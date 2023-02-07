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В столице Японии проходит антироссийский митинг с требованием «вернуть острова»

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В столице Японии проходит антироссийский митинг с требованием «вернуть острова»

Действия официальных японских властей в отношении России трудно назвать дружественными, так как они последовательно проводят антироссийскую политику, в том числе в русле коллективного Запада. Теперь антироссийскую истерию решили вывести на улицы японской столицы.


Как сообщает японское издание Kyodo News, у российского посольства в Токио проходит митинг с явной антироссийской направленностью.

Основные требования митингующих сводятся к двум пунктам – возвращение Японии Курильских островов и вывод российских войск "с территории Украины", пишет Kyodo News.

Митинг приурочен ко Дню северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы), который страна отмечает ежегодно, подчёркивая тем самым своё стремление вернуть эти острова в состав Японии.

Некоторые участники митинга размахивали украинскими флагами "в знак поддержки Киева", отмечает издание.

Напомним, что Япония как союзница нацистской Германии и фашистской Италии потерпела поражение во Второй мировой войне во многом благодаря усилиям СССР. После войны Южные Курилы были включены в состав СССР. Однако из-за начала холодной войны мирный договор между Токио и Москвой так и не был подписан.

Теперь же японцы требуют эти территории, называя их «незаконно оккупированными». При этом они забывают, что сами находятся под фактической оккупацией США, а также о том, кто сбросил на их головы в 1945 году ядерные бомбы.
Автор:
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57 комментариев
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  1. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:28
    +3
    Расстрелять, прям перед посольством
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 14:37
      +14
      Они получат размещение ядерного оружия на Курилах. Выпросят! Нет ни одного народа в Азии кто бы хорошо высказывался о японцах. Видимо неспроста!
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 14:40
        +7
        Улитка ,ползущая к вершине Фудзи ,можешь не торопиться.. laughing
        Вот странно, почему то за 77 лет они так и не поняли значение: "пошли на ....!"? странно, вроде бы такие хорошие машины делают, роботов опять-таки, а простых слов не понимают... wassat
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:02
          +9
          Япония ещё не покаялась за свои многочисленные ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ после ПМВ и во время ВМВ!
          Один "отряд 731" японских изуверов чего стоил!
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:22
        +4
        Цитата: Arzoo
        Они получат размещение ядерного оружия на Курилах. Выпросят! Нет ни одного народа в Азии кто бы хорошо высказывался о японцах. Видимо неспроста!

        Вы не любите японцев? what
        Да вы их готовить не умеете. laughing lol wassat
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 15:53
          0
          Япония ещё не покаялась за свои многочисленные ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ после ПМВ и во время ВМВ!Один "отряд 731" японских изуверов чего стоил!

          Более того, достоверно известно, что избежать наказания этим изуверам помогли американцы, которым, как ни странно,эти упыри сдались и в обмен на свои жизни и свободу передали материалы по "работе" этого отряда. Как заявили тогда в Пентагоне, «в связи с чрезвычайной важностью информации о бактериологическом оружии японской армии, правительство США решает не обвинять в военных преступлениях ни одного сотрудника отряда по подготовке бактериологической войны японской армии».
        2. стар
          стар Сегодня, 15:54
          0
          Вы не любите японцев? what
          Да вы их готовить не умеете.

          Можно у американцев взять рецептик..
      3. стар
        стар Сегодня, 15:51
        0
        Нет ни одного народа в Азии кто бы хорошо высказывался о японцах. Видимо неспроста!

        Япония после войны решила наглухо переписать историю и, видимо, решила, что ее соседи тоже ее переписали (в удобном для Японии свете). А они, собаки, ничего не переписывали и помнят все преступления японцев, совершенные против их мирного населения. Упс..
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:40
      +4
      Вот поистине парадокс, США их посыпало радиоактивным пеплом, по факту оккупировало всю территорию Японии понатыкав своих военных баз , посадило на прочный кукан долларовых долгов и сейчас они лучшие друзья. СССР дорого заплатил за мир и все соглашения по Японии были подписаны в сентябре 1945 года, у нынешних поколений нет помимо юридических но и моральных прав что-то пересматривать и разбазаривать, а вот морепродукты им стоит запретить вылавливать в исключительной экономической зоне России.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 14:55
        +6
        Вот поистине парадокс, США их посыпало радиоактивным пеплом, по факту оккупировало всю территорию Японии понатыкав своих военных баз , посадило на прочный кукан долларовых долгов и сейчас они лучшие друзья.

