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Global Times: Вашингтон хочет превратить Японию в «азиатскую» Украину

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Global Times: Вашингтон хочет превратить Японию в «азиатскую» Украину

В последнее время американцы все более активно ведут себя в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США укрепляют свои позиции в лояльных себе странах вокруг Китая, включая Филиппины, Южную Корею и конечно же Японию, которая после поражения во Второй мировой войне стала неформальной колонией США.


Как пишет китайское издание Global Times, американские власти стремятся сделать из Японии что-то наподобие «азиатской» Украины, используя ее для противоборства с Китаем и Россией.

По словам китайского военного эксперта Сун Чжунпина, НАТО и США все больше отводят Токио роль Киева в Азии. Эксперт считает, что недавний визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Азию, был также связан со стремлением наладить механизм сдерживания Китая. НАТО лишь инструмент в руках Вашингтона, глобальная стратегия которого обозначает Китай главным противником, отметил Сун Чжунпин.

Китайский эксперт считает, что одним из вариантов расширения влияния Вашингтона в Азии может стать повторение «украинской модели», если одна из азиатских стран будет готова выступить в роли проводника американской политики.

По мнению Сун Чжунпина, роль «азиатской» Украины может сыграть Япония. Эксперт пояснил свои предположения фактами из недавней истории Японии, которая в двух мировых войнах уже показала свои агрессивные планы в отношении соседних стран. При этом Токио относит себя к западным странам, добавил китайский эксперт. Кроме того, Китай и Япония исторически часто конфликтовали, чем Вашингтон, конечно, воспользуется.

Если Япония продолжит слепо следовать стратегии США по сдерживанию Китая, она превратится во вторую Украину

- подчеркнул китайский эксперт.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Японии
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23 комментария
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:37
    +2
    А почему бы и нет?
    Украинизация Европы проходит более чем успешно!
    Чем япы хуже?..
    1. Венд
      Венд Сегодня, 13:54
      +3
      Цитата: Смею_заметить_
      А почему бы и нет?
      Украинизация Европы проходит более чем успешно!
      Чем япы хуже?..

      Да ну ерунда) Япония на островах, чтобы сделать тоже, что с Украиной, надо быть на континенте.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:56
        +1
        Да и Япония не бомбила 8 лет часть не согластных с ней территорий. И в Китай они больше ни ногой. А на острова только Сша могли сбросить бомбы.
        1. Arzoo
          Arzoo Сегодня, 14:45
          +1
          Цитата: Mitos
          Да и Япония не бомбила 8 лет часть не согластных с ней территорий. И в Китай они больше ни ногой. А на острова только Сша могли сбросить бомбы.

          Хотели из Южной Кореи, увы корейцы сообщили, что не хотят умирать ради интересов дяди Сэма. Филиппины слишком слабы и отсталые, не способны оказать существенного сопротивления. Только Япония. Я как буддист верю в карму. Думаю это карма Японии принимать ядерные удары. Судьба такая.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:57
        +2
        На континенте Южная Корея.
        Цитата: Венд
        Цитата: Смею_заметить_
        А почему бы и нет?
        Украинизация Европы проходит более чем успешно!
        Чем япы хуже?..

        Да ну ерунда) Япония на островах, чтобы сделать тоже, что с Украиной, надо быть на континенте.

        Вы думаете, что США не готовы одновременно пустить под свинорезку японцев и корейцев?
  2. Shket53
    Shket53 Сегодня, 13:44
    +2
    Странные эти " самураи " ..им янкесы два раза боНбу ядрен-батонную на голову сбросили....неужели хотят еще и в третий раз уже от Китая , да и у нас в Приморье много чего по сопкам закопано . Вроде как япы исповедуют синтоизм , ну а в свете янкесовской политики...садомазохизм
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:48
      +2
      Ага.Они уже уверены,что это мы Хиросиму с Нагасаки бомбили."...Коккинаки долетит до Нагасаки ..и покажет,где зимуют раки.."Как то так
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:28
      +1
      Цитата: Shket53
      Вроде как япы исповедуют синтоизм , ну а в свете янкесовской политики...садомазохизм

