аэродромам в Сирии без малейших проблем. Там на минутку эшелонированное ПВО с БУКами и С-300, это не сравнимо с торами и панцирями.

          Ну для Панцыря это знакомая цель ее они перехватывают но то, что при массированной атаке они прорывают ПВО это факт
      2. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 13:32
        +1
        У этого заморского чуда есть одно слабое звено, это подлетная скорость при планировании не более 130 км/ч

        Какой источник этих данных?
        и их имена вам хорошо знакомы

        из открытых данных: РЛС Панциря обнаруживает цель с ЭПР 0,1м2 на расстоянии 20 км, ЭПР GBU-39 0,015м2. Сможете посчитать на каком расстоянии расчет сможет увидеть объект, который из-за низкой скорости можно спутать с летящей уткой или гусем (утрированно).
        1. dunkan
          dunkan Сегодня, 13:49
          0
          Скорость у неё сверхзвуковая или околозвуковая.
  2. sot
    sot Сегодня, 13:10
    +3
    Что мешает нам сделать аналог? Адову тучу сожгли ракет без наведения за год по причине неприятия руководством последнего слова в словосочетании «техническая революция»!
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 13:13
      +3
      Ой… нам бы Иран догнать в этом вопросе…
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 13:33
        0
        Ой… нам бы Иран догнать в этом вопросе

        Иран то что, тут даже Пакистан делает планирующий высокоточные бомбы.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 14:47
          0
          Цитата: Гнусный скептик
          Иран то что, тут даже Пакистан

          Ну вообще то, Пакистан на голову превосходит Иран в военной сфере. Статус стратегического противника, такой страны как Индия, обязывает знаете ли.
          Он даже истребители свои собирает, пускай и с китайской помощью.
          Так что приставка "даже" тут совсем не уместна.
          1. Гнусный скептик
            Гнусный скептик Сегодня, 14:52
            0
            Так что приставка "даже" тут совсем не уместна.

            Согласен.
            Он даже истребители свои собирает, пускай и с китайской помощью.

            А теперь еще и подлодки будет
    2. Eug
      Eug Сегодня, 13:17
      -1
      Отсутствие планирующих бомб в арсеналах ВКС и спутниковой группировки, способной обеспечить точное наведение. Ну и скорее всего - енералы посчитали ненужным.
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 13:32
        0
        Спутниковая группировка ГЛОНАСС есть. Но проблемы с точностью и частотой обновления выдаваемых координат что очень важно для наведения подобных боеприпасов.
        Потом, сигналы СНС для военных должны выдаваться на шифрованных каналах более никому не доступных.
        Их нельзя поймать с обычного приемника. Так у американцев и европейцев, так должно быть и у нас.
        Ну и проблемы с электроникой, с отсутствием не только микросхем но и микрогироскопов для производства такого рода оружия.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:21
      0
      Что бы не говорили, а "хаймерсы" на сегодня наиболее эффективная РСЗО, будущее за высокоточным оружием, плюс оно универсальное оружие возможно применение различных боеприпасов. Почему мы застряли на уровне БМ-13 ? Да трудно сказать, лупить по площадям уже устаревает, нужна точность поражения.
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 13:38
        0
        Я бы не назвал их РСЗО. Это скорее ОТРК с разным семейством ракет. Ну какой он залповый имея максимум 6 ракет в пакете ?
        Что касается достижений США в этих сферах, то опять же это от электроники и кончая композитами , твердым топливом с которым у американцев проблем не было.
        "Трайдент" летает на нем, и космический челнок 30 лет летал на топливе с перхлората аммония.
    4. dunkan
      dunkan Сегодня, 14:00
      0
      Там 30 лет ПТРК не желали осовременить, никаких "выстрелил и забыл", атак в крышу танка, тепловое наведение...
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:14
    0
    Обычная ракета "воздух-земля" с вариантами наведения. fool Может подешевле, а может и нет. request
    1. insafufa
      insafufa Сегодня, 13:47
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Обычная ракета "воздух-земля" с вариантами наведения. fool Может подешевле, а может и нет. request

      В чем проблема Дуду, Качинского и Леха Валенсу на кол выход из NATO. И мы в дружбе. hi
  4. Piotrr
    Piotrr Сегодня, 13:16
    +2
    Привет русские! Я поляк и пишу из Польши через автоматический переводчик. Польша хочет жить в мире с русскими. Мы все славяне.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:35
      +2
      Петр, англосаксы приготовили Вам сюрприз - поляки следующие после украинцев в мясорубку отправят англосаксы, а там и чехов со словаками подтянут... им не украинцев, ни поляков, ни чехов, ни словаков не жаль, а уж русских на дух не переносят.... разделяй и властвуй - их девиз!!! думайте об этом...
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 13:39
      +2
      Цитата: Piotrr
      Привет русские! Я поляк и пишу из Польши через автоматический переводчик. Польша хочет жить в мире с русскими. Мы все славяне.

      Я Русский и тоже хочу жить в мире с поляками.Уберите базы НАТО со своей территории,будьте нейтральной страной и будет вам мир!
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 13:43
      0
      Цитата: Piotrr
      Польша хочет жить в мире с русскими. Мы все славяне.

