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Глава военного ведомства России Сергей Шойгу назвал потери ВСУ в живой силе и военной технике за последний месяц

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Глава военного ведомства России Сергей Шойгу назвал потери ВСУ в живой силе и военной технике за последний месяц

Глава военного ведомства России Сергей Шойгу выступил на селекторном совещании в Министерстве обороны. В своем вступительном слове он рассказал о складывающейся ситуации в зоне проведения специальной военной операции и назвал потери ВСУ за последний месяц.


Ситуация на линии соприкосновения складывается в нашу сторону, российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Угледара и Артемовска, за последне время от противника освобождены несколько населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях, включая Соледар. Из не таких крупных, но не менее важных, освобождены Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное и еще несколько населенных пунктов, превращенных ВСУ в узлы обороны.

Российские войска продолжают уничтожать как личный состав украинской армии, так и поставляемую Западом технику. Только за январь ВСУ потеряли более 6,5 тысячи военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 341 единиц бронетехники, включая танки и 40 установок РСЗО.

США и их союзники стремятся максимально затянуть конфликт, продолжая снабжать режим Зеленского вооружением и техникой. Запад уже начал поставки тяжелого наступательного вооружения, открыто призывая Киев захватывать российские территории. Страны НАТО все больше втягиваются в конфликт, это может привести к переходу боевых действий на более высокий уровень с непредсказуемым итогом.

Российские войска продолжат проведение специальной военной операции для обеспечения безопасности новых российских регионов и защиты жителей Украины от геноцида со стороны режима Зеленского.

В ходе совещания также обсуждались и другие вопросы, среди которых: переоснащение орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения и строительство второй очереди Байкало-Амурской магистрали.
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58 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:15
    +1
    Ну,и туда им дорога.В ад.Впрочем,6 с половиной тысяч,не маловато ли для оценочной потери в 170000 убитых всук за год?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:25
      +5
      Вариант, что посчитали тушки, захороненые нами - и все. Он-таки министр, и давать оценочные суждения, мол, судя по всему, потеряли столько-то тысяч - это значит давать повод его поймать на "фантазиях", так скажем. Россия четко дистанцируется от западных хайли лайкли, давая твердые факты - и эти выгодно отличается. Хотя, конечно, ляпсусы с именно фактами в минобороны есть тоже, но хоть не врут бесперечь, как матрасы - уже разница
      Типа такой:
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 15:35
        -1
        Цитата: Bingo
        Вариант, что посчитали тушки, захороненые нами - и все. Он-таки министр, и давать оценочные суждения, мол, судя по всему, потеряли столько-то тысяч - это значит давать повод его поймать на "фантазиях", так скажем.

        Так и есть, то есть указали захороненных ВСУшников. Без терробороны и иностранных наемников, погибших на линии соприкосновения.

        При этом всегда надо помнить, что есть ещё ВСУшники, терроборона и наемники:
        - погибшие от авиа и ракетных ударах по всей Украине;
        - умершие от ранений в госпиталях по всей Украине - 20% от погибших на месте дополнительно.

        А ещё есть инвалиды - 50% от погибших на месте дополнительно.
        1. Single-n
          Single-n Сегодня, 15:48
          0
          Простите, а на основании чего вы сделали такой вывод?
          Есть ссылка на методику учета потерь? Может кто из наших военных такое говорил?
          И почитайте сводки МО РФ. Там пишут о потерях ВСУ в результате арт ударов и ракетных обстрелов в тылу. Или вы полагаете что эти потери МО РФ не учитывает?
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 14:28
      +5
      6500 в месяц это 78000 в год, при мобилизационном потенциале Украины в 3000000.... Вот это вот "перемалывание" было весной, говорили сплошь и рядом о "артиллерийском превосходстве" и "перемалывании" и закончилось для нас "перегруппировкой" в Изюме и "непростым решением" в Херсоне. Тут может быть ситуация один в один.
      1. insafufa
        insafufa Сегодня, 14:49
        0
        Цитата: Arzoo
        6500 в месяц это 78000 в год, при мобилизационном потенциале Украины в 3000000.... Вот это вот "перемалывание" было весной, говорили сплошь и рядом о "артиллерийском превосходстве" и "перемалывании" и закончилось для нас "перегруппировкой" в Изюме и "непростым решением" в Херсоне. Тут может быть ситуация один в один.

