Военное обозрение
Войти Регистрация

Результаты опроса: Более 40 процентов избирателей Республиканской партии готовы «отдать» России «часть территории Украины»

29
Результаты опроса: Более 40 процентов избирателей Республиканской партии готовы «отдать» России «часть территории Украины»

Судя по всему, прошлогоднее выступление Владимира Зеленского перед американским Конгрессом, которое вызвало бурю оваций у законодателей, практически никак не повлияло на позицию простых граждан США. Как пишет Washington Post, ссылаясь на результаты проведенного совместно с ABC News опроса, количество избирателей-республиканцев, сомневающихся в целесообразности продолжения поддержки Украины, выросло на 18%.


Впрочем, еще более примечательным выглядит опрос от NBC News, в котором американцам предложили сделать весьма специфический выбор. Так, гражданам США предстояло решить, нужно ли Вашингтону продолжить поддержку Киева до момента «освобождения» всей территории Украины или лучше прекратить конфликт прямо сейчас, оставив за Россией, «занятые» ею в ходе СВО территории (как пишет пресса США, «часть территории Украины».

Несмотря на то, что большая часть респондентов выступила за дальнейшую поддержку Киева, более 40 процентов избирателей (41%) Республиканской партии поддержали территориальные уступки со стороны Украины во имя моментального прекращения конфликта. Что характерно, и среди «демократов» нашлись сторонники такого решения. Правда их всего 16%.

В целом, по данным NBC News, 63% американских граждан, поддерживающих республиканцев, являются противниками дальнейшего усиления помощи Украине в борьбе с Россией.

По мнению экспертов из Washington Post, падение интереса простых американцев к украинской проблематике вызвано снижением уверенности в победе ВСУ, а также ростом скептицизма по поводу «российской угрозы», которой власти США оправдывают многомиллиардные затраты на поддержку Киева. На фоне череды отставок в украинских элитах в комментариях рядовые американцы задались вопросом: так кого мы поддерживали всё это время, если выясняется, что там коррупционер на коррупционере?..
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
29 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:19
    +1
    Несмотря на то, что большая часть респондентов выступила за дальнейшую поддержку Киева, более 40 процентов избирателей (41%) Республиканской партии поддержали территориальные уступки со стороны Украины

    Вспоминается старая советская кинокомедия - Кемска волост, я я Кемска волост....
    А чё ж не отдать, не свое ведь, ребятам из конгресса ничего чужого не жалко и ничто не свое не дорого, еще удивительно, что только 40% согласились, это, судя по всему чистые дерьмократы, остальные, не согласные - фашисты
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:41
      +2
      А часть - это сколько?
      99,99999999999(9) % территории - это часть Украины? Мы готовы забрать эту часть и подарить Польше ОДИН пограничный столб Украины.
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 15:07
        0
        Кемска волост, я я Кемска волост....

        Мы готовы забрать эту часть и подарить Польше ОДИН пограничный столб Украины.

        Бородач, нет уж! Эта "гиена Европы" если и получит один пограничный столб Украины, то только остро заточенный и в зад. В целом drinks
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 15:55
          0
          Как пишет Washington Post, ссылаясь на результаты проведенного совместно с ABC News опроса, количество избирателей-республиканцев, сомневающихся в целесообразности продолжения поддержки Украины, выросло на 18%.

          Цитата из статьи WP:
          "Спустя почти год после того, как российские войска вторглись на Украину, 50 процентов республиканцев говорят, что Соединенные Штаты делают «чересчур много» для помощи Украины, по сравнению с 18 процентами в апреле."
          Насколько я понимаю 50 -18 = 32% yes
    2. Zhan
      Zhan Сегодня, 13:43
      +1
      Цитата: Романенко
      Несмотря на то, что большая часть респондентов выступила за дальнейшую поддержку Киева, более 40 процентов избирателей (41%) Республиканской партии поддержали территориальные уступки со стороны Украины

      Вспоминается старая советская кинокомедия - Кемска волост, я я Кемска волост....
      А чё ж не отдать, не свое ведь, ребятам из конгресса ничего чужого не жалко и ничто не свое не дорого, еще удивительно, что только 40% согласились, это, судя по всему чистые дерьмократы, остальные, не согласные - фашисты

