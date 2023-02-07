Щедро выделяемые американским правительством миллиарды долларов даже не покидают пределы Соединенных Штатов, а напрямую направляются подрядчикам из компаний, входящих в военно-промышленный комплекс. Об этом заявил американский юрист и политический деятель Роберт Кеннеди, являющийся племянником бывшего президента США Джона Кеннеди.В ходе интервью американской журналистке Ким Айверсен Кеннеди отметил, что власти США уже выделили на поддержку Украины суммарно 100 миллиардов долларов, однако эти деньги лишь формально направляются на Украину и "отскакивают" обратно, даже, по сути, не покидая Соединенные Штаты. Выделенные средства идут прямо на счета корпораций General Dynamics, Boeing, а также других военных подрядчиков и компаний, занимающихся производством оборудования.По словам политического деятеля, американские власти изначально планировали дополнительно напечатать 100 миллиардов долларов, однако, так как Вашингтон не располагал такой суммой, это бремя легло на плечи рядовых граждан США, вынужденных расплачиваться за это своими налогами.Также сообщается, что, согласно результатам недавних социологических исследований, 47% членов Республиканской партии США считают, что поддержка киевского режима Вашингтоном является чрезмерной. Руководство республиканцев более обеспокоено тем, чтобы удержать США от прямого конфликта с Россией.Кроме того, подавляющее большинство американских граждан считают многочисленные внутренние проблемы страны более важными, чем оказание Вашингтоном поддержки Украине.