        Ну поживем увидим как там будет. Война эта перешла в стадию у кого нервы сильнее яйца крепче и злобы больше. Быстро только мухи пируэты делают. С каждым днем опытных бойцов и командиров становится больше следовательно и улучшается взаимодействие и выучка армии. Блицкриг быстро так затух по причине провала в попытке создать маленькую профессиональную армию. Бог любит большие баталии и на стороне дивизий.
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 15:09
          0
          Блицкриг быстро так затух по причине провала в попытке создать маленькую профессиональную армию.

          В первую очередь - из-за неверной оценки готовности противника к сопротивлению. Из-за этого вовремя не отмобилизовались и в итоге пришлось отступать.
        2. Arzoo
          Arzoo Сегодня, 15:24
          0
          Блицкриг быстро так затух по причине провала в попытке создать маленькую профессиональную армию. Бог любит большие баталии и на стороне дивизий.

          Все куда хуже. Мы в принципе не способны против этого противника осуществлять прорывы фронта и выходить на оперативный простор своими мобильными соединениями. Из-за превосходства противника в командовании и тотального превосходства в разведке. Все наши попытки охватов заканчиваются сожженной техникой. Вот как это было только на днях в Угледаре. Когда ВС РФ задействовали максимальное количество беспилотников, тем самым попытались компенсировать полное превосходство противника в средствах разведки, морпехи при поддержке ОБТФ Каскад пытались выйти на оперативный простор в степи. Все сгорело. При нынешним соотношении сил и средств мы не можем предложить никакого иного сценария войны кроме ползучего фронта и все наше превосходство в бронетехнике реализовать не можем. Только обеспечив более чем трех-четырех кратное превосходство над противником мы сможем что-то попробовать.
      2. Single-n
        Single-n Сегодня, 14:51
        0
        Это просто пример как СМИ и пропаганда раздувают "перемогу" используя всякие красивости без конкретики. Типа- горы трупов, огромные потери, колоссальные жертвы, адская мясорубка. А потом как холодный душ сухие цифры. И становится ясно что 90% всего пафоса просто пшик.

        Больше всего в докладе заинтересовали
        26 самолетов,
        .
        Почти год боев а у ВСУ еще 2 с лишним десятка летаков на фронте. И это только сбитые.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 15:15
          -1
          Цитата: Single-n
          Почти год боев а у ВСУ еще 2 с лишним десятка летаков на фронте

          ...из свежих поставок - надо же, блин, как удивительно! Одноразовые еще остались, на 1 вылет... Ну прямо невероять! А так-то да, российское минобороны все врет, не сбивали они никого, и все асы укролюфтваффе в полной боеготовности стоят под парами, готовясь массировано бомбить Москву!
          У вас ус отклеился
        2. Oleg Ogorod
          Oleg Ogorod Сегодня, 15:35
          +2
          26 самолетов за январь. За год сказали почти 300 или 400. Я уже запутался в цифрах побед. Неужели у ВСУ столько было боевых самолетов? И столько пилотов? Ведь в начале операции говорили что их только сотня. Которую разбомбили на аэродромах.
          А ведь о поставках самолетов из-за границы для ВСУ за прошедший год даже наше минобороны называло единицы штук.
      3. Cap
        Cap Сегодня, 15:37
        0
        при мобилизационном потенциале Украины в 3000000

