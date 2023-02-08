Норвежские БМП и самоходные минометы для Украины

Норвежские БМП CV9030N на учениях
Норвегия намерена продолжать военно-техническую киевскому режиму и даже расширяет номенклатуру подобных поставок. В конце января объявили о желании передать Украине основные танки Leopard 2, а теперь обсуждается возможность отправки бронемашин семейства CV90. Из наличия собственной армии могут выделить некоторое количество боевых машин пехоты и самоходных минометов на унифицированной платформе.
Поставки и планы
Норвегия начала отправлять на Украину продукцию военного назначения уже весной 2022 г. В течение года она отгрузила большое количество пехотных вооружений, а также самоходные гаубицы M109 и реактивные системы залпового огня M270 MLRS. Кроме того, норвежское правительство выделило деньги для участия в закупках иностранного вооружения для последующей передачи киевскому режиму.
В последние недели страны НАТО активно обсуждали вопрос поставки на Украину новой бронетехники, в т.ч. танков и боевых машин пехоты. Норвежское Минобороны выразило готовность поучаствовать в такой помощи. Так, в конце января сообщили о возможности передачи восьми ОБТ Leopard 2A4NO из наличия собственной армии.
1 февраля норвежский телеканал TV2 сообщил о новых планах норвежского руководства. Со ссылкой на военное ведомство утверждается, что поставки военной техники будут продолжаться. В частности, сейчас изучается возможность передачи некоторого количества боевых машин пехоты CV90 и самоходных минометов CV90RWS Multi BK на том же шасси. В случае принятия положительного решения технику возьмут из собственных строевых частей.
Насколько известно, норвежское командование пока изучает имеющийся парк бронетехники и еще не пришло к окончательному решению. При этом уже сейчас понятно, что его возможности в контексте передачи бронемашин весьма ограничены. Так, танковый парк норвежской армии включает всего 36 машин Leopard 2A4NO, не считая некоторого количества непригодной к эксплуатации техники.
К семейству CV90 относятся 91 боевая машина пехоты, 21 разведывательная машина и не менее 16 самоходных минометов. Также имеется несколько десятков машин вспомогательного назначения – командно-штабные, инженерные, многоцелевые и т.д.
Нетрудно заметить, что списание и отправка на Украину любого количества бронемашин окажет существенное негативное влияние на количественные и качественные показатели норвежской армии. Впрочем, правительство Норвегии уже пожертвовало ствольной и реактивной артиллерией ради помощи «союзнику». Вероятно, оно может устроить такие же сокращения и в других областях.
Техника на вооружении
Бронемашины семейства CV90 имеют шведское происхождение. Перспективная БМП, впоследствии ставшая унифицированной платформой и основой для целого семейства техники, создавалась компаниями Hägglunds и Bofors для сухопутных войск Швеции. Разработка и испытания новой техники завершились в начале девяностых годов, и вскоре стартовали поставки серийной техники в разных модификациях. В шведской армии БМП получила обозначение Strf 90.
Внутри десантного отделения
Одновременно с этим новую технику под обозначением CV90 вывели на международный рынок. Иностранным заказчикам предлагались машины разных классов и с отличающимся оснащением, выполненные на общей гусеничной платформе. К настоящему времени CV90 разных версий поступили на вооружение шести стран. Еще несколько армий испытывали такую технику, но не стали размещать заказы. В ближайшее время ожидается подписание новых контрактов.
Норвегия стала одним из первых заказчиков CV90. Она начала получать такую технику уже в 1994 г., с минимальным отставанием от Швеции. Первые контракты предусматривали поставку более 160 машин нескольких модификаций, доработанных с учетом пожеланий заказчика. Большую часть этого парка составили боевые машины пехоты в версии CV9030N. Также поставлялись изделия других модификаций.
По мере продолжения эксплуатации, норвежские CV90 проходили мелкий и средний ремонт, а также минимально обновлялись и переоснащались. В 2012 г. Норвегия и Швеция договорились о проведении крупной программы модернизации 144 остававшихся в строю бронемашин всех моделей. В 2016-17 гг. Норвегия провела испытания и заказала 16 самоходных минометов CV90RWS Multi BK.
Особенности и возможности
У Норвегии имеются БМП типа CV9030N – экспортный вариант базового шведского изделия Strf 90 с некоторыми отличиями и особенностями. Это гусеничная бронированная машина с экипажем из 3 чел., предназначенная для перевозки 7-8 солдат, а также для их защиты броней и поддержки огнем.
