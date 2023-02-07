Зампред Совбеза РФ Медведев назвал обсуждаемый «корейский сценарий» для Украины «стыдливым признанием невозможности перемоги»

В последнее время западные СМИ все чаще обсуждают возможность повторения на Украине сценария завершения Корейской войны, по итогам которой Корейский полуостров был разделен на КНДР и Республику Корея. Свою точку зрения выразил на перспективу такого развития событий и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором отметил, что раздел Корейского полуострова создал две самостоятельные страны. Но Донбасс и другие освобожденные территории уже включены в состав Российской Федерации по итогам волеизъявления их жителей. Россия является крупнейшим государством мира, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием, пишет Медведев.
Таким образом, вряд ли можно говорить о повторе «корейского сценария». По мнению Медведева, это просто «хотелки» части украинской элиты. Согласно этим планам, оставшаяся прозападной часть Украины будет под защитой США и НАТО и в перспективе достигнет уровня Республики Корея, а также сохранятся надежды на воссоединение с бывшими территориями. Медведев называет это «тезисом для внутреннего пользования». Однако, политик отмечает, что само появление в публичном пространстве такого тезиса говорит о многом.
В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части
- пишет зампред Совбеза РФ.
Тем самым, считает политик, вброс такого тезиса представляет собой первый шаг к признанию сложившихся реалий. И Западу, и даже Украине постепенно становится понятно, что события не повернешь вспять, отвоевать освобожденные территории будет сложно, и проще смириться с тем, что уже и так есть.