        Это откуда такие цифры? ноликом не ошиблись?))) 3 000 000, даже мы не сможем мобилизовать. мы 320 000 призвали, и только недавно последних смогли обуть, одеть, экипировать, обучить начально....я не говорю, про технику и вооружение.
        1. Single-n
          Single-n Сегодня, 15:53
          0
          Возможно имей мы поддержку ВПК всего блока НАТО было бы полегче? Ребята 8 лет упорно готовились. А мы оптимизацию проводили и биатлонили.
    3. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 14:51
      0
      Я тоже подумал,бои за освобождение Солидара, по оценкам музыкантов больше. Если 200-х камазами вывозили. Или Шойгу озвучил потери противника при боях с ВС РФ?
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 15:05
        +2
        Ну так 100 тел во вам и камаз. Просто нужно поменьше верить всем этим байкам о горах трупов и полях усеянных костями. Помните тот же вагнер 40 тел выложил в ролике. По идее 1 взвод. А пафосу как от Бородинской битвы.
        1. Ботановед
          Ботановед Сегодня, 15:20
          0
          Цитата: Single-n
          Помните тот же вагнер 40 тел выложил в ролике. По идее 1 взвод. А пафосу как от Бородинской битвы.

          Может, вам стоит доехать и на месте посчитать? Поделитесь наблюдениями, глаза откроете.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 15:23
          -1
          . Ну так 100 тел во вам и камаз.

          20 камазов - вот вам 2000 тел. Умножте на несколько караванов. Это только Соледар.
          Шойгу может заявлять строго проверенные факты. Он не может озвучивать ни заявления вагнеровцев, ни отчёты артиллеристов. Не может делать заключение по количеству отгруженных камазов, или количеству холмиков с крестами и без. Сколько в российском морге заключений, столько и погибших украинцев. Это Конашенкова дело - озвучивать погибло до... или погибло свыше...
          Но это моё предположение
        3. Cap
          Cap Сегодня, 15:41
          0
          Ну так 100 тел во вам и камаз

          Откуда в КАМАЗ 100 тел, 50 не загрузить....
          Помните тот же вагнер 40 тел выложил в ролике.

          Это, почти два взвода....а трупов там , реально очень много, по посадкам вдоль дорог, в опорных пунктах, зачастую, просто наши присыпают, ставят метки и идут дальше. Впрочем, наших так же хватает, Особенно у музыкантов из числа сидельцев.
    4. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:53
      +4
      Точные данные только у ворот, где дежурят Пётр и Павел.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 15:07
        0
        Судя по процветанию на украине бищнесса похоронных услуг, Украина теперь ,,похоронная сверхДЭржава,, . Доскакались,рагулье. Не жилось им спокойно. Пусть благодарят францюватых галичан.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:17
    +1
    США и их союзники стремятся максимально затянуть конфликт
    А нам это не в жилу ! Нужно покончить с майдауном быстро и жестко !
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: Uncle Lee
      США и их союзники стремятся максимально затянуть конфликт
      А нам это не в жилу ! Нужно покончить с майдауном быстро и жестко !

      Я не согласен с тезисом про затягивание. Нет, они стремятся нанести максимальный ущерб, положить как можно больше людей, но не затягивать. У них есть Китай, есть Иран, есть чем заниматься кроме. Нет никакого интереса что-то затягивать.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:54
      +4
      Нужно покончить с майдауном быстро и жестко !

      Давайте будем логичными. Положим - завтра наши танковые дивизии пошли в глубокий охват, и через месяц укровермахт в полном составе сдался а Цэгабония капитулировала.

      И?? Ваши дальнейшие действия? КАК вы собираетесь типа денацифицировать всю эту гопу? Это даже у великого Советского Союза как-то не убедительно вышло, куда уж нашим нонешним либерастам..

      Итого - расстрелять мы их всех не можем - кишка тонка. Посадить - не имеет смысла, всё равно ж придётся выпускать. Перевоспитать - занятие мрийное, ни хрена не выйдет. Переселить на Таймыр - на хрен они нам там нужны? Депортировать на Запад - ага, так он их всех и взял. Тупик.