Самоходный миномет CV90RWS Multi BK
CV9030N, как и другие образцы семейства, имеет сварной броневой корпус переднемоторной компоновки. Лобовая проекция защищена от 30-мм снарядов; для прочих участков заявлена защита от 14,5-мм пуль. В ходе модернизации норвежские БМП получили возможность установки накладных модулей бронирования, улучшающих защиту от снарядов, осколков и кумулятивных боеприпасов.
Индекс CV9030 указывает на использование боевого отделения с 30-мм автоматической пушкой Bushmaster II. Имеется цифровая система управления огнем с оптико-электронными прицелами наводчика и командира. За время эксплуатации СУО несколько раз обновлялась с ростом основных характеристик. Заявлена способность 30-мм пушки поражать легкобронированные цели на дистанциях не менее сотен метров. Вспомогательное оружие – 7,62-мм спаренный пулемет.
Как и другие ранние варианты CV90, норвежские БМП оснащены двигателем Scania DS14 мощностью 550 л.с. Ходовая часть имеет торсионную подвеску. Максимальная скорость на шоссе заявлена на уровне 70 км/ч. Запас хода – не менее 320-350 км.
На шасси БМП выполнен самоходный миномет CV90RWS Multi BK. Он отличается отсутствием башни и использованием практически всех внутренних объемов в качестве боевого отделения. Внутри корпуса размещен минометный комплекс VingPos с дульнозарядным минометом L16A2 калибра 81 мм. Ствол миномета устанавливается на дистанционно управляемом модуле с возможностью круговой наводки и изменения угла возвышения. Боекомплект – 50 выстрелов.
Обучение норвежских расчетов
Боевой модуль VingPos контролируется одноименной СУО. Обеспечивается топопривязка боевой машины, расчет данных для стрельбы и автоматическая наводка, в т.ч. с восстановлением после выстрела. Высокая автоматизация процесса стрельбы позволила сократить расчет миномета до двух человек – командира-оператора и заряжающего.
81-мм миномет L16A2 заряжается вручную и позволяет получить скорострельность до 10-12 выстр./мин. При стрельбе стандартными осколочно-фугасными минами массой до 4-4,2 кг достигается дальность до 4,8 км. Дымовая мина отправляется на 5,7 км. При этом автоматизированная СУО позволяет улучшить точность стрельбы.
Вопросы противодействия
Весьма вероятно, что Норвегия вновь решится на сокращение парка бронетехники собственной армии ради помощи Украине. При этом можно ожидать, что такая техника не принесет киевскому режиму никакой заметной пользы. На результатах ее применения негативно скажутся ограниченное количество, недостаточный уровень подготовки экипажей и т.д.
Известное влияние на результативность применения и живучесть окажут способы боевого применения техники. Так, боевые машины пехоты CV9030N предназначены для работы на переднем крае, где присутствуют серьезные риски и угрозы. Любая украинская БМП, в т.ч. шведского производства в нынешних условиях подвергается опасности, и ее выживание на поле боя становится маловероятным.
Заряжающий за работой
CV9030N имеет защиту только от малокалиберных артиллерийских систем. Снаряды большего калибра или кумулятивные боеприпасы броня этой БМП не выдержит. Как следствие, продолжительность участия такой машины в бою в основном зависит от состава вооружений и техники противника.
Самоходный миномет CV90RWS Multi BK не должен выходить на передний край и предназначается для работы с закрытых позиций в ближнем тылу. При этом самоходная платформа позволяет быстро прибыть на позицию, выполнить стрельбу и уйти до ответного удара. Однако такая машина тоже имеет недостатки и сталкивается с определенными трудностями и рисками.
Так, из-за относительно малого калибра дальность стрельбы не превышает 4,8 км. Это накладывает серьезные ограничения на выбор огневой позиции. Кроме того, для стрельбы миномету придется входить в зону поражения разнообразных артиллерийских и ракетных систем, вплоть до современных ПТРК. Штатное бронирование способно спасти CV90RWS Multi BK и его экипаж от пуль, осколков или некоторых снарядов, но прямое попадание крупнокалиберного боеприпаса или ракеты приведет к понятному результату.
С предсказуемым результатом
В целом ситуация вокруг норвежской бронетехники для киевского режима идет по знакомому сценарию. Иностранное государство собирается помочь Украине и передать ей вооружение или технику из наличия собственной армии. При этом объемы поставок будут весьма ограниченными. Они не повлияют на положение киевского режима, но собственная армия страны-поставщика понесет существенный урон.
Как норвежское руководство собирается выходить из этой ситуации, станет известно в самом ближайшем будущем. Разумнее всего для него было бы отказаться от поставок танков, БМП, САУ и т.д. – исходя из интересов собственной безопасности. Однако зарубежные партнеры просят о помощи слишком убедительно, и, по всей видимости, норвежская армия вскоре недосчитается бронемашин.