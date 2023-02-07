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Зампред Совбеза РФ Медведев назвал обсуждаемый «корейский сценарий» для Украины «стыдливым признанием невозможности перемоги»

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Зампред Совбеза РФ Медведев назвал обсуждаемый «корейский сценарий» для Украины «стыдливым признанием невозможности перемоги»

В последнее время западные СМИ все чаще обсуждают возможность повторения на Украине сценария завершения Корейской войны, по итогам которой Корейский полуостров был разделен на КНДР и Республику Корея. Свою точку зрения выразил на перспективу такого развития событий и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.


Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором отметил, что раздел Корейского полуострова создал две самостоятельные страны. Но Донбасс и другие освобожденные территории уже включены в состав Российской Федерации по итогам волеизъявления их жителей. Россия является крупнейшим государством мира, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием, пишет Медведев.

Таким образом, вряд ли можно говорить о повторе «корейского сценария». По мнению Медведева, это просто «хотелки» части украинской элиты. Согласно этим планам, оставшаяся прозападной часть Украины будет под защитой США и НАТО и в перспективе достигнет уровня Республики Корея, а также сохранятся надежды на воссоединение с бывшими территориями. Медведев называет это «тезисом для внутреннего пользования». Однако, политик отмечает, что само появление в публичном пространстве такого тезиса говорит о многом.

В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части

- пишет зампред Совбеза РФ.

Тем самым, считает политик, вброс такого тезиса представляет собой первый шаг к признанию сложившихся реалий. И Западу, и даже Украине постепенно становится понятно, что события не повернешь вспять, отвоевать освобожденные территории будет сложно, и проще смириться с тем, что уже и так есть.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:16
    0
    Это не хотелки элиты,а умозаключения,некие выверты Люси Арестовича."Карфаген должен быть разрушен"(с)
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:20
      +2
      И Западу, и даже Украине постепенно становится понятно, что события не повернешь вспять, отвоевать освобожденные территории будет сложно, и проще смириться с тем, что уже и так есть.

      Есть стойкое ощущение того, что этот вброс рассчитан не только для подконтрольной Киеву территории.
      Похоже этот вброс рассчитан и на Россию, с тем чтобы она остановилась и не заходила на правый берег Днепра и далее, с тем чтобы за Украиной осталось побережье Чёрного моря и Приднестровье можно было легко удушить.
  2. kasy
    kasy Сегодня, 12:18
    +3
    корейский сценарий для нас тоже поражение так-то...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:24
      +2
      Зампред Совбеза РФ Медведев
      Что-то Медведев стал часто светиться, напоминает о себе ....
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 12:26
        +1
        Так у нас не осталось политика после смерти Вольфовича, который выдаёт подобные заявления.
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 12:29
    +1
    Если честно, очень многие высказывания Медведева далеки от реальности и все получается как раз наоборот. И становится очень тревожно...
  4. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 12:30
    0
    Так это для того и вбрасовалось в СМИ, что бы и мы повелись на это.типа они готовы.