      Так - какая же это будет победа?? Если мы не добьёмся устраивающих нас результатов?

      А выход-то только один... Который никак не играет вместе с типа быстрой победой, не так ли?
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 15:11
        -1
        Да так как люди делали 1000 лет. Сажаем своего правителя. Даем ему силовую поддержку, и малость денег. Формируем полиционеров из местных. Крохотная Англия таким образом рулила Индией которая раз 100 больше и многочисленнее. Тем более что там хватает лояльных людей. И если бы не наши жесты доброй воли и военная импотенция, с бросанием территорий то их было бы еще больше. А так да. Чем дольше тянем тем больше нас ненавидят.
      2. ASAD
        ASAD Сегодня, 15:17
        +1
        Так в долгую мы можем и финансово не протянуть,1.8 триллиона дефицит бюджета за январь.Валюту из фонда благосостояния продаем усиленными темпами.Надолго нам запасов хватит?
      3. Николай310
        Николай310 Сегодня, 15:19
        +1
        слушайте,в Херсоне до войны было ОООЧЕнь заукраинское население. Россия занимала Херсон чуть меньше года. сколько в нём восстаний в это время? 1,5 митинга в первую неделю пока не показали,кто здесь власть? а с чего вы взяли,что в Кировограде или Запорожье будет по-иному??? рассказывать про Львов пока не надо,нам до Львова как Рогозину до Луны

        есть ещё пример в Чечне...они активно сопротивлялись и сражались с федеральными войсками...

        второе,а какая тогда цель на Украине? уничтожить всё мужское население? как помнится,такой задачи даже у Вермахта не было...как-то нелепо поголовно всех записывать в бандеровцы...корчинских надо судить,а мобилизованных придётся отпускать...как отпускали немцев,которые потом в ГДР были самыми явными союзниками СССР. даже если вы убьёте всех поголовно украинских мужчин на этой территории,вы не уничтожите бандеровщину...и дело тут не в расстрелах Сталина и не в амнистиях Хрущёва...а в том,что многие носители этой идеологии живут вне пределов Украины.

        третье,если вы уничтожите всё население на этой территории,то не боитесь,что туда зайдут поляки,которые в нынешнее время мало чем отличаются от бандеровцев...у русских НЕТ столько людей,чтобы заселить ещё и Украину. у нас Россия сама пустая, на ДВ живёт всего 5 млн человек...и Россия сама вымирает с быстротой 2 млн за 3 года...активно замещая коренное население узбеками и таджиками...

