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Президент Белоруссии анонсировал появление новых валютных союзов

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Президент Белоруссии анонсировал появление новых валютных союзов

В ближайшее время в мире могут образоваться новые сильные валютные союзы, использующие новую резервную валюту. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.


В ходе совещания, на котором обсуждался проект закона, касающегося изменениях в законодательстве страны, регулирующего банковскую деятельность, Лукашенко отметил, что в настоящее время происходит формирование новой системы взаиморасчетов, в том числе и при ведении международной торговли. Белорусский лидер подчеркнул, что изменения в этой системе давно назрели.

Президент Белоруссии также выразил недовольство действиями правительства страны и представителей национальной банковской системы в сфере проведения внешнеторговых операций, а именно трудностей с прохождением платежей. По его словам, Белоруссия является одной из немногих стран, гарантирующих в случае несостоятельности банковских учреждений возврат вкладов любой величины и в любой валюте в полном объеме.

Ранее швейцарские экономисты заявили о существующей небольшой вероятности появления новой мировой валюты-гегемона. По их мнению, плавающие курсы валют, а также стремление центробанков к снижению санкционных рисков будут способствовать растущему снижению позиций американского доллара и усилению многополярности мировой финансовой системы. Однако, маловероятно, что при этих условиях доллар полностью лишится своей преобладающей роли. Хотя в последние годы объёмы транзакций в долларах просели ниже 37%. Это антирекорд доллара за все последние десятилетия.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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2 комментария
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:37
    +3
    bully Батька пиарится по полной. Тем более воевать вроде не заставляют. Молодец мужик. Своего не упустит. laughing
  2. stels_07
    stels_07 Сегодня, 15:46
    0
    Картофельный валютный фонд .текст