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Американское издание назвало количество танков Leopard 1, которое Германия готова поставить Украине

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Американское издание назвало количество танков Leopard 1, которое Германия готова поставить Украине

Германия приняла решение вооружить Украину немецкими танками Leopard первой серии, поставка техники будет происходить из наличия концерна Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG), которые вместе передадут украинской армии трехзначное число тяжелой бронетехники. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на неназванный источник.


По данным американского издания, уже сегодня, т.е. во вторник, немецкое правительство даст разрешение Rheinmetall и FFG на передачу Киеву 187 танков Leopard 1 из имеющегося наличия. Однако не все из этих танков смогут выйти на поле боя, поскольку на данный момент неизвестно, в каком они состоянии. Просто названо общее количество имеющейся в двух компаний бронетехники. На сегодняшний день на складах концерна Rheinmetall находятся 88 танков, у компании FFG - 99. Напомним, компания из Фленсбургера занимается модернизацией военной техники, используя в качестве базы танк Leopard 1.

По некоторым подсчетам, всего Украина может получить до 160 танков Leopard 1 после ремонта, остальные пойдут на запчасти. Первые машины поступят в украинскую армию не ранее середины лета, причем сказать точно, сколько танков будет в первой партии, никто не может.

Между тем, военные эксперты называют передачу танков Leopard 1 Украине попыткой сбагрить устаревшее вооружение и еще при этом хорошенько заработать. Танк не только устаревший, но и со 105-мм нарезной пушкой, снаряды к которой не производятся уже 40 лет. Заявляется, что танк создаст для ВСУ дополнительные проблемы с логистикой, обслуживанием и применением. Впрочем, Зеленскому на мнение экспертов наплевать, ему нужны танки, причем западного производства. А какие они будут - это пусть разбираются военные, им на них воевать.
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38 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:46
    +3
    Интересно,а сколько амерзских М60 по свету?Этих поболее немцев будут.Но в любом случае эти полторы сотни могут создать проблему для наших.Если соберут это все в пару кулаков.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:54
      +1
      88 танков. laughing lol wassat
      На фашистском языке абревиатура 88 означает Хайль Гитлер, так как буква H восьмая в алфавите. Ее часто можно встретить на татуировках пленных навозцев. am
      1. Проксима
        Проксима Сегодня, 14:53
        +1
        Цитата: Бородач
        88 танков. laughing lol wassat
        На фашистском языке абревиатура 88 означает Хайль Гитлер, так как буква H восьмая в алфавите. Ее часто можно встретить на татуировках пленных навозцев. am

        Форумчане, а почему человека минусуете? Что он не так сказал? request
        1. Woroshilow
          Woroshilow Сегодня, 15:48
          0
          Еще не пленные Навозцы минусуют. блаблабла слишком короткий комментарий))
    2. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 14:10
      +1
      Порядка 1 500 танков. Только у самих штатов.
    3. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:39
      0
      сбагрить устаревшее вооружение и еще при этом хорошенько заработать
      Интересно, а кто ж им заплатит за танки? Ну если только ЕС скинется...
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 14:52
        +1
        Интересно, а кто ж им заплатит за танки? Ну если только ЕС скинется...

        Так тут в этом и фишка, их больше не надо будет у себя хранить и обслуживать. Вот и бывшим хозяевам профит!
        1. marchcat
          marchcat Сегодня, 15:14
          0
          Тогда получается не заработают, а сэкономят... это немного разные вещи.
          1. Woroshilow
            Woroshilow Сегодня, 15:50
            0
            Рейнметалл заработает, а правительство ФРГ сэкономит
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:50
    +2
    сбагрить устаревшее вооружение и еще при этом хорошенько заработать.
    Как сильно это утверждение,сомнений не вызывает
  3. Shket53
    Shket53 Сегодня, 13:50
    -5
    Кто пишет эти статьи.... какие нахрен 187 Леопард 1 на передачу территории404 ....их ...всего на хранении у Германии 88 , да и те только на металлолом , есть еще у греков 500 , но сколько на хранении , сколько в строю , и в каком состоянии...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:51
    +6
    немецкое правительство даст разрешение Rheinmetall и FFG на передачу Киеву 187 танков Leopard 1
    А как скромно немцы начинали. Сначала пели, что Германия свои танки ни за что не передаст Украине. Потом после проведенной американцами "дружеской" беседы согласились на 14 "Леопардов"2. Затем с широкого плеча пообещали еще 88 старых "Леопардов". И вот теперь Business Insider сообщает уже о 187. А, что будет завтра? В данном случае не важно 14 или больше немецких танков попадет на Украину, важно, что стрелять они будут по российским в/сл.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:58
      +1
      Американское издание назвало количество танков Leopard 1, которое Германия готова поставить Украине
      А скоко амерсы скажуть - стоко и дадуть !
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:21
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        А скоко амерсы скажуть - стоко и дадуть !

