Судя по всему, прошлогоднее выступление Владимира Зеленского перед американским Конгрессом, которое вызвало бурю оваций у законодателей, практически никак не повлияло на позицию простых граждан США. Как пишет Washington Post, ссылаясь на результаты проведенного совместно с ABC News опроса, количество избирателей-республиканцев, сомневающихся в целесообразности продолжения поддержки Украины, выросло на 18%.Впрочем, еще более примечательным выглядит опрос от NBC News, в котором американцам предложили сделать весьма специфический выбор. Так, гражданам США предстояло решить, нужно ли Вашингтону продолжить поддержку Киева до момента «освобождения» всей территории Украины или лучше прекратить конфликт прямо сейчас, оставив за Россией, «занятые» ею в ходе СВО территории (как пишет пресса США, «часть территории Украины».Несмотря на то, что большая часть респондентов выступила за дальнейшую поддержку Киева, более 40 процентов избирателей (41%) Республиканской партии поддержали территориальные уступки со стороны Украины во имя моментального прекращения конфликта. Что характерно, и среди «демократов» нашлись сторонники такого решения. Правда их всего 16%.В целом, по данным NBC News, 63% американских граждан, поддерживающих республиканцев, являются противниками дальнейшего усиления помощи Украине в борьбе с Россией.По мнению экспертов из Washington Post, падение интереса простых американцев к украинской проблематике вызвано снижением уверенности в победе ВСУ, а также ростом скептицизма по поводу «российской угрозы», которой власти США оправдывают многомиллиардные затраты на поддержку Киева. На фоне череды отставок в украинских элитах в комментариях рядовые американцы задались вопросом: так кого мы поддерживали всё это время, если выясняется, что там коррупционер на коррупционере?..