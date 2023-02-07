Читая такое, нутро сжимается. Я считаю невыносимым то, что Россия набирает такой импульс, а евродемократы всё ещё обсуждают, должна ли Украина быть вооружена и оснащена.

Они пишут о том, что русские взяли посёлок Сакко и Ванцетти. Я почти уверен, что такого географического названия нет в районе Бахмута.

Типичная российская доктрина просто сломает Украине шею, несмотря на то, что благодаря технике НАТО она получает качественное превосходство.

Поставьте Украине гораздо больше боеприпасов! Нужны соответствующие заказы для промышленности.

В немецкой прессе выходят материалы, в которых констатируется возвращение российских войск в Харьковскую область. В частности, в материале Леннарда Симонса, Тимо Штукенберга и Якоба Бауэра в издании Die Zeit публикуется актуальная карта, на которой демонстрируется, что российская армия частично возвратила под свой контроль утраченные ранее территории к северо-западу от Сватово, а также пересекла границу Харьковской области со стороны Луганского региона.Карта, представленная для западной аудитории, свидетельствует о том, что российские войска находятся всего в нескольких километрах к северо-востоку от Купянска.Одновременно с этим констатируется, что ВС РФ взяли под огневой (а на большинстве направлений и под физический) контроль дороги, которые ведут в Бахмут (Артёмовск), что делает пребывание там украинских войск крайне затруднительным и ведущим к новым и новым потерям. Немецкие журналисты при этом пишут, что «украинские войска стойко обороняются», однако приводимые примеры российского продвижения явно дают понять западной общественности, что ситуация для ВСУ на указанных участках фронта очень сложна.В комментариях немецкие читатели сетуют на то, что «помощь со стороны Запада для Украины оказалась скудной» и что «приходит поздно». Критикуют Шольца (уже по инерции, видимо).Несколько комментариев от раздосадованных читателей Die Zeit к материалу о продвижении российских войск (некоторые вызывает как минимум удивление):Некоторые комментарии во многом напоминают известную западную парадигму «Русские идут...» Правда, нельзя достоверно сказать, сколько в этих комментариях тех, которые оставлены реальными немцами, а сколько - заполонившими медиапространство ботами и агрессивно настроенными украинскими беженцами.