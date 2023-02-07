Представитель киевского режима рассказал о различных сценариях по вопросу обороны Бахмута

В настоящее время украинские власти учитывают любые сценарии в вопросе дальнейшей судьбы Артемовска (украинская власть именует город Бахмутом). Об этом заявил ставленник киевского режима на оккупированных территориях Донбасса Павел Кириленко.По утверждению украинского чиновника, сейчас все подразделения ВСУ находятся на границах обороны, предпринимаются максимальные меры для того, чтобы оставление города украинскими формированиями не произошло. Однако Кириленко дал понять, что среди прочих сценариев рассматривается и возможность вывода украинских формирований с территории Артемовска.Такой ответ чиновник дал прессе на вопрос о том, готовы ли в Киеве к возможному занятию города российскими войсками. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверял, что ВСУ не будут оставлять Артемовск. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в то же время, признал, что Украина платит непомерную цену за боевые действия в городе.Что интересно, Кириленко даже упомянул такое словосочетание как «пушечное мясо», отметив, что Киев не собирается превращать в него военнослужащих ВСУ. То есть, очевидно, что и деятели киевского режима начинают задумываться о смысле дальнейшей фактической «утилизации» военнослужащих. Ведь высокие потери ВСУ в Артемовске происходят еще и на фоне ухудшающейся ситуации с мобилизационным потенциалом украинских формирований.Не исключено, что вскоре оставить Артемовск киевскому режиму поручат его западные покровители, поскольку продолжающееся перемалывание ВСУ российскими войсками наносит огромный ущерб боеспособности украинской армии и будущим планам Украины и Запада в частности.