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Американский обозреватель: Используя конфликт с Россией и попустительство Запада, Зеленский уничтожил демократию на Украине

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Американский обозреватель: Используя конфликт с Россией и попустительство Запада, Зеленский уничтожил демократию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский под предлогом военного конфликта с Россией практически полностью уничтожил демократию в стране, пользуясь попустительством Запада. Разыгрывая в глазах западных обывателей образ защитника свободы и суверенитета, Зеленский предпринимает самые жесткие меры, чтобы избавиться от оппонентов и искоренить даже намеки на сопротивление решениям действующих властей. Такое мнение в интернет-издании 19fortyfive высказал американский обозреватель, старший научный сотрудник Института Катона по вопросам обороны и внешней политики Тед Гален Карпентер.


Американские сторонники политики Вашингтона в отношении Украины часто изображают украинского лидера Владимира Зеленского благородным поборником демократии, который заслуживает еще большей военной помощи США, чем он уже получил. Однако такое подобострастие игнорирует растущие свидетельства вопиющего ограничения Зеленским гражданских свобод и демократических норм

— отметил Карпентер.

Обозреватель напомнил, что Зеленский под предлогом проведения Россией спецоперации запретил деятельность и объявил вне закона одиннадцать оппозиционных партий. Введенное им военное положение позволило принять указ, согласно которому все телевизионные каналы были объединены в одну платформу, освещающую исключительно лояльные действующему режиму темы. Наконец, 29 декабря 2022 года Зеленский подписал новый закон, который протолкнула его партия через парламент, еще больше ограничивший независимую прессу.

Другие действия руководства Украины направлены на запрет Русской православной церкви, против ее священнослужителей вводятся санкции. Жители Украины могут без судебного решения быть подвергнуты репрессиям и оказаться в тюрьме, если их мнение или поступки не устраивают действующую власть.

Зеленский и его ближайшие коллеги нетерпимы даже к самым миролюбивым оппонентам, внутренним или иностранным, подчеркнул обозреватель. Так летом 2022 года Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины опубликовал «черный список» политиков, ученых и активистов, в который вошли в том числе многие видные американцы, по мнению этой структуры, «содействующие российской пропаганде». Позже список был дополнен личными данными фигурантами, что явно воспринимается как угроза в их адрес.

Карпентер обращает внимание, что превращение Украины в тоталитарное государство, в котором власть открыто ущемляет права и свободы граждан, упорно не хотят замечать на Западе. Американская и европейская пресса прославляют Зеленецкого как борца за демократические ценности. The New York Times публикует редакторскую колонку, в которой автор утверждает, что американцы «восхищаются Зеленским, потому что он вернул идее свободного мира должное место». The Atlantic, комментируя визит Зеленского в Вашингтон в декабре прошлого года, пишет, что он «приехал в Соединенные Штаты, чтобы поблагодарить нас за поддержку Украины, но благодарить его должны американцы».

Такое подобострастие игнорирует растущие свидетельства вопиющего ограничения Зеленским гражданских свобод и демократических норм, уверен американский обозреватель. Исторический опыт показывает, что такая поддержка диктаторских режимов в конечном счете заканчивается плохими последствиями как для американских политиков, так и находящихся под протекторатом США лидеров этих государств, напомнил Карпентер.
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Использованы фотографии:
ТГ-канал Зеленского
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8 комментариев
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  1. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 16:41
    +2
    Как можно уничтожить то, чего не было никогда
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:44
      +6
      Селянам не сладко жилось при кондитере, а сейчас не смешно при клоуне.
      То что творит с хоть какими то демократическими нормами Зеленский,позавидует даже министр пропаганды гитлеровского правительства Геббельс.Так оболванить население страны может только талантливый актер. А теперь оболванивает и Запад,-то есть умудряется убеждать в том, во что сам не верит.....
      1. dauria
        dauria Сегодня, 17:01
        -4
        а сейчас не смешно при клоуне.

        Страна воюет ... Какая "демократия" ? Клоун оказался решительным мужиком и сохранил управление страной в сложнейший момент . А у нас призывники бегут за кордон , в Москве продвинутые интеллигенты-оппозиционеры открыто
        выступают против политики России .
        Да нам бы Зеленского-клоуна хоть на недельку в Кремль порулить не помешало бы.
        1. Комментарий был удален.
  2. Ив762
    Ив762 Сегодня, 16:55
    +1
    Президент Украины Владимир Зеленский под предлогом военного конфликта с Россией практически полностью уничтожил демократию в стране...

    По-моему, автор спекулирует, раздувая из "мухи" необходимых в войне мер "слона" на всех парах мчащейся автократии (до диктатуры тут не доедут)...
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:57
    +1
    Каждая страна по своему трактует демократию. От слова демократия есть только международный термин и красивая обвёртка для прикрытия политическими силами свои действия. Пока что , в Украине демократы паразиты.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:08
    0
    Американский обозреватель: Используя конфликт с Россией и попустительство Запада, Зеленский уничтожил демократию на Украине
    . Да ладно, там известная с с с.... редиска нарулила.
  5. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 17:33
    0
    Вот рада/парламент: когда нет свой точки зрения и человек слаб - то находясь в таком же обществе и слушая одних и тех же людей, что рф то, рф се, то сам начинаешь верить в то, что тебе говорят другие.

    Поэтому не удивительно принятиям таких решений, да и демократии там никогда не было. Продавалось там абсолютно все!
  6. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 17:51
    0
    Anyone with half a brain will realize that Zelensky, like Biden is simply a puppet. And the question is who are the puppeteers? Well the WEF, IMF, AIPAC, American Defense and High Tech etc...-- everyone but the common people who are supposed to have a say in democracy. Who says that Zelensky is a talented actor? He is a Jewish conspirator who has no interest in the welfare of his own people and serves them up to further Western and Zionist interests which coincide in regards to containing Russia. Traitors often come from ehtnic minorities who have no alliagence to the nation. Is Biden a talented actor, is Victoria Nuland one? No talent is required - almost anyone, including a senile old war hero (with false credentials) will do.