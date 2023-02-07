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Немецкое издание рассказало читателям о том, что российские войска снова вернулись в Харьковскую область

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Немецкое издание рассказало читателям о том, что российские войска снова вернулись в Харьковскую область

В немецкой прессе выходят материалы, в которых констатируется возвращение российских войск в Харьковскую область. В частности, в материале Леннарда Симонса, Тимо Штукенберга и Якоба Бауэра в издании Die Zeit публикуется актуальная карта, на которой демонстрируется, что российская армия частично возвратила под свой контроль утраченные ранее территории к северо-западу от Сватово, а также пересекла границу Харьковской области со стороны Луганского региона.


Карта, представленная для западной аудитории, свидетельствует о том, что российские войска находятся всего в нескольких километрах к северо-востоку от Купянска.



Одновременно с этим констатируется, что ВС РФ взяли под огневой (а на большинстве направлений и под физический) контроль дороги, которые ведут в Бахмут (Артёмовск), что делает пребывание там украинских войск крайне затруднительным и ведущим к новым и новым потерям. Немецкие журналисты при этом пишут, что «украинские войска стойко обороняются», однако приводимые примеры российского продвижения явно дают понять западной общественности, что ситуация для ВСУ на указанных участках фронта очень сложна.

В комментариях немецкие читатели сетуют на то, что «помощь со стороны Запада для Украины оказалась скудной» и что «приходит поздно». Критикуют Шольца (уже по инерции, видимо).

Несколько комментариев от раздосадованных читателей Die Zeit к материалу о продвижении российских войск (некоторые вызывает как минимум удивление):

Читая такое, нутро сжимается. Я считаю невыносимым то, что Россия набирает такой импульс, а евродемократы всё ещё обсуждают, должна ли Украина быть вооружена и оснащена.

Они пишут о том, что русские взяли посёлок Сакко и Ванцетти. Я почти уверен, что такого географического названия нет в районе Бахмута.

Типичная российская доктрина просто сломает Украине шею, несмотря на то, что благодаря технике НАТО она получает качественное превосходство.

Поставьте Украине гораздо больше боеприпасов! Нужны соответствующие заказы для промышленности.

Некоторые комментарии во многом напоминают известную западную парадигму «Русские идут...» Правда, нельзя достоверно сказать, сколько в этих комментариях тех, которые оставлены реальными немцами, а сколько - заполонившими медиапространство ботами и агрессивно настроенными украинскими беженцами.
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39 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:47
    +3
    Вся эта обстановка , нагнетание нужно как аргумент для того, чтоб оружие больше поставили .
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:01
      +4
      На Западе говорят что сейчас уже даже танки и истребители не помогут ВСУ. Интересно сколько на сегодняшний день реально живёт в Харькове?
    2. starina
      starina Сегодня, 13:02
      +2
      Поставки оружия Украине зависят от "нагнетания" в прессе так же, как от фаз Луны. Т.е никак.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:51
    +6
    А если бы за своим полигоном в Магдебург вернемся? bully Всяко может быть.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:53
    +2
    Германия уже окупирована украинцами.Что они выберут:Могилизацию на Украине или что то другое.Предавший один раз,предаст и второй.Вопрос за какие деньги?
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:56
    +5
    несмотря на то, что благодаря технике НАТО она получает качественное превосходство.

    Блин, мир розовых пони))) Ну хоть начали осознавать, что хоть какая-то техника у России есть, дерьмо, конечно, ибо не натовская, но всеж не с черенками от лопат бегают, как годом ранее laughing
    Такое впечатление, что это Россия просерила все войны в 21ом веке, а не США, а картонками жгут Т-90, а не Абрамсы
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 13:03
      +3
      Вряд ли это от осознания. На мой взгляд, это накачивание общества страхами - мол, русские совсем не туземцы с луками, у русских есть чем воевать. Сейчас они воюют на Украине, а потом...... И в итоге население, которое не боится туземцев - начинает очень бояться русских. Которые придут и изнасилуют дряхлого кота фрау Марты. И съедят саму фрау Марту.
      И вот уже глядишь - и демонстрации против поставок оружия Украине всё малочисленнее, а сами протестующие всё тише...
  5. Piotrr
    Piotrr Сегодня, 12:59
    +5
    Здравствуйте дорогие россияне. Я пишу из Польши, и я поляк. Вам нравится Польша и поляки?
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 13:05
      +7
      Цитата: Piotrr
      Вам нравится Польша и поляки?

