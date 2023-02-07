Вице-спикер парламента Молдовы: Вероятность проведения досрочных выборов в стране только растёт

Парламентские выборы на сегодняшний день действительно необходимы ввиду того, что люди хотят реальных перемен, другой власти – более ответственной и эффективной. Мы считаем, что для этого есть множество предпосылок. Люди выражают своё недовольство властям изо дня в день, а потому, ситуация складывается таким образом, что они [власти] сами в итоге захотят пойти на досрочные парламентские выборы, поскольку иных вариантов у них просто не останется

Уже более года – такого ещё не было за всю историю нашей независимости, продолжает действовать режим ЧП, а власть связывает это с конфликтом в соседней Украине, приводя какие-то абстрактные аргументы на этот счёт. Ни у одного другого государства в нашем регионе не происходит подобных ситуаций. Зачем тогда вообще нам нужна такая законодательная и исполнительная власть, которая занимается непрозрачным распределением миллиардов публичных денег, принимает скандальные решения по закрытию русскоязычных телеканалов? Ответ прост: парламент нужно распустить