        Немцев уже не спрашивают, им приказывают.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 15:00
      0
      согласились на 14 "Леопардов"2. Затем с широкого плеча пообещали еще 88 старых "Леопардов
      Символичное число получается, 1488. Это ж неспроста же! Опять отсылка к Гитлеру!?
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:53
    0
    А Шерманов они там не хотят чубакам поставить? Или партию танков Генерал Грант?
    А глюпы-глюпы чубаки потом бы расплачивались из своих карманов за этот музейный хлам...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:00
      +8
      Цитата: Петр_Колдунов
      А Шерманов они там не хотят чубакам поставить? Или партию танков Генерал Грант?
      А глюпы-глюпы чубаки потом бы расплачивались из своих карманов за этот музейный хлам...

      Конечно Лео-1 слабенькие танки сегодня , а вот как САУ их можно считать вполне приличными. И пехоте головной боли принесут , да и танку из засады если ломом в борт долбанут мало не покажется .
      1. poquello
        poquello Сегодня, 14:09
        -4
        Цитата: Арон Заави
        Конечно Лео-1 слабенькие танки сегодня , а вот как САУ их можно считать вполне приличными.

        вес - 40 тонн , ход - 600 км, этт влажные буржуйские мечты о броске на восток, те расчет на продвижение когда противник не успевает к точке встречи, мечты пустые - их пожгут вертолётами
        1. северный кавказ
          северный кавказ Сегодня, 15:03
          0
          А может проще и дешевле дроны с зажигательной смесью? И пофиг толщина брони! Или это из области фантастики и такое невозможно потому что это невозможно?
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:04
    0
    Крепко Шольца спецура США за первичные половые держат. Это сколько он наворовал с германского бюджета, что готов ридну Неметчину в асфальт закатать?
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 14:17
      +1
      Крепко Шольца спецура США за первичные половые держат.
      Шольца держат через
      БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Представители правящей в Германии партии "Зеленые" усиливают давление на канцлера Олафа Шольца и требуют поставки для Киева танков немецкого производства, сообщает в четверг издание Spiegel со ссылкой на политиков.

      При этом ни для кого не секрет, что "Зеленые" это:
      проамериканская партия
      очень точно её характеризует немецкий журналист Александр Рар
      «Зеленые» очень заидеологизированы, это не партия экологов, как многие считают, а партия радикальных правозащитников. Я бы даже сказал крестоносцев идей либеральных ценностей. Они несут свои идеалы в воинствующей форме в другие страны и культуры, они за цветные революции.
      Предполагаю, что люди которые стоят за Шольцем пытаются реализовать компромиссный вариант поставкой таких танков на Украину.
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 14:21
        0
        То что любые "зеленые" проект цру я толдычу лет двадцать. Некоторых используют в темную, верхушка в теме.
        1. Gomunkul
          Gomunkul Сегодня, 14:30
          0
          То что любые "зеленые" проект цру я толдычу лет двадцать.
          Смею предположить, что и не только они. yes
  7. donavi49
    donavi49 Сегодня, 14:05
    +7
    На фото к статье датский леопард1А5ДК. Это все же не немецкий, а довольно прокачанный по системам, который сняли уже в 00-х.


    У Дании их две сотни.

    Вообще, если же брать Леопарды 1А3-5 и разные модификации - то их можно надоить и 500 штук при желании.

