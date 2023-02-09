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И сколько же теперь бедных в России

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И сколько же теперь бедных в России



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Вам интересно, больше или меньше бедных было в СССР по сравнению с современной Россией? Не сомневаюсь, что даже очень, что подтвердил и интерес к прошлой публикации в тему (А если бедность – действительно не порок). Ведь либеральные пропагандисты все последние десятилетия только и делают, что пугают нас пустыми советскими прилавками!

Мы уже приводили цифру официально бедных в современной России – 17,2 млн человек или примерно 12 % населения. Профессор Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Г. В. Плеханова не так давно рассказал прессе, что было проведено большое исследование «Социальные итоги 30 лет капиталистических реформ», охватывающее период с 1990 по 2020 год.

Учёные исследовали такой показатель, как расходы, идущие на потребление. Чтобы определить, сколько было бедных, они взяли не прожиточный минимум, а потребительскую корзину. В Советской России 1990 года этот слой составлял всего 0,2 % населения. Для сравнения: в 2014 году доля наименее обеспеченных была 13,7 %, а в 2020 она достигла уже 17,2 %!

Профессор Бобков также напомнил, что в советское время действовали общественные фонды потребления: бесплатные медицина, образование. При этом он указал, что число бедных занижено, потому что индекс потребительских цен для бедных выше, чем общий. Более того, по его данным, есть и второй слой низкообеспеченных людей – это ещё 28,5 % населения.

Но мало того – дальше следует третий слой – обеспеченные ниже среднего уровня.

«Поэтому важно проводить такую политику доходов, которая позволяла бы выбираться из бедности и низкой обеспеченности»,

– вполне обоснованно считает Бобков.

Цифры – упрямая вещь


И ещё немного цифр.

В число 50 самых бедных стран мира по благосостоянию человека Россия не входит. Но и среди богатых государств её тоже нет. Наша страна – крепкий середнячок. Во всяком случае, была такой в 2021 году.

Не знаю, останемся ли мы в середине рейтинга стран по уровню благосостояния по итогам 2022 года. Ведь инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,94 %, что следует из данных Росстата. Больше всего выросли цены на услуги – на 13,19 % в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Напомним, что МРОТ вырос с 1 января на 6,3 %. Вот, как говорится, такие пироги.

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в своем Telegram-канале написал о причинах бедности:

«В нашем случае (бедности) – это отсутствие социальной справедливости».

Интересно, что 20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. В послании по поводу этого дня тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что равные возможности, солидарность и уважение прав человека крайне важны для полноценного освоения продуктивного потенциала наций и народов.

«Социальная справедливость – это не просто этический императив, это основа национальной стабильности и глобального благополучия. Всемирный день социальной справедливости призван мобилизовать все страны на принятие конкретных мер к тому, чтобы придать реальное значение всеобщим ценностям человеческого достоинства и возможностей для всех»,

– сказал тогда глава ООН.


Социальная справедливость возглавляет список ценностей, на которых, по мнению россиян, должно строиться будущее страны, показало исследование Института социологии РАН. По данным ВЦИОМ и ФОМ, два года назад каждый второй россиянин считал, что уровень социальной справедливости в стране за последние годы не изменился. Каждый третий думал, что ситуация стала хуже.

Большинство верило, что достижение социальной справедливости зависит в первую очередь от власти (это мнение разделяло 62 % респондентов). Однако политика власти скорее препятствует или никак не влияет на укрепление справедливости в обществе (32 % и 30 % соответственно). А вот летом 2022 опрос ВЦИОМ показал, что проблема расслоения так же актуальна, как в начале 90-х: около 70 % россиян назвали неравенство слишком высоким, 30 лет назад так считали почти 80 %.

Расслоение России...


Согласно данным Росстата, по итогам второго квартала 2022 года на долю 10 % самых обеспеченных россиян приходилось 30 % денежных доходов населения (всего эти доходы во втором квартале составили 19,4 трлн руб.). В руках 10 % беднейших граждан концентрировалось только 2 % общих доходов. А средний доход наиболее обеспеченных россиян достигал 132,92 тыс. руб.

