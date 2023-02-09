И сколько же теперь бедных в России

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Вам интересно, больше или меньше бедных было в СССР по сравнению с современной Россией? Не сомневаюсь, что даже очень, что подтвердил и интерес к прошлой публикации в тему (А если бедность – действительно не порок). Ведь либеральные пропагандисты все последние десятилетия только и делают, что пугают нас пустыми советскими прилавками!
Мы уже приводили цифру официально бедных в современной России – 17,2 млн человек или примерно 12 % населения. Профессор Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Г. В. Плеханова не так давно рассказал прессе, что было проведено большое исследование «Социальные итоги 30 лет капиталистических реформ», охватывающее период с 1990 по 2020 год.
Учёные исследовали такой показатель, как расходы, идущие на потребление. Чтобы определить, сколько было бедных, они взяли не прожиточный минимум, а потребительскую корзину. В Советской России 1990 года этот слой составлял всего 0,2 % населения. Для сравнения: в 2014 году доля наименее обеспеченных была 13,7 %, а в 2020 она достигла уже 17,2 %!
Профессор Бобков также напомнил, что в советское время действовали общественные фонды потребления: бесплатные медицина, образование. При этом он указал, что число бедных занижено, потому что индекс потребительских цен для бедных выше, чем общий. Более того, по его данным, есть и второй слой низкообеспеченных людей – это ещё 28,5 % населения.
Но мало того – дальше следует третий слой – обеспеченные ниже среднего уровня.
«Поэтому важно проводить такую политику доходов, которая позволяла бы выбираться из бедности и низкой обеспеченности»,
– вполне обоснованно считает Бобков.
Цифры – упрямая вещь
И ещё немного цифр.
В число 50 самых бедных стран мира по благосостоянию человека Россия не входит. Но и среди богатых государств её тоже нет. Наша страна – крепкий середнячок. Во всяком случае, была такой в 2021 году.
Не знаю, останемся ли мы в середине рейтинга стран по уровню благосостояния по итогам 2022 года. Ведь инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,94 %, что следует из данных Росстата. Больше всего выросли цены на услуги – на 13,19 % в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Напомним, что МРОТ вырос с 1 января на 6,3 %. Вот, как говорится, такие пироги.
Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в своем Telegram-канале написал о причинах бедности:
«В нашем случае (бедности) – это отсутствие социальной справедливости».
Интересно, что 20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. В послании по поводу этого дня тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что равные возможности, солидарность и уважение прав человека крайне важны для полноценного освоения продуктивного потенциала наций и народов.
«Социальная справедливость – это не просто этический императив, это основа национальной стабильности и глобального благополучия. Всемирный день социальной справедливости призван мобилизовать все страны на принятие конкретных мер к тому, чтобы придать реальное значение всеобщим ценностям человеческого достоинства и возможностей для всех»,
– сказал тогда глава ООН.
Социальная справедливость возглавляет список ценностей, на которых, по мнению россиян, должно строиться будущее страны, показало исследование Института социологии РАН. По данным ВЦИОМ и ФОМ, два года назад каждый второй россиянин считал, что уровень социальной справедливости в стране за последние годы не изменился. Каждый третий думал, что ситуация стала хуже.
Большинство верило, что достижение социальной справедливости зависит в первую очередь от власти (это мнение разделяло 62 % респондентов). Однако политика власти скорее препятствует или никак не влияет на укрепление справедливости в обществе (32 % и 30 % соответственно). А вот летом 2022 опрос ВЦИОМ показал, что проблема расслоения так же актуальна, как в начале 90-х: около 70 % россиян назвали неравенство слишком высоким, 30 лет назад так считали почти 80 %.
Расслоение России...
Согласно данным Росстата, по итогам второго квартала 2022 года на долю 10 % самых обеспеченных россиян приходилось 30 % денежных доходов населения (всего эти доходы во втором квартале составили 19,4 трлн руб.). В руках 10 % беднейших граждан концентрировалось только 2 % общих доходов. А средний доход наиболее обеспеченных россиян достигал 132,92 тыс. руб.
Это в 15 раз выше, чем средний доход в беднейшей 10-процентной группе, который составил только 8,86 тыс. руб. и оказался почти на 40 % ниже прожиточного минимума, находящегося с 1 июня 2022 года на уровне 13,9 тыс. руб. Стоит указать, что эти данные не отражают всей ситуации. Так как Росстат оценивает доходы без учета поступлений от собственности, к которым относятся, например, доходы от акций тех или иных компаний.
Однако по уровню концентрации богатства Россия – один из мировых лидеров. Так, по оценке французского ученого Филиппа Новокмета, 1 % сверхбогатых в России удерживает 43–56 % денежных ресурсов страны, это самый высокий показатель в мире! С ним практически согласен профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин:
«Если возьмем только миллиардеров (это, по сути, несколько семей), то они владеют 30 процентами богатства России. Недавно подсчитали, что объем средств, выведенных за пределы России только этими людьми, равен богатству, которым владеет все остальное население страны. Эти цифры с трудом умещаются в голове!»
В Высшей школе экономики (ВШЭ) изучили субъективное восприятие разных видов неравенства в России. Самым острым большинство респондентов (67,2 %) назвали неравенство в доходах. На втором и третьем местах оказались неравный доступ к медицинской помощи и разные жилищные условия. При этом раздражение в обществе вызывают источники сверхбогатств.
По данным исследователей ВШЭ, россияне недовольны тем, что огромные суммы зарабатываются не в интеллектуальных и высокотехнологичных отраслях, а на добыче природных ресурсов – такие источники доходов ученые назвали «плохими» с точки зрения восприятия обществом.
Не тем заплатили
И вот новость ТАСС:
Москва, 26 декабря. Собрание акционеров «Роснефти» одобрило решение о выплате промежуточных дивидендов. На их выплату компанией будут направлены денежные средства в размере 216,1 млрд рублей. А объём дивидендов «Газпрома» за это же время составит 1 трлн 208,059 млрд руб. Это рекордные в истории «Газпрома» сумма.
Отметим, что почти 11 % акций компании – это АДР. АДР – это американская депозитарная расписка (American Depositary Receipt), свободно обращающаяся на американском фондовом рынке ценная бумага, подтверждающая право собственности на акции иностранной компании, депонированные в американском банке-депозитарии.
Хорошо-то как. Особенно во время СВО и американских поставок вооружений и денег на Украину! Ну, у нас ведь давно капитализм, когда копеечка на рубль важнее всего. А тут речь идет о миллиардах!
Короче, сегодня социальная справедливость – не просто условие борьбы с бедностью. Но фактически условие выживания России. Ведь экономическое неравенство плохо тем, что оно приводит и к неравенству политическому. Люди, у которых огромное количество денег и ресурсов, концентрируют в своих руках всю власть и блокируют доступ к власти для окружающих! И принимают важные политические решения в своих интересах.
И что с этим делать? А вообще-то ничего особенного, даже революций не надо.
«Надо отказаться от либеральной экономической политики, уволить либеральную команду и начать проводить в жизнь правильную, национально-ориентированную, патриотическую экономическую политику»,
– уверен экономист Михаил Хазин.
По его словам, наиболее вредоносны для России либеральная денежно-кредитная, бюджетная, налоговая и внешнеторговая политика. Тут и добавить нечего. О смене экономического курса говорится давно, а в связи со СВО особенно часто. Без смены курса нельзя провести экономической мобилизации страны, а значит – и одержать Победу!