Действия официальных японских властей в отношении России трудно назвать дружественными, так как они последовательно проводят антироссийскую политику, в том числе в русле коллективного Запада. Теперь антироссийскую истерию решили вывести на улицы японской столицы.Как сообщает японское издание Kyodo News, у российского посольства в Токио проходит митинг с явной антироссийской направленностью.Основные требования митингующих сводятся к двум пунктам – возвращение Японии Курильских островов и вывод российских войск "с территории Украины", пишет Kyodo News.Митинг приурочен ко Дню северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы), который страна отмечает ежегодно, подчёркивая тем самым своё стремление вернуть эти острова в состав Японии.Некоторые участники митинга размахивали украинскими флагами "в знак поддержки Киева", отмечает издание.Напомним, что Япония как союзница нацистской Германии и фашистской Италии потерпела поражение во Второй мировой войне во многом благодаря усилиям СССР. После войны Южные Курилы были включены в состав СССР. Однако из-за начала холодной войны мирный договор между Токио и Москвой так и не был подписан.Теперь же японцы требуют эти территории, называя их «незаконно оккупированными». При этом они забывают, что сами находятся под фактической оккупацией США, а также о том, кто сбросил на их головы в 1945 году ядерные бомбы.