Это в 15 раз выше, чем средний доход в беднейшей 10-процентной группе, который составил только 8,86 тыс. руб. и оказался почти на 40 % ниже прожиточного минимума, находящегося с 1 июня 2022 года на уровне 13,9 тыс. руб. Стоит указать, что эти данные не отражают всей ситуации. Так как Росстат оценивает доходы без учета поступлений от собственности, к которым относятся, например, доходы от акций тех или иных компаний.

Однако по уровню концентрации богатства Россия – один из мировых лидеров. Так, по оценке французского ученого Филиппа Новокмета, 1 % сверхбогатых в России удерживает 43–56 % денежных ресурсов страны, это самый высокий показатель в мире! С ним практически согласен профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин:

«Если возьмем только миллиардеров (это, по сути, несколько семей), то они владеют 30 процентами богатства России. Недавно подсчитали, что объем средств, выведенных за пределы России только этими людьми, равен богатству, которым владеет все остальное население страны. Эти цифры с трудом умещаются в голове!»

В Высшей школе экономики (ВШЭ) изучили субъективное восприятие разных видов неравенства в России. Самым острым большинство респондентов (67,2 %) назвали неравенство в доходах. На втором и третьем местах оказались неравный доступ к медицинской помощи и разные жилищные условия. При этом раздражение в обществе вызывают источники сверхбогатств.

По данным исследователей ВШЭ, россияне недовольны тем, что огромные суммы зарабатываются не в интеллектуальных и высокотехнологичных отраслях, а на добыче природных ресурсов – такие источники доходов ученые назвали «плохими» с точки зрения восприятия обществом.

Не тем заплатили


И вот новость ТАСС:

Москва, 26 декабря. Собрание акционеров «Роснефти» одобрило решение о выплате промежуточных дивидендов. На их выплату компанией будут направлены денежные средства в размере 216,1 млрд рублей. А объём дивидендов «Газпрома» за это же время составит 1 трлн 208,059 млрд руб. Это рекордные в истории «Газпрома» сумма.

Отметим, что почти 11 % акций компании – это АДР. АДР – это американская депозитарная расписка (American Depositary Receipt), свободно обращающаяся на американском фондовом рынке ценная бумага, подтверждающая право собственности на акции иностранной компании, депонированные в американском банке-депозитарии.

Хорошо-то как. Особенно во время СВО и американских поставок вооружений и денег на Украину! Ну, у нас ведь давно капитализм, когда копеечка на рубль важнее всего. А тут речь идет о миллиардах!

Короче, сегодня социальная справедливость – не просто условие борьбы с бедностью. Но фактически условие выживания России. Ведь экономическое неравенство плохо тем, что оно приводит и к неравенству политическому. Люди, у которых огромное количество денег и ресурсов, концентрируют в своих руках всю власть и блокируют доступ к власти для окружающих! И принимают важные политические решения в своих интересах.

И что с этим делать? А вообще-то ничего особенного, даже революций не надо.

«Надо отказаться от либеральной экономической политики, уволить либеральную команду и начать проводить в жизнь правильную, национально-ориентированную, патриотическую экономическую политику»,

– уверен экономист Михаил Хазин.

По его словам, наиболее вредоносны для России либеральная денежно-кредитная, бюджетная, налоговая и внешнеторговая политика. Тут и добавить нечего. О смене экономического курса говорится давно, а в связи со СВО особенно часто. Без смены курса нельзя провести экономической мобилизации страны, а значит – и одержать Победу!
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Использованы фотографии:
timetracker.yaware.com.ua, livejournal.com
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34 комментария
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  1. Venture_Star
    Venture_Star Сегодня, 04:39
    +3
    Ну так у нас по заявлениям Солнцеликого Гаранта, "средний класс" это 17,500. winked

    «Надо отказаться от либеральной экономической политики, уволить либеральную команду и начать проводить в жизнь правильную, национально-ориентированную, патриотическую экономическую политику»,
    – уверен экономист Михаил Хазин.

