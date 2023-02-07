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Не ушёл от дальнобойной ракеты: подробности поражения Су-25 ВСУ российским истребителем

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Не ушёл от дальнобойной ракеты: подробности поражения Су-25 ВСУ российским истребителем

Опубликованы подробности уничтожения штурмовика Су-25 ВСУ в окрестностях Краматорска вместе с пилотировавшим его командиром эскадрильи. Судя по заявлениям сослуживцев, лётчика подвела его некомпетентность, выражавшаяся в неосведомлённости о средствах поражения, находящихся в арсенале российских истребителей.


Как заявляет сотоварищ, который шёл в паре со сбитым лётчиком, они уже подходили к цели. Полёт осуществлялся на малой высоте, видимо, чтобы избежать зенитного огня. При этом бортовые радары наблюдали российский истребитель. Однако украинские лётчики продолжали движение, полагая, что находятся вне зоны досягаемости средств поражения самолёта ВКС РФ. В итоге дальнобойная ракета «воздух-воздух» подбила один из штурмовиков, несмотря на его попытки маневрировать. Лётчик катапультировался, но разбился, так как из-за малой высоты полёта не раскрылся парашют.

Вероятнее всего, украинские лётчики считали, что они могут столкнуться только с ракетами среднего радиуса действия, имеющими дальность пуска в 100-160 км (Р-27, Р-77, Р-33). Однако ещё в 2014 году на вооружение была принята Р-37 (после улучшения получила обозначение Р-37М), которая может поражать воздушные цели с расстояния свыше 300 км.

Р-37М не использовались в первые месяцы конфликта, но появились летом. Они очень опасны из-за своей дальнобойности и могут угрожать украинским самолётам даже при отстреле из российского воздушного пространства. Если вы не обнаружили запуск этой ракеты, но в скором времени погибнете

- заявил один из украинских лётчиков в интервью изданию The War Zone.
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32 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:55
    +5
    Вот что клоунская пропаганда делает. Они ведь верят, что армия РФ отсталая и на самолетах пулеметы максим стоят-не иначе.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:59
      +5
      Вот что клоунская пропаганда делает.
      дальнобойная ракета «воздух-воздух» подбила один из штурмовиков, несмотря на его попытки маневрировать.
      Фатальное отсутствие опыта.
      Почему второй гондольер благополучно смог отчалить?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:31
        +4
        Фатальное отсутствие опыта у рассказчика.Какой радар на "Граче"?.
        1. agoran
          agoran Сегодня, 15:45
          0
          СПО, если не в курсе,, не надо афишировать свою неграмотность.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:59
      0
      Если вы не обнаружили запуск этой ракеты, но в скором времени погибнете
      Не заметил и....Аут !
      1. dauria
        dauria Сегодня, 15:16
        +15
        Не заметил и....Аут !

        При этом бортовые радары наблюдали российский истребитель
        - На Су-25 нет локатора . Обнаружить российский истребитель он мог только станцией предупреждения об облучении ( СПО-15 ). Она грубо выдаёт
        направление , приблизительно тип и фиксирует моменты пуска ракет старого типа ( причём НАТО )
        А вот катапульта работает с "нулей" высоты и скорости . Разве что потерял управление и крен был "вверх ногами"
        Так что сбить могли ракетой с тепловой ГСН даже ближнего ( среднего ) боя без использования РЛС . Как F-16 свалил наш Су-24 в Сирии тепловой "Спарроу" тихо и не обнаружив себя.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:35
          +1
          Вы верно заметили,а этот расказ-литературная выдумка.У командира эскадрильи -некомпетентность?Даже при их уровне на такие должности назначают опытных,состоявшихся летчиков..Его или убило в кабине,либо не успел катапультироваться с низкой высоты.
          1. Wedmak
            Wedmak Сегодня, 15:46
            -2
            У командира эскадрильи -некомпетентность?Даже при их уровне на такие должности назначают опытных,состоявшихся летчиков.

            В данном случае командир эскадрильи был очень молод. Он перескочил звания в ускоренном темпе потому как опытных и состоявшихся летчиков там уже нет.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 15:56
              0
              Да,посмотрел украинские паблики.Капитан Мурашко был командиром звена,а не эскадрильи.Ему было 24 года
        2. kit88
          kit88 Сегодня, 15:46
          0
          На Су-25 нет локатора .

          А их случаем небратья наши меньшие, поляки какие-нибудь, не модернизировали? В смысле приколхозили пару блоков Link-16 ... ?
          Просто так уверенно летун вещает про "что они всё видели...." С Березой действительно много не увидишь, хотя, что пора бы уже дергать ручки, она предупредит.
      2. haron
        haron Сегодня, 15:29
        -1
        Цитата: Uncle Lee
        Если вы не обнаружили запуск этой ракеты, но в скором времени погибнете
        Не заметил и....Аут !