      Дорогие мои товарищи ! Докатились блин до ручки ! Мы позволяем АМЕРИКАНЦАМ голосовать, что они отдадут России, наши исконно русские земли, они ещё и голосуют, неслыханная наглость !
      А может мы проголосуем за отделение Аляски и возвращение её в границы исторической родины и Штат Калифония ? А как вам инициатива ? Оборзели блин вконец, представляю в МИДе смех Лаврова прочитав сие сочинение.
      1. Станислав_Шишкин
        Станислав_Шишкин Сегодня, 14:28
        0
        Цитата: Zhan
        Докатились блин до ручки ! Мы позволяем АМЕРИКАНЦАМ голосовать, что они отдадут...
        Вы можете спокойно устроить голосование по разделению штатов на северные и южные. Они не посмеют вам это запретить, хоть до ножки докатитесь. Главное - не на их платформе.
        1. Романенко
          Романенко Сегодня, 15:18
          0
          По поводу того, кто и что может писал еще Борис Полевой - советский военкор, протопавший с нашей армией от Москвы до Берлина и далее до Нюрнберга.
          Он как-то раз, уже в конце войны разговорился с каким-то американским журналистом на тему свободы и несвободы. Американец, расхваливая демократию сказал - У нас полная свобода слова, например, я могу подойти к Белому дому и публично назвать президента США дураком, а вот у вас есть такая свобода?
          Полевой, не могргнув глазом ответил - я тоже в Москве напротив Кремля на Красной площади могу назвать принародно президента США дураком....
          Позже эта беседа сала темой многочисленных анекдотов с обеих сторон океана.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 13:56
      0
      Поздно спохватились. laughing laughing Надо было сразу отдавать Донбасс. Теперь только до полной Победы. Ну западенщину с нацистами отдадим, пусть они там Европу взорвут laughing
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 14:01
        0
        Так они древние по себе судят. Это их территории волнуют, там же для них нет людей только рессурс, вот и судят по себе. Нет цели совсем другие и пока их не добьемся это не остановится.
  2. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 13:22
    +3
    Как только хохла прижали, так сразу вой о возможном перемирии! Только добивать бандеревскую нечисть, хватит нам "Минсков", хватит полумер!
  3. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 13:23
    0
    А кто и где когда-то спрашивал мнение простых избирателей?
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:26
    +2
    Конечно большое спасибо американцам, но надеюсь мы уж сами решим, что делать с бывшей Украиной.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:26
    +1
    Кстати вчера смотрел западные сми.Наткнулся в Англии на такую газетёнку Экспресс.Очень лояльно к нам относится ,деньгов не требует за чтение .Голосовать из России даёт. я конечно,проголосовал против Трассовой за возвращении в политику,но в я оказался как и англичане ,трассовая умерла так умерла.Принц Гарри презерватив конченный,козёл ещё тот в своей книжке.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 13:39
      0
      Думаю что насчёт Лизки с трассы,Вы погорячились....как то в политике,иногда,лучше глупая баба чем умный мужик..
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 15:36
        0
        Цитата: HAM
        Думаю что насчёт Лизки с трассы,Вы погорячились....как то в политике,иногда,лучше глупая баба чем умный мужик..

        Дура не дура, а пожизненный премьерский пенсион выхватила, и соскочила вовремя - пусть индус теперь опу на британский флаг рвёт!
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:54
      0
      Цитата: tralflot1832
      .Принц Гарри презерватив конченный,козёл ещё тот в своей книжке.

      Весь в папашу Карла.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:30
    0
    63% американских граждан, поддерживающих республиканцев, являются противниками дальнейшего усиления помощи Украине в борьбе с Россией.
    Не скажу, что это начало прозрения, а скорее наверное усталость от своих проблем, которые не решает власть и при этом вбухивает огромные деньги в какую-то Украину.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:33
    +4
    Готовы «отдать» России «часть территории Украины»
    Не "отдать", а ВЕРНУТЬ.
  8. Николай310
    Николай310 Сегодня, 13:36
    0
    американцам,если не получится решительного разгрома российской армии на Юге,будет выгодна заморозка...особенно зная как Путин любит выполнять все свои обязательства,даже абсолютно бездумные. Украина остаётся в приличной территории,с большим населением и категорически антироссийским населением. никаких разделов на Восток и Запад как раньше не будет...Харьков станет таким же бандеровским,как и Львов...Крым,Донецк и Луганск они давно потеряли...потеря Мариуполя и Мелитополя для них не критична,тием более если за ними останется черноморское побережье. зато будет время перевооружить украинец. армию,пропаганда там будет особо и не нужна уже. и останется только ждать трудных времён для России,чтобы нанести решающий удар. такая Украина на десятилетия останется тараном против РФ. особенно на фоне нашей дальнейшей деградации и вымирания.