    Хазин? laughing У этого фрика от экономики хоть один прогноз сбылся? Истории про "левый поворот" и "$ капец" уже даже не смешно читать.
    1. не тот
      не тот Сегодня, 04:54
      +5
      уже даже не смешно читать.
      Согласен с Вами,как и согласен с автором
      Без смены курса нельзя провести экономической мобилизации страны, а значит – и одержать Победу!
      1. Venture_Star
        Venture_Star Сегодня, 05:15
        +3
        Только вот кто этот курс менять будет, если все, кто сейчас у руля в этом не заинтересеваны. У них все хорошо.
        Или пока жареный петух не клюнет?
    2. Boris55
      Boris55 Сегодня, 07:38
      0
      Цитата: Venture_Star
      Ну так у нас по заявлениям Солнцеликого Гаранта, "средний класс" это 17,500

      Это вы сейчас о том законе, который приняла Дума и одобрил СФ? Назовите причину по которой Гарант Конституции имел законное право не подписывать его. Какую ст. Конституции нарушает данный Закон? Где в Конституции написан запрет на повышение благосостояния граждан?

      Цитата: Venture_Star
      У этого фрика от экономики хоть один прогноз сбылся?

      В Мире нет ни одного экономиста, предсказавшего инфляцию.

      Кто может это сделать, так это тот, кто управляет банкирами. Как только на счетах граждан оказывается сумма, выше которой граждане перестают трудиться, тка тут же "случается" инфляция и их средства обесцениваются. Белки в колесе должны крутиться сутра до вечера, с вечера до утра, желательно без перерывов на приём пищи, выходных и отпусков...
  2. не тот
    не тот Сегодня, 04:56
    +2
    Какая "позитивная" новость с утра пораньше
    1 % сверхбогатых в России удерживает 43–56 % денежных ресурсов страны, это самый высокий показатель в мире!
    Не только в области балета мы впереди планеты всей))
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:39
      +3
      уволить либеральную команду
      Уже уволили Улюкаева, ушел Кудрин, уехал Чубайс ! crying И где новая политика ? request
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 06:20
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        Уже уволили...ушел...уехал... И где новая политика ?

        Обычная, рутинная борьба за власть группировок/кланов ни как не может сказаться на общем капиталистическом векторе. "От смена боярина холопу лучше не будет" ...
      2. не тот
        не тот Сегодня, 06:20
        +2
        Ну да,переставили кровати,а что толку..Или Вы о смене курса?Так кормчий ответит цитатой из фильма
        "Нет! На это я пойтить не могу!"
      3. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:08
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        Уже уволили Улюкаева, ушел Кудрин, уехал Чубайс ! И где новая политика ?

        В киргуде. Оказалось что упыри Чубайс, Кудрин и Улюкаев были не основой порочной системы, а всего лишь её мелкими винтиками.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:04
    +3
    Хотелось бы знать , мы Португалию перегнали,догнали..Как с этим дела обстоят..Помнится, при приемнике кажется,Медведеве,грозились..Она тогда на 50 месте была, Россия ниже..
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 05:58
      +1
      Цитата: parusnik
      Хотелось бы знать , мы Португалию перегнали,догнали..Как с этим дела обстоят..Помнится, при приемнике кажется,Медведеве,грозились..Она тогда на 50 месте была, Россия ниже..

      Сие тайна великая есть )))) Главное, "обозначить вектор" - а там хоть трава не расти am Вру, начертить очередную красную линию
    2. не тот
      не тот Сегодня, 06:14
      +2
      Португалию перегнали,догнали..Она тогда на 50 месте была
      Быстра оказалась эта Португалия,зараза...Никак с ней не получается,уже сорок девятая тем более,разве угонишься..Теперь нам хотя бы Румын с Латвий догнать и перегнать.Видимо такая цель сейчас,не знаю..
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 05:04
    +3
    Сколько бы ни было бедных в бедном СССР, но сбережения советских бедных поныне заморожены и отдавать их не собираются.. Парадокс!

    Зная курс рубля к доллару в позднем СССР и цены золота в валюте, мы можем оценить золотое содержание средней зарплаты и пенсии в СССР и сейчас. Если не ошибаюсь, по зарплатам и пенсиям нас обули примерно одинаково, раза в два.....
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 05:51
    +3
    Ведь инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,94 %, что следует из данных Росстата.