        Нет никакого парадокса, в мире уважают силу, а не сопли.
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:56
        +2
        Цитата: Silver99
        все соглашения по Японии были подписаны в сентябре 1945 года

        Об этом они забыли, а многие и не знают ! США их подзуживает и делает из них майданутых...Могут и полезть, с них станется!
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:29
    +9
    laughing А корнеплод вам на воротник узкоглазые. Или отращивайте жабры.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:35
      +8
      Нечто похожее японцам видно давно не предлагали...
      1. РДР
        РДР Сегодня, 15:00
        +1
        Цитата: marchcat
        Нечто похожее японцам видно давно не предлагали...

      2. sanja.grw
        sanja.grw Сегодня, 15:01
        0
        Уважаемый, в идеале было бы - от мёртвого осла уши, получишь у Пушкина, как у классиков
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 14:43
      +5
      Мы Курилы как и Крым
      Никому не отдадим..
      А кто будет зaлy..сомневаться
      Мы тому ..зBeзды дадим..
      Устал выёживаться и хитpoжoпым тeкcтoм писать. Тут даже так под санкции залететь можно.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 15:22
        +1
        Японцы, требуйте долива после отстоя пены.
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 15:25
      +1
      А этим сыновьям богини Аматерацу, теперь не только российских Курил, но и, даже места т.н. "постоянного члена" (даже без права вето, как "!потенциально-компромиссного" варианта...) больше не видать...

      Как и Фатерланду, похоже, безвозврантно утратившем у под американско-европейской оккупацией, свою "германскость"...

      А пока пусть, за ежегодным "территориальным тявканьем" на столичных променадах, не забывают своевременно и в полном объёме оплачивать поставки российского СПГ с Сахалина...
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:29
    +9
    Что еще раз говорит, что до некоторых через голову не доходит. Надо через ж... При помощи тяжелого дрына.
    Ну ниже новость, что США хочет сделать из Японии восточную Украину, ноу комментс - уже похоже. По крайней мере наблюдал, как япы в англоязычной газете под новостью отписывались, что ядерные бомбардировки вызваны были действиями СССР... Ну чем не украинская история?
  4. Бородач
    Бородач Сегодня, 14:29
    +8
    Пошли на хрен нищеброды. Не видать вам наших островов, как своих ушей. Мы ещё свой Хоккайдо вернём в Родную Гавань.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:37
      +5
      независимость братскому народу айнов
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:20
        +1
        Цитата: Василенко Владимир
        независимость братскому народу айнов

        Что значит братскому? Айны до сих пор живут на Сахалине. Это японцы отжали у российских айнов Хоккайдо.
        Айны - наш народ.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:43
      +1
      Ничего нового.Ежегодные фантомные боли
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 15:26
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Ничего нового.Ежегодные фантомные боли

        Это такая японская национальная забава.
  5. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 14:29
    +6
    Ух ты,требуют.. крокодил не ловиться,не растет кокос. В рот им потные тапочки
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 14:46
      0
      В рот им потные тапочки

      Войлочные "кунгфуйки" на ДВ конечно же давно не носят, но для этого найдут
  6. Piligrim85
    Piligrim85 Сегодня, 14:30
    +6
    Митингуй, не митингуй, все равно получишь...
  7. Комментарий был удален.
    1. Влодек
      Влодек Сегодня, 14:34
      0
      звали студента Сережа Лавров... бородатый анекдот
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:31
    0
    А ничего у япошек не треснет от их хотелок? Пусть отменяют все санкции - тогда будем обсуждать (и только обсуждать!).
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 14:34
      +3
      Рассмотрение возможности, о том чтобы рассмотреть возможность обсуждать - это уже косвенное возможное движение направление в сторону передачи - и оно не допустимо.
      Член деревяный им с занозами - а не острова !
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:33
    +2
    Все требуют? А когда начнут делать себе харакири прямо перед воротами Российского посольства до тех пор, пока им не вернут острова или не кончатся сами япошки.
    Вот что интересно. А почему им нравится быть оккупированными и они требуют вывода российских войск из Украины, а не американских войск из Японии? what
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:36
    +4
    митинг с требованием «вернуть острова»
    у подножья фудзиямы зацвел хрен
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      у подножья фудзиямы зацвел хрен

      Японский хрен - васаби, но очень уж большой, очень. Под музыку «Полет валькирий».
  11. isv000
    isv000 Сегодня, 14:36
    +6
    Закрыть всю рыбалку косоглазым в наших водах, аннулировать все лицензии к чертям собачим, непослушных - крабам на корм!
  12. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:37
    -1
    Мы можем вернуть острова только их исконным владельцам - айнам. Которых японцы злобно отгеноцидили.
  13. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:37
    +2
    Кто это мычит из под шконки?
    Япошки американские опущенцы.
    Не в вашем положении чего-то требовать!
    negative
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      Япошки американские опущенцы.
      Не в вашем положении чего-то требовать!

