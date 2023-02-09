И сколько же теперь бедных в России

Если у вас нет работы...

«Поэтому важно проводить такую политику доходов, которая позволяла бы выбираться из бедности и низкой обеспеченности»,

Цифры – упрямая вещь

«В нашем случае (бедности) – это отсутствие социальной справедливости».

«Социальная справедливость – это не просто этический императив, это основа национальной стабильности и глобального благополучия. Всемирный день социальной справедливости призван мобилизовать все страны на принятие конкретных мер к тому, чтобы придать реальное значение всеобщим ценностям человеческого достоинства и возможностей для всех»,

Расслоение России...

«Если возьмем только миллиардеров (это, по сути, несколько семей), то они владеют 30 процентами богатства России. Недавно подсчитали, что объем средств, выведенных за пределы России только этими людьми, равен богатству, которым владеет все остальное население страны. Эти цифры с трудом умещаются в голове!»

Не тем заплатили

Москва, 26 декабря. Собрание акционеров «Роснефти» одобрило решение о выплате промежуточных дивидендов. На их выплату компанией будут направлены денежные средства в размере 216,1 млрд рублей. А объём дивидендов «Газпрома» за это же время составит 1 трлн 208,059 млрд руб. Это рекордные в истории «Газпрома» сумма.

«Надо отказаться от либеральной экономической политики, уволить либеральную команду и начать проводить в жизнь правильную, национально-ориентированную, патриотическую экономическую политику»,