    Хи-хи... Ха-ха (3 раза!!!) laughing laughing laughing
    Что то цены на продукты на 30-50 процентов за год повысились в нашем магазине продуктовом ))) Вы им скажите, что всего лишь на 12 прОцентов все возросло )))))))
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 06:01
      0
      Что то цены на продукты на 30-50 процентов за год повысились в нашем магазине продуктовом
       Не предвиденное повышение услуг ЖКХ.Все растет,а уровень жизни снижается,как так? smile Было бы наоборот..
    2. Сергей_тактика
      Сергей_тактика Сегодня, 06:03
      -2
      У вас примитивный обывательский способ мерить инфляцию. Во-первых, обыватели чаще всего измеряют ее по 2-3 товарам (больше просто не запоминают). А инфляция измеряется по группам. У вас просто нет возможности собрать такую статистику. Во-вторых, вы измеряете уровень роста где? В придомовом магазине "У Ашота"? Инфляция смотрится от производителя. Потому что продукт может пройти длинную цепочку закупочно-перекупочных посредников, в которой каждое звено само определяет - а сколько ему наценять.
      1. не тот
        не тот Сегодня, 06:25
        +5
        Простите,конечно,мы академиев не кончали...А как же нам,обывателям,еще измерять это дело - естественно на цены смотрим,а не в научные труды..А они (цены) нам прямо говорят,что одинадцатью процентами для наших и так тощих кошельков и не пахнет...Вот такая вот загогулина получается,панимашь..
        1. Сергей_тактика
          Сергей_тактика Сегодня, 06:40
          -1
          Тогда не пишите, что вы их измеряете, измерением это и не пахнет. Просто пишите, что рост цен в розничной сети опережает рост ваших личных (Васи Пупкина) доходов. Тогда это будет правильно и логично
      2. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:39
        0
        В придомовом магазине "У Ашота"?
         У нас в городке,уже все придомовые магазины "У Ашота" позакрывались.На смену пришли сетевые "шестерочка", Магнит у дома,Ермолино, еще парочка подобных. А Ашоты,исчезли как класс..
        1. Сергей_тактика
          Сергей_тактика Сегодня, 07:10
          +1
          Это в каком это городе? Придомовые магазинчики сити формата не убиваемые как класс. Я их видел и в миллионниках и уж тем более в городах уровня чуть выше ПГТ
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:52
    0
    Надо отказаться от либеральной экономической политики, уволить либеральную команду...
    Мысль вроде правильная, вот только возникает вопрос, а что этому мешает? И тут упираемся в стену недомолвок, пространных объяснений, но прямого ответа не получаем. Поэтому каждый к ответу на этот вопрос приходит самостоятельно, но с различным результатом.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 06:01
      0
      Цитата: rotmistr60
      Надо отказаться от либеральной экономической политики, уволить либеральную команду...
      Мысль вроде правильная, вот только возникает вопрос, а что этому мешает? И тут упираемся в стену недомолвок, пространных объяснений, но прямого ответа не получаем. Поэтому каждый к ответу на этот вопрос приходит самостоятельно, но с различным результатом.

      Ответ в анекдоте )))

      В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 … Один из посетителей спрашивает служащего: — Скажите, неужели слон это все съест? — Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!

      Ну не будет же Власть увольнять саму себя )))
  7. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:58
    +2
    Бедность-это когда поесть нечего,или нехватка всего необходимого для жизни? "Любите друг друга. Все таки две пенсии лучше,чем одна".Это как взглянуть на бедность.Если глазами богача,у которого только дворецкого не хватает,то это одно.Часто разводы ведут к бедности.Когда кормилец уходит из семьи.Наши законы все направлены в пользу богатых.А раз так,никому не интересен процент бедных. В случае чего его можно подправить.
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:04
    +1
    Надо отказаться от либеральной экономической политики, уволить либеральную команду...
     Так ,а кто команду формирует?Неужели Вашингтонский обком? smile
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:14
      -1
      Цитата: parusnik
      а кто команду формирует?

      На этот вопрос вы ответа не дождетесь ! wink
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:33
        0
        На этот вопрос вы ответа не дождетесь !
         Дождусь, Борис,придёт,всё объяснит.. yes
  9. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 06:19
    -1
    Расслоение России...

