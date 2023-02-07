Украинские военкомы нашли «оригинальный» способ вручения повесток

Иначе можно загреметь на фронт прямо из зала ресторанчика, где чернобровой назначил свидание.

Украинские военкомы новый «оригинальный» способ вручения повесток мужчинам призывного возраста. Теперь они умудряются выдавать себя за женщин с низкой социальной ответственностью в социальных сетях, вступая, таким образом, в новые знакомства с мужчинами, а затем выдают им повестки на месте назначенного «свидания».В связи с уловками военкомов, как пишут в украинских соцсетях, нужно быть начеку уже и в чатах «особого пользования»:Отметим, что это уже далеко не первый случай раздачи повесток где попало. Так, с этой целью, людей останавливают в общественных местах, в супермаркетах, устраивая рейды по заведениям (кафе, заправочные станции), на блокпостах, ведь, по словам украинских офицеров, нанесение визитов по месту жительства не даёт нужного эффекта.Напомним, что мобилизации на Украинке подлежат граждане в возрасте от 18-ти до 60-ти лет, пригодных к службе. И даже, несмотря на заявление начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача о том, что украинское законодательство не определяет, где именно следует вручать повестки военнообязанным, всё это действительно со стороны выглядит как какой-то правовой беспредел.