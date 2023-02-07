Американское издание назвало количество танков Leopard 1, которое Германия готова поставить Украине

Германия приняла решение вооружить Украину немецкими танками Leopard первой серии, поставка техники будет происходить из наличия концерна Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG), которые вместе передадут украинской армии трехзначное число тяжелой бронетехники. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на неназванный источник.
По данным американского издания, уже сегодня, т.е. во вторник, немецкое правительство даст разрешение Rheinmetall и FFG на передачу Киеву 187 танков Leopard 1 из имеющегося наличия. Однако не все из этих танков смогут выйти на поле боя, поскольку на данный момент неизвестно, в каком они состоянии. Просто названо общее количество имеющейся в двух компаний бронетехники. На сегодняшний день на складах концерна Rheinmetall находятся 88 танков, у компании FFG - 99. Напомним, компания из Фленсбургера занимается модернизацией военной техники, используя в качестве базы танк Leopard 1.
По некоторым подсчетам, всего Украина может получить до 160 танков Leopard 1 после ремонта, остальные пойдут на запчасти. Первые машины поступят в украинскую армию не ранее середины лета, причем сказать точно, сколько танков будет в первой партии, никто не может.
Между тем, военные эксперты называют передачу танков Leopard 1 Украине попыткой сбагрить устаревшее вооружение и еще при этом хорошенько заработать. Танк не только устаревший, но и со 105-мм нарезной пушкой, снаряды к которой не производятся уже 40 лет. Заявляется, что танк создаст для ВСУ дополнительные проблемы с логистикой, обслуживанием и применением. Впрочем, Зеленскому на мнение экспертов наплевать, ему нужны танки, причем западного производства. А какие они будут - это пусть разбираются военные, им на них воевать.