      а вам Россия и Россияне?
      1. Piotrr
        Piotrr Сегодня, 13:07
        +5
        Поляки хотят мира между Польшей и Россией.
        1. Володин
          Володин Сегодня, 13:08
          +5
          Цитата: Piotrr
          Поляки хотят мира между Польшей и Россией.

          Так и русские хотят того же. Но что-то ваших Моравецкого с Дудой куда-то несёт не в том направлении. А Валенса так и вовсе "окончательное решение русского вопроса" изъявил возжелать
        2. Дед Мозай
          Дед Мозай Сегодня, 13:08
          +2
          Поляки хотят мира между Польшей и Россией.
          Чего не скажешь, про ваше русофобское правительство.
        3. Сандор Клиган
          Сандор Клиган Сегодня, 13:11
          +4
          Цитата: Piotrr
          Поляки хотят мира между Польшей и Россией.

          точно? судя по заявлениям вашего политического руководства - вообще не хотят!
          А Россия очень хочет мира, очень, но АнглоСаксонский мир, вместе с бандеровцами из окраины, да и ваши босы вынуждают нас воевать, медведя разбудили и разозлили.........
        4. Metallurg_2
          Metallurg_2 Сегодня, 13:27
          +3
          А почему выбирают всяких Моравецких и Качиньских? Или рядового польского избирателя тоже никто ни о чем не спрашивает?
        5. APASUS
          APASUS Сегодня, 15:24
          +1
          Цитата: Piotrr
          Поляки хотят мира между Польшей и Россией.

          Кто там Матеуш Моравецкий,Анджей Дуда интересуется мнением поляков ? Вы наверно шутите
        6. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 15:27
          +1
          Цитата: Piotrr
          Поляки хотят мира между Польшей и Россией.

          Я думаю, что не все поляки хотят мира. В школе в моём классе было три поляка, два парня и одна девушка. Полька и еще один парень были обычными ребятами, такими же как мы, а третий постоянно шипел как змея и желчью исходил, прям Пилсудский какой-то. yes
    2. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 13:05
      +4
      А причем тут простые люди? Правительство не нравится канеш и его политика..Но ..везде буржуины..у власти..А главный буржуин ,за океаном..
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 13:13
        +5
        А в спину нашим солдатам их правительство стреляло? Или наших, бежавших из концлагерей, правительство ихнее гансам сдавало? Не надо ля-ля! Нет полякам ни доверия, ни уважения. Враги. Кроме Янека, Гуслика, Олгерта и Шарика само собой. Ну и Ганса Клосса разумеется и космонавта польского. Проституток, гомосеков и лесбиянок на Польше прибавилось, а космонавтов так и нет. После СССР не прибавилось. И кто вам был друг поленья?!
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:05
      +4
      Вам нравится Польша и поляки?
      Поляки нравятся, когда трое в танке не стесняясь собаки...
    4. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:06
      +4
      Цитата: Piotrr
      Вам нравится Польша и поляки?

      Польша и поляки разные . Чем ближе к сельской местности ,тем адекватнее поляки ,тем они интереснее . Молодежь Польши промыли через СМИ американцы на 90%
    5. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:10
      +6
      Польша и поляки нравятся! hi А вот политика не очень...Даже очень не очень ! stop
    6. Пленник
      Пленник Сегодня, 13:11
      +2
      Сорри, но нет. Очень нет. Наши фронтовики к полякам относились с презрением и отмечали, что немцы были порядочнее.
    7. purple
      purple Сегодня, 13:11
      +5
      Цитата: Piotrr
      Здравствуйте дорогие россияне. Я пишу из Польши, и я поляк. Вам нравится Польша и поляки?