    так что подобный сценарий целиком и полностью работает на Запад. без занятия всего левобережья(возможно без заукраинских Сум и Чернигова) Днепра,Одессы и Николаева для России результаты будут более чем посредственные...раз уж влезли,надо решать вопрос на века,а не откладывать битву на 5-10 лет
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:13
      0
      особенно зная как Путин любит выполнять все свои обязательства

      lol lol про пенсию что-то вспомнилось
      1. Станислав_Шишкин
        Станислав_Шишкин Сегодня, 14:54
        -1
        Цитата: роман66
        особенно зная как Путин любит выполнять все свои обязательства

        lol lol про пенсию что-то вспомнилось
        В данном контексте ваши два колобка как-то особенно подленько хихикают, вы не находите? Это я вам как вышедший на пенсию на полгода позже ожидаемого срока вопрос задаю.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:39
    0
    более 40 процентов избирателей (41%) Республиканской партии поддержали территориальные уступки со стороны Украины

    Другими словами Минск 3 и опять пару лет на подготовку Украины к войне . У американцев все по многолетней отработанной схеме
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:53
    0
    А лесом пойти эти избиратели не готовы? 40% на дорожку даже нальем
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:41
      0
      Да,с пургеном пополам.Для ускорения хода.Это Наша Земля,и точка
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:57
    0
    Результаты опроса: Более 40 процентов избирателей Республиканской партии готовы «отдать» России «часть территории Украины»
    fool России не нужно разрешение США. Она берет свое. Еще не проведены референдумы в Одессе, Харькове и там по мелочи.... Жуйте попкорн и сидите ровно, а то еще подавитесь. angry
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:00
    0
    Результаты опроса: Более 40 процентов избирателей Республиканской партии готовы «отдать» России «часть территории Украины»
    Ну да, раздавать НЕ СВОЁ, это наверно ПРИКОЛЬНО!!! Они ещё Луну, по кусочку, продавать не начали???
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:01
    0
    по данным NBC News, 63% американских граждан, поддерживающих республиканцев, являются противниками дальнейшего усиления помощи Украине в борьбе с Россией.

    А тут уже итальянские докеры забастовку обьявили, не хотят грузить оружие на Украину:

    Официальное заявление профсоюза  l’USB del Friuli Venezia Giulia

    Остановите транспортировку оружия в портах Триеста и Монфальконе!
    USB объявляет о состоянии забастовки
    Триест - Четверг, 2 февраля 2023 г.
    Докеры никогда не согласятся грузить оружие и взрывчатку!
    Узнав сегодняшняю информацию о поступлении в порт Монфальконе военных средств тылового обеспечения, а также наступательных средств (гаубиц) с неизвестным назначением, USB Фриули-​Венеция-Джулия немедленно объявил о начале бойкота в портах Триеста и Монфальконе и потребовал немедленных разъяснений от администрации порта и префектов Триеста и Гориции.
    Недавнее заявление министра Урсо о том, чтобы Триест стал портом на службе Украины, должно было стать инициативой, которая способствует восстановлению страны, измученной войной, а не дальнейшему разжиганию смерти и разрушения, с чем USB Фриули-​Венеция-Джулия был бы полностью согласен.
    В связи с поступление военных грузов, USB необходима постоянная полная прозрачность и мониторинг, перемещамых Управлением порта грузов, чтобы быть в курсе военных материалов в пути, пунктов назначения и типологии груза.
    Порт Триест есть и должен оставаться портом мира и союза между народами!
    Докеры Триеста никогда не согласятся грузить оружие и взрывчатку, и мы, как USB, готовы официально защитить всех докеров, организуя постоянную забастовку и блокируя перемещения военной техники.

    Региональный исполнительный директор USB Фриули-​Венеция-Джулия Массимилиано Дженерутти
  14. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:07
    0
    Идите вввв...лес. Что нам надо мы сами возьмем. Отдавальчики, ЕПРСТ!!!
  15. 23424636
    23424636 Сегодня, 14:23
    0
    по словам Пригожина большая часть администрации президента на Старой площади готова проиграть войну на любых условиях .лишь бы сохранить свои нищаки и преференции..