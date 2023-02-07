В Сети появились кадры работы двух российских танков Т-90М на фронте в ЛНР

В Сети появились эпичные кадры работы двух российских танков Т-90М «Прорыв» на фронте в ЛНР. Согласно опубликованной информации, боевые машины ведут прицельный огонь по противнику поблизости с поселком Новоселовское.
На кадрах видно, как два российских танка поочередно ведут огонь по противнику, одновременно перемещаясь вперед-назад, чтобы не попасть под ответный удар. Видеосъемка «огневой карусели», устроенной танкистами ВС РФ, ведется с дрона.
Касательно населенного пункта, неподалеку от которого происходят события, он находится на северо-западе от города Сватово.
Еще совсем недавно ВСУ накапливали силы и планировали широкомасштабное наступление на фронте Сватово-Кременная. Однако успешные действия российских военных под Соледаром и Артемовском оттянули часть сил противника с данного участка и позволили подразделениям ВС РФ перейти в локальное наступление также и на Луганском фронте.
К слову, именно участок фронта Сватово-Кременная в Киеве рассматривают в качестве наиболее вероятного направления, ранее анонсированного украинской и западной разведкой, главного наступления ВС РФ. Последнее по данным ГУР МО Украины должно начаться в течение ближайших 10-15 дней.