      Хорошо,если бы это было правдой ! yes Мы не против ! К сожалению , чрезвычайно трудно найти этому подтверждение ! Действия и слова(угрозы) руководства Польши свидетельствуют об обратном ! Об обратном свидетельствуют и выступления весьма многих общественных деятелей, чиновников Польши ! А о том ,что поляки-это славяне ,значительнейшая часть польского общества(народа) давно забыла...вернее,не то что забыла,а просто не хотят об этом знать ! Так как нам теперь быть ?
  5. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 13:16
    0
    Сейчас весь мир будет ждать с Украины информации о результативности применения таких новых боеприпасов. И если та самая результативность будет то за ними наверняка будет длинная очередь. Что очень выгодно Штатам.
    Что касается Himars , то да. Безусловно эти установки нечто новое на поле боя.
    Я бы не назвал его РСЗО. Ну не может он быть залповым имея максимум 6 ракет в пакете.
    Это скорее семейство ОТРК разной дальности/мощности/количества на одном шасси.
    После появления на Himars новых тактических ракет с дальностью 600 км от Германии и 800 км от США , все показатели этого комплекса станут на голову превосходящими "Искандер" который станет устаревшим оружием.

    А значит России придется разрабатывать некий аналог Himars чтобы идти в ногу со временем по этим системам.
    Мы очень сильно от них отстали. Но причины там сопутствующие - начиная от ГЛОНАСС и кончая твердым топливом.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:30
      0
      Скоро Полонезы заговорят... Возьмем в займы у белорусов... аналог Хаймарсам..
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 13:48
        0
        У "Полонеза" на китайских ракетах как я понял наведение GPS. А такое нам не показано...
        Потом, он не может брать ракеты подобные ATACMS или хотя-бы "Искандер-К".
        А значит его унификация как у Himars не просматривается.

        Если совсем простым языком, то установка Himars это просто машина с рельсовыми направляющими.
        А самое главное и ценное это пакет который туда загружают.
        От 6 ракет летящих на 80 км , до 1 ракеты летящей на 300 , 600 или даже 800 км как самая последняя разработка.
        Ну и само собой эти летающие бомбы.

        А шасси опять одно - маленькое и компактное. С воздуха запросто можно принять за тентовый КамАЗ.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:57
        0
        Чем полонез лучше наших Смерчей и Ураганов?
        Ладно, Смерч старая система, но Ураган более новый и подвержен модернизации.
        Есть проблема с РАЗВЕДКОЙ и оперативным реагирование на поставленные задачи ... ну так и у Полонеза будут те ж самые проблемы!!!
        Кстати, увеличить дальность, это меньшая из проблем, которую можно решить, особо не напрягаясь ... главное ЗНАТЬ, КУДА ПОПАСТЬ, когда надо. А вот с этим проблемы есть, увы.
        1. Lykases1
          Lykases1 Сегодня, 14:08
          0
          А разве не наоборот? Не ураган старше смерча?
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 15:30
            +1
            Ошибся... Смерч более поздняя модель, мощнее по ТТХ .
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:50
      0
      Цитата: Osipov9391
      А значит России придется разрабатывать некий аналог

      Не спеши ты меня хоронить!
      Просто для общего развития, взять и сравнить то, что у нас есть, с любым, что есть у них ... и не позорится.
      Уточнение ... У НАС ЕСТЬ, значить есть на вооружении, не учитывая всякие мутняки, почему это не применяется в СВО, так как надо ... на этот вопрос ответа никто до сих пор не дал.
      Кстати ... свыше 500 км, просто нельзя ... эт если договор РСМД хоть как то действует.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 14:15
        +1
        Цитата: rocket757
        Кстати ... свыше 500 км, просто нельзя ... эт если договор РСМД хоть как то действует.

        Сколько можно? 2 августа 2019 года Договор окончательно прекратил свое действие.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 15:24
          0
          Да уж больно скользкие ребята вокруг да около. Даже официальное решение, может означать, что угодно и не то, о чем публике сказали.
          Вроде нет, а вдруг ...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    +1
    Особенности конструкции и применения крылатых управляемых бомб GLSDB
    Серьезное оружие, вреда может наносить много ... уничтожать носители, чего еще можно придумать, более эффективного.
    Ах, да, свои, подобные, тоже иметь надо, это будет напрягать противника ничуть не меньше!
    Строить стратегию только от обороны, тупиковый путь!
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:42
    0
    Американцы утилизируют старые ракеты М26, а мы не утилизируем Точки.
  8. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 14:45
    0
    хорошо придумано. Нам надо учится у американцев их практичности. Мало что у них пропадает. Даже устаревшее оружие. Практически из двух его видов подлежащих утилизации сделали одно новое востребованное и современное средство поражения. У нас такого к сожалению нет. А оно сегодня бы очень пригодилось. Что помешало создать нам подобное? Ведь у нас этих устаревших двигателей от НУР (ураган, смерчь, точка и т.д.) и чугунных авиабомб завались. Но нет нашим генералам проще все списать и сдать в металлолом, чем использовать в нужном для армии деле. Вроде как уже и опытные образцы для РСЗО смерч были сделаны. Только вместо боевой части и авиабомбы ракета смерча несла БПЛА корректировщик. Создать для бомбы комплект раздвигающихся крыльев и хвостового оперения, с устройством навигации, управления и связи это не намного сложнее чем этот БПЛА. Такая управляемая бомба могла бы в паре с ракетами от урагана или смерча запускаться на расстояние от 80 до 160 км. Нам тогда и штурмовая авиация в ближней тактической зоне не понадобилась.