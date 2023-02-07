Военное обозрение
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В Сети появились кадры работы двух российских танков Т-90М на фронте в ЛНР

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В Сети появились кадры работы двух российских танков Т-90М на фронте в ЛНР

В Сети появились эпичные кадры работы двух российских танков Т-90М «Прорыв» на фронте в ЛНР. Согласно опубликованной информации, боевые машины ведут прицельный огонь по противнику поблизости с поселком Новоселовское.


На кадрах видно, как два российских танка поочередно ведут огонь по противнику, одновременно перемещаясь вперед-назад, чтобы не попасть под ответный удар. Видеосъемка «огневой карусели», устроенной танкистами ВС РФ, ведется с дрона.



Касательно населенного пункта, неподалеку от которого происходят события, он находится на северо-западе от города Сватово.



Еще совсем недавно ВСУ накапливали силы и планировали широкомасштабное наступление на фронте Сватово-Кременная. Однако успешные действия российских военных под Соледаром и Артемовском оттянули часть сил противника с данного участка и позволили подразделениям ВС РФ перейти в локальное наступление также и на Луганском фронте.

К слову, именно участок фронта Сватово-Кременная в Киеве рассматривают в качестве наиболее вероятного направления, ранее анонсированного украинской и западной разведкой, главного наступления ВС РФ. Последнее по данным ГУР МО Украины должно начаться в течение ближайших 10-15 дней.
Автор:
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11 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:46
    -1
    Так называемая танковая "карусель". Еще один из новых видов применения танков выработанных в результате СВО. Не наступления в составе батальоне, не п=бронированный прорыв, а ювелирно точная работа по разведанным целям на подавление с использованием взаимодействия с воздушной разведкой на БПЛА вплоть, до корректировки выстрела и необходимости отхода по команде. Пока, такого ни в каком боевом уставе для танков не предусмотрено. Но надо закреплять этот опыт и вводить. Потому, что до СВО такой вид разведки вообще не предусматривался на таком уровне взаимодействия как отдельные машины.
    1. certero
      certero Сегодня, 15:51
      +1
      Этому новому виду применения Скоро сто лет будет
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 16:01
        0
        карусель была, но она носила больше психологический характер, тут речь я так понимаю идет о точечном взаимодействии подразделений, когда скажем подразделения разведки может "заказать" услугу карусели у танкистов.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:51
    0
    Более интересует меня:объявили ли рф сбор данных о пытках в/пл и плату за передачу данных о таковых в стране вий? Кого то купить, кого то к ногтю.
    Всех в сито.
    Или рома А всех пхррхостит и поймет?
    Тыкнуть швейцарских гномов получится за их кровавый крест, с избирательным гуманизьмом?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: антивирус
      Или рома А всех пхррхостит и поймет?

      Рома похристосит и передаст Украине очередные два лярда баксов.
  3. stels_07
    stels_07 Сегодня, 15:51
    0
    а шо,такой дорогой танк без Каз ездит?
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:51
    +2
    Тактика российских военных проста и в то же время гениальна , обозначают занятие населенного пункта , создают "серую зону" и ждут , когда противник начнет затягивать в эту "серую зону" свои резервы с целью "улучшения" своего тактического положения, после чего начинается их планомерное уничтожение. Хотели "войну на изматывание"? Получите.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:57
    0
    Последнее по данным ГУР МО Украины должно начаться в течение ближайших 10-15 дней.

    А российскому ГШ, как то наплевать на данные украинских ГУРов и всей кодлы западных экспертов. Когда посчитают нужным и вдарят, там где нужно и когда нужно.
  6. Пуп
    Пуп Сегодня, 16:00
    0
    Когда-то играл в мир танков и сам так елозил туда-суда, чтоб сбить прицел супостата. Никогда не думал, что это будет иметь какое-то прикладное значение
  7. Snay
    Snay Сегодня, 16:04
    0
    У меня у одного сложилось ощущение что им главное отстрелять боекомплект "примерно во врага" и свалить поскорее?
  8. Radikal
    Radikal Сегодня, 16:06
    0
    Видеосъемка «огневой карусели», устроенной танкистами ВС РФ, ведется с дрона.
    Это не "карусель", а "качели". sad