        заявил один из украинских лётчиков в интервью изданию The War Zone.

        На вар зоне последняя публикация о СУ 25 была две недели назад, когда его в африке из ПЗРК лупнули, но пилот дотянул и посадил его на аэродром.
    3. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 15:05
      +5
      Вероятнее всего, украинские лётчики считали, что они могут столкнуться только с ракетами среднего радиуса действия, имеющими дальность пуска в 100-160 км (Р-27, Р-77, Р-33)

      Насколько я помню , здесь уже писалось о поражении украинского самолёта с дистанции 217 км . Тогда было заявлено о том , что это самое дальнее поражение . Пилот украинского самолёта подлетал уже к своему аэродрому и не предполагал что за ним идёт ракета .
    4. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 15:41
      +1
      Тихо. Не палите контору. Пусть верят. Пусть вылетают .
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:58
    -1
    И самолет подбили,и парашют- не раскрылся. Вывод: учиться надо было,а не взятки преподам давать.
  3. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 14:59
    +6
    И второго надо было валить. Разлетались.
  4. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:00
    0
    а где наземные ПВО?
    коль ничего не боятся??
    1. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 15:07
      +3
      Полёт осуществлялся на малой высоте, видимо, чтобы избежать зенитного огня.
      Наши тоже летают чуть поверх деревьев,я думаю только наверное визуальный контроль ( я не ПВОшник, может знающие подскажут), из-зи горизонта ПВО не всегда сможет отследить ЛА
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:04
    +5
    Командира эскадрильи подвела некомпетентность?
    А кто-же у него в подчиненных летает тогда? what
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 15:32
      0
      Я вот тоже об этом подумал. Ведь комэск - как минимум майор и лётчик ПЕРВОГО класса! А этого "подвела некомпетентность"?
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 15:47
        0
        Компетентные там кончились давно. Это был молодой пилот перескочивший звания. Но опыт не перескочишь.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:05
    +1
    Не опытные и непрофессиональные пилоты. Таким хоть метлу подавай для полётов хоть F-16 - один чёрт. Всё умение - взлёт (и если повезёт) посадка.
  7. 1976AG
    1976AG Сегодня, 15:10
    +6
    "Вероятнее всего, украинские лётчики считали, что они могут столкнуться только с ракетами среднего радиуса действия, имеющими дальность пуска в 100-160 км (Р-27, Р-77, Р-33)"
    "При этом бортовые радары наблюдали российский истребитель"

    На какую дальность бьет БРЛС Су-25 ?
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 15:49
      +1
      Примерно километр как пилот увидит. Или не увидит. Там нет радара.
  8. Radikal
    Radikal Сегодня, 15:10
    +14
    При этом бортовые радары наблюдали российский истребитель.
    А какие у "Грачей" могли быть бортовые "радары"? belay
    1. korwalol
      korwalol Сегодня, 15:24
      +6
      Летчик сам как радар , два глаза все таки
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 15:34
      +1
      Да уж. Современный Ил-2. Все на реакции и чуйке пилота.
    3. Адрей
      Адрей Сегодня, 15:34
      +1
      Цитата: Radikal
      А какие у "Грачей" могли быть бортовые "радары"?

      Угу. Тоже прочитал и не понял.
      А потом удивляются некоторые, откуда такой скепсис к определенным статьям и заявлениям.
  9. жарофф
    жарофф Сегодня, 15:18
    +6
    На Су-25 нет локатора.Ничего они не могли видеть. Просто нечем
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:26
    +1
    Ну да компетентные летуны проведут "разбор полетов" на ВО, а нам танкистам все одно, приземлили очередного "призрака куева" и хорошо.... Видосик подбития, надеюсь, ни кому не нужен?
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:27
    0
    ! Хлопчиков вроде и не должно бы, но жалко. Мы же с их дедушками, едрит твою, вместе басмачей валили. Далеко же вас братки- "небратья" жажда халявы довела. Мазепа вам дедушка, бандера вам мамко. Стыдно за вас, -я-я-я!
  12. V.B.
    V.B. Сегодня, 15:30
    -1
    А почему второй ушёл? И когда у них самолёты закончатся? А аэродромы почему есть?
  13. Иван_91
    Иван_91 Сегодня, 15:45
    +1
    При этом бортовые радары наблюдали российский истребитель.

    Статья чисто поржать. laughing Какие на Су-25 радары? belay Автор хоть какое-то представление о военных самолётах имеет? Вообще вот эти все истории как какие-то украинские военные заявляют что-то каким-то изданиям вызывают большие сомнения. no