        Россия должна предложить вменяемым украинцам картину будущего...не исторические рассказы(хоть красной,хоть белой идеологии),а образ будущего,которое подтолкнёт это население к желанию жить и творить вместе с многонациональным русским народом...только для этого многое должно измениться в самой России...Россия сама должна стать мощной индустриальной державой с развитой наукой,образованием,медициной. на деле,а не в фотоотчётах шойг,мантуровых и прочих скворцовых
        1. Cap
          Cap Сегодня, 15:48
          0
          На редкость очень вменяемый комментарий. Суть вопроса в том, что нет там наших и ни кто нас там не ждет. На сейчас это многим понятно, но, как об этом всем сказать, ни кто не знает, потому, что ни кто не знает, что с этим дальше делать. В рядах ВСУ воюет тысячи!!! жителей ДНР и ЛНР и не по принуждению!!! Если с этими территориями, хоть что-то понятно, то, Херсон - ярчайший пример массового не принятия "русского мира". Половина населения отказалась от эвакуации принципиально. Вот и все, на этом можно ставить точку...
  3. сталевар
    сталевар Сегодня, 14:17
    +8
    "США и их союзники стремятся максимально затянуть конфликт,"
    Ну, если если Путин с Шойгу не стремятся затянуть конфликт, то что сделано, чтобы это оружие не добралось до фронта? Эта же броня она на чём то ездит. Что сделано чтобы горючки у ВСУ не было? У России есть всё, чтобы закончить это СВО в кротчайшие сроки. У Украины нет ничего, а они с нами на равных воюют.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:18
    0
    Это все хорошо но важно думать как победить и что значит "победить"
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 14:20
      -5
      президент уже сказал как...
      до последнего хохукраинца, так до последнего хохукраинца.
      Кончатся хохукраинцы, примемся за натовских
  5. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:18
    -2
    в обществе РФ у среднестатистического человека зреет готовность и есть уверенность в идеологии "весь в мир в труху" нет страха - есть мужество.
    А у западных бюргеров есть ? как скажем относится к этой мысли среднестатичстический итальянец пожовывая свою пасту, или среднестатистический испанец грызя свой хамон, или среднестатистический американец поппивая свою какаколу, что он может превратится в горстку радиоактивного пепла из за амбиций их руководителей ?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:22
      0
      Вас разморозили недавно? Времена Пашки Корчагина давно прошли.
  6. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 14:19
    +9
    А наши потери спустя год кто-нибудь озвучит?
    Переоснащение Орбитальной группировки? Господь милосердный, очнулись спустя 22 года мира , и целый год СВО!!!! НАКОНЕЦТО !!! wassat
    Что касается БАМа , Я надеюсь присутствие такого массива ЖДВ напомнит многим китайским дальневосточным компаниям что ДВ не их вотчина, а наша земля. hi
  7. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 14:21
    +3
    Вот что выложено у Бориса Рожина.
    Потери Украины составляют от 0,96 млн. до 1,8 млн человек согласно данным и оценкам Моссада, командования США, Conflict Intelligence Team (@CITeam), New York Times (@nytimes)

    > Soaring Death Toll Gives Grim Insight Into Russian Ukrainian Tactics
    > Moscow Kiev is sending poorly trained recruits, including convicts, to the front lines in eastern Ukraine to pave the way for more seasoned fighters, U.S. and allied officials say. - NYT*

    Теперь к деталям. Три с половиной месяца назад мы опубликовали нашу мат. модель (https://wartears.org/posts/math-model/), где подробно расписали, как мы оцениваем численность и потери ВСУ. Все это время - и даже раньше: идея с оценкой пришла нам еще в июне, вскоре после запуска проекта - нам было очень любопытно посмотреть на другие методики оценок. К нашему разочарованию, таковых нам не встречалось.

    И вот, наконец, несколько дней назад была выложена публикация CIT (https://notes.citeam.org/ru-dispatch-feb-3-4), ссылающаяся на статью New York Times (https://www.nytimes.com/2023/02/02/us/politics/ukraine-russia-casualties.html), в которой оцениваются потери Российских войск. Наконец-то мы увидели хоть какую-то методику подсчета потерь.

    Вчера же оказалось, что наша оценка числа убитых подтверждается еще и Моссадом (https://t.me/wartearsorg/160), и, косвенно, отставным полковником США (https://t.me/rybar/43319). Нам стало любопытно, что будет, если повернуть стрелочку и подставить наши данные и оценки потерь ВСУ в методику @CITeam.

    Вот что получилось:

    1. Число погибших - 180 тыс. - мы берем из нашей оценки, которая уже несколько раз с хорошей точностью совпадала с заявлениями официальных лиц и экспертов.

    2. Далее (цитата из CIT) "осторожно предполагаем, что количество пропавших без вести может составлять от трети похороненных до равного им количества" и получаем число без вести пропавших - от 60 до 180 тыс.

    3. То есть общее число погибших и пропавших военных Украины составляет от 240 до 360 тыс.

    4. (Опять CIT) "Для подсчёта раненых мы используем соотношения от 1:3 до 1:4 к умершим", что нам дает от 720 до 1440 тыс. раненых.

