Еврочиновники обвиняют друг друга в разглашении информации о предстоящем визите Зеленского в ЕС

Официальные лица Евросоюза обвиняют друг друга в утечке информации о вероятном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Разглашение сведений подобного рода увеличивает риски для безопасности.Как сообщает британское издание The Guardian, несмотря на то, что планирование поездки Зеленского в Брюссель происходило в условиях строжайшей секретности, вызванной опасениями за его безопасность, информация о подробностях этого визита просочилась в СМИ.Приблизительно за двое суток до запланированной поездки представители Европейской народной партии разместили соответствующую информацию в официальном аккаунте в одной из социальных сетей. Несмотря на то, что публикация была удалена вскоре после размещения, журналисты американского издания Politico успели сделать скриншот.Британское издание отмечает, что возникший скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, должностные лица возглавляемой им организации, вероятнее всего, виновны в разглашении секретной информации. Ситуацию усугубляет также членство Метсолу в группе ЕНП, в задачи которой входило обеспечение освещения этого визита в прессе.Авторы опубликованной в The Guardian статьи также подчеркивают, что возникший между еврочиновниками конфликт показывает, что входящие в структуры Евросоюза институты соперничают между собой в стремлении продемонстрировать как можно большую солидарность с украинской властью.Напомним, что в офисе Зеленского пришлось заявлять, что визит в ЕС якобы не планируется. Также заявили и о том, что визита не запланировано и в Польшу, где, как писали СМИ, может состояться встреча Байдена с украинским президентом. В окружении Зеленского заявили, что никаких приглашений посетить Польшу не поступало. Вероятнее всего, это контригра, чтобы заглушить информацию о возможных визитах главы киевского режима в одну из стран ЕС (в целях безопасности).