      Ну если начали уже требовать, значит вообще ничего не получат (даже нефти).
  14. faiver
    faiver Сегодня, 14:44
    +1
    Надо поставить вопрос о незаконности включения Хоккайдо в состав Японии.... bully
  15. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 14:45
    +3
    Ну что им ответить, активистам, этим, японским? Пусть следят за нашим движением!


    С островами сработал принцип сжатой пружины. Слишком много с подачи, и с помощью, англичан прихватили в Русско-Японскую. Должны радоваться, что не откатились от Хоккайдо, отделались одними островами.
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:46
    0
    возвращение Японии Курильских островов и вывод российских войск "с территории Украины", пишет Kyodo News.

    Пора бы провести митинг около японского посольства, с требованием вернуть Хоккайдо и вывода американских войск из Японии.
  17. Серега Валентинович
    Серега Валентинович Сегодня, 14:47
    0
    Эти тупоголовые, третью бомбу не переживут. Хотя зачем им жить, подстилкам матрасников.
  18. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:48
    +1
    В столице Японии проходит антироссийский митинг с требованием «вернуть острова»
     Так это традиция и в советское время,регулярно проводили..
  19. Энверыч
    Энверыч Сегодня, 14:50
    +2
    Никогда не понимал претензий Японии на Курилы.
    Они их «честно отвоевали» в 1904-1905 гг., а мы вернули похожим образом в 1945 г.. Ну и какие могут быть вопросы?
  20. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:51
    +2
    Как человек, рожденный и выросший на Сахалине, почитал комментарии с большим удовольствием.
    Народ в едином порыве и, что важно, с юмором, дал ответ супостату с востока.
    Полностью присоединяюсь!
  21. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:52
    0
    Взращенные фондами Сороса, роштильда и прч олигархическими кланами, японские манкурты.
    Максимум на что они могут рассчитывать так только на групповую сеппуку у посольства РФ.
  22. Владимир Анатольевич
    Владимир Анатольевич Сегодня, 14:58
    0
    Красную, облупленную культяпку вам (жапанцы) на воротник в чугунном исполнении....чтобы подворотничок не пачкался и башка не болталась..(с)
  23. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 14:59
    +1
    В столице Японии проходит антироссийский митинг с требованием «вернуть острова»

    Да сколько можно,им же было сказано
  24. 22 dmdc
    22 dmdc Сегодня, 14:59
    0
    Давно пора организовывать ответку по возвращению исконно русских земель - о. Хоккайдо.
  25. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:10
    0
    Спокойствие. Очередные какие уже по счету сопли из серии Путин уходи и т.д. Ну помитигует кучка и что то изменится чтоли? У нас тоже у посольства штатов митингуют-верните Аляску гады и что? Вот тоже самое и тут.
  26. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 15:10
    0
    Есть хорошее, наше-"Накуси выкуси".
  27. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 15:17
    0
    Фотка навеяла: стая морских черепах во время яйцеклада. Что за мохнарылые персонажи, мечтающие о былом величии.
  28. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:33
    0
    Основные требования митингующих сводятся к двум пунктам – возвращение Японии Курильских островов и вывод российских войск "с территории Украины", пишет Kyodo News.

    покричат покричат и перестанут....
  29. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:36
    0
    Ну побузят в годовщину ихнею, потом по домам разойдутся, через год снова встретятся, опять побузят, и так уже 78 лет, в один и тот же день. Мы ежегодно 9 мая празднуем, а они свою "отдай". А из "свободных" остовов у России остались только "Нака" и "Выкуси" - любой на выбор.
  30. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 15:37
    0
    Лучше бы провели митинг с требование извинений от США, но увы нельзя, Вашингтон нахмурит брови, погрозит пальчиком и японцы в очередной раз смиренно примут коленнопреклонную позу. Тьфу, стыдоба и позорище!
  31. spektr9
    spektr9 Сегодня, 15:39
    0
    А почему мы не требуем с японцев контрибуцию за применение по территории СССР биологического оружие, в частности клещевого энцефалита ?
  32. moreman78
    moreman78 Сегодня, 15:39
    0
    Ну если японцам не хватает территории на своих островах, то может для начала убрать все американские базы со своей территории - сразу столько места освободиться, в разы больше, чем на всех Курилах!
  33. kit88
    kit88 Сегодня, 15:50
    0
    – возвращение Японии Курильских островов

    Что значит "требуют возвратить" ?
    Возьми, вот они.
    Если сможешь.