      С кем поведёшься, от того и наберёшься.
      "С преподобным преподобным будеши, и с мужем неповинным - неповинен будеши, и со избранным - избран будеши, и со строптивым - развратишися" (Псалтирь 17:26-27).
    3. maximaniak
      maximaniak Сегодня, 15:03
      0
      Сообщение содержит недопустимый к публикации текст.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B8
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:44
    +1
    США все больше отводят Токио роль Киева в Азии.
    А почему бы и не попробовать чужими руками пока дразнить Китай и Россию, создавая проблемы и заставляя отвлекаться на японские выкрутасы? И судя по всему японцы готовы на это даже не задумываясь чем это может закончится. А кто сегодня из вассалов Сша задумывается о своем будущем.
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:47
    +2
    Как пишет китайское издание Global Times, американские власти стремятся сделать из Японии что-то наподобие «азиатской» Украины, используя ее для противоборства с Китаем и Россией.
    Не получится сделать из Японии - Украину, для военного противоборства с Китаем и Россией по ряду причин которые перечислять нет смысла.
    Но главная причина: Китай и Россия - ядерные державы, Япония - нет. Смысл Китаю или России воевать с Японией? Будет достаточно её просто стереть в пыль ядерными ударами ну или смыть в океан с помощью Посейдонов. hi
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 13:47
    +3
    Похоже США много закладочек после второй мировой сделали на будущее. Убедили вот Японию не подписывать мирный договор и оспаривать острова.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:03
    0
    Global Times: Вашингтон хочет превратить Японию в «азиатскую» Украину
    Да ладно, у них своих реваншистов хватает ...
    Впрочем, на словах многие, прям самураи, а на деле, надо ещё посмотреть, кто и по чём???
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:40
      +1
      Цитата: rocket757
      Впрочем, на словах многие, прям самураи, а на деле, надо ещё посмотреть, кто и по чём???

      Да не осталось давно уж самураев, они вымерли как мамонты.
      Клан Сацума в 1877 году поднял восстание на острове Кюсю. Во главе с Сайго Такамори три тысячи самураев осадили замок Кунамото, но были вынуждены отступить под ударами оснащённой современным оружием императорской армии. После боя в живых осталось лишь 40 человек. Оставшиеся в живых уже бывшие самураи постепенно ассимилировались с новым обществом, и это сословие растворилось в истории.
      А вот камикадзе в Японии ещё остались, но даже преумножаются и готовы опять бросаться под танки с бутылкой саке.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:16
        0
        Не осталось натуральных/истинных, нарисую кношных, мультяшных.... делов то.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:05
    0
    Японию проще в Атлантиду превратить, чем в Hohляндию.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:06
    0
    На самом деле у американцев этих "украин" по всему земному шару натыкано
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:43
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      На самом деле у американцев этих "украин" по всему земному шару натыкано

      Самые блжайшие, находятся на границе Калининградской области и они более воинственно настроены против России, чем те же японцы. Вот от них нужно ждать "Руина-2"
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:07
    0
    Global Times: Вашингтон хочет превратить Японию в «азиатскую» Украину

    Хотелка не выросла. Разрушить инфраструктуру Японии гораздо проще, чем инфраструктуру Украины. Потери будут несопоставимы.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:20
    +1
    Как пишет китайское издание Global Times, американские власти стремятся сделать из Японии что-то наподобие «азиатской» Украины, используя ее для противоборства с Китаем и Россией.
    А что ждать от китайского издания? recourseТам ловят свою рыбку. Желания США понятны, но вот захочет ли Япония стать Украиной? Сомневаюсь....
  11. dump22
    dump22 Сегодня, 14:23
    0
    Да, все верно.
    А какой у японцев выход?
    Нет у них сейчас другого выхода кроме тесной дружбы с США.

    Рядом с ними громадный Китай, с которым они часто воевали и который не испытывает к ним симпатий. В одиночку Япония никак не сможет противостоять Китаю. Вот и приходится японцам искать себе военных союзников. И кто же кроме США согласен? Никто.

    Если японцам уйти из под американского зонтика - им придется спешно создавать свое ядерное оружие и сильно увеличивать свою армию и флот.
  12. HAM
    HAM Сегодня, 14:32
    0
    Скорей Японию ждёт участь Польши-и хочется,и колется, и мамка не велит...будут гадить по мере возможности..страшно..хотя,может и преувеличиваю умственные способности японцев...
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:12
    0
    Ну я же говорил-Европа пошла, Японии приготовится! Ну потихоньку и готовят. Две жирные коровы для своего прокорма лучше чем не одной.