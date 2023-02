Американские сторонники политики Вашингтона в отношении Украины часто изображают украинского лидера Владимира Зеленского благородным поборником демократии, который заслуживает еще большей военной помощи США, чем он уже получил. Однако такое подобострастие игнорирует растущие свидетельства вопиющего ограничения Зеленским гражданских свобод и демократических норм

Президент Украины Владимир Зеленский под предлогом военного конфликта с Россией практически полностью уничтожил демократию в стране, пользуясь попустительством Запада. Разыгрывая в глазах западных обывателей образ защитника свободы и суверенитета, Зеленский предпринимает самые жесткие меры, чтобы избавиться от оппонентов и искоренить даже намеки на сопротивление решениям действующих властей. Такое мнение в интернет-издании 19fortyfive высказал американский обозреватель, старший научный сотрудник Института Катона по вопросам обороны и внешней политики Тед Гален Карпентер.— отметил Карпентер.Обозреватель напомнил, что Зеленский под предлогом проведения Россией спецоперации запретил деятельность и объявил вне закона одиннадцать оппозиционных партий. Введенное им военное положение позволило принять указ, согласно которому все телевизионные каналы были объединены в одну платформу, освещающую исключительно лояльные действующему режиму темы. Наконец, 29 декабря 2022 года Зеленский подписал новый закон, который протолкнула его партия через парламент, еще больше ограничивший независимую прессу.Другие действия руководства Украины направлены на запрет Русской православной церкви, против ее священнослужителей вводятся санкции. Жители Украины могут без судебного решения быть подвергнуты репрессиям и оказаться в тюрьме, если их мнение или поступки не устраивают действующую власть.Зеленский и его ближайшие коллеги нетерпимы даже к самым миролюбивым оппонентам, внутренним или иностранным, подчеркнул обозреватель. Так летом 2022 года Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины опубликовал «черный список» политиков, ученых и активистов, в который вошли в том числе многие видные американцы, по мнению этой структуры, «содействующие российской пропаганде». Позже список был дополнен личными данными фигурантами, что явно воспринимается как угроза в их адрес.Карпентер обращает внимание, что превращение Украины в тоталитарное государство, в котором власть открыто ущемляет права и свободы граждан, упорно не хотят замечать на Западе. Американская и европейская пресса прославляют Зеленецкого как борца за демократические ценности. The New York Times публикует редакторскую колонку, в которой автор утверждает, что американцы «восхищаются Зеленским, потому что он вернул идее свободного мира должное место». The Atlantic, комментируя визит Зеленского в Вашингтон в декабре прошлого года, пишет, что он «приехал в Соединенные Штаты, чтобы поблагодарить нас за поддержку Украины, но благодарить его должны американцы».Такое подобострастие игнорирует растущие свидетельства вопиющего ограничения Зеленским гражданских свобод и демократических норм, уверен американский обозреватель. Исторический опыт показывает, что такая поддержка диктаторских режимов в конечном счете заканчивается плохими последствиями как для американских политиков, так и находящихся под протекторатом США лидеров этих государств, напомнил Карпентер.