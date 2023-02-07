Российские войска развивают наступление по всем основным направлениям - сводка Минобороны

Прошедшие сутки значительных изменений в оперативную обстановку не внесли, наступление российских войск продолжается, бои идут на всех направлениях. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.
Сегодня сводка короткая, военное ведомство рассказало о боях на основных направлениях и потерях ВСУ, удары по инфраструктуре не наносились. В Генштабе ВСУ предполагают, что это связано со штормом, бушующем в Черном море, который заставил загнать все российские морские носители "Калибров" на базы. Но в Киеве не исключают, что в ближайшие дни все равно "прилетит".
На Купянском направлении продолжается уничтожение живой силы и техники подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Потери противника: более 50-ти погибших и раненых, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
На Красно-Лиманскомпод удар авиации, артиллерии и ТОС "Солнцепек" попали подразделения 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Новосадовое ДНР, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, три броневика, и два автомобиля.
На Донецком направлении продолжается наступление штурмовых отрядов группировки "Южная", активно работает артиллерия. Уничтожено более 90 человек личного состава ВСУ, четыре броневика, РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Ильичовка ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия войска группировки "Восток" в районах Угледара и Водяное нанесли поражение подразделениям 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ. В районах Разлив, Доброволье и Новоэкономическое ДНР поражены четыре склада боеприпасов. Общие потери противника: более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика".
На Херсонском направлении продолжается контрбатарейная борьба, за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", а также склад боеприпасов.