    5. (И еще раз CIT) Таким образом мы оцениваем потери ВСУ от 960 до 1800 тыс. человек.

    Вывод: сверяясь с МОССАД, по методике CIT и NYT, Украина потеряла от 3% до 6% вообще всего населения.

    * Мы - да, несколько вольно - подправили оригинальный заголовок, чтобы он соответствовал данным.

    Это была присказка, а над сказкой (то есть подробным разбором) мы пока работаем. Хотим детально и на полном серьезе разобрать, почему такие методы использовать нельзя, и в чем конкретно их существенные недостатки.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 14:25
      +2
      то есть такими темпами СВО на протяжении 10 лет хохукраинцы способные держать оружие в руках таки закончатся
    2. starina
      starina Сегодня, 14:58
      0
      Извините, но ссылаться на Рожина, на Юрка Чей Крым вопрос сложный Подоляку и им подобную шушеру - дурной тон.
      1. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 15:40
        0
        Предложите свое, что б я мог оценить ваш тон! Вы тут выныриваете из иных измерений и даете оценки, не подкрепленные ни чем! Скучно!
    3. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:01
      +5
      Потери Украины составляют от 0,96 млн. до 1,8 млн человек

      Мдя. Потеряй ВСУ 1,5 млн война уже или закончилась бы или мы под Полтавой стояли бы. Сказочники. Тут один из комментаторов видно такого бреда начитался и доказывал что потери 1 к 50. А то и больше. До 1 к 80 вроде домечтался.
      . Если что то ВСЕ мужское население призывного возраста Украины - примерно 10 млн. Это на 2019 БЕЗ ЛДНР и Крыма. А учитывая что мобилизовать обыно выходит в лучшем случае четверть то ВСУ должно было уже кончится.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:42
        0
        На данный момент на украине осталось не более 20 млн. жителей. Мобилизовать более 1,5 млн никак не получилось бы. Часть уже "отдыхает" на том свете. Последних уже везут на фронт.
        Публикация CIT однозначно ложь.
        Но мобилизационный потенциал на украине себя почти исчерпал
    4. Xenofont
      Xenofont Сегодня, 15:38
      0
      Что за больные на голову минусуют!? Я что ли это придумал? Просто стаи трехнутых засели на ВО!
  8. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 14:32
    +4
    Цитата: Uncle Lee
    А нам это не в жилу ! Нужно покончить с майдауном быстро и жестко !


    Это вам. В Кремле могут считать иначе. Тем более,что основной противник - вовсе не украинцы. Они лишь пешки в этой затяжной игре.
  9. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 14:32
    +2
    Очередной трёп от фанерного генерала!!!Тошнит уже от его и его банды в М.О
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 14:33
    0
    за январь ВСУ потеряли более 6,5 тысячи военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 341 единиц бронетехники, включая танки и 40 установок РСЗО.


    Да уж. Даже если мы потеряли например в 2 раза меньше (что было бы просто прекрасным соотношением потерь для условий нашего наступления), это же получается по 3 тыс убитых в месяц?

    А потери техники им запад компенсирует. Вон танки уже вовсю везут.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 14:37
      +1
      пока привезли только 1 такнк и тот только в польшу и тот только для того чтобы посмотреть
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:44
      0
      Соотношение потерь, если верить сообщениям самих бойцов, приблизительно 1 к 8-ми
  11. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 14:36
    +7
    Цитата: сталевар
    У Украины нет ничего, а они с нами на равных воюют.


