Глава военного ведомства России Сергей Шойгу выступил на селекторном совещании в Министерстве обороны. В своем вступительном слове он рассказал о складывающейся ситуации в зоне проведения специальной военной операции и назвал потери ВСУ за последний месяц.
Ситуация на линии соприкосновения складывается в нашу сторону, российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Угледара и Артемовска, за последне время от противника освобождены несколько населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях, включая Соледар. Из не таких крупных, но не менее важных, освобождены Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное и еще несколько населенных пунктов, превращенных ВСУ в узлы обороны.
Российские войска продолжают уничтожать как личный состав украинской армии, так и поставляемую Западом технику. Только за январь ВСУ потеряли более 6,5 тысячи военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 341 единиц бронетехники, включая танки и 40 установок РСЗО.
США и их союзники стремятся максимально затянуть конфликт, продолжая снабжать режим Зеленского вооружением и техникой. Запад уже начал поставки тяжелого наступательного вооружения, открыто призывая Киев захватывать российские территории. Страны НАТО все больше втягиваются в конфликт, это может привести к переходу боевых действий на более высокий уровень с непредсказуемым итогом.
Российские войска продолжат проведение специальной военной операции для обеспечения безопасности новых российских регионов и защиты жителей Украины от геноцида со стороны режима Зеленского.
В ходе совещания также обсуждались и другие вопросы, среди которых: переоснащение орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения и строительство второй очереди Байкало-Амурской магистрали.