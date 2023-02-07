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Украинские военкомы нашли «оригинальный» способ вручения повесток

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Украинские военкомы нашли «оригинальный» способ вручения повесток

Украинские военкомы новый «оригинальный» способ вручения повесток мужчинам призывного возраста. Теперь они умудряются выдавать себя за женщин с низкой социальной ответственностью в социальных сетях, вступая, таким образом, в новые знакомства с мужчинами, а затем выдают им повестки на месте назначенного «свидания».


В связи с уловками военкомов, как пишут в украинских соцсетях, нужно быть начеку уже и в чатах «особого пользования»:

Иначе можно загреметь на фронт прямо из зала ресторанчика, где чернобровой назначил свидание.

Отметим, что это уже далеко не первый случай раздачи повесток где попало. Так, с этой целью, людей останавливают в общественных местах, в супермаркетах, устраивая рейды по заведениям (кафе, заправочные станции), на блокпостах, ведь, по словам украинских офицеров, нанесение визитов по месту жительства не даёт нужного эффекта.

Напомним, что мобилизации на Украинке подлежат граждане в возрасте от 18-ти до 60-ти лет, пригодных к службе. И даже, несмотря на заявление начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача о том, что украинское законодательство не определяет, где именно следует вручать повестки военнообязанным, всё это действительно со стороны выглядит как какой-то правовой беспредел.
Автор:
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:37
    +1
    Как только не раскорячишся,ради работы... laughing
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 15:47
      +1
      Звери , по самому больному бьют . Уж лучше в монастырь .
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:51
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Как только не раскорячишся,ради работы..

      Уже появились на сайте "защитник" чернобровой мобилизации.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 15:59
        0
        Как только не раскорячишся,ради работы..

        Ну а шо делать, план по мясу надо как то выполнять laughing
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:41
    +2
    Военком с низкой социальной ответственностью, оригинально однако, тлетворное влияние запада.....
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:43
    0
    Иначе можно загреметь на фронт прямо из зала ресторанчика, где чернобровой назначил свидание.

    Интересно, а "чернобровые" будут выдавать повестки на фронт, только на Украине или по всей Европе ?
  4. Welldone
    Welldone Сегодня, 15:44
    +1
    Пущай в друзья добавят Шольца с Макроном и Дудой... Это знатные девушки с низкой соц ответственностью. (список далеко не полный) Они любого уломают, исполнят любую фантазию. Если конечно "мамка" из америки позволит.
  5. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 15:48
    0
    "Украинские военкомы новый «оригинальный» способ вручения повесток мужчинам призывного возраста. Теперь они умудряются выдавать себя за женщин с низкой социальной ответственностью в социальных сетях". Женщинами такими они были всегда с 2014. Теперь это просто проявляется в соцсетях.