    Нет ничего... за последний год Украина получила больше оружия, чем бундесвер за ...дцать лет.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 15:20
      0
      чем бундесвер за ...дцать лет


      Так немцы свой бундесвер с 1991 только непрерывно сокращают и ужимают.
      В 1990 в нем было больше полмиллиона человек и более 7тыс танков.
      А сейчас у них в строю всего 183 тыс человек (из них в сухопутных войсках вообще всего 62 тыс!) и 320 танков!
  12. 23424636
    23424636 Сегодня, 14:50
    0
    Бам прежде всего.?!Сталин снял рельсы с БАМ .чтобы проложить их к Сталинграду и тем самым перебросил войска и боеприпасу к осажденному городу ,.а унас бизнес прежде всего .уголь надо экспортировать в Китай .а как тут без ж.д.войск. Было бы хорошо критерием работы МО определить не количество погибших воинов противника и техники которую трижды уничтожили .,а размером территории завоеванной в боях .за период времени.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:14
      +1
      Цитата: 23424636
      Бам прежде всего.?!Сталин снял рельсы с БАМ .чтобы проложить их к Сталинграду и тем самым перебросил войска и боеприпасу к осажденному городу ,.а унас бизнес прежде всего .уголь надо экспортировать в Китай .а как тут без ж.д.войск. Было бы хорошо критерием работы МО определить не количество погибших воинов противника и техники которую трижды уничтожили .,а размером территории завоеванной в боях .за период времени.

      Ну про БАМ вы несерьезно сказали. Он имеет стратегическое значение! Навряд ли вы знаете о событиях 1969 года, когда очень обострилась ситуация на ДВ из за конфликта с Китаем. А транссиб проложен прямо вдоль границы, и что будет завтра на ДВ никто не знает. А перережь транссиб, и огромная территория нашей страны будет отрезана! Да и автодорогу проложили вдоль транссиба.
      И БАМ, это не только для угля олигархам строили. Путин смотрит далеко вперед.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:47
      0
      А БАМ зачем разбирать? Что у нас железка перегружена? Вроде справляется пока
  13. faiver
    faiver Сегодня, 14:52
    +1
    Мне больше интересен вопрос разрушения ж/д путей на западной границе Украины...
  14. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 14:52
    +2
    Не знаю,после Харькова у меня лично доверия нет от слова совсем ни к нему ни к генерали-тету. Одна показуха, начинать боевую операцию и не иметь единого командования, правая рука не знает что делает левая. украинцы с ами готовят очень серьёзную многоуровневую атаку и у меня надежда только на русского солдата.
  15. starina
    starina Сегодня, 14:55
    +2
    Цитата: insafufa
    С каждым днем опытных бойцов и командиров становится больше следовательно и улучшается взаимодействие и выучка армии.

    Неужели только в одной из армий. Вторая замерла на месте? Святая наивность
  16. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:07
    0
    защиты жителей Украины от геноцида со стороны режима Зеленского.


    А вот укрохо. хлы меня вообще не интересуют!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:49
      0
      Вообще-то это наши будущие сограждане wassat
  17. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 15:19
    0
    Целый месяц нам рассказывали о Бахмутской мясорубке, мы даже поверили и вот те здрасте, в тех корпусах, что украинцы готовят явно не 6 с половиной тысяч человек, значит весной будут наступать они, а не мы.
  18. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:40
    0
    Цитата: Single-n
    Ну так 100 тел во вам и камаз. Просто нужно поменьше верить всем этим байкам о горах трупов и полях усеянных костями. Помните тот же вагнер 40 тел выложил в ролике. По идее 1 взвод. А пафосу как от Бородинской битвы.

    Я, пожалуй, поверю тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, нежели вам, надергавшему информации непонятно где.
    Так вот, знакомый человек, участвующий в БД несколько лет кряду в ДНР, недавно рассказывал, что трупаков "воинов Света" по полям и посадкам огромное количество, несмотря на то, что их пытаются собирать. Вонища стоит жуткая, особенно когда солнышко пригреет.
  19. polinet
    polinet Сегодня, 15:43
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Ну,и туда им дорога.В ад.Впрочем,6 с половиной тысяч,не маловато ли для оценочной потери в 170000 убитых всук за год?

    американцы задавили вопрос Залужному куда летом 2022 года 200.000 человек пропало из статистики. Так что там количество уже наверное больше полумиллиона деактивированых.