      Польша нет, Поляки вполне нормальные люди
    8. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 13:13
      +2
      Здравствуйте дорогие россияне. Я пишу из Польши,
      Дуда, спрашивай прямо, не юли: "может разделим Окраину по-братски", полякам запад, русским восток? laughing
      1. Piotrr
        Piotrr Сегодня, 13:19
        -2
        Польша не хочет менять границы......
        1. Дед Мозай
          Дед Мозай Сегодня, 13:30
          +1
          Польша не хочет или поляки не хотят? А как же «Польска от можа до можа»?
        2. kor1vet1974
          kor1vet1974 Сегодня, 13:44
          +1
          Вот видите уважаемый, не исключено ,что Вы очень не плохой человек и нормально относитесь к России и россиянам,но на Вас повесили всех собак вашего правительства. Так же как и на россиян,вешают всех собак,его правительства. smile
        3. Пленник
          Пленник Сегодня, 14:15
          0
          А те поляки из "Грома" и расчеты САУ krab, которых вперед ногами на родину с Украины таможенники оформляли? Они из любви к искусству поперлись? А их таки не десять- двадцать переправляли в виде тушек. По более.
    9. Лелик 56
      Лелик 56 Сегодня, 13:18
      +3
      Чтобы узнать надо побывать и посмотреть в реале как ко мне отнесутся простые поляки. Остальное пропаганда.
    10. awdrgy
      awdrgy Сегодня, 14:45
      +1
      Ну так то никогда не общался. Считаю,что славяне всегда могут поладить.
    11. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:46
      0
      Цитата: Piotrr
      Здравствуйте дорогие россияне. Я пишу из Польши, и я поляк. Вам нравится Польша и поляки?

      Меня радует то , что Вам стали интересны отношения русских и поляков . Может сможем избежать самого страшного , глобальной мировой войны . Или всё таки ( США ) омэриганьци смогут вытолкнуть поляков на смерть ? В России знают и помнят имена Великих поляков - Пржевальского , Адам Ржевуский, Феликс Круковский , маршал Рокоссовский , Феликс Дзержинский, Дмитрий Шостакович , Олег Иванович Янковский , Константин Эдуардович Циолковский — гениальный ученый-автодидакт, занимавшийся теорией космонавтики и проблемами освоения космоса происходит из древнего шляхетского рода герба Ястржембец.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:59
    +1
    Читая такое, нутро сжимается. Я считаю невыносимым то, что Россия набирает такой импульс, а евродемократы всё ещё обсуждают, должна ли Украина быть вооружена и оснащена.
    Касторка, сэр и нутро расширится до.....если добежать успеете. request
    Они пишут о том, что русские взяли посёлок Сакко и Ванцетти. Я почти уверен, что такого географического названия нет в районе Бахмута.:
    А как ваше верхнее образование, позволяет вам картой пользоваться? Или только комиксы? request
    Типичная российская доктрина просто сломает Украине шею, несмотря на то, что благодаря технике НАТО она получает качественное превосходство.
    recourse Мдя.... жаль ВВП не проникся такой плодотворной идеей, а то бы мы конечно... recourse
    Поставьте Украине гораздо больше боеприпасов! Нужны соответствующие заказы для промышленности
    .Да они рады бы, но за чей счет банкет? Европа столько вбухала денег за подорожавшие энергоносители, что перспектива вывезти хоть весь чернозем с Украины уже не греет. request
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:00
    +2
    Судя по комментариям эти немцы поддерживают Украину, очень "переживают" за нее. По поводу вот этого
    Читая такое, нутро сжимается. Я считаю невыносимым то, что Россия набирает такой импульс
    А больше ни чего не сжимается в предчувствии того, что все желающие "победить Россию на поле боя" начинают чувствовать разочарование и страх, а вдруг и до нас доберутся.
  8. zenion
    zenion Сегодня, 13:18
    +3
    Есть старое поверье, что если ушёл, но что-то оставил, то придётся вернуться.
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:24
    +4
    Русский город Харьков должен вернуться домой. К тому же это центр оборонной и атомной промышленности.
    Нельзя его оставлять укронацистам, так же как Днепропетровск-Екатеринослав, Запорожье (мотор-сич), Николаев и Одесса.
  10. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:26
    0
    И?! О чём статья? К Берлину подойдут, пишите, обсудим.
  11. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 13:26
    +1
    Не оценивайте комментарии слишком высоко. Который и так читает "Die Zeit", а комментирует там еще меньше людей. Большинство из них, конечно, классики Запада, которые верят чуши прогосударственных СМИ. В целом, вы всегда должны учитывать 2 мира в каждой стране. Некоторые люди верят правительству и все повторяют, а есть и другие люди, которые против поставок танков и против Зеленского и хотят, чтобы Россия победила.
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:27
    0
    что благодаря технике НАТО она получает качественное превосходство.
    fool Сынок, на поле боя нет качественного, количественного, территориального или морального превосходства, там есть только победа. Остальное фантики с какашкой вместо конфетки. request Извини, так оно работает.
  13. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:40
    0
    Типичная российская доктрина просто сломает Украине шею

    Единственная здравая мысль soldier