    ну очень спекулятивная статья. Автор - любительница паразитировать на таком материале. На самом деле ситуация с бедностью как явлением намного сложнее, чем то, что пытается описать автор. И механизмы ее другие и оценки не такие примитивные. Поэтому данное чтиво хорошо для любителей посудачить о социальной несправедливости, но как серьезному исследованию ему грош цена
    p.s. И да, для эффекта автор грешит поддасовыванием фактов. Как в случае со сравнением роста инфляции и МРОТ. Данные по инфляции она взяла за период 2022-2023 (11,94 %) , а изменение МРОТ лишь с января 2023 (6,3%). А ведь если подсчитать изменения МРОТ начиная с 2022 (12 792 руб на начало года) до 2023 (16 242 руб с учетом январского повышения), то динамика изменения будет не указанные автором 6,3%, а 26,9%. Это не так эффектно смотрится для общего посыла и автор решила слукавить ))
    1. Сергей_тактика
      Сергей_тактика Сегодня, 06:48
      0
      Поэтому данное чтиво хорошо для любителей посудачить о социальной несправедливости, но как серьезному исследованию ему грош цена

      Тут рубрика для нытья, а не для серьезных оценок. Тут все считают, что статья прямо про них написана, про бедных. Хотя будь они бедными, то вряд ли могли себе позволить сидеть в интернете. Одно из определений бедности это невозможность удовлетворения элементарных потребностей - жилье, питание, лечение.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:23
        +2
        Цитата: Сергей_тактика
        Тут рубрика для нытья

        Так не ной. Проходи мимо.
  10. Unknown
    Unknown Сегодня, 07:03
    -1
    О смене экономического курса говорится давно, а в связи со СВО особенно часто. Без смены курса нельзя провести экономической мобилизации страны, а значит – и одержать Победу!
    Говорят, что кур доят, а на самом деле .... можно говорить сколько угодно, но смены курса не будет.....: В этих условиях естественным было бы для правительства принять решение об ограничении оборота валюты, но мы сознательно пошли на потерю части
    золото-валютных резервов чтобы все участники поняли: в России не будет возврата к прошлому. Россия останется страной с либеральной рыночной экономикой. Мы сохраним либеральный режим, который является фундаментальной основой для инвестирования в экономику России
    Президент РФ В.В. Путин.:
    ...Совсем недавно, на Валдае...заявил о том, что экономика РФ по-прежнему продолжит оставаться рыночной, уходить от этой модели не планируется. С таким заявлением Путин выступил 27 октября текущего года в ходе пленарного заседания клуба "Валдай".
     "В России нет необходимости проводить национализацию, исходим из рыночных условий", - подчеркнул Путин......Так что мечтать не вредно конечно, но действительность иная. Не для того ВВП привели за руку и посадили в президентское кресло в 1999-году, чтоб он чего то в России менял. При смене курса, так называемая СВО закончиться сама собой .Сразу поменяются методы проведения, и главное идеология. А вот этого, капитал допустить, ни как не может.
    1. Сергей_тактика
      Сергей_тактика Сегодня, 07:21
      0
      При смене курса

      Какого курса и куда? Вы сами хоть понимаете детально этот механизм?
      так называемая СВО закончиться сама собой .

      За счёт чего? Признаете победу Украины и НАТО,стоящих за ней? Подпишите аналог Брестского мира с уступкой территорий, как это сделали большевики в 1918году? Не пишите лозунгами, раскрывайте детали
  11. Sadam2
    Sadam2 Сегодня, 07:26
    +1
    а меня шокировала недавняя новость от минфина на днях- те 3 ( три) трлн дефицита которые мы на год планировали мы 1.8 трлн дефицита уже за прошлый январь имеем ( не добрали половины денег от продажи нефтегаза а расходы на войну увеличились в 2 раза) .дефицит компенсировали из фонда благосост..рекордно продаем юани и золото . и осталось от того фонда 13 трл ... это на 7 месяцев такими темпами ... а дальше что??? средним классом будет считаться тот кто носит обувь?
    1. Сергей_тактика
      Сергей_тактика Сегодня, 07:43
      0
      А врать то зачем, товарищ? Платят или просто нравится?
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:43
    0
    А типа в США или любой "европейской" стране по другому. Хотя нет по другому, у нас на улицах в палатках или трейлерах не живут, не бродят миллионы полу зомби, не греются у костра прямо рядом с Капитолием, как в США. Это капитализм, одни наживаются, другие нет.