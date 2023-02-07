Не ушёл от дальнобойной ракеты: подробности поражения Су-25 ВСУ российским истребителем

Р-37М не использовались в первые месяцы конфликта, но появились летом. Они очень опасны из-за своей дальнобойности и могут угрожать украинским самолётам даже при отстреле из российского воздушного пространства. Если вы не обнаружили запуск этой ракеты, но в скором времени погибнете

Опубликованы подробности уничтожения штурмовика Су-25 ВСУ в окрестностях Краматорска вместе с пилотировавшим его командиром эскадрильи. Судя по заявлениям сослуживцев, лётчика подвела его некомпетентность, выражавшаяся в неосведомлённости о средствах поражения, находящихся в арсенале российских истребителей.Как заявляет сотоварищ, который шёл в паре со сбитым лётчиком, они уже подходили к цели. Полёт осуществлялся на малой высоте, видимо, чтобы избежать зенитного огня. При этом бортовые радары наблюдали российский истребитель. Однако украинские лётчики продолжали движение, полагая, что находятся вне зоны досягаемости средств поражения самолёта ВКС РФ. В итоге дальнобойная ракета «воздух-воздух» подбила один из штурмовиков, несмотря на его попытки маневрировать. Лётчик катапультировался, но разбился, так как из-за малой высоты полёта не раскрылся парашют.Вероятнее всего, украинские лётчики считали, что они могут столкнуться только с ракетами среднего радиуса действия, имеющими дальность пуска в 100-160 км (Р-27, Р-77, Р-33). Однако ещё в 2014 году на вооружение была принята Р-37 (после улучшения получила обозначение Р-37М), которая может поражать воздушные цели с расстояния свыше 300 км.- заявил один из украинских лётчиков в интервью изданию The War Zone.