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Еврочиновники обвиняют друг друга в разглашении информации о предстоящем визите Зеленского в ЕС

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Еврочиновники обвиняют друг друга в разглашении информации о предстоящем визите Зеленского в ЕС

Официальные лица Евросоюза обвиняют друг друга в утечке информации о вероятном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Разглашение сведений подобного рода увеличивает риски для безопасности.


Как сообщает британское издание The Guardian, несмотря на то, что планирование поездки Зеленского в Брюссель происходило в условиях строжайшей секретности, вызванной опасениями за его безопасность, информация о подробностях этого визита просочилась в СМИ.

Приблизительно за двое суток до запланированной поездки представители Европейской народной партии разместили соответствующую информацию в официальном аккаунте в одной из социальных сетей. Несмотря на то, что публикация была удалена вскоре после размещения, журналисты американского издания Politico успели сделать скриншот.

Британское издание отмечает, что возникший скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, должностные лица возглавляемой им организации, вероятнее всего, виновны в разглашении секретной информации. Ситуацию усугубляет также членство Метсолу в группе ЕНП, в задачи которой входило обеспечение освещения этого визита в прессе.

Авторы опубликованной в The Guardian статьи также подчеркивают, что возникший между еврочиновниками конфликт показывает, что входящие в структуры Евросоюза институты соперничают между собой в стремлении продемонстрировать как можно большую солидарность с украинской властью.

Напомним, что в офисе Зеленского пришлось заявлять, что визит в ЕС якобы не планируется. Также заявили и о том, что визита не запланировано и в Польшу, где, как писали СМИ, может состояться встреча Байдена с украинским президентом. В окружении Зеленского заявили, что никаких приглашений посетить Польшу не поступало. Вероятнее всего, это контригра, чтобы заглушить информацию о возможных визитах главы киевского режима в одну из стран ЕС (в целях безопасности).
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Использованы фотографии:
Wikipedia/European Commission (Dati Bendo)
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:44
    +2
    Охрабрел зеленый-то. Вот что гарантии от нафатлина делают. Вот уедет, а у него в цирке вдруг переворот. Люся власть захватит или наоборот залужный. Или по дороге мало ли что случиться может.
    Но вообще думаю все задумано под сдачу Артемовска. Приедет весь такой переможный со всеми договорившийся, а тут Артемовск сдали. А он такой: как посмели! я ж сказал оборонять?! и сразу отстранит Залужного. Ибо нечего рейтинг у главного клоуна отнимать. И назначит на его место Сырского. А тот сразу объяснит, что сдача "фортеции бахмут" это перемога еще побильше чем дебальцевская. И сразу все наладится и можно будет втирать про неприступную "фортецию Славянск". клоун вполне может все это замутить, чтоб именно за Артемовск не отвечать и отмазаться от его сдачи. Типа меня не было я вообще на минуточку сгонял за танками, а тут такой казус.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:51
      +1
      Союз "меча и орала" полная тайна вкладов laughing
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:44
    +3
    ВВП сказал в свое время лидеру Израиля , что не тронет зелю, а вот "свои" вполне могут воспользоваться шансом, а потом свалить все, ну понятно на кого. Вот и гадай, пришло его время или еще нет. То что вальнут "свои" в нужный момент, сомнений даже не возникает, уж очень много он знает....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:48
      -1
      В самом деле,чего ему бояться?ВВП же не сказал еще.."Это было ошибкой".. sad
  3. spirit
    spirit Сегодня, 16:45
    -1
    Кого они бояться?Кто угрожает Зеле?Если его в изюме на линии соприкосновения даже не обстреляли, то что ему в Польше бояться?! Можно сказать едет к себе домой/точнее в будущий дом))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:50
      +1
      Обьединение Польши(или аннексия)того что останется от Украины наверняка будет стоять на повестке дня у них.Хотя бы как конфедерация для начала
  4. HAM
    HAM Сегодня, 16:50
    +2
    Остался один вариант---Бидон едет в Куев на поклон...теперь Зе главный по планете....все ездили,а Бидон ,что лучше их,не развалится...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:53
      0
      Цитата: HAM
      все ездили,а Бидон ,что лучше их,не развалится...

      Стар стал Бидон, забывать стал, к кому ехать к кому нет, но к Зеле обязательно на поклон примчится, хотя через час будет называть Зелю - "Моя дорогая Джилл , как я рад вас видеть."
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:51
    +1
    Чой - то странное с ним происходит...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:47
      0
      Цитата: Ирек
      Чой - то странное с ним происходит...

      Воздействие тяжелых наркотических средств, даже из мужика, делает бабу. Так что не удивляйтесь увидев это фото. У них "платон" лесбовский.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:05
    0
    Еврочиновники обвиняют друг друга в разглашении информации о предстоящем визите Зеленского в ЕС
    . Блин, ну у них и "секретики"... барахтаются в своём гуано и чего то там изображают fool
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:45
    0
    показывает, что входящие в структуры Евросоюза институты соперничают между собой в стремлении продемонстрировать как можно большую солидарность с украинской властью.

    Вот именно все только "показывают" как они обожают Зеленского, а на самом деле они ненавидят эту "еврейскую попрошайку" и сливают на перегонки и каждый думает - "Ну когда же его грохнут !"