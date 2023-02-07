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Племянник американского президента Кеннеди: Выделенные Украине миллиарды долларов даже не покидают США

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Племянник американского президента Кеннеди: Выделенные Украине миллиарды долларов даже не покидают США

Щедро выделяемые американским правительством миллиарды долларов даже не покидают пределы Соединенных Штатов, а напрямую направляются подрядчикам из компаний, входящих в военно-промышленный комплекс. Об этом заявил американский юрист и политический деятель Роберт Кеннеди, являющийся племянником бывшего президента США Джона Кеннеди.


В ходе интервью американской журналистке Ким Айверсен Кеннеди отметил, что власти США уже выделили на поддержку Украины суммарно 100 миллиардов долларов, однако эти деньги лишь формально направляются на Украину и "отскакивают" обратно, даже, по сути, не покидая Соединенные Штаты. Выделенные средства идут прямо на счета корпораций General Dynamics, Boeing, а также других военных подрядчиков и компаний, занимающихся производством оборудования.

По словам политического деятеля, американские власти изначально планировали дополнительно напечатать 100 миллиардов долларов, однако, так как Вашингтон не располагал такой суммой, это бремя легло на плечи рядовых граждан США, вынужденных расплачиваться за это своими налогами.

Также сообщается, что, согласно результатам недавних социологических исследований, 47% членов Республиканской партии США считают, что поддержка киевского режима Вашингтоном является чрезмерной. Руководство республиканцев более обеспокоено тем, чтобы удержать США от прямого конфликта с Россией.

Кроме того, подавляющее большинство американских граждан считают многочисленные внутренние проблемы страны более важными, чем оказание Вашингтоном поддержки Украине.
Автор:
Использованы фотографии:
Pixabay
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13 комментариев
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  1. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:33
    +10
    Тоже мне - бином Ньютона! Все прекрасно знают, что Штаты этими миллиардами поддерживают только сами себя и свои корпорации. А чубастых аборигенов используют в отличной схеме, в которой американские корпорации содержатся населением Украины. Америка доллары для себя печатает - а Украина им за это должна. Чтоб я так жил!!! :))
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:51
      +4
      Цитата: Петр_Колдунов
      Тоже мне - бином Ньютона! Все прекрасно знают, что Штаты этими миллиардами поддерживают только сами себя и свои корпорации. А чубастых аборигенов используют в отличной схеме, в которой американские корпорации содержатся населением Украины. Америка доллары для себя печатает - а Украина им за это должна. Чтоб я так жил!!! :))

      Используют в качестве контрацептивов не только чубатых, но и всю Европу, Канаду, Турцию, Израиль, Пакистан, Южную Корею, Японию, Австралию, Новую Зеландию и т.д. Для США цель в СВО поднять свою экономику, опустить и ослабить экономику остальных стран G20, и спокойно гегемонить ещё лет 30. Так что США перезапустят свой ВПК по полной. А вот когда мы по полной запустим свой ВПК? Стратегические запасы вооружений, накопленные СССР, небесконечны.
      Жена старшего брата устроилась бухгалтером на почтовый ящик. Жду, когда она освоится на новом месте. Может и для меня найдется место для производства ракет. good
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:33
    +4
    подавляющее большинство американских граждан считают многочисленные внутренние проблемы страны более важными, чем оказание Вашингтоном поддержки Украине.

    Кучка манагеров ВПК США устроили себе гешефт из Украины , а все удивляются и как так получилось ,демократия ,
    мнение народа ?
    Смешные какие
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:35
    +2
    Спасибо племяшу!
    Кто-то же должен первым правду сказать.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:37
    +4
    власти США уже выделили на поддержку Украины суммарно 100 миллиардов долларов, однако эти деньги лишь формально направляются на Украину и "отскакивают" обратно, даже, по сути, не покидая Соединенные Штаты.
    Вот, что значит набитая на получении прибыли и умении делать деньги из воздуха рука. При этом Украина остается еще и должна. Скуперфильд из "Незнайка на Луне" нервно курит в сторонке.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:45
    +13

    Внук не забыл подвиг деда............................
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:55
      +4
      "Я помню, я горжусь" - мой дед герой!
      Спроси себя: " А горд ли дед тобой?"!
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 14:02
        +3
        Я кругом и навечно виноват перед теми, с кем сегодня встречаться я почёл бы за честь.....
        (В.С. Высоцкий)
    2. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 14:27
      -1
      картинка, конечно, здоровская.
      но фотошопом от нее за гигабайт несет.
      Информационные знаки на дереве не вешают!
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:47
    +1
    Идиот.В 90 годы в Африку гуманитарную помощь сбрасывали без парашютных систем ,всё оплачено.Даже Майкла Джексона кинули.Пляшем оттуда.Перед глазами видео,может это и мой ящик который я делал. Бросок в толпу голодных негров, 30 кг замороженной рыбы,а потом очередь поверх голов.Мы тогда работали на Африку ,по линии ООН,стоимость всего продовольствия 3 млрд $ в год.Поразили кадры ,гадёныша негра (я знаю какакая страна,Европа забыла эти преступления)когда он голодному ребёнку натянул на голову трусы и убил его.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:02
    0
    Племянник американского президента Кеннеди: Выделенные Украине миллиарды долларов даже не покидают США
    НЕ, АмериГу не открыл ... уж нам это давно понятно.
    Впрочем, не только нам.
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:16
    +1
    Это не является секретом.
    Написано, лишь бы написать хоть чтото

    И кстати, в этом както даже честно...
    У нас то то Путин списывал долги странам, то рссчитывались пальмовым мслом, то вывоз капиталла из страны, то подарок Западу в 300 млр, то опять Цкентробанк закупает амеровские бумаги....

    И на этом фоне: "Выделенные Украине миллиарды долларов даже не покидают США" ..... как насмешка, если подумать...
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 15:07
    0
    Племяннику бы поосторожней ходить надо - дядя, покойничек, тоже много говорил...