    У той же Канады есть 45 С2 в Альберте с 2021 года на складе - это лучший Леопард1 вообще, с СУО уровня Леопард2А5 и защитой от талибских РПГ-7. Собственно они в Афганистане лямку тянули неплохо.
    In December 2021, Canada would turn over its remaining 45 Leopard C2s to an Alberta company.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:05
    -2
    Американское издание назвало количество танков Leopard 1, которое Германия готова поставить Украине
    Скакуасы, там, заждались, слёзно плачутся и просят, просят, просят ...
  9. Dave36
    Dave36 Сегодня, 14:05
    0
    Тогда надо и форму передать танкистов вермахта
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 14:22
      0
      Форма ничто, суть всё. Вот эти твари по сути и получат!
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:07
    -2
    Впрочем, Зеленскому на мнение экспертов наплевать, ему нужны танки, причем западного производства.
    Интегэсное кино получается - "как это немец смог обмануть евгея Зелю."
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 14:27
      0
      Зеленский тысячник. "Когда Бог раздавал людям ум и глупость, Ему жалко было наделять глупостью "свой народ". Но ничего не поделаешь, таковы правила – надо было все народы наделить тем и другим поровну. Тогда Бог придумал хитрый ход. Девятьсот девяносто девяти евреям Он давал только ум, а на тысячного сваливал всю их глупость."
  11. V.B.
    V.B. Сегодня, 14:07
    +4
    Правительство ФРГ во вторник объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH на поставку Украине 187 танков Leopard 1.И вот тут у меня возник очень простой и прикладной вопрос к Министерству иностранных дел РФ.
    А концерн Rheinmetall и компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH уже включены в санкционные списки Российской Федерации? Российским компаниям запрещено поставлять им сталь, никель, вольфрам, молибден, газ, нефть, осуществлять финансовые перевод в их адрес и в адрес их дочерних компаний?
    То же самое касается десятков компаний, которые поставляют вооружение Киеву. Попал ли под санкции Российской Федерации американский Boeing, который подписал контракт с Пентагоном на поставку "малогабаритных высокоточных бомб наземного базирования" (GLSDB), которые предполагается наносить удары по территории РФ на глубину до 150 км? Или "Березниковский титано-магниевый комбинат" и его акционеры собираются и дальше зарабатывать валютную выручку? На крови русских солдат и мирных русских людей? Как к этому относится Веховный Главнокомандующий Путин? Как всеода "денюшки" считает?
    1. Ruyter-57
      Ruyter-57 Сегодня, 14:14
      +1
      Попал ли под санкции Российской Федерации американский Boeing

      Если можно, укажите те санкции, которые, на Ваш взгляд, РФ могла бы реально применить к Боингу и которые бы нанесли ему какой то ощутимый урон. Очень интересно.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 14:40
        +3
        реально применить к Боингу и которые бы нанесли ему какой то ощутимый урон.

        Перестать делать для него титановые шасси для гражданских самолетов.
      2. V.B.
        V.B. Сегодня, 15:25
        +1
        Продавать титан и алюминий для самолётов.
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:12
    0
    эксперты называют передачу танков Leopard 1 Украине попыткой сбагрить устаревшее вооружение и еще при этом хорошенько заработать.
    Нууу, кто бы сомневался то? Денег с Украины не получить, там очередь, начиная с никчемной Эстонии и заканчивая солидными США..... Возьмут черноземом, Германия с него 1000 лет кормиться будет. request
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:39
    +1
    Первые машины поступят в украинскую армию не ранее середины лета,

    Поэтому МО РФ надо сделать все, что бы закончить СВО до этой даты.
  14. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 15:01
    0
    Насколько я знаю 88 леопард 1а5 в идеальном состоянии. Других не знаю. Но Леопарды 1 не доделаны, есть частный депозит в Бельгии. между Leopard 1, Sk 105 Kurassier и M113 должно быть около 500 машин. Но он продает их втридорога. Ведутся переговоры по сокращению запросов. Затем будет медленная залежь в Пьемонте. Но количество вагонов и их состояние неизвестны.
  15. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:02
    0
    Танк не только устаревший, но и со 105-мм нарезной пушкой, снаряды к которой не производятся уже 40 лет.

    вы впаривайте это своим женам, правда, если сами поедете на Донбасс
  16. Oleg Gumennov
    Oleg Gumennov Сегодня, 15:08
    0
    Интересно, в каком исполнении лео-1 будет поставляться? У него куча модификаций и исполнений.. тот же с1 mexas вполне неплох по защищённости