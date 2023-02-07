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Российские войска развивают наступление по всем основным направлениям - сводка Минобороны

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Российские войска развивают наступление по всем основным направлениям - сводка Минобороны

Прошедшие сутки значительных изменений в оперативную обстановку не внесли, наступление российских войск продолжается, бои идут на всех направлениях. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.


Сегодня сводка короткая, военное ведомство рассказало о боях на основных направлениях и потерях ВСУ, удары по инфраструктуре не наносились. В Генштабе ВСУ предполагают, что это связано со штормом, бушующем в Черном море, который заставил загнать все российские морские носители "Калибров" на базы. Но в Киеве не исключают, что в ближайшие дни все равно "прилетит".

На Купянском направлении продолжается уничтожение живой силы и техники подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Потери противника: более 50-ти погибших и раненых, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманскомпод удар авиации, артиллерии и ТОС "Солнцепек" попали подразделения 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Новосадовое ДНР, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, три броневика, и два автомобиля.

На Донецком направлении продолжается наступление штурмовых отрядов группировки "Южная", активно работает артиллерия. Уничтожено более 90 человек личного состава ВСУ, четыре броневика, РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Ильичовка ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия войска группировки "Восток" в районах Угледара и Водяное нанесли поражение подразделениям 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ. В районах Разлив, Доброволье и Новоэкономическое ДНР поражены четыре склада боеприпасов. Общие потери противника: более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

На Херсонском направлении продолжается контрбатарейная борьба, за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", а также склад боеприпасов.

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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:51
    +2
    И действия на ЛБС и даже сама сводка-направлены на создание у противника неопределённости в плане противодействия резервами и маневром. Вот пусть теперь мечутся бросая потрепанные бригады то туда то сюда. Все хваленное разведсообщество НАТО со стопитсот спутниками не может дать прогноз по направлению главного удара. Еще позавчера прогнозировали, что вообще в ближайшее время наступления не будет, еще вчера говорили что недостаточно средств и если будет то в ближайшие пару недель или в течение месяца, а вот теперь фронт ползет и противник не понимает почему. Прошляпили и накопление сил, недооценили боевой потенциал и количество ресурсов.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:55
    0
    Тактика "тысячи порезов", которую используют ВС РФ , обязательно приведет к изматыванию противника и его обескровливанию в части вооружения и военной техники.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:57
    0
    Ошибка конашенкова.
    Направления ошибочно названы основные.
    Только 2 таких - одесса и киев.
    Пройдет по центрам этих парадным маршем побатальону- роте морпехов и вдв-Победа.
    Строевую песню знаю.
    Сложно шаг подобрать.
    "Эх, дубинушка ухнем... "