Вице-спикер парламента Молдовы: Вероятность проведения досрочных выборов в стране только растёт

Вице-спикер Парламент Молдовы и исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Влад Батрынча заявил о том, что правящее большинство игнорирует молдавское общество, совсем не прислушиваясь к их проблемам.
В этой связи, зампред молдавского законодательного органа не исключил вероятности проведения досрочных выборов в стране, поскольку, по его словам, недовольство людей политикой, проводимой действующей властью лишь усиливается.
Вот как политик прокомментировал нынешнюю политическую ситуацию в республике в интервью ТАСС:
Парламентские выборы на сегодняшний день действительно необходимы ввиду того, что люди хотят реальных перемен, другой власти – более ответственной и эффективной. Мы считаем, что для этого есть множество предпосылок. Люди выражают своё недовольство властям изо дня в день, а потому, ситуация складывается таким образом, что они [власти] сами в итоге захотят пойти на досрочные парламентские выборы, поскольку иных вариантов у них просто не останется
В то же время член ПСРМ добавил, что ни правительство, ни парламент сегодня не справляются с проблемами, стоящими перед страной.
Уже более года – такого ещё не было за всю историю нашей независимости, продолжает действовать режим ЧП, а власть связывает это с конфликтом в соседней Украине, приводя какие-то абстрактные аргументы на этот счёт. Ни у одного другого государства в нашем регионе не происходит подобных ситуаций. Зачем тогда вообще нам нужна такая законодательная и исполнительная власть, которая занимается непрозрачным распределением миллиардов публичных денег, принимает скандальные решения по закрытию русскоязычных телеканалов? Ответ прост: парламент нужно распустить
Напомним, что республику охватила волна протестов ещё с лета прошлого года. Люди бастовали против резкого ухудшения уровня жизни, а также неспособности правящего режима справиться с энергетическим кризисом, выросшими ценами на продукты и запредельно высокой инфляцией.
В завершении беседы, коснулся Батрынча и вопроса присоединения Молдавии к Румынии на фоне планов властей по вступлению в ЕС – тема, которая навязывается гражданам РМ как внутри страны, так и извне. Как добавил политик, всё это явно не поможет решить насущные вопросы, стоящие перед руководством страны, а тем более решить проблемы простых людей.