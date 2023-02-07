Global Times: Вашингтон хочет превратить Японию в «азиатскую» Украину

В последнее время американцы все более активно ведут себя в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США укрепляют свои позиции в лояльных себе странах вокруг Китая, включая Филиппины, Южную Корею и конечно же Японию, которая после поражения во Второй мировой войне стала неформальной колонией США.
Как пишет китайское издание Global Times, американские власти стремятся сделать из Японии что-то наподобие «азиатской» Украины, используя ее для противоборства с Китаем и Россией.
По словам китайского военного эксперта Сун Чжунпина, НАТО и США все больше отводят Токио роль Киева в Азии. Эксперт считает, что недавний визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Азию, был также связан со стремлением наладить механизм сдерживания Китая. НАТО лишь инструмент в руках Вашингтона, глобальная стратегия которого обозначает Китай главным противником, отметил Сун Чжунпин.
Китайский эксперт считает, что одним из вариантов расширения влияния Вашингтона в Азии может стать повторение «украинской модели», если одна из азиатских стран будет готова выступить в роли проводника американской политики.
По мнению Сун Чжунпина, роль «азиатской» Украины может сыграть Япония. Эксперт пояснил свои предположения фактами из недавней истории Японии, которая в двух мировых войнах уже показала свои агрессивные планы в отношении соседних стран. При этом Токио относит себя к западным странам, добавил китайский эксперт. Кроме того, Китай и Япония исторически часто конфликтовали, чем Вашингтон, конечно, воспользуется.
Если Япония продолжит слепо следовать стратегии США по сдерживанию Китая, она превратится во вторую Украину
- подчеркнул китайский эксперт.